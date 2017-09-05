شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

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صحيفة المرصد : احتفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأهُّل منتخبنا الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت بالجوهرة في جدة.

وكان ولي العهد قد حضر المباراة، وأظهرت لقطات البث المباشر للمباراة فرحته وتصفيقه للإنجاز الرياضي الجديد للكرة السعودية.

وكان سموه قد تكفل بتذاكر المباراة؛ وحضرت الجماهير السعودية لمؤازرة المنتخب السعودي؛ وزاد عدد الجماهير على 62 ألف مشجع.