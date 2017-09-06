رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بعد هجومه على المعلمين.. مغردون “قينان الغامدي” ينفس عن عقده.. ويهددون بمقاضاته

بعد هجومه على المعلمين.. مغردون “قينان الغامدي” ينفس عن عقده.. ويهددون بمقاضاته

بعد هجومه على المعلمين.. مغردون “قينان الغامدي” ينفس عن عقده.. ويهددون بمقاضاته
حجم الخط A A A
المرصد 67 2٬418 2 ساعتين

صحيفة المرصد: دشن عدد من رواد التواصل الاجتماعي”تويتر” وسم بعنوان”قينان_يتهم_المعلم_بالخيانة”، للرد على الكاتب “قينان الغامدي”، بعد نشره سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر” والتى هاجم خلالها المعلمون والمعلمات واتهمهم بالكسل وعدم التأهيل والخيانة وضحالة الثقافة.
وكانت أبرز التعليقات للإعلامي عبدالرحمن البشري، وقال في تغريدة له: “قدم الأدلة وأثبِت ما قلت.. أو استعد لدهاليز المحاكم.. وأنا مستعد لدفع نفقات المحامي.. هدية لأساتذتي”.وفقا لـ “تواصل”.
وقال الكاتب “مساعد الكثيري: “مل المجتمع من كثرة تجاوزات معظم كتاب صحفنا بحق ديننا وهويتنا ومجتمعنا وشوهوا صورة وطننا إلى متى؟”.
وسرد مغردون آراء سابقة لـ “قينان” يرى فيها أن معظم حفظة القُرْآن ومعلميه متطرفون يتبعون تنظيم داعش، وأن معظم رجال هيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر هم داعشيون”، مدللين بذلك على أن “قينان” يهاجم لغرض الشهرة.
وأشار مغرد إلى أن “قينان الغامدي” كان معلماً، وأنه تخرج في قسم اللغة العَرَبِيّة بكلية المعلمين بالطائف، وعمل مدرساً في مدارس الطائف وجدة قرابة 11 سنة، ثم بدأ مشواره الصحفي مراسلاً، حتى أصبح كاتباً ورَئِيسَاً لتحرير عَدَدٍ من الصحف الورقية. مضيفاً أنه ابتعث لبريطانيا وفشل في الحصول على الدكتوراه” وتابع” قينان ينفس عن عقده بالهجوم على الآخرين”.
واستنكر “مغردون” عدم محاسبته حتى الآن، وقَالَ مغرد “اصبروا يا معلمون ومعلمات واحتسبوا فقد سبق له أن دعشن المجتمع كله، واتهم حلقات التحفيظ أنها تخرّج دواعش ولم يحاسب”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - الزهراني
2017-09-07 00:38:58
قينان رجل مثقف وإعلامي متمكن والحساد كثير البعض يقول كان مدرس وكأنه يريد ان يقلل من الرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - ❎
2017-09-07 00:31:21
مره محلل سياسي ومره اجتماعي ومره ثقافي ؟؟ ماعرفنا له على كل حال هذا وأشكاله ليس لهم قبول بالمجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
65 -
2017-09-07 00:31:05
يمكن حسابه مخترق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
2017-09-07 00:27:34
محاكمة قينان مطلب عاجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - الزهراني
2017-09-07 00:25:04
ومن تكون ت 16 ما علينا ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
62 - العبيدي
2017-09-07 00:16:28
لاحول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - ابو سفيان
2017-09-07 00:14:09
*** تعليق 16 وش فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - ابو احمد
2017-09-07 00:13:22
انا مدرس و احد الدارسين مع قينان الغامدي في كلية المعلمين في الطايف من عام ١٤٠٠ الى عام ١٤٠٣ قولوا يا قينان كم مادة اكملت ***٠٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - سعد
2017-09-07 00:11:32
لاتلوم المعلم اللوم على المناهج اللتي كلها عن ابن تيمية وابن فلان وابن علان . خلك في مجال الكتابة عن قطر لحين يتم الاستغناء عنك ويضعونك على الرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ابو سفيان
2017-09-07 00:05:13
يا تعليق 16. قينان الغامدي فعلا جاء من الباحه وهذا من احفاد سفيان بن عوف الغامدي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -
2017-09-07 00:03:37
16 عبيد علامك على قينان تقول****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - الهاشمي
2017-09-06 23:59:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 -
2017-09-06 23:57:44
16عبيد انت وشنت تقص سر قينان انت من اي قبيله وشعلامك وش باقي اسمك اكتب اسمك كامل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
54 - .....
2017-09-06 23:54:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:54:10
اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي ترامب يعلن تأييد الولايات المتحدة الامريكية لما كتبه قينان الغامدي هذا وقد اعلنت جمعية يا ويلك لا تجي المعلم عزمها رفع دعوة قضائية ضد الرئيس ترامب وفرض عقوبات عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 -
2017-09-06 23:53:46
لست بمدرس ولكن ليس له حق في اتهام وهو ليس مختص والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 -
2017-09-06 23:52:33
ايه كفوووو اعطوه ي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-09-06 23:49:39
وظيفة كاتب وظيفة الكسلاء لاتتطلب مجهود كل اللي تبيه وجبه وبعدها اقعد تفلسف واكتب وانقد وووو .. هذا رأي .. والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 -
2017-09-06 23:49:34
الحين ولي امركم اللي هو معالي الوزير وزيرالتعليم ماسلم من بعض المعلمين والمسؤلين اللذين تكلمو وإنتقدو الوزيرعلنا وصحفين هذاولي أمركم قال الله تعالي واطبعو الله وأولى الأمر منكم لابدمن طاعة ولي الامر
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
48 - هاشتاق
2017-09-06 23:46:43
والله من ساعة ماتكلم قينان في موظوع المدرسين ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - تعليق 41
2017-09-06 23:44:02
** مالك شغل وانتبه نفسك الله يصلحك جاي من اخر الدنيا وتسوي عندنا ذكي . خلك بعيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,398 )
46 - برق _ الحرم
2017-09-06 23:42:26
(((((تسلم يدك يالكثيري ....اوجزت فاصبت كبد الحقيقة ...بالفعل مل المجتمع من كثرة تجاوزات معظم كتاب صحفنا بحق (((ديننا وهويتنا ومجتمعنا))) وشوهوا صورة وطننا إلى متى؟ ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - ابو نسرين
2017-09-06 23:41:30
قينان يوافق ****مع بدايه العام الدراسي ياليت وزير الصحه يكون وزير التعليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ابو شدا
2017-09-06 23:38:20
الضغط مطلب الشعب على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - زائر
2017-09-06 23:38:14
كاد المعلم ان يكون رسولا اسئل نفسك من علّمك ان تفك الحرف صحيح اعلمه الرماية كلِ يومٍ فلما اشتد ساعده رماني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-09-06 23:37:17
اذا كان بسلك التعليم اين كان المفروض مثلا اللي امام مسجد وخطيب جمعه او مؤذن وراعي مكتب عقاري بعدالعصريترك الفرصه لغيره يكفي يكون معلم فقطء يترك الفرصه لغيره لايكوش نحن بحالة (تقشف) اتركوالفرصه لغيركم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - مسمار
2017-09-06 23:37:13
ت8 اتقي الله في نفسك ولاتتهم اهل الجنوب انهم اهل باطل بل هم اهل دين وتقوى ولانزكيهم على الله فاحذر من زلة لسانك قد توردك المهالك فانت جبنت ووضعت رمز منطقتهم خوفا وجبنا !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:36:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
39 - ابو نسرين
2017-09-06 23:34:33
أكيد ملكنا الله يحفظه بيكون غير راضي عن أهانه المعلم والمعلمه لانهم أساس المجتمع وأكيد بيتخذ نحو وزير التعليم المحبط بكلامه وقراراته الارتجالية إعفائه من منصبه واحاله قينان للتحقيق وكفه عن الكتابه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - عبد الله الغامدي
2017-09-06 23:33:58
هذا واحد ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - اخو حمود
2017-09-06 23:33:41
لا يجب السكوت عن هذا المتطاول على المعلمين هم الذين علمونا ولهم الفضل علينا بعد الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - زائر
2017-09-06 23:32:25
تعليق 30 انت شايف كذا خخخخخخخخخخخخخخخ اصحك الله سنك يالحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:28:25
لكم الله يا جنود الحد الجنوبي كم رواتبكم ومميزاتكم ومكافاتكم مقابل جهدكم وتعبكم وتضحيتكم بارواحكم ولا اجازاتكم وراحتكم ..وهذولي بس زادو عليهم ساعة وسط التكيييف والهواء البارد جن جنونهم وهاجمو الوزير
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
34 -
2017-09-06 23:27:43
إن كان هالدنيفيس فوق المسائلة فالشكوى لله وإن كانه يطبق عليه النظام فلابد أن يسئل عن إثارة المجتمع والقدح في ثوابته ورجاله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
33 -
2017-09-06 23:26:48
تراءقينان عنده حدس وقوة بديهه استباقيه مثل طايرة الاوكس وتحديدن بكلامه)(عندما تكلم عن الدواعش منذومبطي هو مثل طايرة الاواكس صادتهم الدوله الدواعش الواحدتلوالاخروايضا الاخوان المسلمين والسروريه صكهم صك
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
32 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:26:07
الله يعنيك يا قينان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - مشبب شبيب شيبوب
2017-09-06 23:25:03
أنت *** ولست قينان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - زائر
2017-09-06 23:24:29
يمكن يكون هالقينان ايام زمان يوم كان مدرس كان مبزبط وما يداوم ويتأخر ويهرب ولايدرس ويحسب المعلمين مثله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - -
2017-09-06 23:24:09
ودوه للطبيب الشعبي بتبوك مسمار على الغارب ولا يشوف الا العافية باذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
28 -
2017-09-06 23:23:44
خريج معهد اعداد المعلمين قبل التحاقه بكلية المعلمين .... وتاريخه حافل بالمنــ......... ومستعد اوضح طوامه ولما ذا صار حادث دوار المطار القديم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - طيب وين التغريدات
2017-09-06 23:23:26
التي ذكرت فيها كلمة خيانة ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - زائر
2017-09-06 23:23:14
احمد الغامدي . و قنان الغامدي ؟؟؟؟؟ مثل مصري بيقول كل شي تزرعه ينفعك إلا بني آدم تزرعه يشلعك اعلمه الرماية كل يوم ...... فلم شتد ساعده رماني .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 -
2017-09-06 23:22:57
الكسل وضحالة الفكر والإحباط في الكل ياقينان؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - عبدالله احمد
2017-09-06 23:22:36
اعتقد انه يريد ان يكون وزيرا للتربيه لاحظو كثرة كتابات تركي آل الشيخ قبل تعيينه الأخير والغامدي فهم اللعبه قال العب مثلها لعل وعسى تمسك لأنه الأيام هذي ما يصير وزير الأمثل هذه النوعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:21:51
المعلمين والمعلمات زي لاعبين الكورة زمان . شفتو المنتخب زمان كيف كانت نتائجه على قلة المحفزات والمكافات والفلوس زي المعلمين والمعلمات زمان كانت نتائج طيبة على التعب مو مثل الحين راحة وتقنيات دون فايدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:19:36
رد المعلمين ولمعلمات ضد اي واحد يتكلم انت حسود انت حقود انت تخونا انت تتهمنا احنا نتعب احنا نشقى على اساس باقي موظفي الدولة نايمين في بيوتهم .. نظام خذوهم بالصوت ويا ويل من تكلم علينا ؟؟ عجبي والله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
21 - ساهر
2017-09-06 23:19:03
كل الكرامة والشرف للمعلمين والمعلمات يحب مقاضاة هذا الشخصص.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
20 -
2017-09-06 23:19:03
وراكم تدعون عليه المسلم لا يدعو على أخيه المسلم انتم تعلمت الواحد يحتسب ولا يكون مثلابالسباب ولايكون بالشتام يشتمو اخوه المسلم وانشاء الله مافيكم لأسباب ولاشتام لكن احترصو من الدعإء الدين النصيحه--
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - النمس
2017-09-06 23:17:29
الي على راسه بطحى يحسس عليها شكله قينان علمآ لم اطلع على مقاله انه كواهم كي وضغط على الجرح .. لأن الواثق من نفسه ومن الرساله التي يؤديها لايهمه قينان ولا غيره ولكن اللحمه النيه بالبطن توجع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -
2017-09-06 23:17:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,537 )
17 - العنيد
2017-09-06 23:17:08
أما قينان يتكلم عن التعليم والمعلمين من جدكم ... قيناان ماغيره .. حقاً إنه آخر الزمان فقد نطق الرويبضة .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
16 - عبيد
2017-09-06 23:14:50
وهل يستوى الطيب******
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
15 - القبطان سلفر
2017-09-06 23:14:48
الله واكبر صار قنيان الغامدي يهتم المعلمين بالخيانة بس لانه طرح رائيه بصدق وامانة ؟ شو نظامكم ان لم تكن معي فانت ضدي يعني مو كافي قومتو الدنيا عشان زادو عليكم ساعة نشاط وانتم اربع شهور اجازة عجبي
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 10,537 )
14 - العنيد
2017-09-06 23:13:58
هذا الشخص اذا ماعجبه راى احد اوخالف رايه اتهمه بتطرف المفترض يحاسب حتي يحاسب نفسه قبل مايكتب حرف واحد
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
13 - النمس
2017-09-06 23:13:53
اقول لاتشغلون محاكمنا بمشاكلكم ومشاكل قينان الغامدي ورانا اعمال وقضايا اهم من نزاعاتكم ؛؛****
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
12 - إذا كان هناك طالب ضعيف التحصيل فسوف يصبح معلم ضعيف الأداء//
2017-09-06 23:10:31
قنان لم يوفق في طرح المشكلة // و أسال كيل من الإنتقادات للمعلمين وتناسى الجهات المسؤلة وهي معاهد الإعداد والجامعات// والبنية الاساسية للفرد قبل أن يكون خريج احد المعاهد او الجامعات//
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
11 - سلمان البقمي
2017-09-06 23:09:34
في جميع دول العالم نجد كل وزارة أو نقابة أو جمعية تدافع عن المنتسبين لها وتحفظ حقوقهم وتقف بوجه من يسئ لهم بل وتشكوهم إلى القضاء.. ما عدا وزارة التربية لدينا!! برغم الإساءات ضد المعلمين لكنها صامته!
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
10 - عاد كلا .
2017-09-06 23:09:01
ياصبر القلم عليه .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
9 - هو صادق
2017-09-06 23:07:19
ماقال شي من فراغ وهذا هو واقع الحال
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
8 - ألحقباني
2017-09-06 23:07:10
علم 07  هؤلاء هم الذين حذر منهم قينان الغامدي ، لكنه سينتصر عليهم ، هم كثر لكن على باطل ، و لن يغلب باطل حقا
لا يعجبني(5) اعجبني(20)
7 - بنت الوطن
2017-09-06 23:04:18
يعجز السان على الرد عليك ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفِي امثالك ولكن ينطبق عليك القول علمته الرمية لما اشتد عوده رماني
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - معلم
2017-09-06 23:02:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - محماس السادس عشر
2017-09-06 22:59:07
هؤلاء هم الذين حذر منهم قينان الغامدي ، لكنه سينتصر عليهم ، هم كثر لكن على باطل ، و لن يغلب باطل حقا
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
4 - @@
2017-09-06 22:56:42
حسبنا الله ونعم الوكيل.نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاأن يجازيك بما تستحق وأن يخرس لسانك.يجب مقاضاته أمام المحاكم ليكون عبرةلكل معتبر.
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
3 - زائر
2017-09-06 22:54:09
ننتظر عاصفة حزم من ( ملك العزم ) توقف المهاترات والبلبلة في التعليم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - زائر
2017-09-06 22:52:40
نحن نطالب باعتقاله ومحاكمته ومحاسبته على طعنه في ذمم نصف مليون معلم ومعلمه بوجه بارد
لا يعجبني(2) اعجبني(18)
1 - ليل
2017-09-06 22:52:09
كل واحد يشوف الناس بعين طبعه...اذا كان قينان في الماضي يُطبق ما يقوله الأن في حق المعلمين فذاك شأنه ولكن لايعتقد ان كل معلم يحمل ذات الفكر .
لا يعجبني(2) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فهد الهريفي

مبروك يا ابو ناصر تستاهل وألف مبروك يا الشيخ...
بواسطة :

الذي لم تذكروه انه دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال...
بواسطة : قصيده

مؤهلات فخمه...
بواسطة : الزهراني

قينان رجل مثقف وإعلامي متمكن والحساد كثير البعض يقول كان مدرس وكأنه يريد ان يقلل...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
87 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
90 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
265 11
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
106 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
171 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
180 1
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
183 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
228 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
274 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
449 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
263 1
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
318 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
375 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
445 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
413 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
559 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
467 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
512 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
533 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
380 3
الاخبار الدولية
ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

 د ب أ 44 3٬090 9 ساعات
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

 المرصد 74 4٬363 10 ساعات
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 110 5٬357 يوم واحد
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 129 4٬040 يومين
المرصد الرياضي
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 196 8٬432 10 ساعات
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

 المرصد 43 11٬665 18 ساعة
شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

 المرصد 27 7٬772 22 ساعة
شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

 المرصد 101 10٬627 يوم واحد
اخبار فنية
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 61 4٬272 6 ساعات
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 61 3٬860 9 ساعات
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬844 يومين
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬318 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 15 3٬587 8 ساعات
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

 المرصد 19 5٬054 8 ساعات
شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

 المرصد 24 8٬844 17 ساعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 70 19٬520 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

 المرصد 74 7٬926 21 ساعة
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 23 9٬391 يومين
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 28 5٬828 يومين
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 100 12٬510 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬263 4 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬265 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬207 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬863 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬474 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬152 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬594 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬246 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬199 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬192 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 22٬068 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 5٬001 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬311 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬381 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬527 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬656 6 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 22 6٬766 5 ساعات
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 28 7٬581 23 ساعة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 33 5٬088 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬150 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 139 2٬726 14 ساعة