الطبطبائي: «فريق الأسد» يشارك في كأس العالم رغم أنه دمر ثلثي سوريا‬.. والكويت محرومة

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صحيفة المرصد: أبدى النائب وليد الطبطبائي اندهاشه من حرمان دولة الكويت من المشاركة في تصفيات كأس العالم فيما يشارك فريق نظام الأسد فى تلك التصفيات.

ونشر الطبطبائي ‏تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاَ: فريق نظام الأسد‬ يشارك في كأس العالم‬ رغم أنه دمر ثلثي ‫سوريا‬ وقتل نص مليون وشرد 9 مليون وللأسف الكويت‬ محرومة من اللعب رغم إنها دولة مستقرة.