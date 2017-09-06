“الجبير”: مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين.. وهذا الأمر المضحك في حديث إيران

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صحيفة المرصد: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده مستعدة لاستمرار الأزمة مع قطر أكثر من ذلك، قائلًا: “مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين، لا ضير”.

وأكد “الجبير” في تصريحات صحافية أن “القطريين فقط هم من يقرر من يحكمهم”، وفقًا لـ “العربية”.

ولفت وزير الخارجية إلى الحرب على اليمن، قائلًا: “اليمن حرب لم نخترها بل فرضت علينا”، مبينًا إمكانية إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته.

ونوه “الجبير” إلى حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة، مؤكدًا أنه أمر مضحك ومثير للسخرية، معقبًا: إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا، لافتًا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران بخصوص ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعا ولا علاقة لها بالسياسة.