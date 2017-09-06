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علِّم قطر

علِّم قطر

بقلم : أحمد الشمراني

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عكاظ لا يوجد تعليقات 57 3 ساعات

• هي رسالة في إطارها الصحيح، أقصد علم قطر من شاعر مواطن، ومن شاعر رجل دولة، ومن شاعر ابن عائلة لا تذكر إلا ويذكر معها اسم العلم والدين، فماذا أغضب إعلام قطر، ومنهم في ركب إعلام قطر من الأبواق والمرتزقة من علم قطر.

• هي قصيدة أبرق من خلالها معالي المستشار تركي آل الشيخ برسالة فيها من القرائن ما جعل المتضررين منها يلجأون إلى عبارات ساقطة عجزاً من مجاراتها، ولاسيما أنها شكلت ملحمة شعرية وفنية يحتاج المتذمرون من وقعها وقتا طويلا على فهمها، فكيف بالرد عليها.

• تركي آل الشيخ يا هؤلاء وطني من رأسه حتى أخمص قدميه، ولا يمكن تحت أي سبب أن يكل عزمه لمجرد أن ثمة من أغاظهم شعره، فلربما يغضب إن لم تغظهم ملحمة علم قطر كما أغاظهم حضوره في أكثر من اتجاه.

• تحول عنوان ملحمة تركي آل الشيخ إلى هاشتاق في تويتر احتل الصدارة بموازين الترند عالمياً، فكانت الإشادات بهذا العمل الوطني هي الأكثر قياساً بمن استفزهم العمل، حيث ظهر بعض القطريين والمتقطريين شتامين، لكن شتائمهم كانت تقابل من المتفاعلين مع علم قطر بسخرية لاذعة وأحياناً ردود قاسية.

• علم قطر واللي وقف ورى قطر

ان البلد هذي طويل بالها

• بس المسايل لين وصلت للخطر

لا والله ان تشوف فعل رجالها

• أوبريت أو ملحمة كل بيت فيها له من الدلالات ما جعل كل فنان من المشاركين في هذا العمل يسلطن، وهل هناك أجمل من رسالة الشعر والفن في مثل هذه الأحداث.

• معالي المستشار تركي آل الشيخ في هذه الملحمة الشعرية يتحدث عن واقع مرحلة تمثل كل سعودي قيادة وشعبا.

• عشرين عام من الدسائس والغدر

ومؤامرات… عارفين… أحوالها.

• ولست هنا بصدد البحث عن إيضاح صورة قدمتها ملحمة علم قطر بقدر ما أمنح ذاتي فرصة الدخول إلى النص من خلال…

• جاك الخبر ياللي انت تتحرى الخبر

الريح ما هزت ركون جبالها….

• هنا ربما الرسالة أضحت أكثر وضوحاً لاسيما لمن لا يفهموا الرسالة من عنوانها، مع أن عنوان الملحمة أوضح من أن يجهلها فيصل القاسم أو بيبه ولد أمهادي أقل المتقطريين فهماً لعلوم الديرة، مع أن رسالة الشاعر معني بها حكام قطر بقيادة الحمدين وتميم ومن حولهم، وليست لهولاء الأزلام الذين يقتاتون على كل الموائد.

• هذي السعودية ذرى عز وذخر

تحيا بظل الله وتحت ظلالها…..

• شكرا للشاعر تركي آل الشيخ، شكراً للفنانين الكبار الذين قدموا هذه الملحمة الوطنية.

• ولا عزاء لمن أصابتهم رسالة علم قطر في مقتل، فلم يزل لألمكم أكثر من بقية.
نقلا عن عكاظ

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