بعد هجومه على المعلمين.. مغردون “قينان الغامدي” ينفس عن عقده.. ويهددون بمقاضاته
صحيفة المرصد: دشن عدد من رواد التواصل الاجتماعي”تويتر” وسم بعنوان”قينان_يتهم_المعلم_بالخيانة”، للرد على الكاتب “قينان الغامدي”، بعد نشره سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر” والتى هاجم خلالها المعلمون والمعلمات واتهمهم بالكسل وعدم التأهيل والخيانة وضحالة الثقافة.
وكانت أبرز التعليقات للإعلامي عبدالرحمن البشري، وقال في تغريدة له: “قدم الأدلة وأثبِت ما قلت.. أو استعد لدهاليز المحاكم.. وأنا مستعد لدفع نفقات المحامي.. هدية لأساتذتي”.وفقا لـ “تواصل”.
وقال الكاتب “مساعد الكثيري: “مل المجتمع من كثرة تجاوزات معظم كتاب صحفنا بحق ديننا وهويتنا ومجتمعنا وشوهوا صورة وطننا إلى متى؟”.
وسرد مغردون آراء سابقة لـ “قينان” يرى فيها أن معظم حفظة القُرْآن ومعلميه متطرفون يتبعون تنظيم داعش، وأن معظم رجال هيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر هم داعشيون”، مدللين بذلك على أن “قينان” يهاجم لغرض الشهرة.
وأشار مغرد إلى أن “قينان الغامدي” كان معلماً، وأنه تخرج في قسم اللغة العَرَبِيّة بكلية المعلمين بالطائف، وعمل مدرساً في مدارس الطائف وجدة قرابة 11 سنة، ثم بدأ مشواره الصحفي مراسلاً، حتى أصبح كاتباً ورَئِيسَاً لتحرير عَدَدٍ من الصحف الورقية. مضيفاً أنه ابتعث لبريطانيا وفشل في الحصول على الدكتوراه” وتابع” قينان ينفس عن عقده بالهجوم على الآخرين”.
واستنكر “مغردون” عدم محاسبته حتى الآن، وقَالَ مغرد “اصبروا يا معلمون ومعلمات واحتسبوا فقد سبق له أن دعشن المجتمع كله، واتهم حلقات التحفيظ أنها تخرّج دواعش ولم يحاسب”
التعليقات
قينان رجل مثقف وإعلامي متمكن والحساد كثير البعض يقول كان مدرس وكأنه يريد ان يقلل من الرجل
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مره محلل سياسي ومره اجتماعي ومره ثقافي ؟؟ ماعرفنا له على كل حال هذا وأشكاله ليس لهم قبول بالمجتمع
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يمكن حسابه مخترق
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محاكمة قينان مطلب عاجل
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ومن تكون ت 16 ما علينا ****
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لاحول ولا قوة إلا بالله
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*** تعليق 16 وش فيهم
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انا مدرس و احد الدارسين مع قينان الغامدي في كلية المعلمين في الطايف من عام ١٤٠٠ الى عام ١٤٠٣ قولوا يا قينان كم مادة اكملت ***٠٠
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لاتلوم المعلم اللوم على المناهج اللتي كلها عن ابن تيمية وابن فلان وابن علان . خلك في مجال الكتابة عن قطر لحين يتم الاستغناء عنك ويضعونك على الرف
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يا تعليق 16. قينان الغامدي فعلا جاء من الباحه وهذا من احفاد سفيان بن عوف الغامدي ***
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16 عبيد علامك على قينان تقول****
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16عبيد انت وشنت تقص سر قينان انت من اي قبيله وشعلامك وش باقي اسمك اكتب اسمك كامل
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اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي ترامب يعلن تأييد الولايات المتحدة الامريكية لما كتبه قينان الغامدي هذا وقد اعلنت جمعية يا ويلك لا تجي المعلم عزمها رفع دعوة قضائية ضد الرئيس ترامب وفرض عقوبات عليه
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لست بمدرس ولكن ليس له حق في اتهام وهو ليس مختص والله أعلم
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ايه كفوووو اعطوه ي***
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وظيفة كاتب وظيفة الكسلاء لاتتطلب مجهود كل اللي تبيه وجبه وبعدها اقعد تفلسف واكتب وانقد وووو .. هذا رأي .. والله أعلم
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الحين ولي امركم اللي هو معالي الوزير وزيرالتعليم ماسلم من بعض المعلمين والمسؤلين اللذين تكلمو وإنتقدو الوزيرعلنا وصحفين هذاولي أمركم قال الله تعالي واطبعو الله وأولى الأمر منكم لابدمن طاعة ولي الامر
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والله من ساعة ماتكلم قينان في موظوع المدرسين ***
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** مالك شغل وانتبه نفسك الله يصلحك جاي من اخر الدنيا وتسوي عندنا ذكي . خلك بعيد
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(((((تسلم يدك يالكثيري ....اوجزت فاصبت كبد الحقيقة ...بالفعل مل المجتمع من كثرة تجاوزات معظم كتاب صحفنا بحق (((ديننا وهويتنا ومجتمعنا))) وشوهوا صورة وطننا إلى متى؟ ))))))
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قينان يوافق ****مع بدايه العام الدراسي ياليت وزير الصحه يكون وزير التعليم
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الضغط مطلب الشعب على ***
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كاد المعلم ان يكون رسولا اسئل نفسك من علّمك ان تفك الحرف صحيح اعلمه الرماية كلِ يومٍ فلما اشتد ساعده رماني
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اذا كان بسلك التعليم اين كان المفروض مثلا اللي امام مسجد وخطيب جمعه او مؤذن وراعي مكتب عقاري بعدالعصريترك الفرصه لغيره يكفي يكون معلم فقطء يترك الفرصه لغيره لايكوش نحن بحالة (تقشف) اتركوالفرصه لغيركم
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ت8 اتقي الله في نفسك ولاتتهم اهل الجنوب انهم اهل باطل بل هم اهل دين وتقوى ولانزكيهم على الله فاحذر من زلة لسانك قد توردك المهالك فانت جبنت ووضعت رمز منطقتهم خوفا وجبنا !!
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أكيد ملكنا الله يحفظه بيكون غير راضي عن أهانه المعلم والمعلمه لانهم أساس المجتمع وأكيد بيتخذ نحو وزير التعليم المحبط بكلامه وقراراته الارتجالية إعفائه من منصبه واحاله قينان للتحقيق وكفه عن الكتابه
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هذا واحد ****
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لا يجب السكوت عن هذا المتطاول على المعلمين هم الذين علمونا ولهم الفضل علينا بعد الله
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تعليق 30 انت شايف كذا خخخخخخخخخخخخخخخ اصحك الله سنك يالحبيب
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لكم الله يا جنود الحد الجنوبي كم رواتبكم ومميزاتكم ومكافاتكم مقابل جهدكم وتعبكم وتضحيتكم بارواحكم ولا اجازاتكم وراحتكم ..وهذولي بس زادو عليهم ساعة وسط التكيييف والهواء البارد جن جنونهم وهاجمو الوزير
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إن كان هالدنيفيس فوق المسائلة فالشكوى لله وإن كانه يطبق عليه النظام فلابد أن يسئل عن إثارة المجتمع والقدح في ثوابته ورجاله
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تراءقينان عنده حدس وقوة بديهه استباقيه مثل طايرة الاوكس وتحديدن بكلامه)(عندما تكلم عن الدواعش منذومبطي هو مثل طايرة الاواكس صادتهم الدوله الدواعش الواحدتلوالاخروايضا الاخوان المسلمين والسروريه صكهم صك
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الله يعنيك يا قينان ***
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أنت *** ولست قينان
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يمكن يكون هالقينان ايام زمان يوم كان مدرس كان مبزبط وما يداوم ويتأخر ويهرب ولايدرس ويحسب المعلمين مثله
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ودوه للطبيب الشعبي بتبوك مسمار على الغارب ولا يشوف الا العافية باذن الله
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خريج معهد اعداد المعلمين قبل التحاقه بكلية المعلمين .... وتاريخه حافل بالمنــ......... ومستعد اوضح طوامه ولما ذا صار حادث دوار المطار القديم
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التي ذكرت فيها كلمة خيانة ؟
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احمد الغامدي . و قنان الغامدي ؟؟؟؟؟ مثل مصري بيقول كل شي تزرعه ينفعك إلا بني آدم تزرعه يشلعك اعلمه الرماية كل يوم ...... فلم شتد ساعده رماني .
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الكسل وضحالة الفكر والإحباط في الكل ياقينان؟؟
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اعتقد انه يريد ان يكون وزيرا للتربيه لاحظو كثرة كتابات تركي آل الشيخ قبل تعيينه الأخير والغامدي فهم اللعبه قال العب مثلها لعل وعسى تمسك لأنه الأيام هذي ما يصير وزير الأمثل هذه النوعيه
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المعلمين والمعلمات زي لاعبين الكورة زمان . شفتو المنتخب زمان كيف كانت نتائجه على قلة المحفزات والمكافات والفلوس زي المعلمين والمعلمات زمان كانت نتائج طيبة على التعب مو مثل الحين راحة وتقنيات دون فايدة
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رد المعلمين ولمعلمات ضد اي واحد يتكلم انت حسود انت حقود انت تخونا انت تتهمنا احنا نتعب احنا نشقى على اساس باقي موظفي الدولة نايمين في بيوتهم .. نظام خذوهم بالصوت ويا ويل من تكلم علينا ؟؟ عجبي والله
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كل الكرامة والشرف للمعلمين والمعلمات يحب مقاضاة هذا الشخصص.
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وراكم تدعون عليه المسلم لا يدعو على أخيه المسلم انتم تعلمت الواحد يحتسب ولا يكون مثلابالسباب ولايكون بالشتام يشتمو اخوه المسلم وانشاء الله مافيكم لأسباب ولاشتام لكن احترصو من الدعإء الدين النصيحه--
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الي على راسه بطحى يحسس عليها شكله قينان علمآ لم اطلع على مقاله انه كواهم كي وضغط على الجرح .. لأن الواثق من نفسه ومن الرساله التي يؤديها لايهمه قينان ولا غيره ولكن اللحمه النيه بالبطن توجع
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أما قينان يتكلم عن التعليم والمعلمين من جدكم ... قيناان ماغيره .. حقاً إنه آخر الزمان فقد نطق الرويبضة .
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وهل يستوى الطيب******
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الله واكبر صار قنيان الغامدي يهتم المعلمين بالخيانة بس لانه طرح رائيه بصدق وامانة ؟ شو نظامكم ان لم تكن معي فانت ضدي يعني مو كافي قومتو الدنيا عشان زادو عليكم ساعة نشاط وانتم اربع شهور اجازة عجبي
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هذا الشخص اذا ماعجبه راى احد اوخالف رايه اتهمه بتطرف المفترض يحاسب حتي يحاسب نفسه قبل مايكتب حرف واحد
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اقول لاتشغلون محاكمنا بمشاكلكم ومشاكل قينان الغامدي ورانا اعمال وقضايا اهم من نزاعاتكم ؛؛****
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قنان لم يوفق في طرح المشكلة // و أسال كيل من الإنتقادات للمعلمين وتناسى الجهات المسؤلة وهي معاهد الإعداد والجامعات// والبنية الاساسية للفرد قبل أن يكون خريج احد المعاهد او الجامعات//
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في جميع دول العالم نجد كل وزارة أو نقابة أو جمعية تدافع عن المنتسبين لها وتحفظ حقوقهم وتقف بوجه من يسئ لهم بل وتشكوهم إلى القضاء.. ما عدا وزارة التربية لدينا!! برغم الإساءات ضد المعلمين لكنها صامته!
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ياصبر القلم عليه .
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ماقال شي من فراغ وهذا هو واقع الحال
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علم 07 هؤلاء هم الذين حذر منهم قينان الغامدي ، لكنه سينتصر عليهم ، هم كثر لكن على باطل ، و لن يغلب باطل حقا
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يعجز السان على الرد عليك ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفِي امثالك ولكن ينطبق عليك القول علمته الرمية لما اشتد عوده رماني
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هؤلاء هم الذين حذر منهم قينان الغامدي ، لكنه سينتصر عليهم ، هم كثر لكن على باطل ، و لن يغلب باطل حقا
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حسبنا الله ونعم الوكيل.نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاأن يجازيك بما تستحق وأن يخرس لسانك.يجب مقاضاته أمام المحاكم ليكون عبرةلكل معتبر.
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ننتظر عاصفة حزم من ( ملك العزم ) توقف المهاترات والبلبلة في التعليم
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نحن نطالب باعتقاله ومحاكمته ومحاسبته على طعنه في ذمم نصف مليون معلم ومعلمه بوجه بارد
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كل واحد يشوف الناس بعين طبعه...اذا كان قينان في الماضي يُطبق ما يقوله الأن في حق المعلمين فذاك شأنه ولكن لايعتقد ان كل معلم يحمل ذات الفكر .
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