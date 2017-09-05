شرطة الرياض تعلن إغلاق ملف البحث عن العروس السورية ..وتكشف السبب!

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صحيفة المرصد:أكد الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أن العروس السورية التى أبلغ شقيقها عن تغيبها منذ أسبوع وقبل أيام قليلة من زفافها، ليست مختطفة إنما غادرت المملكة بطريقة نظامية. مشيراً إلى أنه تم إغلاق ملف القضية.وفقاً لـ “سبق”

وكانت شرطة الرياض تلقت بلاغاً من شقيق الفتاة يفيد بتغيبها أثناء توجههما إلى خيّاطة من جنسيتها لتجهيز فساتين الزفاف، وأفاد أنها طلبت منه انتظارها في الخارج، وعندما عاد بعد دقائق ليسأل عنها، أبلغته الخياطة بأنها تسلمت ملابسها من الشباك وغادرت إلى منزلها، وعندما طلب منها الاتصال عليها، أخبرته بأن هاتفها مغلق.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى مغادرة الفتاة البلاد بطريقة نظامية وتم إبلاغ أسرتها وإغلاق ملف قضية التغيب.