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ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟
صحيفة المرصد :بعد أن كشفت الصحافة الغربية عن العلاقة الغرامية بين الفنانة العالمية ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل، يبدو أن ريهانا لها باع طويلة في علاقات مع رجال عرب.
حيث كشفت صحيفة “ذا صان” البريطانية، عن تاريخ المغنية الغرامي حيث توطدت علاقاتها مع رجال عرب. فما سر هذا الانجذاب الساحر؟
ووفق الصحيفة فإن الملياردير السعودي ليس أول شاب عربي تغرم به ريهانا، بل إنها عاشت قصة حب لاهبة مع لاعب كرة القدم الجزائري، الفرنسي الجنسية، كريم بنزيمة. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بدأت في عام 2015، والتقطت صور كثيرة لهما في مناسبات عامة وخاصة، وشاهدا معا حفلات كثيرة.
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التعليقات
36 - هنطش2017-09-06 20:29:21
االسبب بسيط الاجنبيات يشوفون تصرفات زعماء العرب (حنكه ودهاء وعطاء ) وفاكرين أن أي عربي مثلهم والمثليه حلوه
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35 - منصور 662017-09-06 20:25:23
والله عشان الفلوس خرفان قلوبهم ورق
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34 - الى م 282017-09-06 20:23:29
ايش هالغباء تعليقك مثل وجهك رح تعلم املاء ياغبي بعدين علق
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33 - إنقيادي الى ابعد الحدود للمرآة الغربية2017-09-06 20:14:37
ويتنازل عن كل مايملك ولايملك لإرضائها
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32 - بلسم العمر .....ياسعودي العز2017-09-06 20:11:30
سر الأنجذاب لايخفي علي احد فاالشغل العربي لايعلي عليه واسأل عنهم اهل سوريا
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31 - مسمار2017-09-06 20:10:26
الماااال ياساده كالحلوى تجذب الذباب اليه!! فالرجل العربي في نظرها بنك متنقل في الشارع يسير على اثنتين وفي غرف النوم يسير على اربع!!
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30 - إنقيادي الى ابعد الحدود للمرآة الغربية2017-09-06 20:09:55
ممكن يبيع من إجلها نفسه وأهله ووطنه
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29 - المنفلوطي2017-09-06 20:05:32
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟{لانه لون بشرتها زي العرب كوكتيل}
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28 - نبيل العبادله2017-09-06 19:59:21
السر تكمن ***معها فلوس
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27 -2017-09-06 19:56:24
بشكل عام الرجل اللي يشعر بالنقص والدونية عن باقي الرجال مهما كان فسقان ومقرش يلجأ دائما للهياط والاستعراض بالاموال والنساء ويصرف اقصى ما يستطيع ان يصرفه عليها ليثبت انة ***جيد
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26 - زائر2017-09-06 19:50:59
تعليق مخالف
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25 -2017-09-06 19:47:47
عشان شطور ويسمع الكلام وكمان لحمه طري وسريع الهضم
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( عدد التعليقات 17,781 )24 - عمر السميري
استغفر الله العظيم
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23 - راي2017-09-06 19:42:23
ماحد عطاها وجه في بلدها لان الرجل الاوروبي ثقيل وذكي وناضج وتفكيره مشغول في الصناعة والعلم والطب والابتكار والاختراع ، على عكس بعض الناس
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22 - tea tea2017-09-06 19:41:38
تعليق مخالف
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21 -2017-09-06 19:40:10
اقول لك السر ولا تقول لاحد***
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20 - زائر2017-09-06 19:40:03
16 ذكر غير سعودي
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19 - Smile2017-09-06 19:39:44
لاقيه عند دلوخ العرب فلوس والا من يعطيها وجه اصلا نقرز
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18 - &&2017-09-06 19:36:35
خرفان للاجنبياات
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17 - محمد بن سعد2017-09-06 19:34:24
السبب واضح لانها ***ولا احد اعطاها وجه قالت نخرفن عربو .
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16 - خليلوو2017-09-06 19:32:30
جميله جداً هذه السمراء 👍🏻
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15 - sar-al-sa2017-09-06 19:31:13
ربما لانها تود الاقتداء بجانيت جاكسن
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14 - ضمير الناس2017-09-06 19:30:28
العربي يدرعم بسرعه وراء شخصية الاجنبيه والعربيات لازالن لم يثقن بانفسهن ***
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13 - هاشمي2017-09-06 19:28:21
الدراهم و غبائهم
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12 - زائر2017-09-06 19:23:06
فلوس كثير مخ صغير مشكل كثير ( موت يجي كويس على طول نوم )
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11 - مفلح2017-09-06 19:23:03
تعليق مخالف
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10 - ريم2017-09-06 19:19:45
ت 8 👉 ذكر ( غير ) سعودي
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9 - عايض2017-09-06 19:15:24
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8 -2017-09-06 19:09:18
الرجال في هالزمن ماعاد فيهم غيرة كل ماشافوا عارضة ازياء فنانة ممثلة مشهورة مذيعة نجمة سوشل ميديا مشجعة اوروبية في مدرجات الملاعب الأوربية راحوا يتزوجون منهن ويتركون الدره المصونة المتسترة تندب حظها
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7 - jok-52017-09-06 19:09:07
((فلوس)) هذا السر
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6 - منقاش2017-09-06 19:08:59
السؤال الأهم: ما سر انجذاب الرجال العرب إليها؟ فلا أرى فيها شيء مميز عدا شهرتها
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5 - رزقي على الله2017-09-06 19:06:52
راحت فلوسك ياحسن
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4 -2017-09-06 19:05:47
علشان البعض منهم خرفااااان
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3 - محامي2017-09-06 19:02:25
انتهازيه وتعرف كيف تختار ال ال ال ال؟؟؟؟؟؟
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2 - طريخم مليباري2017-09-06 19:01:02
هالريحانة ***لا شكل ولا قوام وش يبون فيها ***
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1 - طبيب فاشل2017-09-06 18:57:37
الجواب الصحيح لانهم /**********
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بواسطة : الى غازي بن شبيب
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