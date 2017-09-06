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شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللقطات التي وثقتها كاميرا البث المباشر لمباراة المنتخب مع اليابان، والتي أظهرت فرحة النصر على وجوه لاعبي المنتخب والجماهير السعودية.
وأوضح مقطع فيديو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ، وهو يشارك اللاعبين فرحتهم العارمة بالنصر وصعود المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018.
وأوضح المقطع المتداول ولي العهد وهو يرفع علامة النصر، ويتلقى التهاني من الحضور في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة.
التعليقات
13 - نوره2017-09-06 04:04:47
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12 - نوره2017-09-06 04:02:45
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11 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 03:47:28
فرحة وطن لا يشعر بها الا من له وطن يعتز ويفتخر به
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10 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 03:45:25
الف مبروك للشعب السعودي
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9 - محب لوطني2017-09-06 03:44:17
ربنا واحد ودربنا واحد كلنا سلمان وكلنا محمد في جبين الشمس حافر اسمه على خد القمر وفي قلوب الشعب سلمان ومحمد في طول الدهر
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8 - sar-al-sa2017-09-06 03:41:08
الله يديم فرحه ال سعود الميامين ويديم فرح شعبهم الاصلي الاصيل المخص الوفي الكريم في كل ميدان من ميادين العزه والكرامه والتقدم والازدهار
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7 - Smile2017-09-06 03:09:46
حيالله ابوسلمان وجهه مبتسم وجهه السعد الف مبروك التاهل للقيادة والشعب
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( عدد التعليقات 8,804 )6 - المنتصر بالله
عدنا ولله الحمد من سفر مهم جدا جدا جدا جدا جدا 🌲🌱⚘🌷
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5 -2017-09-06 03:06:31
اللهم اعز اﻻسﻻم والمسلمين وانصر ابطالنا على الحد الجنوبي.
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( عدد التعليقات 8,804 )4 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷
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3 - الباحث عن الحقيقة2017-09-06 03:03:27
اللهم حبب الراعي في الرعية والرعية في الراعي وأصلح أحوال المسلمين وحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار أحفظ أمنها وانصر جنود التوحيد المرابطين في الحد الجنوبي وأعن رجال الأمن على حفظ الأمن أمين
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2 - محمد الشيخ2017-09-06 03:01:14
كفو عن مليون كفو يا سيدي حضورك اليوم
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1 - سعد2017-09-06 02:54:58
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بواسطة : نيقر بن محماس السادس عشر
ملح وضفعه وراك ماتحترمين حالك يوم انك تقولي ماتشوفين اوادم اذا انت عايشه بزريبه...
بواسطة : قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
21 - نفسيه // لا تزعل وانا اخوك فكل ما يدور بيننا نقاش لك وجهة نظر ولنا وجهة نظر...
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