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فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!
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المرصد 20 4٬693 6 ساعات

صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، ليتمكن من سماع الأصوات، بعد ثلاثين عاماً قضاها دون سماع صوت.

وظهر الشاب في الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر” باكياً، وفي حالة ذهول وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - راشد
2017-09-05 11:12:44
ت16 انتي الي المفروض زوجك يأدبك بالطريقة نفسها عشان تتركين الغيبة والنميمة والبربرة في خلق الله يا خرابة البيوت
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19 - زائر
2017-09-05 11:02:22
ت12 لانه درس في مدرسة الصم
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18 - محد قال لي
2017-09-05 11:00:58
ت 16 أم فهد - كلامك واسلوبك وآراءك تقول انك ذكر بأسم انثى - حاقدة على بنات جنسك هذا لو كنتي فعلا انثى - عيب عليك تراك اغتبت المراة وانت لا تعلم ماهي ظروفهم - لا تخرب بيوت الناس وتخبب الرجال على زوجته✋
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17 - ابوحسن
2017-09-05 10:53:24
تعليق رقم 12 - ابو احمد مسوي فيها المحقق كونن وقاعد يحقق في الموضوع قول الحمدلله عل كل حال
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16 - أم فهد
2017-09-05 10:49:15
تعليق6((اصبحت اهيم عند المقاهي. صديق جيب تمر. سحقا)) أدب حرمتك وأنا أختك تزوج الثانية والثالثة والرابعة اضرب المره بالمره تمشي مجاريها حريم آخر زمن حاشا وكلا ماهم بحريم
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15 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-05 10:40:39
ي حنين ي ام عامر انشالله انه بار فيك ي الحنونه تمنالك كل خير
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14 -
2017-09-05 10:15:42
الشاب وسيم جداً الله يخليهم لبعض
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13 - زائر
2017-09-05 08:58:12
بصراحه الموقف مؤثر وحزين
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12 - ابو احمد
2017-09-05 08:53:08
اذا كان قضى ثلاثين عاما اصم ولا يسمع الأصوات وأول مرة يسمع صوت امه كيف عرف اللغة كيف عرف يرد عليها !!!!
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11 - منصف
2017-09-05 08:41:07
الحمد لله على رجوع السمع له .. جزى الوالدين على الله .. الله يغفر لنا تقصيرنا معهما .. شف حنان الام وفرحتها وحرص الوالدين على ولدهم .. والحمد لله على نعمة العلم اللي توصل لهالعلاج
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10 -
2017-09-05 08:26:49
قال تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) صدق الله العظيم الحمد لله والشكر له اولا واخيرا
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9 - عبد الله
2017-09-05 07:21:30
الحمد لله على نعمه اللتي لاتعد ولا تحصى
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8 - نفسيه
2017-09-05 07:19:03
ت 7. العنيد. الله يجزاك خير. ويوفقك. ترى انا تعليق 6. بس مسوي نفسي بدون نك نيم. ههههه .تخبر انا نفسيه. هههه .الله يوفقك وييسر امرك يالعنيد. احبك في الله. وسامحني اذا اخطيت في حقك يوم من الأيام.
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( عدد التعليقات 10,464 )
7 - العنيد
2017-09-05 06:55:59
6 // الله يرحم أمك ويسكنها فسيح جناته ،،، ويرحم اموات المسلمين أجمعين ،،،
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6 -
2017-09-05 06:53:12
عندما كانت امي على قيد الحياة. كنت ملك. وشلونك ونا امك ياهلا وسهلا القهوه والقدوع.وشلون بنياتك وعييلك. وراك ماجبتهم معك. وبعد وفاتها رحمها الله.اصبحت اهيم عند المقاهي. صديق جيب تمر. سحقا
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5 - loving liberal
2017-09-05 06:49:16
اللهم لك الحمد على نعمك التي لاتعد ولاتحصى وقال لو تعدو نعم الله لاتحصوها بس شوفو ابسط شي وهو وفرة المال وفقدانه كيف اثرهم على الانسان اللهم جزاك الشكرعددخلقك وفضلك على خلقك اللهم اكرمنا عن منت الناس
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4 - مقيم بالسعودية
2017-09-05 06:44:20
لاتنتظر بزوغ القمر لتشكو له ألم البعاد لانه سيغيب ليرمي ماحمله ويعود لنا قمرآ جديداً هذي هي سنة الكون مبروك ياقمر الله يخليكم لبعض ويحفظ الغالية ويرزقها برك حياة جديدة وسعيدة
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3 - رجل .امن
2017-09-05 06:40:39
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرِّضـا
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( عدد التعليقات 10,464 )
2 - العنيد
2017-09-05 06:34:13
اللهم لك الحمد علي كل نعمه انعمت بها علينا يا رب فرح قلبة وقلب كل من يحبة يارب اشفي مرضانا ومرضي المسلمين ؟؟
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-05 06:28:59
اللهم لك الحمد على نعمة السمع والبصر
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