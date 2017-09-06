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“الجبير”: مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين.. وهذا الأمر المضحك في حديث إيران

“الجبير”: مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين.. وهذا الأمر المضحك في حديث إيران
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المرصد 22 1٬077 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده مستعدة لاستمرار الأزمة مع قطر أكثر من ذلك، قائلًا: “مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين، لا ضير”.
وأكد “الجبير” في تصريحات صحافية أن “القطريين فقط هم من يقرر من يحكمهم”، وفقًا لـ “العربية”.
ولفت وزير الخارجية إلى الحرب على اليمن، قائلًا: “اليمن حرب لم نخترها بل فرضت علينا”، مبينًا إمكانية إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته.
ونوه “الجبير” إلى حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة، مؤكدًا أنه أمر مضحك ومثير للسخرية، معقبًا: إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا، لافتًا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران بخصوص ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعا ولا علاقة لها بالسياسة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 04:10:14
21 - نفسيه // لا تزعل وانا اخوك فكل ما يدور بيننا نقاش لك وجهة نظر ولنا وجهة نظر ,,, ما يهمنا أن ما نكتب نقصد به نصرة ديننا وسنتنا وأيضا وطننا الذي نحب
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21 - نفسيه
2017-09-06 03:56:11
ت 11. عندما تدخل قبرك. سوف تسأل عن. من ربك. مادينك. من نبيك. لن يتم سؤالك عن قطر. فهمت ولا لا. تراني عجزت افهمك. الله يجزاك خير. وشكراً
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20 - نفسيه
2017-09-06 03:51:47
ت 9 .السلام عليكم. لو كان الأمر بيدي. لجلدتك بمائه وعشرون سوطا. وبعدين خل روحك رياضيه.نحن هنا بصحيفة المرصد المباركه نتناقش ونعلق بكل اريحيه وحريه. بدون تعصب واحقاد. وفقك الله لما تحب وترضى. وشكراً
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19 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:44:09
قطر الخيانة // انسوها !! خلوها تخيس !!
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18 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:40:11
لماذا تاجرت قطر واخونجيتها بالحج كما تاجر المجوس الفرس ؟ هل تحيرك الاجابة ؟! جواب : الخيانة
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17 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:37:42
لماذا قطر تاجرت بالحج ؟! لأن تلك تجارة الاخونجية حيث التخصص بالتجارة في الدين !!!
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16 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:36:06
الحكمة والدهاء في هذا الرجل شكرا للجبير
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15 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:35:05
7 - ت 1 ... والله من التخبيص اللي ماله سنع // تسيس قطر الخاينة للحج تخبيص ؟!! لا يقول بذلك الا اخونجية خونة الجزيرة ،،، فأي تخبيص تقصده يا قرضاوي عصرك
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14 - ابن عدوه
2017-09-06 03:33:09
لا علقه للحج بالعلاقات مع إيران قال تعالى ومن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه
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13 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:33:02
قناة جزيرة خيانة الاخوان تزعم بخيانة وكذب عن تقاربنا مع عدوا السنة إيران !!! لماذ ؟ لأن جماعة الاخوان ابتداء وخيانة وقطر تبعا وذنب لهما علاقات راسخة خفية وظاهرة مع المجوس أعداؤنا
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12 - صريح جداً
2017-09-06 03:31:19
يعجبني هذا الرجل في منطقه واسلوبه القوي
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11 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:30:30
3 - نفسيه ،،، الله يصلح الحال. إنما المؤمنون أخوه // والمؤمن لا يخوووووووووووون !!! كما قطر وجماعة الاخوان ومثلهم الصفوية والحوثية
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10 -
2017-09-06 03:30:09
تعليق مخالف
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9 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:28:47
4 - نفسيه ... ت 1 ... لأمر بجلدك عشرون سوطا. // وش رايك في محتوى ما كتب ؟ الا يستحق التقدير بدل سياطك النتنه ؟!
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8 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-06 03:24:48
وهل سيصبر شعب قطر الشقيق عامين على خونته واخونجيته سينفذ صبرهم قريبا وسيقلب آل ثاني والشعب الطاولة على خونة الحمدين وذميمهم
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7 - ت 1
2017-09-06 03:13:35
والله من التخبيص اللي ماله سنع
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6 - Smile
2017-09-06 03:12:29
لانريد تقارب مع المجوس نعرف نوياهم يكفيهم تفجيرات في بيت الله الحرام هل نسينا ليس لهم أمان كفو الجبير
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5 - هنطش
2017-09-06 03:08:57
عيدك مبارك (هبي عيد ) ياوزير الخارجية
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4 - نفسيه
2017-09-06 03:03:33
ت 1. السلام عليكم .لو كان سيبويه بيننا اليوم. لأمر بجلدك عشرون سوطا. حتى تتقن اللغه العربيه نطقا وكتابتا. انصحك بكثرة القراءه. لكي تتقن الإملاء. وشكراً
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3 - نفسيه
2017-09-06 02:58:28
الله يصلح الحال. إنما المؤمنون أخوه. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.انصر أخاك المسلم ظالم أو مظلوم.ارجو من الله أن تسود المحبه مابين المسلمين. ونصفي النيه. وشكراً لجميع المسلمين الطيبين. أخوكم فهد.
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2 - ضايع
2017-09-06 02:57:01
الاخوه في قطر نعلم علم اليقين ان اغلب الشعب القطري هم يشعرون بوطنهم الخليجي لاكن ما بليد حيله
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1 - ضايع
2017-09-06 02:52:24
لم ولن يصد احد من المسلمين عن اداء فريضه الحج لان حكام هذا البلد يخفون الله ويرجونه اما التنسيق مع الحكومه الايرانيه بخصوص الحجاح فهذا واجب دبني ملتزمه الحكومه به شرعا اما سياسيا فقط توقفوا عن اذاءنا
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