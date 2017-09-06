بعد هجومه على المعلمين.. مغردون “قينان الغامدي” ينفس عن عقده.. ويهددون بمقاضاته

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صحيفة المرصد: دشن عدد من رواد التواصل الاجتماعي”تويتر” وسم بعنوان”قينان_يتهم_المعلم_بالخيانة”، للرد على الكاتب “قينان الغامدي”، بعد نشره سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر” والتى هاجم خلالها المعلمون والمعلمات واتهمهم بالكسل وعدم التأهيل والخيانة وضحالة الثقافة.

وكانت أبرز التعليقات للإعلامي عبدالرحمن البشري، وقال في تغريدة له: “قدم الأدلة وأثبِت ما قلت.. أو استعد لدهاليز المحاكم.. وأنا مستعد لدفع نفقات المحامي.. هدية لأساتذتي”.وفقا لـ “تواصل”.

وقال الكاتب “مساعد الكثيري: “مل المجتمع من كثرة تجاوزات معظم كتاب صحفنا بحق ديننا وهويتنا ومجتمعنا وشوهوا صورة وطننا إلى متى؟”.

وسرد مغردون آراء سابقة لـ “قينان” يرى فيها أن معظم حفظة القُرْآن ومعلميه متطرفون يتبعون تنظيم داعش، وأن معظم رجال هيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر هم داعشيون”، مدللين بذلك على أن “قينان” يهاجم لغرض الشهرة.

وأشار مغرد إلى أن “قينان الغامدي” كان معلماً، وأنه تخرج في قسم اللغة العَرَبِيّة بكلية المعلمين بالطائف، وعمل مدرساً في مدارس الطائف وجدة قرابة 11 سنة، ثم بدأ مشواره الصحفي مراسلاً، حتى أصبح كاتباً ورَئِيسَاً لتحرير عَدَدٍ من الصحف الورقية. مضيفاً أنه ابتعث لبريطانيا وفشل في الحصول على الدكتوراه” وتابع” قينان ينفس عن عقده بالهجوم على الآخرين”.

واستنكر “مغردون” عدم محاسبته حتى الآن، وقَالَ مغرد “اصبروا يا معلمون ومعلمات واحتسبوا فقد سبق له أن دعشن المجتمع كله، واتهم حلقات التحفيظ أنها تخرّج دواعش ولم يحاسب”