بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!

حجم الخط A A A وكالات 37 2٬828 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات:انتزعت أستراليا فوزا مثيرا بنتيجة 2-1 على تايلاند في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، ولم يعد أمام السعودية سوى الانتصار على اليابان مساء الثلاثاء لضمان التأهل مباشرة، دون خوض الملحق الآسيوي.

وأهدرت أستراليا العديد من الفرص وردت العارضة فرصتين لأصحاب الأرض، قبل أن يتقدم تومي يوريتش بهدف بضربة رأس في الدقيقة 69.

وتعادل بوكلاو أنان لتايلاند على عكس سير اللعب في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ماثيو ليكي هدف الانتصار الثمين لأستراليا بعد 4 دقائق، بتسديدة من مدى قريب.

وأصبح رصيد أستراليا 19 نقطة من عشر مباريات، وتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن السعودية، التي تستضيف اليابان المتصدرة والمتأهلة بالفعل اليوم أيضا.

وتحتاج السعودية للفوز بأي نتيجة لاستعادة المركز الثاني، والتأهل مباشرة لكأس العالم.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحب المركز الثالث مع نظيره في المجموعة الأولى، ثم يلتقي الفائز مع منتخب من اتحاد دول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

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