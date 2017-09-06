شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللقطات التي وثقتها كاميرا البث المباشر لمباراة المنتخب مع اليابان، والتي أظهرت فرحة النصر على وجوه لاعبي المنتخب والجماهير السعودية.

وأوضح مقطع فيديو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ، وهو يشارك اللاعبين فرحتهم العارمة بالنصر وصعود المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح المقطع المتداول ولي العهد وهو يرفع علامة النصر، ويتلقى التهاني من الحضور في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة.