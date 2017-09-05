رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / داعش وسقوط الأساطير

داعش وسقوط الأساطير

داعش وسقوط الأساطير

بقلم : محمد آل الشيخ

حجم الخط A A A
الجزيرة لا يوجد تعليقات 36 2 ساعتين

هزيمة داعش كانت مكلفة بالنسبة للعراق بكل المقاييس، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا وليبيا ومصر أيضًا، إلا أن من إيجابياتها، أنها كشفت للإنسان العربي المسلم البسيط، كم هو خطير ومدمر البحث عن الحلول لمشكلاتنا الحياتية باستيرادها من تلافيف التراث الموروث.
فكرة (دولة الخلافة) الداعشية -مثلاً- استوردها الدواعش كفكرة من بعض الأحاديث النبوية، وقد تنافست الجماعات المتأسلمة المسيسة بجميع توجهاتهم، على الفوز بتقديمها كحل سياسي (ُمجرب) وجاهز للإنسان المسلم، على اعتبار أن ثمة أحاديث نبوية بشرت بها، ما يرفعها كنموذج إلى مستوى الحقيقة الإيمانية القطعية، الأمر الذي يجعل تطبيقها -كما جاء في منشور للإخوان- كتطبيق الفرائض الإسلامية، وليس لدي أدنى شك أن مثل هذه الأحاديث، التي لا يعلم إلا الله بصحتها، كانت وراء استقطاب كثير من الاتباع، الذين التحقوا بداعش حينما أعلنت عن دولة الخلافة، سواء في العراق أو سوريا، مؤمنين إيمانًا يقينيًا، أنهم يلتحقون بالدولة التي وعد الله بنصرها عباده الصالحين، وأنها ستنتصر (حتما) في نهاية المطاف.
لذلك فإن سقوط داعش، وقبلها – أيضًا – سقوط دولة جهيمان وخرافة المهدي، أدت إلى سقوط هذه المقولات الخرافية، ونحن -في تقديري- في أمس الحاجة لانكشاف هذه الأساطير الموروثة، ليعرف الإنسان المسلم (المتخلف) أن الحل التنموي، وبناء دولة الحضارة، والتخلص من الجوع والفقر والجهل الذي يكتنف أغلب الدول الإسلامية، ليس في البحث عن حلول له في كتب التراث، وإنما في الواقعية والعقلانية والعمل الجاد للاستفادة مما وصل إليه العالم المعاصر المتفوق، من علوم واكتشافات واختراعات، جعلت إنجازاتهم في المجالات الحياتية كافة قيد السمع والبصر، ولم تعرفها الحضارات السابقة، بما فيها الحضارة الإسلامية، التي يدعي المتأسلمون أنهم سيوقظونها، بعد أن يستمدوا أسرارها من تراثتا التليد.
الربيع الدموي، الذي يسميه المتأسلمون (الربيع العربي)، كان أفضل مثال على ما أقول، فقد كان بمنزلة المطية التي امتطاها المتأسلمون، فأحيوا (الجهاد)، وبهرها هؤلاء الأفاكون بالأساطير الكاذبة، مدعين أن ثوراتهم (الجهادية) كانت تشارك فيها ملائكة السماء – كما قال أحدهم في إحدى خطبه – لذلك فهي معركة بين الكفر والإيمان كما يزعمون، غير أن كل تلك الادعاءات المفبركة الكاذبة، أنتجت من الكوارث، وأسالت من الدماء، وشردت من الشعوب، وأهلكت من الحرث والنسل، ما رأوه بأعينهم على شاشات الفضائيات، ليكتشف الإنسان العربي الذي اتبع هؤلاء المتأسلمين، أنه كان يُطارد باتباعه لهم سرابًا خداعًا في صحراء يحفها الظمأ والكذب والخرافات من كل حدب وصوب.
وأنا على يقين تام أن الأغلبية العظمى من العرب اكتشفت الآن حقيقة هؤلاء الأفاكين، وأدركوا أن الحلول لا يمكن أن تأتي من الماضي، والعودة بمجتمعاتنا إلى الوراء، وأن أولئك المتأسلمين المحتالين كانوا يروجون لسلطاتهم، والوصاية على مجتمعاتهم، فيستغلون التراث الموروث لخداعهم، والتغرير بهم.
بقي أن أقول إن الإرهاب الذي ابتدعه المتأسلمون، ونسبوه إلى (الجهاد)، والجهاد منه براء، لا يمكن للعالم اليوم أن يجتثه اجتثاثًا كاملاً إلا بنهاية دولة الملالي في إيران، التي توظف التراث والموروت الشيعي لخدمة مشروعاتها التوسعية، واجتثاث نظام الحمدين في قطر الذي فتح أبواب ثروات قطر على مصاريعها للمتأسلمين الثوريين، ليمولوا به الخراب والدمار والقتل والإرهاب في كل بلدان العرب. ودون أن يصل العالم المعاصر لهذه القناعة، ويحاصر إيران وقطر، محاصرة فاعلة ومحكمة وقوية، فلن ينتهي الإرهاب، وسيظل يُعاني الشرق والغرب منه طويلاً.
نقلا عن الجزيرة

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قال تعالى :رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ .. الايه

قال ابن كثير روى عمر بن دينار القهرماني عن سالم بن عن عبدالله بن عمر رضي الله عن...
بواسطة : ابد صحيح

مافي نص شرعي يجبر اغلاق المحلات وقت الصلاة غير صلاة ظهر الجمعة. عاد اللي يبي يغل...
بواسطة : ام بدر

اقفال المحلات فعلاً بدعة...
بواسطة : مزارع من أرض الطيبين

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا نعم محطات الوقود الصيدليات المستشفيات ال...



كتاب الرأي
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
11 0
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
36 0
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
53 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
67 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
83 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

موسم الحج شهادة لكم وعليكم !
90 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مدينة مكة الجديدة
203 1
mm

محمد الساعد

لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه «مجتهد» ؟
248 3
mm

خالد السليمان

الروهينغا.. لا أرى لا أسمع لا أتكلم !
125 0
mm

قينان الغامدي

ثلاثة أحداث أربكت تنظيم الحمدين لحظة الحسم قريبة جدا
195 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
53 0
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
269 2
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
353 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
354 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
462 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
397 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
439 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
491 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
352 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
422 6
الاخبار الدولية
الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

 المرصد 8 5٬642 4 ساعات
قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

 المرصد 74 5٬668 15 ساعة
ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدة

 المرصد 81 10٬104 16 ساعة
مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!

 وكالات 92 4٬179 17 ساعة
المرصد الرياضي
هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

هكذا علق لاعبو منتخب اليابان على انتقالهم إلى ملعب التدريب في سيارات أجرة بجدة

 المرصد 80 9٬076 9 ساعات
جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!

 المرصد 139 13٬770 يوم واحد
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

 المرصد 39 3٬703 يوم واحد
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

 المرصد 93 9٬189 يومين
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 66 3٬928 14 ساعة
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬252 يومين
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬362 4 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬565 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 36 8٬141 5 ساعات
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

 المرصد 29 10٬144 16 ساعة
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

 المرصد 30 10٬720 يوم واحد
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 45 10٬190 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 9 1٬489 1 ساعة
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 16 2٬135 4 ساعات
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 96 10٬770 20 ساعة
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

 المرصد 30 8٬255 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬143 3 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬158 6 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬094 7 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬754 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬266 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬086 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬496 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬194 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬068 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬167 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬960 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬954 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 4 3٬048 يوم واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬353 يومين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬483 3 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬616 4 أيام
الاخيرة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 23 2٬733 6 ساعات
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 13٬234 يومين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 12٬998 3 أيام
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 13٬660 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 550 3٬598 22 ساعة