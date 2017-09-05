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هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم
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المرصد 76 2٬737 4 ساعات

صحيفة المرصد: كثفت دولة إيران دعمها للحوثيين في اليمن منذ أكثر من عقدين من الزمن، واتخذتهم ذراعاً لهم خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ أجندات وخطط معينة لتحقيق أحلامها في السيطرة على اليمن بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.
وأكدت الحروب التى شهدتها اليمن أن تدخلات إيران في البلاد لم تكن بهدف التنمية وإنما بهدف محاولة بسط نفوذهم بالبلاد والتى بدأت بالعمل على نشر الاثني عشرية باليمن الأمر الذي كان بمثابة المفتاح لإيران من أجل محاولة السيطرة لاحقاً على اليمن.
ومن أبرز أدلة دعم إيران للميليشيات تهريب السلاح وتخزينه لدى الحوثيين من أجل أن تقوى شوكتهم وتم ذلك عبر سفن صغيرة أو عن طريق بعض دول القرن الإفريقي في البحر الأحمر بداعي التمويه، ومن ثم شحنها إلى ميناء ميدي الأقرب إلى معقل الحوثيين في صعدة.
واستطاعت إيران تأسيس ذراعاً عسكرية شبيهة بحزب الله اللبناني ، لذلك اندلعت المواجهات بين الرئيس المخلوع صالح والحوثيين، فيما عرف بالحروب الست.
بدأ الحوثيون بالسيطرة تدريجياً على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وسط دعم من بعض القوى الأمنية في اليمن، وتدريجياً سيطروا على بعض المحافظات بدعم عسكري وأمني من صالح.
وحاول الحوثيون المساس بالحدود السعودية في نقاط حدودية تكبدوا فيها 1500 قتيل وانسحبوا إلى صعدة بعد قصف جوي ومدفعي.
وفي السياق ذاته أدلي علي شامخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،بعدة تصريحات بشأن أن بلاده باتت على ضفاف البحر المتوسط و باب المندب، وإنها هي من منعت سقوط بغداد ودمشق بأيدي المتطرفين.
لم تدم تصريحات شامخاني طويلاً حيث انطلقت عاصفة الحزم لتحطم أحلام إيران بالسيطرة على باب المندب أو بالاقتراب من الجزيرة العربية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - ابوصالح سكري
2017-09-05 22:42:40
قبل عقوبة الله في حكام ايران والدوحة لجرايم الخيانة والفتن والقتل في العراق وسورياوالسعودية واليمن والبحرين هل يقدرحكام الدوحة بمنع شريك السرحكام ايران بعدم الفتن والدعم والقتل عين الله لاتنام ياتميم
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( عدد التعليقات 28,352 )
75 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:32:23
((((((الازدي ....... عكس الزيدي بدون شك ))))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
74 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:29:19
((((((( ان بغيت يامسمار مع برادة الحديد .......والا مع دقت الهيل )))))))
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73 - مسمار
2017-09-05 22:26:16
وقت الكيف اعجبك كيييف ووقت الطرق نشق ظهر العدو شق😎 انا الازدي ولا فخر
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( عدد التعليقات 28,352 )
72 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:16:18
https://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
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( عدد التعليقات 28,352 )
71 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:15:11
(((((( انت مسمار صلب .... والا مسمار عويدي ..... الكيف _كيف ...وصبة الشاذليه _بكيفي )))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
70 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:09:03
(((((حنا_ رجال _السلم وابطال _الحروب.....مثل الهبايب كل ما هبت _ نهب....... ما في بنادقنا ولا واحدة _كذوب......لا صور الدخان والجو اللتهب))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
69 - برق _ الحرم
2017-09-05 22:06:22
((((((( 68- نحن نرى ماتصبه ((شهب_ السماء)) على عبيد وبغال الملالي في عمق الاراضي اليمنية ......وقبالة الحد الجنوبي أكثر مايهمنا نقلنا للاحداث واتحداك التشكيك فيها)))))
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68 - مسمار
2017-09-05 21:32:43
ت48 هههههههههه لاتلومني ياطيب شوف الفلم اول وتعرف اني صادق في وصفك!! طبعا مافيه اسائه ولا تجريح لشخصك لكن القصه تشبه نقلك للاحداث لحد كبير شوف العسكري عبد العاطي ايش قال هههههههههه!! اخر الفلم طبعا
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67 - برق _ الحرم
2017-09-05 21:26:05
(((59 - الثقفي......برق الحرم كفو والله يابن الوطن .....كفوك الطيب ... تسلم ويسلم لك كل غالي ))))))
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66 -
2017-09-05 21:15:09
الغريب أن دول التحالف ذات العدد والعدة عجزت عن مليشيا الحوثيين بأسلحتهم التليدية وهذا يجعل من الأهمية مراجعة أسباب تاخر النصر وتفوق الحوثيين على قوات التحالف التي تملك أحدث الأسلحة .
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65 - ابوعبدالله
2017-09-05 20:57:37
الله يعز حكومتنا ويدمر كل من يحاول المساس بأرضنا الطاهره.
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64 - مسفر
2017-09-05 20:39:48
ايران ام النيران مايجي منهم خير ابدا من ظهر الخميني الارهابي والمنطقه في مشاكل وفتن عسى الله يبيدهم من على الارض
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63 - علي العمري
2017-09-05 20:38:47
الحوثي. صار اقوي. من اول. السلاح. يجيه. ومليارات. تصرف. علي ظرب الجبال. الله يحرقه.
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62 - الثقفي
2017-09-05 20:33:52
ليش مايكثفون الغارات عليهم
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61 - الثقفي
2017-09-05 20:33:20
تصحيح ل ت 59 قصدي تعليقاتك
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60 - الثقفي
2017-09-05 20:32:17
الشعبيه لعفاش ولازم التحالف يستغلون الخلاف اللي بينهم ويدكون الحوثه دك
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59 - الثقفي
2017-09-05 20:31:15
برق الحرم كفو والله يابن الوطن ياهلا اخبارك يالغالي والله تعليقاتي تشرح الصدر عن عاصفة الحزم وابطالنا يدكون الحوثه دك الله ينصرهم ويوفقك يابطل 🙏🏼😊
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58 - علي العمري
2017-09-05 20:28:33
بس الحو ثي باقي. قي اليمن الشمالي. كله. كله. صنعا الحديده اب صعده. ما أثرته فيهم العاصفه هولا *** المجوس. ولهم شعبيه. قويه جدا في اليمن
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57 - تعليق 55
2017-09-05 20:25:07
تعليق مخالف
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56 - برق _ الحرم
2017-09-05 20:24:02
(((((((( السين _سين ............والسؤال لابد له من جواب )))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
55 - برق _ الحرم
2017-09-05 20:15:44
(((51 - تعليق 38 ....الله يشفيك ترفق روابط ومقاطع من اليوتيوب قديمة وتقول اليوم.... هات اخبار اليوم أنت وما حدث في الازرقين )))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
54 - برق _ الحرم
2017-09-05 20:13:34
(((((((51 - تعليق 38 ........ بالدليل من مصادرهم.... حتى نزيح عنك _ الشكوك .....((( لانبالي _ لانبالي))) ندعس على الكبد وقت ما نريد ))))))
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53 - المنفلوطي
2017-09-05 20:10:02
تعليقاته واصله اكثر من {28,339} وكلها نغمة وحدة تقول اغاني شعبان عبدالرحيم الف اغنية كلهم بنفس اللحن والنكهة
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( عدد التعليقات 28,352 )
52 - برق _ الحرم
2017-09-05 20:02:46
((((((((49 - المنفلوطي ....... صدقني _ القادم ... بالمنقلة والمسطرة والفرجار ))))))
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51 - تعليق 38
2017-09-05 20:02:29
الله يشفيك ترفق روابط ومقاطع من اليوتيوب قديمة وتقول اليوم
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( عدد التعليقات 28,352 )
50 - برق _ الحرم
2017-09-05 20:01:15
http://alsjl.news/n/2073594/ ..... من أرشيف أخبار الصباح
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49 - المنفلوطي
2017-09-05 20:00:49
47 - مسمار,, برق الحرم يذكرني بفلم احنا بتوع الاوتوبيس هههههه{حلوه بتوع الاتوبيس وانا يذكرني بشاهد ماشفش حاجه وكمان ههههههههه}
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( عدد التعليقات 28,352 )
48 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:56:22
((((((( 47 - مسمار ........ عجل علينا باخبار اليمن الان ان كنت صادق ...... قبل ان نطرق في النعش )))))
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47 - مسمار
2017-09-05 19:53:35
برق الحرم يذكرني بفلم احنا بتوع الاوتوبيس هههههه
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46 - ابو محمد
2017-09-05 19:52:42
الملالي وجدوا ضالتهم في جهلة اليمن والانتهازيين فيه لتمرير مشروعهم القذر ..لتدميره.ولكن الله لهم بالمرصاد.
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45 -
2017-09-05 19:49:42
طيب ليش كل التركيز على الاخوان وهم مالهم سلطة وليه الدول العربيه تحتفظ بعلاقات دبلوماسيه كامله معهم رغم انهار الدماء
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44 - هكتور
2017-09-05 19:48:36
عيال الخميني في شر اعمالهم والله جثثهم على الحدود ما حد قدر يقبرها ملتهم خبيثه وعرفهم خبيث. متعه مخدرات خيانه دعاره ..نساء اليمن استنجدن بسلمان الحزم وقسم بالله جتهم الفزعه F15 وترنيدو تدك الحوثي دك
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43 - بدون قناع
2017-09-05 19:46:52
تعليق مخالف
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42 - ابو محمد
2017-09-05 19:46:24
الحدلله على نعمة الاسلام..اللهم احفض بلادنا..دمت ياملك الحزم.
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41 - ابو محمد
2017-09-05 19:46:23
الحدلله على نعمة الاسلام..اللهم احفض بلادنا..دمت ياملك الحزم.
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40 - ابو الليل
2017-09-05 19:46:06
ايران النجسه بدري عليها وعلى اشكالها تمس ارض الرساله النبويه هناك رجال على الحدود يقدحون ما يهابون الموت رجال خلقوا لحماية هذه الارض الطاهره الله يحفظهم
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39 - احمد
2017-09-05 19:43:47
خونه جعل لا تصالحون بلد متخلف ولسبب عفاش ايران
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( عدد التعليقات 28,352 )
38 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:43:29
https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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( عدد التعليقات 28,352 )
37 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:41:14
((((( ناديت (((صنعاء))) والتاريخ _ ينتحب............والمجد والعز والإسلام والعرب )))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
36 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:40:16
(((((ما أصدق_ السيف إن لم ينضه _الكذب............وأكذب _السيف إن لم يصدق _الغضب))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
35 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:39:24
(((((((عـــــــــــــــــــاجل .......(((3))) غارات _عنيفة _جــــدا ...........لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تقصف مواقع المليشيات في (((((كتــــــــــــــاف ))) صعـــــــــــــــدة ))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
34 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:36:10
((((((((عــــــــــــــــاجل .............(((الان ))) ......... مقاتلاتنا _الكواسر ............تعاود التحليق بكثافة وبمستوى منخفض جدا ...... وتفتح حـــــــــــــاجز الصوت والنار )))))))
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33 - تعليق 28
2017-09-05 19:35:45
ما نبي نقول لك كذاب . اليوم لم يكن فيه طلعات جوية لا تكذب .
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32 - فــ 🔫ــرد
2017-09-05 19:34:02
اين الكوفيرة قلم ؟؟ سمعينا صياحك هاهنا .. لايكون أبناء ملتك هم الفرقة الناجية ؟ !!
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31 - 🔹{خالد..أبوعُمر}🔹
2017-09-05 19:33:30
أدعو رجال القبائل اليمنيه الشرفاء الاحرار إلى دحر هذا الحوثي النجس ومن معه وقتالهم والتصدي لهم
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30 - د ماجد
2017-09-05 19:31:29
فاحش وماعش والقاعدة والحوثيين وحزب اللات وغيرها من دعم المجوس هذه معروفه وبدعم قطرائيلي مالي ولا كيف يخرجون من قناة قطر وينابحون القاعدة وغيرها
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29 - 🔹{خالد..أبوعُمر}🔹
2017-09-05 19:28:54
ضحكو على الجهال الجاهلين المغفلين بشعار الموت لامريكا ولاسرائيل وهم على أرض الواقع يقتلون شعب اليمن
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( عدد التعليقات 28,352 )
28 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:26:20
(((((((عـــــــــــــــــــــاجل ........ غارة _نوعية ....... لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تحرق المليشيات ..... في (((وادي _ربيعة ))) بصــــــــــــرواح _مـــــــــأرب ))))))
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27 - 🔹{خالد..أبوعُمر}🔹
2017-09-05 19:25:10
الحوثيين الروافض عامة الحاقدين ومن معهم هم خطر على الاسلام والمسلمين والعرب بل وعلى الانسانية أجمع
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( عدد التعليقات 28,352 )
26 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:24:19
((((((((عــــــــــــــــــاجل ((((26))) غارة _عنيفة ........ لمقاتلاتنا _الكواســــــــــر....... تعاود قصف المليشيات في ((((ميدي وحرض ))) في حجــــــــــــــــة ))))))
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25 - مواطن يحب الهياط
2017-09-05 19:20:26
كفو والله .. ايران خلاص انتهت واصبحت جثة هامدة .. والحوثي ينتظر الفرصة للاستسلام .. وصالح يستعد للهروب
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24 - 🔹{خالد..أبوعُمر}🔹
2017-09-05 19:18:45
يريدون تحويل دين أهل اليمن من عبادة رب البيت إلى عبادة آل البيت
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( عدد التعليقات 28,352 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:18:43
((((((9 - لله درك ياملك الحزم والعزم.....مساء _الانوار والخيرات .....وبارك الله في صقورنا _الكواسر وجنودنا البواسل ...وثبتهم وسدد رميهم وحفظهم فوق كل الارض وتحت كل سمـــــاء )))))
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22 - زائر
2017-09-05 19:18:26
لعنه الله على الحوثي وصالح فقدنا كثير من شهدا ويتمو اطفال يحتاجون الى رعايه
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21 - بلا ميعاد
2017-09-05 19:16:27
الطقاقة قلومة ماخذه وضعية الميت
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20 - 🔹{خالد..أبوعُمر}🔹
2017-09-05 19:16:25
يريدون جعل أهل اليمن في أستعباد لهم ولاسيادهم . والمصيبه أنهم يعتبرون أنفسهم قناديل وأتباعهم زنابيل
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( عدد التعليقات 28,352 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:14:52
(((((((تكتم المليشيات على من فقدوه ..............في صنعــــــــــاء اليوم لن يطول كثير ...وقصف سرادق الاجتماع كان دقيقا وبشكل متكرر ))))))
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18 - مهند البلغاري
2017-09-05 19:14:34
**************
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17 - أم بسام
2017-09-05 19:14:30
نيران وقطرائيل أخس لدولتين على وجه الأرض يارب أنزل عليهم سخطك وغضبك وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأسكن الخوف في قلوبهم يارب عجل في عذابهم فقد طغو في البلاد وقتلو وهجرو العباد من أوطانهم . أمين يارب
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16 - احمد
2017-09-05 19:13:15
الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية الحل
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15 -
2017-09-05 19:13:05
اكتب على قوقل > السلسلة الوثائقية عن الحوثين الجزء الاول
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( عدد التعليقات 10,511 )
14 - العنيد
2017-09-05 19:13:03
عاصفة الحزم جعلت إيران المجوسية تحسب الف حساب لبلاد الحرمين وقائدها خادم الحرمين الشريفين عرفت كيف قوتنا وأصبحت تنابح من بعيد وتركت اذنابها يذوقون العذاب الأليم
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( عدد التعليقات 28,352 )
13 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:12:40
(((((عــــــــاجل .....(((الان ))) قصف _صاروخي _عنيف .......(((للجيش _الملكي _السعودي))) ...... يشعل قبالة _الحدود ....تركز على .......((((منبــــه _صعـــــدة))) في مناطق البقعة وآل الشيخ))))
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12 - ✅✅✅
2017-09-05 19:11:12
سلالة الروافض معروف عنها الخيانه والتمرد والخبث واللؤم والغدر فهم من خانو وباعو الإمام علي وابنه الحسين بالكوفه
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11 - 123
2017-09-05 19:11:05
لعنة الله عليكم وعلى من رباكم يانجس خونه
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10 - sar-al-sa
2017-09-05 19:10:46
بيريد الفرس باب المندم للتحكم باقتصاد مصر بخنق قناهً السويس وتجاره عرب افريقيا ودول الخليج وكل هذا اهميته اقل من الاستيلاء على مكه المكرمه والمدينه المنوره لاستعباد العرب الم يستعمرو اليمن من قبل؟!
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9 - لله درك ياملك الحزم والعزم
2017-09-05 19:09:46
الله يعطيك العافية اخي برق الحرم
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8 - ✅✅✅
2017-09-05 19:09:38
الحوثه الجاروديه هي اسرة صغيرة كانو زيديه ضلو وانحرفو عنها واصبحو إمامية رافضة للحق اثنى عشريه وخوارج معتزله وهم لعبة.خدم وادوات للمشروع الايراني المجوسي بالمنطقه وعلي صالح وبعض القبائل الخونه ساعدوهم
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( عدد التعليقات 10,511 )
7 - العنيد
2017-09-05 19:09:27
سوف نحتفل عندما يصدر الحكم النهائي فيهم . دمت لنا سالما يا سلمان الحزم ابو فهد وولي عهدك الفهد محمد بن سلمان 💓
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( عدد التعليقات 28,352 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:07:37
https://www.youtube.com/watch?v=s4_Ywgn-9EQ
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( عدد التعليقات 10,511 )
5 - العنيد
2017-09-05 19:07:36
لن تجد اخبث من الرافضة في الخيانة خان قبلهم ابن العلقمي الخليفة في بغداد وأدخل التتار وقتلوا المسلمين وقريبا خان الشيسطاني أهل العراق وتحالف مع الأمريكان على قتل العراقيين وهولاء المجرمين ؟؟؟
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( عدد التعليقات 28,352 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:07:26
((((((( أحـــــــــــــــــرق _أحــــــــــــــرق _ أحــــــــــــرق ))))))
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( عدد التعليقات 28,352 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-05 19:05:13
(((((( يا عاصفــــــة_الحـــــــــزم.........يادرب _ الخطــــــــــــــــر ))))))
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2 - لله درك ياملك الحزم والعزم
2017-09-05 19:03:22
هههههههههههه في بداية عاصفة الحزم قبضو على يمني حوثي ومن شدة الخوف***اكرمكم الله
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1 - خالد العنزي
2017-09-05 19:00:29
انشاء الله يتحول دعمهم الي حسره وألم الله يعز المملكة ويبارك في قيادتها
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أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
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أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
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أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
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أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
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الاخبار الدولية
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

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بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

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تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشمالية

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الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصل

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المرصد الرياضي
بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف

بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف

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مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدة

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بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!

بالفيديو: أستراليا تحقق انتصاراً صعباً على تايلاند .. وتضع السعودية أمام حل وحيد!

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الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

الصرامي: المنتخب السعودي سيتأهل لمونديال 2018 في روسيا بدعاء الوالدين!

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فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

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شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

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تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

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الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

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بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

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لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

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خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

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فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

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اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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