هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم
صحيفة المرصد: كثفت دولة إيران دعمها للحوثيين في اليمن منذ أكثر من عقدين من الزمن، واتخذتهم ذراعاً لهم خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ أجندات وخطط معينة لتحقيق أحلامها في السيطرة على اليمن بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.
وأكدت الحروب التى شهدتها اليمن أن تدخلات إيران في البلاد لم تكن بهدف التنمية وإنما بهدف محاولة بسط نفوذهم بالبلاد والتى بدأت بالعمل على نشر الاثني عشرية باليمن الأمر الذي كان بمثابة المفتاح لإيران من أجل محاولة السيطرة لاحقاً على اليمن.
ومن أبرز أدلة دعم إيران للميليشيات تهريب السلاح وتخزينه لدى الحوثيين من أجل أن تقوى شوكتهم وتم ذلك عبر سفن صغيرة أو عن طريق بعض دول القرن الإفريقي في البحر الأحمر بداعي التمويه، ومن ثم شحنها إلى ميناء ميدي الأقرب إلى معقل الحوثيين في صعدة.
واستطاعت إيران تأسيس ذراعاً عسكرية شبيهة بحزب الله اللبناني ، لذلك اندلعت المواجهات بين الرئيس المخلوع صالح والحوثيين، فيما عرف بالحروب الست.
بدأ الحوثيون بالسيطرة تدريجياً على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وسط دعم من بعض القوى الأمنية في اليمن، وتدريجياً سيطروا على بعض المحافظات بدعم عسكري وأمني من صالح.
وحاول الحوثيون المساس بالحدود السعودية في نقاط حدودية تكبدوا فيها 1500 قتيل وانسحبوا إلى صعدة بعد قصف جوي ومدفعي.
وفي السياق ذاته أدلي علي شامخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،بعدة تصريحات بشأن أن بلاده باتت على ضفاف البحر المتوسط و باب المندب، وإنها هي من منعت سقوط بغداد ودمشق بأيدي المتطرفين.
لم تدم تصريحات شامخاني طويلاً حيث انطلقت عاصفة الحزم لتحطم أحلام إيران بالسيطرة على باب المندب أو بالاقتراب من الجزيرة العربية.
التعليقات
قبل عقوبة الله في حكام ايران والدوحة لجرايم الخيانة والفتن والقتل في العراق وسورياوالسعودية واليمن والبحرين هل يقدرحكام الدوحة بمنع شريك السرحكام ايران بعدم الفتن والدعم والقتل عين الله لاتنام ياتميم
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((((((الازدي ....... عكس الزيدي بدون شك ))))))
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((((((( ان بغيت يامسمار مع برادة الحديد .......والا مع دقت الهيل )))))))
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وقت الكيف اعجبك كيييف ووقت الطرق نشق ظهر العدو شق😎 انا الازدي ولا فخر
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https://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
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(((((( انت مسمار صلب .... والا مسمار عويدي ..... الكيف _كيف ...وصبة الشاذليه _بكيفي )))))
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(((((حنا_ رجال _السلم وابطال _الحروب.....مثل الهبايب كل ما هبت _ نهب....... ما في بنادقنا ولا واحدة _كذوب......لا صور الدخان والجو اللتهب))))
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((((((( 68- نحن نرى ماتصبه ((شهب_ السماء)) على عبيد وبغال الملالي في عمق الاراضي اليمنية ......وقبالة الحد الجنوبي أكثر مايهمنا نقلنا للاحداث واتحداك التشكيك فيها)))))
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ت48 هههههههههه لاتلومني ياطيب شوف الفلم اول وتعرف اني صادق في وصفك!! طبعا مافيه اسائه ولا تجريح لشخصك لكن القصه تشبه نقلك للاحداث لحد كبير شوف العسكري عبد العاطي ايش قال هههههههههه!! اخر الفلم طبعا
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(((59 - الثقفي......برق الحرم كفو والله يابن الوطن .....كفوك الطيب ... تسلم ويسلم لك كل غالي ))))))
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الغريب أن دول التحالف ذات العدد والعدة عجزت عن مليشيا الحوثيين بأسلحتهم التليدية وهذا يجعل من الأهمية مراجعة أسباب تاخر النصر وتفوق الحوثيين على قوات التحالف التي تملك أحدث الأسلحة .
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الله يعز حكومتنا ويدمر كل من يحاول المساس بأرضنا الطاهره.
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ايران ام النيران مايجي منهم خير ابدا من ظهر الخميني الارهابي والمنطقه في مشاكل وفتن عسى الله يبيدهم من على الارض
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الحوثي. صار اقوي. من اول. السلاح. يجيه. ومليارات. تصرف. علي ظرب الجبال. الله يحرقه.
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ليش مايكثفون الغارات عليهم
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تصحيح ل ت 59 قصدي تعليقاتك
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الشعبيه لعفاش ولازم التحالف يستغلون الخلاف اللي بينهم ويدكون الحوثه دك
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برق الحرم كفو والله يابن الوطن ياهلا اخبارك يالغالي والله تعليقاتي تشرح الصدر عن عاصفة الحزم وابطالنا يدكون الحوثه دك الله ينصرهم ويوفقك يابطل 🙏🏼😊
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بس الحو ثي باقي. قي اليمن الشمالي. كله. كله. صنعا الحديده اب صعده. ما أثرته فيهم العاصفه هولا *** المجوس. ولهم شعبيه. قويه جدا في اليمن
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تعليق مخالف
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(((((((( السين _سين ............والسؤال لابد له من جواب )))))
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(((51 - تعليق 38 ....الله يشفيك ترفق روابط ومقاطع من اليوتيوب قديمة وتقول اليوم.... هات اخبار اليوم أنت وما حدث في الازرقين )))))
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(((((((51 - تعليق 38 ........ بالدليل من مصادرهم.... حتى نزيح عنك _ الشكوك .....((( لانبالي _ لانبالي))) ندعس على الكبد وقت ما نريد ))))))
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تعليقاته واصله اكثر من {28,339} وكلها نغمة وحدة تقول اغاني شعبان عبدالرحيم الف اغنية كلهم بنفس اللحن والنكهة
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((((((((49 - المنفلوطي ....... صدقني _ القادم ... بالمنقلة والمسطرة والفرجار ))))))
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الله يشفيك ترفق روابط ومقاطع من اليوتيوب قديمة وتقول اليوم
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http://alsjl.news/n/2073594/ ..... من أرشيف أخبار الصباح
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47 - مسمار,, برق الحرم يذكرني بفلم احنا بتوع الاوتوبيس هههههه{حلوه بتوع الاتوبيس وانا يذكرني بشاهد ماشفش حاجه وكمان ههههههههه}
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((((((( 47 - مسمار ........ عجل علينا باخبار اليمن الان ان كنت صادق ...... قبل ان نطرق في النعش )))))
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برق الحرم يذكرني بفلم احنا بتوع الاوتوبيس هههههه
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الملالي وجدوا ضالتهم في جهلة اليمن والانتهازيين فيه لتمرير مشروعهم القذر ..لتدميره.ولكن الله لهم بالمرصاد.
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طيب ليش كل التركيز على الاخوان وهم مالهم سلطة وليه الدول العربيه تحتفظ بعلاقات دبلوماسيه كامله معهم رغم انهار الدماء
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عيال الخميني في شر اعمالهم والله جثثهم على الحدود ما حد قدر يقبرها ملتهم خبيثه وعرفهم خبيث. متعه مخدرات خيانه دعاره ..نساء اليمن استنجدن بسلمان الحزم وقسم بالله جتهم الفزعه F15 وترنيدو تدك الحوثي دك
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تعليق مخالف
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الحدلله على نعمة الاسلام..اللهم احفض بلادنا..دمت ياملك الحزم.
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الحدلله على نعمة الاسلام..اللهم احفض بلادنا..دمت ياملك الحزم.
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ايران النجسه بدري عليها وعلى اشكالها تمس ارض الرساله النبويه هناك رجال على الحدود يقدحون ما يهابون الموت رجال خلقوا لحماية هذه الارض الطاهره الله يحفظهم
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خونه جعل لا تصالحون بلد متخلف ولسبب عفاش ايران
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https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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((((( ناديت (((صنعاء))) والتاريخ _ ينتحب............والمجد والعز والإسلام والعرب )))))
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(((((ما أصدق_ السيف إن لم ينضه _الكذب............وأكذب _السيف إن لم يصدق _الغضب))))
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(((((((عـــــــــــــــــــاجل .......(((3))) غارات _عنيفة _جــــدا ...........لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تقصف مواقع المليشيات في (((((كتــــــــــــــاف ))) صعـــــــــــــــدة ))))
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((((((((عــــــــــــــــاجل .............(((الان ))) ......... مقاتلاتنا _الكواسر ............تعاود التحليق بكثافة وبمستوى منخفض جدا ...... وتفتح حـــــــــــــاجز الصوت والنار )))))))
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ما نبي نقول لك كذاب . اليوم لم يكن فيه طلعات جوية لا تكذب .
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اين الكوفيرة قلم ؟؟ سمعينا صياحك هاهنا .. لايكون أبناء ملتك هم الفرقة الناجية ؟ !!
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أدعو رجال القبائل اليمنيه الشرفاء الاحرار إلى دحر هذا الحوثي النجس ومن معه وقتالهم والتصدي لهم
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فاحش وماعش والقاعدة والحوثيين وحزب اللات وغيرها من دعم المجوس هذه معروفه وبدعم قطرائيلي مالي ولا كيف يخرجون من قناة قطر وينابحون القاعدة وغيرها
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ضحكو على الجهال الجاهلين المغفلين بشعار الموت لامريكا ولاسرائيل وهم على أرض الواقع يقتلون شعب اليمن
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(((((((عـــــــــــــــــــــاجل ........ غارة _نوعية ....... لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تحرق المليشيات ..... في (((وادي _ربيعة ))) بصــــــــــــرواح _مـــــــــأرب ))))))
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الحوثيين الروافض عامة الحاقدين ومن معهم هم خطر على الاسلام والمسلمين والعرب بل وعلى الانسانية أجمع
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((((((((عــــــــــــــــــاجل ((((26))) غارة _عنيفة ........ لمقاتلاتنا _الكواســــــــــر....... تعاود قصف المليشيات في ((((ميدي وحرض ))) في حجــــــــــــــــة ))))))
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كفو والله .. ايران خلاص انتهت واصبحت جثة هامدة .. والحوثي ينتظر الفرصة للاستسلام .. وصالح يستعد للهروب
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يريدون تحويل دين أهل اليمن من عبادة رب البيت إلى عبادة آل البيت
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((((((9 - لله درك ياملك الحزم والعزم.....مساء _الانوار والخيرات .....وبارك الله في صقورنا _الكواسر وجنودنا البواسل ...وثبتهم وسدد رميهم وحفظهم فوق كل الارض وتحت كل سمـــــاء )))))
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لعنه الله على الحوثي وصالح فقدنا كثير من شهدا ويتمو اطفال يحتاجون الى رعايه
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الطقاقة قلومة ماخذه وضعية الميت
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يريدون جعل أهل اليمن في أستعباد لهم ولاسيادهم . والمصيبه أنهم يعتبرون أنفسهم قناديل وأتباعهم زنابيل
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(((((((تكتم المليشيات على من فقدوه ..............في صنعــــــــــاء اليوم لن يطول كثير ...وقصف سرادق الاجتماع كان دقيقا وبشكل متكرر ))))))
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نيران وقطرائيل أخس لدولتين على وجه الأرض يارب أنزل عليهم سخطك وغضبك وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأسكن الخوف في قلوبهم يارب عجل في عذابهم فقد طغو في البلاد وقتلو وهجرو العباد من أوطانهم . أمين يارب
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الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية الحل
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اكتب على قوقل > السلسلة الوثائقية عن الحوثين الجزء الاول
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عاصفة الحزم جعلت إيران المجوسية تحسب الف حساب لبلاد الحرمين وقائدها خادم الحرمين الشريفين عرفت كيف قوتنا وأصبحت تنابح من بعيد وتركت اذنابها يذوقون العذاب الأليم
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(((((عــــــــاجل .....(((الان ))) قصف _صاروخي _عنيف .......(((للجيش _الملكي _السعودي))) ...... يشعل قبالة _الحدود ....تركز على .......((((منبــــه _صعـــــدة))) في مناطق البقعة وآل الشيخ))))
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سلالة الروافض معروف عنها الخيانه والتمرد والخبث واللؤم والغدر فهم من خانو وباعو الإمام علي وابنه الحسين بالكوفه
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لعنة الله عليكم وعلى من رباكم يانجس خونه
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بيريد الفرس باب المندم للتحكم باقتصاد مصر بخنق قناهً السويس وتجاره عرب افريقيا ودول الخليج وكل هذا اهميته اقل من الاستيلاء على مكه المكرمه والمدينه المنوره لاستعباد العرب الم يستعمرو اليمن من قبل؟!
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الله يعطيك العافية اخي برق الحرم
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الحوثه الجاروديه هي اسرة صغيرة كانو زيديه ضلو وانحرفو عنها واصبحو إمامية رافضة للحق اثنى عشريه وخوارج معتزله وهم لعبة.خدم وادوات للمشروع الايراني المجوسي بالمنطقه وعلي صالح وبعض القبائل الخونه ساعدوهم
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سوف نحتفل عندما يصدر الحكم النهائي فيهم . دمت لنا سالما يا سلمان الحزم ابو فهد وولي عهدك الفهد محمد بن سلمان 💓
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https://www.youtube.com/watch?v=s4_Ywgn-9EQ
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لن تجد اخبث من الرافضة في الخيانة خان قبلهم ابن العلقمي الخليفة في بغداد وأدخل التتار وقتلوا المسلمين وقريبا خان الشيسطاني أهل العراق وتحالف مع الأمريكان على قتل العراقيين وهولاء المجرمين ؟؟؟
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((((((( أحـــــــــــــــــرق _أحــــــــــــــرق _ أحــــــــــــرق ))))))
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(((((( يا عاصفــــــة_الحـــــــــزم.........يادرب _ الخطــــــــــــــــر ))))))
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هههههههههههه في بداية عاصفة الحزم قبضو على يمني حوثي ومن شدة الخوف***اكرمكم الله
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انشاء الله يتحول دعمهم الي حسره وألم الله يعز المملكة ويبارك في قيادتها
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