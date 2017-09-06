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الطبطبائي: «فريق الأسد» يشارك في كأس العالم رغم أنه دمر ثلثي سوريا.. والكويت محرومة
صحيفة المرصد: أبدى النائب وليد الطبطبائي اندهاشه من حرمان دولة الكويت من المشاركة في تصفيات كأس العالم فيما يشارك فريق نظام الأسد فى تلك التصفيات.
ونشر الطبطبائي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاَ: فريق نظام الأسد يشارك في كأس العالم رغم أنه دمر ثلثي سوريا وقتل نص مليون وشرد 9 مليون وللأسف الكويت محرومة من اللعب رغم إنها دولة مستقرة.
التعليقات
64 - سعد2017-09-06 21:58:36
وانت عشان ممكن يعتبرونك من الدواعش التكفيرين او السلفية المقيته حرموا الكويت من المشاركة
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63 - violety2017-09-06 21:56:54
قال منتخب بشار ,, متى هذة العينات تفهم وتعي ,, المنتخب السوري قبل ان ياتي بشار وليس ملكه وهل اذا ذهب بشار سياخذ المنتخب معه ,, هذا منتخب وطن ,, بس فتن وبث الضغينه والتلاعب لاستعطاف المتشددين
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62 - سلفر2017-09-06 21:36:45
ت45 ماراح يجاوبك شغله بث الفتنه والتخفي وافد مأجور
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61 -2017-09-06 21:36:09
لماذا لا تذهب يا اخوانجي الى سوريا كما ذهبت الى غزه قبل عشره سنوات وحصلت على كم كف ورجعت من غير موافقه ولي الامر
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60 - الحقيقه2017-09-06 21:25:56
بس الوجه شايفه في احد القنوات وهوا يقاتل ضد الشعب السوري
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59 - الحكم2017-09-06 21:25:20
انت يقلم الحقيقه***
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58 -2017-09-06 21:23:36
هذا الاخونجي كريه مجلوط المخ والمخيخ
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57 -2017-09-06 21:21:04
مخ الاخونجي في قدمه وليس في رأسه وتفكيره بالمقلوب
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56 - الحقيقه2017-09-06 21:19:35
الحمدلله الذي كشفه حقيقة الدواعش والداعشيين والارهاب والارهابين الداعشي اصبح معروف عند المجتمع الاسلامي الدواعش قاطيعو الروؤس
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55 -2017-09-06 21:12:06
هههههههه
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54 -2017-09-06 21:11:52
مبارك عليك
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53 -2017-09-06 21:11:29
الاخوانجي جاره شيعي لا يقدر ان يفتح عليه لسانه
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52 -2017-09-06 21:10:28
الاخوانجي يمجد اتباعه فقط
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51 -2017-09-06 21:09:37
يمجدونه بقاهر المجوس
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50 -2017-09-06 21:09:00
الاخوانجي يفتح ملف سوريا وهو اصلا ليس سوري ولا بورمي
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49 -2017-09-06 21:08:16
الاخوانجي يستقطب اغنامه وماشيتة فقط ما ان يتكلم عن ايران والمجوس حتى يبدوا بالمجيء
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48 - ↩ابو شدا↪2017-09-06 21:08:02
هذا زمان الإرهاب.
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47 -2017-09-06 21:07:13
الاخوانجي يترك بلده ومشاكله ويعمل فتن بين الدول ومشاكلها
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46 -2017-09-06 21:05:01
الاخوانجي لو دخل جحر ضب لدخله
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45 - زائر2017-09-06 21:04:13
قلم البهت تحدثت عن الاخونج اكثر من سبع سنين والكل عارف الاخونج جماعه ارهابيه حتى البزر يعرفها بس وين قلمك عن بشار وملالي ايرآن وحسن زميره والحوثيين الجميع يبغاك تجاوب ؟ اليك المآيك
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44 - .2017-09-06 20:53:44
الاخونجيه ماذا جنو من دمار الخراب والدمار وهلاك الارض والنسل يا الاخونجيه طيلة تاريخكم مهزومين مدحورين مخذولين ملعونين
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( عدد التعليقات 28,123 )43 - قلم الحقيقه
أنتم يالأخونجية الأخوان من تقفون وراء دمار وخراب سوريا وتشتت شعبها مساكين خدعو بالحرية المزعومة التي ستأتيهم على طبق من ورود من قبل الارهابيين وعصاباتهم.واذا بها أنهار من دماء وأشلاء ودمارواسع لوطنهم.
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42 - وش الهدف من الجمبزة2017-09-06 20:49:49
صح بشار مجرم حرب بس حرمانكم من المشاركة راجع لكم! فلا تقحم السياسة في الرياضة
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41 - فيصل2017-09-06 20:47:50
لا تصدقو الاخونجي ابو لحيه غدار سفاح دم رأيه يتغير في الدقيقه عشرات المرات احذرو الاخونجي المجرم يدس السم في العسل يغرر بالشباب في الجهاد والنتيجه حوريه في الجنه هذا منهج الاخونجي الزائف
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( عدد التعليقات 28,123 )40 - قلم الحقيقه
كذبكم وحيلكم وأراجيفكم لم تعد تنطلي على أحد يالأخونجية. الكل يتذكر ويعرف من هم الذين خرجو في مظاهرات وحشود في شوارع سوريا ومن حرضهم على حكومتهم بداعي طلب الحرية ومن من من الأخونج هزلت ورب الكعبة.
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( عدد التعليقات 28,123 )39 - قلم الحقيقه
فقط دمرتم وقتلتم ونسفتم وشردتم شعب سوريا العربي الأبي وأحضرتم قطعانكم من جميع أشكال وألوان عصابات الأخونج دواعش وجبهة نصرة وجيش الشام اضافة لجنود العجم الأتراك لتقيمون دولتكم الأخونجية ورغم ذلك هزمتم
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38 - -2017-09-06 20:40:00
27- من قتل الاطفال بسوريا انت وشبيحتك وحزب الشيطان وتم تمويلهم من دولة الشر والارهاب الدولة المجوسية الايرانية
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( عدد التعليقات 28,123 )37 - قلم الحقيقه
تحلم يالأخونجي أنت وقطيعك من وراك بدولة أخوانية في سوريا تقيمونها على تلال وجبال من جماجم شعبها قتلو وتشردو على حساب ارهابكم وأطماعكم في بلدان العرب مثلكم مثل المجوس النجوس لافرق بينكم لحاكم واحدة.
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36 - بسكات2017-09-06 20:38:56
قلم الحقيقه ، شل الله. أناملك أيه المعتوه
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35 - .2017-09-06 20:34:50
هذا الاخونجي ارسلوه الى بورما لتدك جمجمته ويحرق جسده حي الاخونجيه وجب تدميرهم عن بكره ابيهم
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( عدد التعليقات 28,123 )34 - قلم الحقيقه
طبعآ من يؤيد هذا الأخونجي الأخواني الكويتي الحاقد على بلادنا المعادي لحكومتنا الرشيدة نصرها الله قطيعه من الأخوان الخونة المرتزقة الذين على خطاه يقودهم أمامه على مسارين الأول نحو قطر والآخر نحو تركيا,
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( عدد التعليقات 28,123 )33 - قلم الحقيقه
هذا الأخونجي الكويتي الأخواني معادي لحكومتنا السعودية الرشيدة ولبلادنا حماها الله. هو من تطاول على اسم بلادنا المملكة العربية السعودية واقترح بتسميتها مملكة الحرمين السعودية من حقده الأسود على العرب.
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32 - زائر2017-09-06 20:23:52
دمر واحرق سوريا واهلها وقتلهم وشردهم وقتل الملايين بالصواريخ والكيماوي والدبابات والبراميل المتفجرة والكلور وكل شي هو حزب الشيطان وإيران ومجوسها
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31 - هنطش2017-09-06 20:23:01
بشار لاسد له أعداء (لكن حوله الي يحبونه ماتخلو عنه لوكان على خطى )
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30 - هنطش2017-09-06 20:21:50
بشار لاسد له أعداء (لكن حوله الي يحبونه ماتخلو عنه لوكان على خطى )
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29 - -2017-09-06 20:17:55
هلا وغلا احبك في الله ايها الطبطباني البطل ياعدو الفرس المجوس واذنابهم وهذا مايغيض البعض ويقفون ضدك سر ع بركة الله والقلب داعي لك
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( عدد التعليقات 28,123 )28 - قلم الحقيقه
الأخونجي الأخواني حقود وحسود على كل ماهو عربي على كافة الصعد .يكره الأوطان العربية وشعوبها وقادتها وانجازاتها السياسية والاقتصادية والرياضية كما هومع هذا الأخونجي لوأنه المنتخب تركي مافتح فمه الملعون.
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27 - ابو العز الدمشقي2017-09-06 20:14:44
هذا الرجل إخونجي وشارك جبهة النصرة بقتل المسلمين بإدلب وزودهم بالسلاح وصنع معهم متفجرات ؟؟
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26 - ابو العز الدمشقي2017-09-06 20:12:15
يا سميري/كل الاخوان المسلمون والدواعش وعناصر القاعدة مظاهر التدين عم تشرشر من لحاهم وأثوابهم للركبة ولطعة كثرة السجود تزين جباههم فهل هؤلاء أتقياء أنقياء وعلينا إتباعهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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25 - 242017-09-06 20:07:03
الي يسبون هذا الرجل مدري اي صف يقفون لكن الاكيد انهم حثاله لأنه ماقال الا الصحيح اخر الزمن صار اذناب الغرب يتطاولون على مشايخنا وحاطين الاخوان شماعه بغض النضر عن الطبطبائي
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( عدد التعليقات 28,123 )24 - قلم الحقيقه
عسى عندكم مشروع سفينة تركية سياحية قريبآ تبحر نحو الأراضي الفلسطينية قادمة من الأراضي التركية وأنت على متنها تحت حراسة جنود خليفتك لتحرير فلسطين مثل المرة الأولى التي أهانكم الجنود الصهاينة فوقها.
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23 -2017-09-06 20:04:39
الاخوانجي عيونه مثل الجرو ولحيته مثل دقن التيس 😂
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22 - متابع الشرقيه2017-09-06 20:04:06
يالطبطباىي بارك للسوريين اللعب في كأس العالم بدل هذا الحسد اللي بقلبك ... صدق المثل يحسدون الفقير على موتت ...
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( عدد التعليقات 28,123 )21 - قلم الحقيقه
مادمر سوريا وبقية البلدان العربية التي اجتاحها سرطان مابسمى بالطاعون العربي غير ربعك وعصابتك وأتباعك من الأخونجية الأخوان وخليفتكم وحليفتكم تركيا.المنتخب السوري يطلق عليه منتخب عربي من وراء أنفك .
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20 - لا اله الا الله2017-09-06 19:57:02
قل اعوذ برب الفلق
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( عدد التعليقات 28,123 )19 - قلم الحقيقه
مادمر سوريا وبقية البلدان العربية التي اجتاحها سرطان مابسمى بالطاعون العربي غير ***
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18 -2017-09-06 19:53:12
عمر الطائف أمطار وخاصه الحويه اترك الحسود الكويتي الاخوانجي
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( عدد التعليقات 17,781 )17 - عمر السميري
لا يسب من تظهر عليه علامات التدين الا منافق عليم النفاق
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16 - ابو العز الدمشقي2017-09-06 19:52:58
يا إبن المدينة : جبهة الجولان مفتوحة للجميع وأهلاً وسهلاً بك وبغيرك إن كنت على عجلة وإلا إنتظر القضاء على داعش والنصرة بسوريا (6شهور كحد أقصى بإذن الله) وسنفتح جبهة الجولان لكل القبضايات أمثالكم ؟؟؟
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15 -2017-09-06 19:49:47
يعني انتوا مستخدمين بنا ولنا
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14 -2017-09-06 19:48:32
احنا المستفيدين زين انتوا تدخلون النار واحنا ندخل الجنه
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13 -2017-09-06 19:47:53
الاخوانجي الأعين حاسد السورين الفرح بدل أن يبارك لهم ولحيته مثل العرفجه مبعثرة من الحقد والحسد شياطين الإنس.
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12 - مجرد سؤال2017-09-06 19:47:17
وهي الكويت محرومة ليش
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11 -2017-09-06 19:46:30
صدق الرسول .. لو دخلوا جحر ضب لدخلاموه
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10 -2017-09-06 19:45:05
يتحدون
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9 - أبن المدينة2017-09-06 19:44:27
من يدافع عن أسرائيل ويحافظ على حدودها مثل بشار نكأفئه مثل بشار النعجه رسالة الغرب واضحه وعلى رأسهم أمريكا وروسيا المتخاصمون أعلاميآ فقط
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8 -2017-09-06 19:43:36
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 17,781 )7 - عمر السميري
الطبطبائي قاهر المجوس
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6 - متابع2017-09-06 19:40:42
صادق والله ولاقلت غير الصحيح ،
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5 -2017-09-06 19:40:38
ايه يبون يروحون يتزوجون جان زين
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4 -2017-09-06 19:38:58
الفكر الاخوانجي منتشر في بقاع الأرض وما يمثله من حسد لابارك الله فيكم.
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( عدد التعليقات 17,781 )3 - عمر السميري
السبب تدخل بعض المسؤولين في الرياضه مما يتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي
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2 - فهد122017-09-06 19:32:48
ياوطني ياخنوووون...... اخبار تركيا
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1 -2017-09-06 19:32:08
كيف نروح نشارك ونلعب مع الكفار هذي امنية الشيطان لاشك
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