بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!
صحيفة المرصد-وكالات:انتزعت أستراليا فوزا مثيرا بنتيجة 2-1 على تايلاند في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، ولم يعد أمام السعودية سوى الانتصار على اليابان مساء الثلاثاء لضمان التأهل مباشرة، دون خوض الملحق الآسيوي.
وأهدرت أستراليا العديد من الفرص وردت العارضة فرصتين لأصحاب الأرض، قبل أن يتقدم تومي يوريتش بهدف بضربة رأس في الدقيقة 69.
وتعادل بوكلاو أنان لتايلاند على عكس سير اللعب في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ماثيو ليكي هدف الانتصار الثمين لأستراليا بعد 4 دقائق، بتسديدة من مدى قريب.
وأصبح رصيد أستراليا 19 نقطة من عشر مباريات، وتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن السعودية، التي تستضيف اليابان المتصدرة والمتأهلة بالفعل اليوم أيضا.
وتحتاج السعودية للفوز بأي نتيجة لاستعادة المركز الثاني، والتأهل مباشرة لكأس العالم.
ويتأهل أول منتخبين مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحب المركز الثالث مع نظيره في المجموعة الأولى، ثم يلتقي الفائز مع منتخب من اتحاد دول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.
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التعليقات
نكرر الدعوة مرة ومرة .. ابعدوا لاعبي النصر عن المنتخب لأنهم غير مخلصين لناديهم .. ومن ليس فيه خير لناديه لن يكون فيه خير للمنتخب.
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هدية حلوة من تايلند .. ليس للمنتخب السعودي اي عذر .. فقط ابعدوا لاعبي النصر بسبب انعدام الاخلاص لديهم وانعدام اللياقة .. ومن لم يحترم ناديه لن يحترم المنتخب. والبطولة العربية للأندية اكبر دليل..
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معاك يالازرق الياباني
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اذا مافزنا على اليابان افضل اننا لم نتأهل..الفوز على الفرق الضعيفه العراق والامارات لايعني اننا الأفضل منهم..هذا غير الصوفيه كيف استقعدو لنا في المباراة اللي فاتت وكأنهم راح يتأهلون
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منتخب ***
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غثيتونا هلال. نصر. الفوز ياباني وبسته أهداف نظيفه.
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يارب ياكريم يفوز منتخب اليابان وبنتيجه تاريخيه.
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أسمرغبر // أي خبر وصلك ،،، زباين غسيل سيارات أكيد ،،
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تعليقي سيكون بعد المباراة لان وصلني خبر حصري لذلك لكل حادث حديث
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اهم شي تحضر الفنانه وعد عشان الفرج ينبسط
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اذا مافازوا اليوم المفترض مصادرة جميع ما اخذوا من اموال حتى من انديتهم ..وتطبيق نظام مالي جديد
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17 - مستر💰💰كاش / صدقت وعداك العيب
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بنية اجسام استراليا جدا علمية وهي نتيجة اعداد اكاديميات يا اتحاد الغفلة رواتب على الفاضي المسؤول الاسترالي ياخذ ربع راتبك وعمل البنية الجسمانية ..اذا مافازوا اتمنى محاكمتهم واسترداد ما اخذوا كلهم
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تعليق رقم 17 وانت مصدق ان فقرك عالمي تراه مرشح ترشيح ملك الترشيحات ... لكن بوجود اسطورتكم محدود الامكانيات جلاد تيمور السهلاوي ما ظنتي نفوز ..
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خلو لاعبيين الهلال احتياط ولايلعب منهم ولا واحد وشاهدو روح المنتخب وكيف الانتصارات
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تكفون ابعدوا السهلاوي وبنفوز
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راحت ايام ماجد ومحيسن والهريفي وعبدالجواد واحمد جميل وجانا الكديش امثال لاعبي الطواقي الثمانية
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ماظنيت اللي مافاز في الامارات ماظنيت يفوز اليوم
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مستوى هزيل مستحيل يفوز المنتخب اليابان مستواها عالي جدا
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خذوا العلم .. اذا لعبوا بنفس مستوى مباراة الامارات .. فقولوا ياليل مااطولك
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طالما تعتمدون على لاعبيين الطواقي فلن نتأهل ولو فيهم منفعه وصلو فريقهم المحلي للمونديال العالمي كالنصر ولكن ثقافة المحلية في عقولهم
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وليه يتأهلون للمونديال عشان يخسرون اربعه اهداف في كل مباراه فضايح ما لها داعي
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المنتخب من بعد فيصل بن فهد وضعه مزري أشباه لاعبين لعب بدون نفس تدخل في التشكيلة لاعب احتياط في ناديه أساسي في المنتخب حتى الجمهور ماصار عنده حماس ويتمنى هزيمة المنتخب
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5 اذا كنته اجنبي ارحل بلدك واذا كنت مواطن اتمنا ان تسحب الجنسيه منك
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تفائلوا بالخير تجدوه..... انا لو أني لاعب و أقراء بعض الردود هنا لصابني إحباط خلوكم متفائلين و بأذن الله متأهلين
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الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!
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إذا الهجوم فيه البلنتاوي. اغسلوا يديكم من التأهل.
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مستحيل يفوز المنتخب على اليابان لو يلعبون 100 مباراه
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حطو سامي وياسر مهاجمين عشان يفرحو الطواقي
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واضح التلاعب في المبارة حتى شوف الهدف الثاني الحارس يقدر يمسكها لكن قلبها طايرة لكن اسال الله ان ينصركم يا صقور آسيا تكفون اترسوا الملعب وارهبوهم وتكفون ياللاعيبه بيضوها هذا يومكم والله اني اكتب وابك
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تعليق مخالف
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اليوم دعونا من شعارات الأندية // جميعاااا يالاخضر معاك / اليوم الاخضر يكون او لايكون ؛ وبصوت واحد؛؛؛الله الله يامنتخبنا ،،،ان شاء الله تحقق املنا ،،، العب ياكابتن مثل بلادك ولك الشرف ؛؛جمهورك وراك
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ان شاءالله ينهزم المنتخب مامنهم ولافايده
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تايلند اليوم صراحه ما قصرت لم تتلقى اهداف كثيره لعبت مباراه كبيره . الكره الان في ملعب السعوديه يا موت ياحياه.
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ماظنتي يفوز المنتخب من شفت الفرج غسلت يدي منهم ؟
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بالتوفيق للمنتخب السعودي
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طارت الطيور بارزاقها .....
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