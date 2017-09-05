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شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم
صحيفة المرصد : احتفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأهُّل منتخبنا الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت بالجوهرة في جدة.
وكان ولي العهد قد حضر المباراة، وأظهرت لقطات البث المباشر للمباراة فرحته وتصفيقه للإنجاز الرياضي الجديد للكرة السعودية.
وكان سموه قد تكفل بتذاكر المباراة؛ وحضرت الجماهير السعودية لمؤازرة المنتخب السعودي؛ وزاد عدد الجماهير على 62 ألف مشجع.
ولي العهد يرفع شارة النصر بعد فوز الكبير للمنتخب والتأهل لكأس العالم pic.twitter.com/vp9J467bMJ
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
79 - الحياة حلوة2017-09-06 01:25:29
سبق وعلقت وطالبت بالحضور وتعرضت لدسلايكات والحمدلله حضرت والملعب فلل عن بكرة. أبيه ورغم عن المتعصبين. فزنا. وتأهلنا لكأس العالم بقدرت من إذا قال كن فيكون 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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78 - زائر على الطاير2017-09-06 01:23:31
مرحبا ألف بولي العهد حفظه الله ضروري حضور ولي العهد إذا لم يحضر الملك وسلامة الجميع
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77 - الصحيح2017-09-06 01:20:00
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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76 - جون كنيدي اليعربي2017-09-06 01:13:52
حيالله ذا الطله والله يطول بعمر ولي عهدنا الحكيم .ومبروك للقيادة وللوطن تأهل منتخبنا إلى مونديال روسيا
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75 - رزقي على الله2017-09-06 01:06:40
يا بلادي واصلي والله معاكي واصلي على دروب الخير والسلام والعزه والقوه والتقدم والنصر والانتصار وأن تنصرو الله ينصركم عاشت السعوديه بلادي وعاش ملكنا سلمان وولي عهده الأمين وعاش الجيش السعودي وابطال الح
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74 - ابو محمد الحائلي2017-09-06 01:05:44
ونعم والله بسيدي ولي العهد محمد بن سلمان . والله يحفظ لنا مملكتنا ومليكنا سيدي سلمان الحزم ابو فهد الغالي 🌹 🌷
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73 - كويتي وافتخر2017-09-06 01:01:46
مطلق ولد مطلق علي بالحرام اني احبك يا ابوسلمان جعل الردي يفداك
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72 - معاصر 20172017-09-06 00:52:27
***وطن واحد وفريق واحد وكلنا عبيد لله طبعا
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71 - أم بسام2017-09-06 00:51:06
حفظ الله سيف العز الأمير / محمد بن سلمان أل سعود
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70 - مع زاتك2017-09-06 00:49:39
اللقب اللذي القب به سمو ولي العهد حفظه.في كل تعليقاتي.وجه السعد..أي والله ..إنه وجه سعد وفال وخير..
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( عدد التعليقات 28,361 )69 - برق _ الحرم
(((((( تأهيل وأول العرب .................المتأهلين ....... فرحة وطن .... وموتوا بغيضكم معشر الحاقدين )))))
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68 - ↩ابو شدا↪2017-09-06 00:48:02
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .
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67 - مواطن2017-09-06 00:47:31
الف مبروك لسيدي خادم الحرمين ولوجه السعد وجه الانجازات في كل المجالات اميرنا البطل محمد بن سلمان وايضا الى كافه ابناء ،شعبنا الوفي ......الف مبروك
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66 - زمن2017-09-06 00:40:00
21 - الى ياسمين ***>>> الله يعين اللي حولك عليك كيف متحملينك وصابرين عليك. نظرتك قاصرة ومتشددة الله يكون بعونهم
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65 -2017-09-06 00:38:14
1....الي 59. كلكم مهايطين تمنيت أن الأزرق فاز.
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64 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 00:32:57
انتصار لرياضة الوطن ولأبنائنا الرياضيين
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63 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 00:32:37
الف مبروك للأخضر والتهنئة لكافة أبناء الوطن
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62 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 00:32:30
وش شعور الاخونجي 😭والسروري😭 وذنب إيران😭 وحكومة قطر 😭ومؤيدينهم😢 هههه😂هه
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61 - بدون اسم2017-09-06 00:32:08
يا ت 21 - الرياضة ماهي**
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60 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 00:30:54
الله يسعده ولي العهد محمد بن سلمان طالعه الفرحه من قلبه👏
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59 - محمد الزهراني2017-09-06 00:27:44
الف مبروك لسيدي خادم الحرمين ولوجه السعد وجه الانجازات في كل المجالات اميرنا البطل محمد بن سلمان وايضا الى كافه ابناء ،شعبنا الوفي ......الف مبروك
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58 - الى2017-09-06 00:25:47
ت21***
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57 - مع زاتك2017-09-06 00:23:46
وش قلت لكم في تعليق خبر احتمالات في المرصد بشأن تأهل المنتخب.قلت وارجعوا لتعليقي.وجه السعد أبو مشهور الله يطول بعمره .بعد شرائه التذاكر ..إن شاء الله تتأهل.وأغلب المعلقين يحاول التحكيم. اللهم لك الحمد
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56 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-06 00:21:37
ربي لك الحمد ولَك الشكر نجاح حج 1438 2017 وتأهل المنتخب🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 السعودي الى روسيا 2018
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55 - موج البحر2017-09-06 00:21:28
مشاء الله تبارك الله ،،،، والله له طله مريحة للنفس ومطمئنة للقلب ❁ اللَّهُمَّ وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد
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54 - زمن العجايب2017-09-06 00:21:03
21 - الى ياسمين //// هي حره و من حقها تعبر عن رأيها بحريه ومن حقها تعبر عن مشاعرها بكل حريه،، وانت كسعودي في بلد يحترم المراة ويقدرها ويحفظ حقوقها لازم تحترم الانثى ولازم تحترم رأيها،، رفقاً بالقوارير
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53 - المع السيف2017-09-06 00:19:08
قمة الشجاعه عندما تحضر القيادة في اصعب الظروف .... انا سعيد لانني انتمي لهذا الوطن .
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52 - زمن العجايب2017-09-06 00:16:05
21 - الى ياسمين ///// ***
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51 - ..2017-09-06 00:10:03
عيدنا عيدين ✌💚💚😚😚
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50 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-06 00:07:49
تعليق 36 والله أنك صادق أني تعشيت مرتين عشاء من نوعين👌👌 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙
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49 - .///محمد2017-09-06 00:01:12
كفوووو يابو سلمان الله يعطيك العافيه والف مليون مبروك لمنتخبنا
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48 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-05 23:59:49
وحيد الجزيره يستاهل
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47 - مقيم بالسعودية2017-09-05 23:58:12
مبروك لشعب السعودي ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ مبروك لشعب السعودي ☆☆☆☆☆☆☆☆☆→→☆→☆→→☆☆ مبارة شيقه وممتعه للغاية
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46 - حسيبك الله❇❇❇2017-09-05 23:57:00
يابو سلمان مجدك كلٍ ايشوف صرحه // وانت وجه_السعد والصعب قدمك تسهل *** ✨✨✨ الله اللي عطانا فرحةٍ بعد فرحه // الفرح في حضورك والفرح بالتأهل ***
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45 - حفظك الله ياشيخ الشيوخ2017-09-05 23:56:11
هذا ابو سلمان هذا امير القلوب المحبوب القريب من شعبه . نرفع لك اجمل ايات التبريكات والتهاني بهذه المناسبه ويجعل حياتك سعد وسعود .
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44 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-05 23:53:08
الف مبروك للوطن هذا الإنجاز وهذا الحضور من ولي العهد لمساندة اللاعبين معنوياً
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43 - حسيبك الله❇❇❇2017-09-05 23:51:18
من نجاح اسلامي إلى نجاح عسكري إلى نجاح رياضي ✨ ✨ ✨ ربي أدمها نعمة واحفظها من الزوال 🇸🇦 الف الف مبروك للشعب السعودي
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42 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-05 23:50:18
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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41 - عطيات2017-09-05 23:49:44
الفرحه مش سايعاني وبقيت اوزع شربات على ولاد الحته كللللللولييييش
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( عدد التعليقات 28,361 )40 - برق _ الحرم
((((((مليــــــــــار مبروك للوطن ....شـــــــــكرا ......لقيادتنا _الرشيدة..................لاشرافها المباشر والحضــــــور ))))))
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39 - عبدالله اليامي2017-09-05 23:37:55
تعديل / ألف ألف مبروك ، من الفرحة 😂
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38 - ابو الفوارس2017-09-05 23:36:59
الف مبروووووك سمو سيدي ولي العهد أنتم من تستحقون هذا الإنجاز البطولي والتاريخي
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37 - عبدالله اليامي2017-09-05 23:36:38
مما لا شك فيه إن حظور ولي العهد / صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كان له بالغ الأثر في النتيجة والتأهل ، ألف ألف مبروك 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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36 -2017-09-05 23:33:23
محمد الشهري شويات ويربط الحزام ويرقص 😂😂😂
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35 - مجدي2017-09-05 23:32:22
جده زحمه وصفير وبواري بالشوارع يدوب قدرنا ننفد بجلدنا .. مبرووووك ياالسعوديه
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34 - محامي2017-09-05 23:32:08
هذا الفتى عايش بين شعبه الله يحفظه
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33 - محامي2017-09-05 23:30:41
وجه السعد قادم
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32 - محامي2017-09-05 23:30:01
الحمدلله
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31 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-05 23:28:36
مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🇸🇦مبروك🌸مبروك🌹مبروك🌺مبروك🌸مبروك🌹مبروك🌺مبروك🌸مبروك❤️مبروك❤️مبروك❤️مبروك❤️مبروك❤️مبروك❤️مبروك❤️مبروك🤙مبروك🤙مبروك🤙مبروك🤙مبروك🤙
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( عدد التعليقات 21,673 )30 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أتقرب إلى الله بالدعاء ,,,,للأمير محمد بن سلمان,,,,,اللهم إحفظه من كل عين لامه ,,,,,وارفع به دعائم الدين الحق ,,,يا رب
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( عدد التعليقات 21,673 )29 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ربي لا يحرمنا ,,,,من هذي الطله ,,,,يا حفيد المؤسس,,,,,كلنا نبايعك ,,,,يا صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان
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28 - عمران2017-09-05 23:23:37
ولي العهد كاثره مفاجأته الله يحفظه ويخليه لنا 😂😂
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27 - ابو مشعاب2017-09-05 23:23:13
الف مبروك لجميع الشعب السعودي كافة ... وجه السعد محمد بن سلمان نورت الملعب .
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( عدد التعليقات 21,673 )26 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
شي طبيعي ,,,,يفوز المنتخب,,,,,هذا ولد سلمان حاضر الملعب,,,,,بكل فخر أقولها ,,,,نعم القائد أنت يا شبل الأسد,,,,,صاحب السمو محمد بن سلمان هو القائد للأبد
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25 - النمس2017-09-05 23:21:55
18 - معاصر 2017 2017-09-05 23:16:01 نشيدي الموقر دبابة ومدفع لاخوف يعتريني في الذود عن عريني ،،، ههههههههه الله يسعد ك بالدارين رجعتنا للزمن الجميل والصفوف الأولى الدراسيه من الزمن الجميل
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24 - ظامي اليل2017-09-05 23:21:37
حيا الله ابوسلمان.وجه الخير..والسعد.الف مايون مبروك.للشعب السعودي بمناسبة الفوز.والتأهل الخامس الى كأس العالم.مونديال موسكو 2018.مليون مبروك للمره المليون.
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23 - نوره2017-09-05 23:20:09
ياحظ فريق الاخضر تتكب عليهم الدراهم والسيارات مع انهم يستاهلون بيضوا وجه الامير
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( عدد التعليقات 2,139 )22 - ابونواف...
مبرووووووووووووووووووووووووووووووك
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21 - الى ياسمين2017-09-05 23:17:10
استحي ياسمين شوي وتنطين علينا من الشاشه اش دخلك بالكوره وام الكوره خليك بالمطبخ ويخب عليك
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20 - نعناع وورد2017-09-05 23:16:45
يا زينه ويايزين طلته العالمي مايحضر الى للعالمية
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19 - معاصر 20172017-09-05 23:16:01
نشيدي الموقر دبابة ومدفع لاخوف يعتريني في الذود عن عريني
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18 - عبدالعزيز2017-09-05 23:15:37
بإذن الله يجيبون خبرك يا الإخونجي أو المجوسي اللي قاعد تحط لا يعجبني في مديح الإخوان في سيدي ولي العهد وإن شاء الله يقطعون أصابعك القذرة
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( عدد التعليقات 1,952 )17 - نبرااس
حيا الله ابو سلمان (وجه السعد) الف مبروك للقياده والشعب السعودي التأهل لمونديال روسيا
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16 - عزيز2017-09-05 23:13:38
يارب احفظ لنا هذا الأمير الشاب محمد بن سلمان وابعد عنه البطانه الفاسدة واحفظه يارب لنفسه وأهله وأبعد عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين والحاسدين يارب العالمين وأره الحق حقا وارزقه اتباعه اللهم آمين
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15 - حسيبك الله❇❇❇2017-09-05 23:10:23
يستاهل ولي العهد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 غالي وحضورك غالي والتأهل أجمل هدية لك من منتخب بلادك
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14 - ياسمين 🌸2017-09-05 23:08:39
وعلي العميري طلع على اصله قبل يومين يدعي يقول بحق محمد وآل محمد يفوز منتخب اليابان .. لقد خسئت ياعلي فجهز اللطميات 😂
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13 - أبن المدينة2017-09-05 23:08:04
والله العظيم اول ماشفة صورة محمد بن سلمان لوحده ولأحد بجانبه شوي وابكي تحس هو الوحيد وبصراحة أحسه أكثر منا فرحان تستاهل سيدي وعسى زمانك كله خير وشعبك بيحبك وبيحبك وبيحبك رغم الظروف القاهرة
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12 - غريب بين اهله2017-09-05 23:07:49
مبروك الف مبروك لي محمد ابن سلمان وجه الخير
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11 - معاصر 20172017-09-05 23:06:27
يشحذ الهمم لبقاء الذمم امير مناضل رغم أنف الأمم
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10 - غريب بين اهله2017-09-05 23:06:14
ماشاء الله والله فرحت من قلبي
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9 - ياسمين 🌸2017-09-05 23:05:50
ماقلت لكم إني حاسه إن منتخبنا يفوز
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8 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن2017-09-05 23:05:31
ماشاء الله نور ملعب الجوهر بقدوم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان اطال الله في عمره وادم الله علينا نعمة الامن والامان
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7 - ياسمين 🌸2017-09-05 23:04:19
ياربي قدوم ولي عهدنا وجه خير عليهم ويفوز منتخبنا ولا يخيب مسعاه .هذولا الملوك والا بلاش
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( عدد التعليقات 17,765 )6 - عمر السميري
حضور مشرف لابو سلمان
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5 - الهاشمي2017-09-05 23:04:06
هلا بهالطلة حفظك المولى
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4 - خالد2017-09-05 23:03:36
مبروك اول منتخب عربي يصل لكأس العالم
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( عدد التعليقات 17,765 )3 - عمر السميري
مبروووك لولي العهد ولجميع الشعب السعودي
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2 - عبدالله حمود الحارثي2017-09-05 23:02:50
الف مبروك للجميع والله يطول بعمرك ياابوسلمان
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1 - فاطمه2017-09-05 23:01:15
روح الشباب فديته 😍
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آخر تعليق
بواسطة : سلفر
ممكن نشوف وجهه خنبوقه...
بواسطة : ابن عدوه
تعليق 3 كل تبن...
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