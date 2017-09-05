هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

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صحيفة المرصد: كثفت دولة إيران دعمها للحوثيين في اليمن منذ أكثر من عقدين من الزمن، واتخذتهم ذراعاً لهم خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ أجندات وخطط معينة لتحقيق أحلامها في السيطرة على اليمن بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.

وأكدت الحروب التى شهدتها اليمن أن تدخلات إيران في البلاد لم تكن بهدف التنمية وإنما بهدف محاولة بسط نفوذهم بالبلاد والتى بدأت بالعمل على نشر الاثني عشرية باليمن الأمر الذي كان بمثابة المفتاح لإيران من أجل محاولة السيطرة لاحقاً على اليمن.

ومن أبرز أدلة دعم إيران للميليشيات تهريب السلاح وتخزينه لدى الحوثيين من أجل أن تقوى شوكتهم وتم ذلك عبر سفن صغيرة أو عن طريق بعض دول القرن الإفريقي في البحر الأحمر بداعي التمويه، ومن ثم شحنها إلى ميناء ميدي الأقرب إلى معقل الحوثيين في صعدة.

واستطاعت إيران تأسيس ذراعاً عسكرية شبيهة بحزب الله اللبناني ، لذلك اندلعت المواجهات بين الرئيس المخلوع صالح والحوثيين، فيما عرف بالحروب الست.

بدأ الحوثيون بالسيطرة تدريجياً على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وسط دعم من بعض القوى الأمنية في اليمن، وتدريجياً سيطروا على بعض المحافظات بدعم عسكري وأمني من صالح.

وحاول الحوثيون المساس بالحدود السعودية في نقاط حدودية تكبدوا فيها 1500 قتيل وانسحبوا إلى صعدة بعد قصف جوي ومدفعي.

وفي السياق ذاته أدلي علي شامخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،بعدة تصريحات بشأن أن بلاده باتت على ضفاف البحر المتوسط و باب المندب، وإنها هي من منعت سقوط بغداد ودمشق بأيدي المتطرفين.

لم تدم تصريحات شامخاني طويلاً حيث انطلقت عاصفة الحزم لتحطم أحلام إيران بالسيطرة على باب المندب أو بالاقتراب من الجزيرة العربية.