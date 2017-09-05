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شرطة الرياض تعلن إغلاق ملف البحث عن العروس السورية ..وتكشف السبب!
صحيفة المرصد:أكد الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أن العروس السورية التى أبلغ شقيقها عن تغيبها منذ أسبوع وقبل أيام قليلة من زفافها، ليست مختطفة إنما غادرت المملكة بطريقة نظامية. مشيراً إلى أنه تم إغلاق ملف القضية.وفقاً لـ “سبق”
وكانت شرطة الرياض تلقت بلاغاً من شقيق الفتاة يفيد بتغيبها أثناء توجههما إلى خيّاطة من جنسيتها لتجهيز فساتين الزفاف، وأفاد أنها طلبت منه انتظارها في الخارج، وعندما عاد بعد دقائق ليسأل عنها، أبلغته الخياطة بأنها تسلمت ملابسها من الشباك وغادرت إلى منزلها، وعندما طلب منها الاتصال عليها، أخبرته بأن هاتفها مغلق.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى مغادرة الفتاة البلاد بطريقة نظامية وتم إبلاغ أسرتها وإغلاق ملف قضية التغيب.
التعليقات
78 -2017-09-05 22:36:05
الاخواني يتزوج بعكس الملحد والشيعي والنصراني والعلماني يريدها رخيصة يستمتع فيها ويبحث عن اخرى ويعريها على الشاشات ويتكسب من لحمها هل رايت اقذر منهم الحيوان اعلى شأن منهم
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77 - Ss2017-09-05 22:18:24
الظاهر عن العريس شايب ومنتف قالت مالي الا الهروب والفكة منه
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76 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-05 22:16:45
خفت تكون مخطوفة ***
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75 - مراقب2017-09-05 22:08:38
أي مزززة لكن ماله بطيب نصيب راحت ***
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74 - مراقب2017-09-05 22:03:31
*** ههههه مايدانون الستر هذولا يحبون ***
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73 - مراقب2017-09-05 22:01:49
هههههههههه جعلها لنار راحت لبيت عشيقها والباقي بيننا 😛
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72 - ...2017-09-05 21:58:51
ياقلبي اكيد مزه راحت عليك الورديه..
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71 - مجرد سؤال2017-09-05 21:55:31
لو نظاميا كان الجوازات ابلغت الشرطة او بين معاهم في الكمبيوتر لكن والعلم عند الله ان وراء الاكمه ما وراءها
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70 - بترول متنقل2017-09-05 21:49:53
اللي يقول العريس سعودي أسمح لي اقولك انك مغفل من نفسها ماتاخذ سعودي وتاخذ الجنسية لو عمره 100سنه عريسها ابو بصلة اعرف القصه كامله في فرق كبير بينهم في الشكل العمار فرق سنة واحدةً بس
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69 - اماراتي وافتخرر2017-09-05 21:47:06
خنبوقه اكيد ان***
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68 - زائر2017-09-05 21:42:18
غاصبينها ع الزواج اكيد وطلعت كفو انقذت نفسها بنفسها بدل ماتعيش باقي عمرها بتعاسة عشان خاطر اهلها الانانيين
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67 - النمس2017-09-05 21:41:09
هههههههههههههه طاااااااااااااااااارة الفريسه يابو دقين دور غيرها
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66 -2017-09-05 21:39:16
تعليقات الكوافيرة قلم واصله {28,045} وكلها نغمة وحدة تقول اغاني شعبان عبدالرحيم الف اغنية كلهم بنفس اللحن والنكهة.. برنثه
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65 - النمس2017-09-05 21:39:09
هربت لبلادها قالت نار بشار ولا نار الجار ابو دقين الي حط عينه عليها واهلها هم من رحلهاوابلغواعن فقدانها حتى يبتعدون عن اذا ابو دقين تبغى تقرمشها يابو دقين خلك على ام عيالك وقول يالله حسن الخاتمه ؟؟؟
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64 -2017-09-05 21:36:17
ت50 قلم الحقيقه كلامك 👍 كفيت ووفيت
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( عدد التعليقات 28,046 )63 - قلم الحقيقه
نظرة الثقة في المرأة لديهم داخل منازلهم شبه معدومة كليآ سواء أكانت زوجة عندهم أم بنت أم أخت.لأن في دواخلهم نظرة سوداء قاصرة تجاهها مع اصابتهم في قلوبهم وعقولهم بمرض داء الشك بها وبتصرفاتها لكل منهم.
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62 - راصد2017-09-05 21:31:17
قلم الزيف ذكر غير سعودي
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61 - الكوافيره2017-09-05 21:30:27
تهاجم المجتمع وتدعي الوطنيه ***
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60 -2017-09-05 21:28:24
قلم الحقيقه لله درك استمر في كشف حقيقتهم الله يحميك ويجنبنا وياك شرهم
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59 - الكوافيره2017-09-05 21:27:34
اتمنى لك الشفاء
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58 - قلم قم2017-09-05 21:26:33
تعليق مخالف
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57 - قلم قم2017-09-05 21:24:00
لماذا *** لم يكتب حرف واحد ايران رغم ان الخبر قبل دقائق ولماذا ***
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( عدد التعليقات 28,046 )56 - قلم الحقيقه
هذه حقيقة هؤلاء ليس كلام من بنات أفكاري وانما واقع مشاهد وملموس.اذهبو لليو تيوب وشاهد بأم عيونكم مجالس الأخونجية وخطبهم التي يتحدثون بها عن المرأة.والمتصحر مثل الضب يتلقف مايأتون به اليه.دمية في يدهم
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55 -2017-09-05 21:17:51
العريس فلسطيني عندنا في الحاره والبنت صغيرة سوريه الان في مخيم الزعتير في الأردن
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( عدد التعليقات 28,046 )54 - قلم الحقيقه
فتسمم عقل المتصحر بفكره من مدرسة الأخونجي رفيق دربه.فالأخونجي يقول للمتصحر الانثى عندك في بيتك عار وهم وعليك بالتضييق عليها واذا ماسمعت كلامك وطاعتك اسلخ جلدها سلخ وزوجها مع أول طارق على باب بيتكم.
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53 - العبيدي2017-09-05 21:16:03
من يقدح في رجال الدين وفي تصرفاتهم وثيابهم وغيرها إنما هو في الخلف وسبق أن ضبط بالجرم المشهود من رجال الدين ووجد له قرصة أذن قوية ولا بقي معه إلا ينبح ويحش فيهم ويأخذ من سيئاتهم .والعاقبة للمتقين..
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52 -2017-09-05 21:14:47
لاتعدوا كونك *** من اتباع ابن العلقمي
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51 -2017-09-05 21:14:39
اكيد البنت مزه وهو بنشرجي مافيها كلام عمرها صغير الله نجاها من جحيم
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( عدد التعليقات 28,046 )50 - قلم الحقيقه
عندما يأتي متصحر ويقول عن السعودية أم الركب السود أو الكفرات مثل هذا الخبيث الحاقد من أين اكتسب لغته وأفكاره وأصبح ينعق بها. من عند خويه الاخونجي من فوق منبره وداخل حلقته. لأنه يقلل من مكانة المرأة .
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( عدد التعليقات 28,046 )49 - قلم الحقيقه
ليس هناك بين الأخونجية أو المتصحرين السعوديين من يحترم المرأة بشكل خاص داخل منزله أو بشكل عام.هم أشبه بالسجانين القتلة لها رغم ماتقدمه لهم من خدمات لايستهان بها داخل منازلهم لكنها تظل خادمة لاأكثر.
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48 - ابو محمد2017-09-05 21:06:26
يابعدك عن الحقيقه ياقلم الحقيقه. الله يهديك.
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( عدد التعليقات 28,046 )47 - قلم الحقيقه
ت رقم 37 \\\ لذلك لو تلاحظ جرائهم وقطيعهم لغتهم العدائية والعدوانية تجاه السعوديات تخرج من قلوب سوداء حاقدة على كل سعودية .لأنهم اكتسبوها من كبارهم آبائهم وتربو عليها يشاهده يذبح أمه ويسلخ أخته .
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46 - سنونو2017-09-05 21:00:30
يقبض على أخوها ويعاقب لأجل البلاغ الكاذب وازعاج السلطات
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( عدد التعليقات 28,046 )45 - قلم الحقيقه
ت رقم 37 \\\\ هؤلاء من هذه النوعية الأخونجية والمتصحرين لاكثر الله عيناتهم اقترانهم بزوجاتهم مجرد تحصيل حاصل آخر مايفكر به حبها والوفاء لما قدمته له من خدمات جليلة طوال عشرة سنينها معه.يعتبرها خادمة.
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44 - زاير عابر2017-09-05 20:58:52
تعليق مخالف
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43 - محمد الجعيد2017-09-05 20:57:36
شكلها ماتبي العريس
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42 -2017-09-05 20:54:15
غادرت وهربت من اخوانها وافسدت عليهم صفقة العمر في امان الله يا عزيزتي موفقة خير باذن الله
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41 - ألحقباني2017-09-05 20:52:07
علم (المفروض ينحط اخوها في السجن بتهمة البلاغ الكاذب وأزعاج السلطات لا أحد يحي مدرعم ويقول يمكن ماعنده خبر إنها غادرت بطريقه غير نضاميه
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40 - ↩ابو شدا↪2017-09-05 20:50:59
23 - قلم الحقيقه 2017-09-05 أنشهد أن السورية أدبت الأخونجي الأخواني مكشوف السيقان أبو المساويك خلاص ولاعمره يتعودها ↩لو في الأمر دفاع عن الملاحدة لكنت اول من دافع عنهم لأنهم من شيعتك سود الله وجهك↪
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39 -2017-09-05 20:42:26
كل من يقدح في رجال الدين وفي تصرفاتهم وثيابهم وغيرها إنما هو في الخلف وسبق أن ضبط بالجرم المشهود من رجال الدين ووجد له قرصة أذن قوية ولا بقي معه إلا ينبح ويحش فيهم ويأخذ من سيئاتهم .والعاقبة للمتقين..
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38 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-05 20:42:17
المفروض ينحط اخوها في السجن بتهمة البلاغ الكاذب وأزعاج السلطات لا أحد يحي مدرعم ويقول يمكن ماعنده خبر إنها غادرت بطريقه غير نضاميه
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37 -2017-09-05 20:41:49
ت29 والله انك صادق يا قلم ماعد فيهم وفاء زوجته توها متوفيه مالها الا ثلاث أشهر وهو رايح يبي يتزوج عليها ، مسرع نساها، ماعد فيهم وفاء للزوجه ، مات الوفاء 💔
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36 -2017-09-05 20:41:48
يمكن اللي كان يريد يتزوجها اخونجي فانحاشت
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35 - كابتن كريم2017-09-05 20:40:31
يعنى دور لمسجدك ماؤذن
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34 -2017-09-05 20:37:56
كيف إغلاق ملف اختفاءها وحق العريس
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33 - مواطن2017-09-05 20:36:09
العريس ويش يعود
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32 -2017-09-05 20:35:34
ت 28 - همس وانت الصادق شاربة موية مجاري
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31 - وشلونه2017-09-05 20:33:22
وهذي الطقاقة مافي رجال يلمها ويكفي المسلمين شرها
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30 - تهامي2017-09-05 20:31:46
ردا على قلم الحقيقه .. صدق المستشار سعود القحطاني ***
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( عدد التعليقات 28,046 )29 - قلم الحقيقه
لك شو مابتستحي يالأخونجي الأخواني مكشوف الساقين مرتك ماخذت لها شهرين توفت وانت بدك تتزوج عليها سوريه ياعيب الشوم عليك . لو أخذت لها سرورية بدلآ من سورية كان زبطت معاك لامن درى ولا من شاف هههههههههههه
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28 - همس2017-09-05 20:28:15
مكثرة عرق الطقاقة قلومة وتقط خيط وخيط
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27 - كاش 💰 💰 ويلعب بالدراهم2017-09-05 20:26:20
قلم الطقاقة عارفة سلوم الأخونجي لانه كان خاطبها وسحب عليها ههههههههههه
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26 - زائر من الكواكب2017-09-05 20:25:27
راحت تشارك في إغنية عن قطر:
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25 - المنفلوطي2017-09-05 20:24:54
غادرت الله يحفظها ومن عين الحسود يحميها ويحرسها
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24 - ياشماتة ابله طازه فيك ياقلومه2017-09-05 20:23:56
ليه غيرتي مهنتك ياقلومة من كوافيرة الى طقاقة عروس ؟
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( عدد التعليقات 28,046 )23 - قلم الحقيقه
أنشهد أن السورية أدبت الأخونجي الأخواني مكشوف السيقان أبو المساويك خلاص ولاعمره يتعودها . توجه لسوق حجاب يناديك طب وتخير على سنة الله ورسوله العمر 60 والمهر ريالين ومسواكين والعشا تيسين هههههههه
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22 - ياشماتة ابله طازه فيك ياقلومه2017-09-05 20:22:16
وليه انحاش الأخونجي ومابغاك ياثلومة هانم ؟
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21 - ورد2017-09-05 20:20:50
البنشري يستخف دمه
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20 - ياشماتة ابله طازه فيك ياقلومه2017-09-05 20:20:36
ترى نفس السالفة صارت مع الكوافيرة قلومة ولكن العكس هو الي هرب 🤣
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19 - كيف غادرة نظامي ومن تاشيرو مغادرة2017-09-05 20:20:19
البلد مش سائب الى هذي الدرجة دخول وخروج وكان البلد ماله قوانين ولا سيادة .
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( عدد التعليقات 28,046 )18 - قلم الحقيقه
شكرآ للممرضات السعوديات الطيبات كانو فال خير ووجه حسن لهذه السورية لمغادرتها أرض الوطن ومنها الى لبنان ثم الى سورية منحاشة من الأخونجي الأخواني خذت قريشاته وفليساته وتركت عنده مساويكه يعلج فيها هههههه
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17 - الثقفي2017-09-05 20:18:20
راحت لبيروت تشتغل في اللي ,,,,,,, يالله خلوا بلدنا تخف منهن ههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16 - زائر من الكواكب2017-09-05 20:16:42
لا توجد شبهة جنائية..
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15 - من دونه2017-09-05 20:16:05
ت 8 - قلم الطقاقة / مفهورة انتي عشان الأخواني انحاش ومابغاك بعد الخطبة ايام ماكنتي كوفيرة قبل ماتغيرين مهنتك لطقاقة
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14 - الثقفي2017-09-05 20:15:46
قلنا لكم ابعدوا عنهن شر لاخير فيه 😂😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 28,046 )13 - قلم الحقيقه
الصورة للعروس السورية في الربوع اللبنانية بعد وصولها تحت الغيم والمطر وأشجار أرز لبنان وتركت أبو المساويك الأخونجي الأخواني يندب حظه ياقريشاتي يافليساتي ههههههههههه
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12 - الثقفي2017-09-05 20:14:34
مسكين عريسها السوري راحت فلوسك ياصابر راحت للي يدفع اكثر وعادي ممكن تتزوج اثنين بنفس الوقت زين انها انحاشت افتكت العربس كان منكن تنحره 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11 -2017-09-05 20:13:00
تعليق 1 الله يرحم حالك الحين السعوديات يسافرن بدون محرم انت ماشفتهن بدبي واوربا بل انهن يسافرن قروبات سياحه للمغرب
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10 - الثقفي2017-09-05 20:12:33
م 8 ترى اللي تقصده اعرس وخلص ومتزوج من بني عطيه وش دخل السوريه ولو يبيهن على قفا من يشيل في كل شارع وسكه تلقاهن ومن غير عرس 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
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9 - الثقفي2017-09-05 20:10:42
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 عادي هاذي حركاتهن ماهي غريبه بس الحمدلله انكم قلتوا جنسبتها ماقلتوا جنسيه عربيه هههههههههههههه
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( عدد التعليقات 28,046 )8 - قلم الحقيقه
الله يجزى خير الممرضات السعوديات الذين أماطو اللثام عن الزواج السري المخفي الليلي ومن بعده غادرت العروس السورية أرض الوطن وتركت عريس الغفلة يندب حظه وفليساته وقريشاته.مصدق روحه سورية بتقبل فيه هههههه
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7 - ...2017-09-05 20:08:45
ت2 يعني المحرم بس للسعودية ؟!
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6 - زائر من الكواكب2017-09-05 20:08:12
إسرائيل غير مسؤولة.
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5 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-05 20:07:16
وش فيهم البنات 🏳ما عاد يحبون يعرسون 🏳صار عندهم اكتفاء ذاتي 🏳دون احد يقول لها وين رايحه يا مره😂
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4 - زائر من الكواكب2017-09-05 20:06:49
تعليق مخالف
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3 - أبو مصلفح الرياض2017-09-05 20:02:58
حارتنا القديمة منفوحة ذكريات والله الثميري والمصمك عموما مبروك لمنتخب سوريا الملحق تخيل عاد السعودية وسوريا في الملحق ويلعبون مع بعض سيناريو رهيب أبرحم عمر السومة في هذي الحالة عموما صلاة ياعباد الله
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2 - سوسو2017-09-05 20:02:41
يقولك سوريه ي رد 1
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1 - ...2017-09-05 20:00:42
كيف سافرت بدون محرم لازم معها محرم !
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