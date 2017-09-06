ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

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صحيفة المرصد-د ب أ:هاجمت منقبة بائعة في متجر صغير للملابس الداخلية في العاصمة الألمانية برلين، لأسباب دينية على ما يبدو.

وحسب بيانات الشرطة الأربعاء، اعتدت الزائرة المنتقبة على البائعة في المتجر بحي نويكولن على ما يبدو، لاستيائها من عرض ملابس داخلية، مع أغطية للرأس في واجهة العرض.

وأُصيبت البائعة المنحدرة من أصول عربية بجروح، وفرت المهاجمة.

وحسب بيانات الشرطة، وقع الاعتداء في 26 أغسطس (آب) الماضي.

وذكرت الشرطة أن المعتدية ترددت على المتجر مرتين، وأُطردت في المرة الأولى بعدما تفوهت بشتائم بالألمانية، والتركية، ثم عادت برفقة امرأة أخرى وهاجمت البائعة.

وتستند الشرطة في بياناتها إلى حد كبير على إفادات البائعة المصابة.

وذكرت البائعة أنها رأت أسفل النقاب الذي انزلق من على المعتدية شعراً، أصفراً، ووشماً في الرقبة.

ويتولى قطاع حماية أمن الدولة في الشرطة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيق في الواقعة.

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