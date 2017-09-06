ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية
صحيفة المرصد-د ب أ:هاجمت منقبة بائعة في متجر صغير للملابس الداخلية في العاصمة الألمانية برلين، لأسباب دينية على ما يبدو.
وحسب بيانات الشرطة الأربعاء، اعتدت الزائرة المنتقبة على البائعة في المتجر بحي نويكولن على ما يبدو، لاستيائها من عرض ملابس داخلية، مع أغطية للرأس في واجهة العرض.
وأُصيبت البائعة المنحدرة من أصول عربية بجروح، وفرت المهاجمة.
وحسب بيانات الشرطة، وقع الاعتداء في 26 أغسطس (آب) الماضي.
وذكرت الشرطة أن المعتدية ترددت على المتجر مرتين، وأُطردت في المرة الأولى بعدما تفوهت بشتائم بالألمانية، والتركية، ثم عادت برفقة امرأة أخرى وهاجمت البائعة.
وتستند الشرطة في بياناتها إلى حد كبير على إفادات البائعة المصابة.
وذكرت البائعة أنها رأت أسفل النقاب الذي انزلق من على المعتدية شعراً، أصفراً، ووشماً في الرقبة.
ويتولى قطاع حماية أمن الدولة في الشرطة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيق في الواقعة.
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التعليقات
يا زوار صحيفتنا المميزه لا تعاتبوا قلم الزور فالكلمه الوحيده المطلوب عليه ترديدها هي (الاخونج) وهذا عمله ومصدر رزقه والراتب الذي يحصل عليه من سيده واخبار الملالي ممنوع منها لدواعي امنيه
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المفروض تجلد المرأة المعتدية حتى تتأقلم مع الآخرين
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الخطأ يقع على النظام الالماني .. امنعوا كارهي الحياة من دخول المانيا واتركوهم في بلدانهم .. فرئيستكم قالت ان ما يقدسونه قريب منهم
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الغرب المتطرف والمجوس هم من صنعوا داعش لالصاق تهمة الارهاب بالمسلمين وحتى يكون لهم ذريعة لتدمير بلدننا وقتل المسلمين وابادتهم 😎
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م 21،23 اتفق معكم كلامكم صحيح الهدف تشويه الاسلام والمسلمين 😡
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علي الما نيا منع النقاب. ***. هذا علي جميع دول. العالم. منعه. لنه عنوان الا ***الديني
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قلم الحقيقه بشويش هد اعصابك لاتنشتر
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الله يوقعها في شر أعمالها اهي مسلمه او كافرة من اي ديانه كانت خبيثه ومتمردة قد تكون المجرمه متنكرة. ولكن سوف يقبض عليها بي حال
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قلم الحقيقة الله يشفيك
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على نياتهم وقلوبهم الطيبة رجال الأمن في ألمانيا.مرت من جانبهم هذه الأخونجية ولم يعترضو سبيلها رغم أن في رقبتها جريمتين خطف طفل اضافة لاعتداء على المحل والبائعة التي بداخله اضافة لنشر الكراهية
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(شعرها اصفر و عندها وشم في الرقبة) .. محاولة يائسة وخبيثة لتشويه الاسلام من قبل النصارى المتعصبين .. هذه حقيقة يجهلها الكثير .. تذهب هذه النصرانية وتلبس لباس إسلامي وتهاجم المحل .. ثم يضج الاعلام!!!
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الطفل اللي مع هذه الأخونجية ماهو طفلها مؤكد سارقته وخاطفته من عند أهله بدليل أن الحقيبة الخاصة بالطفل ماهي لها مؤكد100% لأن الأخونجيات المتشددات يكرهون هذا اللون الوردي الذي يشعرك بالحب والاحترام.
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سبحان الله وبحمده
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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العصابات المسيحية العنصريه تستخدم النقاب لكي تهاجم العرب وخاصه المسلمين في ألمانيا وأستراليا
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يمكن شافت قطعة داخلية لونها احمر واستفزتها تذكرت***
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هذه المهاجمة مسيحية عنصريه واستغلت النقاب لكي تهاجم البائعة التي من أصول عربيه لانه المسلمة لا تضع وشما لانه حرام الوشم بالإسلام
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تعليق مخالف
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الله يحفظها من كل مكروه
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ينطبق على الكوافيرة قلم مقولة ***
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المتشددات يرفضون عمل المرأة بالأسواق وخاصة بالمتاجر الخاصة بالملابس الداخلية /// يفضلون ان يكون البائع رجل
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ووشماً في الرقبة. .اكيد سوريه لابارك الله فيها ولا بوشمها .
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قلم الكذب عدوك الاسلام وكل من يتمسك بتعاليمه خبت وخاب مسعاك ستبقى كماانت مهان
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تعليق 2 خساره ان اسمك محمد .. كيف الغطاء وراء كل جريمه في اي مجتمع .. وماذا تقول عن الغطاء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم جميعاً هل ؟ يتبع مقولتك التافهه
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شاهدوا فرق التعليقات من الطقاقة قلم في حفل القطيف المختلط وبين هذا الموضوع .. برنثه
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تعليق مخالف
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لايسمع لايرى ولايكتب في اخبار الملالي انه النفاق ياساده
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وذكرت البائعة أنها رأت أسفل النقاب الذي انزلق من على المعتدية شعراً، أصفراً، ووشماً في الرقبة/تشويه للنقاب وللإسلام فمن رأى جنود داعش والوشوم اللتي بأجسادهم عرف بأنهم عملاء استخبارات غربيين مرتزقة
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قلم الزيف ذكر غير سعودي
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محمد وقلم نفس الشخص 🤔
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جماعة حدثتني احداهم بس بالتركي 🤗
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النقاب مصدر للخطر في أي مجتمع ومصدر للخوف والشك والريبة فالوجه عنوان الإنسان وعندما يخفي الإنسان وجهه يتجرأ على كل جريمة .
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هذه المهاجمة من نفس حصيل وفصيل اللي قطعت أسلاك السماعات الخارجية في منتزه وحديقة الطائف حلال الاحتفالات باليوم الوطني لبلادنا المملكة حماها الله العام الماضي.
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