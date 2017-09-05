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فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!
صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، ليتمكن من سماع الأصوات، بعد ثلاثين عاماً قضاها دون سماع صوت.
وظهر الشاب في الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر” باكياً، وفي حالة ذهول وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.
التعليقات
20 - راشد2017-09-05 11:12:44
ت16 انتي الي المفروض زوجك يأدبك بالطريقة نفسها عشان تتركين الغيبة والنميمة والبربرة في خلق الله يا خرابة البيوت
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19 - زائر2017-09-05 11:02:22
ت12 لانه درس في مدرسة الصم
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18 - محد قال لي2017-09-05 11:00:58
ت 16 أم فهد - كلامك واسلوبك وآراءك تقول انك ذكر بأسم انثى - حاقدة على بنات جنسك هذا لو كنتي فعلا انثى - عيب عليك تراك اغتبت المراة وانت لا تعلم ماهي ظروفهم - لا تخرب بيوت الناس وتخبب الرجال على زوجته✋
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17 - ابوحسن2017-09-05 10:53:24
تعليق رقم 12 - ابو احمد مسوي فيها المحقق كونن وقاعد يحقق في الموضوع قول الحمدلله عل كل حال
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16 - أم فهد2017-09-05 10:49:15
تعليق6((اصبحت اهيم عند المقاهي. صديق جيب تمر. سحقا)) أدب حرمتك وأنا أختك تزوج الثانية والثالثة والرابعة اضرب المره بالمره تمشي مجاريها حريم آخر زمن حاشا وكلا ماهم بحريم
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15 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-05 10:40:39
ي حنين ي ام عامر انشالله انه بار فيك ي الحنونه تمنالك كل خير
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14 -2017-09-05 10:15:42
الشاب وسيم جداً الله يخليهم لبعض
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13 - زائر2017-09-05 08:58:12
بصراحه الموقف مؤثر وحزين
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12 - ابو احمد2017-09-05 08:53:08
اذا كان قضى ثلاثين عاما اصم ولا يسمع الأصوات وأول مرة يسمع صوت امه كيف عرف اللغة كيف عرف يرد عليها !!!!
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11 - منصف2017-09-05 08:41:07
الحمد لله على رجوع السمع له .. جزى الوالدين على الله .. الله يغفر لنا تقصيرنا معهما .. شف حنان الام وفرحتها وحرص الوالدين على ولدهم .. والحمد لله على نعمة العلم اللي توصل لهالعلاج
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10 -2017-09-05 08:26:49
قال تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) صدق الله العظيم الحمد لله والشكر له اولا واخيرا
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9 - عبد الله2017-09-05 07:21:30
الحمد لله على نعمه اللتي لاتعد ولا تحصى
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8 - نفسيه2017-09-05 07:19:03
ت 7. العنيد. الله يجزاك خير. ويوفقك. ترى انا تعليق 6. بس مسوي نفسي بدون نك نيم. ههههه .تخبر انا نفسيه. هههه .الله يوفقك وييسر امرك يالعنيد. احبك في الله. وسامحني اذا اخطيت في حقك يوم من الأيام.
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( عدد التعليقات 10,464 )7 - العنيد
6 // الله يرحم أمك ويسكنها فسيح جناته ،،، ويرحم اموات المسلمين أجمعين ،،،
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6 -2017-09-05 06:53:12
عندما كانت امي على قيد الحياة. كنت ملك. وشلونك ونا امك ياهلا وسهلا القهوه والقدوع.وشلون بنياتك وعييلك. وراك ماجبتهم معك. وبعد وفاتها رحمها الله.اصبحت اهيم عند المقاهي. صديق جيب تمر. سحقا
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5 - loving liberal2017-09-05 06:49:16
اللهم لك الحمد على نعمك التي لاتعد ولاتحصى وقال لو تعدو نعم الله لاتحصوها بس شوفو ابسط شي وهو وفرة المال وفقدانه كيف اثرهم على الانسان اللهم جزاك الشكرعددخلقك وفضلك على خلقك اللهم اكرمنا عن منت الناس
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4 - مقيم بالسعودية2017-09-05 06:44:20
لاتنتظر بزوغ القمر لتشكو له ألم البعاد لانه سيغيب ليرمي ماحمله ويعود لنا قمرآ جديداً هذي هي سنة الكون مبروك ياقمر الله يخليكم لبعض ويحفظ الغالية ويرزقها برك حياة جديدة وسعيدة
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3 - رجل .امن2017-09-05 06:40:39
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرِّضـا
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( عدد التعليقات 10,464 )2 - العنيد
اللهم لك الحمد علي كل نعمه انعمت بها علينا يا رب فرح قلبة وقلب كل من يحبة يارب اشفي مرضانا ومرضي المسلمين ؟؟
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1 - جون كنيدي اليعربي2017-09-05 06:28:59
اللهم لك الحمد على نعمة السمع والبصر
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بواسطة : عابر سبيل
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