فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

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صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، ليتمكن من سماع الأصوات، بعد ثلاثين عاماً قضاها دون سماع صوت.

وظهر الشاب في الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر” باكياً، وفي حالة ذهول وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.