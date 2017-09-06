رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟
حجم الخط A A A
المرصد 36 1٬818 2 ساعتين

صحيفة المرصد :بعد أن كشفت الصحافة الغربية عن العلاقة الغرامية بين الفنانة العالمية ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل، يبدو أن ريهانا لها باع طويلة في علاقات مع رجال عرب.

حيث كشفت صحيفة “ذا صان” البريطانية، عن تاريخ المغنية الغرامي حيث توطدت علاقاتها مع رجال عرب. فما سر هذا الانجذاب الساحر؟

ووفق الصحيفة فإن الملياردير السعودي ليس أول شاب عربي تغرم به ريهانا، بل إنها عاشت قصة حب لاهبة مع لاعب كرة القدم الجزائري، الفرنسي الجنسية، كريم بنزيمة. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بدأت في عام 2015، والتقطت صور كثيرة لهما في مناسبات عامة وخاصة، وشاهدا معا حفلات كثيرة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - هنطش
2017-09-06 20:29:21
االسبب بسيط الاجنبيات يشوفون تصرفات زعماء العرب (حنكه ودهاء وعطاء ) وفاكرين أن أي عربي مثلهم والمثليه حلوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - منصور 66
2017-09-06 20:25:23
والله عشان الفلوس خرفان قلوبهم ورق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - الى م 28
2017-09-06 20:23:29
ايش هالغباء تعليقك مثل وجهك رح تعلم املاء ياغبي بعدين علق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - إنقيادي الى ابعد الحدود للمرآة الغربية
2017-09-06 20:14:37
ويتنازل عن كل مايملك ولايملك لإرضائها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - بلسم العمر .....ياسعودي العز
2017-09-06 20:11:30
سر الأنجذاب لايخفي علي احد فاالشغل العربي لايعلي عليه واسأل عنهم اهل سوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - مسمار
2017-09-06 20:10:26
الماااال ياساده كالحلوى تجذب الذباب اليه!! فالرجل العربي في نظرها بنك متنقل في الشارع يسير على اثنتين وفي غرف النوم يسير على اربع!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - إنقيادي الى ابعد الحدود للمرآة الغربية
2017-09-06 20:09:55
ممكن يبيع من إجلها نفسه وأهله ووطنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - المنفلوطي
2017-09-06 20:05:32
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟{لانه لون بشرتها زي العرب كوكتيل}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - نبيل العبادله
2017-09-06 19:59:21
السر تكمن ***معها فلوس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 -
2017-09-06 19:56:24
بشكل عام الرجل اللي يشعر بالنقص والدونية عن باقي الرجال مهما كان فسقان ومقرش يلجأ دائما للهياط والاستعراض بالاموال والنساء ويصرف اقصى ما يستطيع ان يصرفه عليها ليثبت انة ***جيد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - زائر
2017-09-06 19:50:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-06 19:47:47
عشان شطور ويسمع الكلام وكمان لحمه طري وسريع الهضم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,781 )
24 - عمر السميري
2017-09-06 19:45:02
استغفر الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - راي
2017-09-06 19:42:23
ماحد عطاها وجه في بلدها لان الرجل الاوروبي ثقيل وذكي وناضج وتفكيره مشغول في الصناعة والعلم والطب والابتكار والاختراع ، على عكس بعض الناس
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
22 - tea tea
2017-09-06 19:41:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-09-06 19:40:10
اقول لك السر ولا تقول لاحد***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - زائر
2017-09-06 19:40:03
16 ذكر غير سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - Smile
2017-09-06 19:39:44
لاقيه عند دلوخ العرب فلوس والا من يعطيها وجه اصلا نقرز
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
18 - &&
2017-09-06 19:36:35
خرفان للاجنبياات
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
17 - محمد بن سعد
2017-09-06 19:34:24
السبب واضح لانها ***ولا احد اعطاها وجه قالت نخرفن عربو .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - خليلوو
2017-09-06 19:32:30
جميله جداً هذه السمراء 👍🏻
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
15 - sar-al-sa
2017-09-06 19:31:13
ربما لانها تود الاقتداء بجانيت جاكسن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ضمير الناس
2017-09-06 19:30:28
العربي يدرعم بسرعه وراء شخصية الاجنبيه والعربيات لازالن لم يثقن بانفسهن ***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
13 - هاشمي
2017-09-06 19:28:21
الدراهم و غبائهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زائر
2017-09-06 19:23:06
فلوس كثير مخ صغير مشكل كثير ( موت يجي كويس على طول نوم )
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - مفلح
2017-09-06 19:23:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ريم
2017-09-06 19:19:45
ت 8 👉 ذكر ( غير ) سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - عايض
2017-09-06 19:15:24
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -
2017-09-06 19:09:18
الرجال في هالزمن ماعاد فيهم غيرة كل ماشافوا عارضة ازياء فنانة ممثلة مشهورة مذيعة نجمة سوشل ميديا مشجعة اوروبية في مدرجات الملاعب الأوربية راحوا يتزوجون منهن ويتركون الدره المصونة المتسترة تندب حظها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - jok-5
2017-09-06 19:09:07
((فلوس)) هذا السر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - منقاش
2017-09-06 19:08:59
السؤال الأهم: ما سر انجذاب الرجال العرب إليها؟ فلا أرى فيها شيء مميز عدا شهرتها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - رزقي على الله
2017-09-06 19:06:52
راحت فلوسك ياحسن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-09-06 19:05:47
علشان البعض منهم خرفااااان
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - محامي
2017-09-06 19:02:25
انتهازيه وتعرف كيف تختار ال ال ال ال؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - طريخم مليباري
2017-09-06 19:01:02
هالريحانة ***لا شكل ولا قوام وش يبون فيها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - طبيب فاشل
2017-09-06 18:57:37
الجواب الصحيح لانهم /**********
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : .

الرهاونجيين اخونجيبن خارجين على نظام الدوله هناك يجب حرقهم وسحلهم حتى يعودو الى...
بواسطة : الى غازي بن شبيب

كل ما جاء مشكه في السند والا الهند قلتو السعودية تراكم زودتوها حبتين هل انزل الل...
بواسطة : هنطش

االسبب بسيط الاجنبيات يشوفون تصرفات زعماء العرب (حنكه ودهاء وعطاء ) وفاكرين أن أ...
بواسطة : إلى إنسان منصف

صحيح ليست بمدينة ولكنها منطقة والنعم بأهلها وساكنيها . ناس طيبين على الفطرة . وأ...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
49 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
85 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
221 5
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
101 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
164 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
175 1
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
179 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
226 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
267 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
429 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
235 0
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
305 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
369 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
436 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
410 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
554 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
465 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
500 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
529 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
378 3
الاخبار الدولية
ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

 د ب أ 41 2٬296 5 ساعات
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

 المرصد 58 3٬377 5 ساعات
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 102 5٬273 يوم واحد
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 128 3٬995 يوم واحد
المرصد الرياضي
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 176 6٬695 6 ساعات
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

 المرصد 42 10٬952 14 ساعة
شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

 المرصد 26 7٬446 18 ساعة
شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

 المرصد 101 10٬444 22 ساعة
اخبار فنية
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 36 1٬818 2 ساعتين
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 54 2٬992 5 ساعات
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬836 يومين
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬316 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 12 2٬306 4 ساعات
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

 المرصد 16 3٬419 4 ساعات
شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

 المرصد 24 8٬064 13 ساعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 70 19٬299 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

 المرصد 72 7٬511 17 ساعة
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 23 9٬288 يومين
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 28 5٬765 يومين
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 100 12٬460 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬253 4 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬259 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬197 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬859 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬453 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬147 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬585 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬242 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬191 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬189 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 22٬059 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬998 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬297 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬379 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬524 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬652 6 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 8 1٬260 33 دقيقة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 28 7٬266 19 ساعة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 32 5٬039 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬143 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 73 2٬287 10 ساعات