سعود القحطاني يتوعد بـ” كشف الحساب5″ قريبًا.. ويوجه رسالة لـ”جوعان بن حمد”

حجم الخط A A A المرصد 29 2٬000 1 ساعة

صحيفة المرصد:قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من محاسن قطع العلاقات مع السلطة القطرية، هو هدم القوة الناعمة التي بناها تنظيم الحمدين في الخليج خصوصًا والعالم العربي عمومًا منذ ٢١ سنة.

وذكر القحطاني أن دعاة وكتاب ومغردون دُفعت لهم الملايين فهم بين من انكشف له عوارهم فأصبحت كلماته رصاصا بنحورهم وبين ساكت خائف من ابتزاز الحمدين و يطارده الخزي.

وقال بين يوم وليلة انكشف للشعب السعودي سر خلايا عزمي التي تغرد ضد وطنه منذ سنوات ويختلقون الأكاذيب بأسماء وهمية سعودية وينشرون الفتن، فإذا هم اليوم يغيرون أسمائهم بكل بجاحة إلى أسماء وهمية قطرية ويضعون صورة خيال المآته تميم.

وأضاف القحطاني أن من وراء إعلام الظل الذي يحارب السعودية صباحًا ومساءً انكشف أمام الجميع . وبعض أدواتهم هي “ميدل ايست اي، عربي٢١ العربي الخليج الجديد” والقائمة تطول.

وقال المستشار سعود القحطاني: «وانكشف للجميع من الذي يمول المنشقين السعوديين بالخارج والذين تحولوا إلى أبواق يحركها عزمي من محل إقامتهم في لندن و “غيرها”».

وتابع القحطاني: «عرف السعوديون للمرة الأولى ١٠٪ من وضاعة تنظيم الحمدين وخستهم ومؤآمراتهم ضد دولتهم».

و أكد المستشار بالديوان الملكي، أن الشعب السعودي أذهل الجميع بوعيه وولاءه اللامتناهي لوطنه وكانت الأحداث الأخيرة أهم بدلالاتها من أي استعراض عسكري للقوة السعودية:الشعب السعودي.

وقال: تعلم قذافي الخليج وهو على فراش الموت أن المال لايشتري الولاء وأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يعيش برعب دائم ولايدري كيف ستكون نهايته، لا يدخل عليه بغرفته اليوم إلا ٦ أشخاص وقد جعلوه بعزلة من العالم الخارجي بعد الإنهيار الذي حصل له بعد المقاطعة. وهو كل يوم ينام بمكان مختلف، سكن الرعب قلبه فأحضر القوات الأجنبية لحراسة قصره خوفًا من شعبه فلم يغنوا عنه وهاهو في آخر حياته ذليلًا يعيش على المهدئات وينتظر وعد ربه.

فيما توعد القحطاني بـ” كشف الحساب5″ قريبًا، ووجه رسالة إلى جوعان بن حمد قائلاً “لا خلصت فطور علم أخوك وأبوك قذافي الخليج أني بنيويورك في البلازا. أجل تهددون بمحاكمتي دوليًا الخ”، وفي سلسلة تغريداته قال “حنا بظل سلمان و محمد بن سلمان”، و”حفظ الله وطننا الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم وسمو ولي العهد الأمين أمير العزم”.

واختتم تغريداته بقوله ” لو استمر تنظيم الحمدين بمطالبة تدويل الحرمين ما وقفوا جنود سلمان وقائدهم محمد بن سلمان إلا بقصر الوجبة. بس عارفين حجمهم”.