سعود القحطاني يتوعد بـ” كشف الحساب5″ قريبًا.. ويوجه رسالة لـ”جوعان بن حمد”
صحيفة المرصد:قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من محاسن قطع العلاقات مع السلطة القطرية، هو هدم القوة الناعمة التي بناها تنظيم الحمدين في الخليج خصوصًا والعالم العربي عمومًا منذ ٢١ سنة.
وذكر القحطاني أن دعاة وكتاب ومغردون دُفعت لهم الملايين فهم بين من انكشف له عوارهم فأصبحت كلماته رصاصا بنحورهم وبين ساكت خائف من ابتزاز الحمدين و يطارده الخزي.
وقال بين يوم وليلة انكشف للشعب السعودي سر خلايا عزمي التي تغرد ضد وطنه منذ سنوات ويختلقون الأكاذيب بأسماء وهمية سعودية وينشرون الفتن، فإذا هم اليوم يغيرون أسمائهم بكل بجاحة إلى أسماء وهمية قطرية ويضعون صورة خيال المآته تميم.
وأضاف القحطاني أن من وراء إعلام الظل الذي يحارب السعودية صباحًا ومساءً انكشف أمام الجميع . وبعض أدواتهم هي “ميدل ايست اي، عربي٢١ العربي الخليج الجديد” والقائمة تطول.
وقال المستشار سعود القحطاني: «وانكشف للجميع من الذي يمول المنشقين السعوديين بالخارج والذين تحولوا إلى أبواق يحركها عزمي من محل إقامتهم في لندن و “غيرها”».
وتابع القحطاني: «عرف السعوديون للمرة الأولى ١٠٪ من وضاعة تنظيم الحمدين وخستهم ومؤآمراتهم ضد دولتهم».
و أكد المستشار بالديوان الملكي، أن الشعب السعودي أذهل الجميع بوعيه وولاءه اللامتناهي لوطنه وكانت الأحداث الأخيرة أهم بدلالاتها من أي استعراض عسكري للقوة السعودية:الشعب السعودي.
وقال: تعلم قذافي الخليج وهو على فراش الموت أن المال لايشتري الولاء وأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يعيش برعب دائم ولايدري كيف ستكون نهايته، لا يدخل عليه بغرفته اليوم إلا ٦ أشخاص وقد جعلوه بعزلة من العالم الخارجي بعد الإنهيار الذي حصل له بعد المقاطعة. وهو كل يوم ينام بمكان مختلف، سكن الرعب قلبه فأحضر القوات الأجنبية لحراسة قصره خوفًا من شعبه فلم يغنوا عنه وهاهو في آخر حياته ذليلًا يعيش على المهدئات وينتظر وعد ربه.
فيما توعد القحطاني بـ” كشف الحساب5″ قريبًا، ووجه رسالة إلى جوعان بن حمد قائلاً “لا خلصت فطور علم أخوك وأبوك قذافي الخليج أني بنيويورك في البلازا. أجل تهددون بمحاكمتي دوليًا الخ”، وفي سلسلة تغريداته قال “حنا بظل سلمان و محمد بن سلمان”، و”حفظ الله وطننا الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم وسمو ولي العهد الأمين أمير العزم”.
واختتم تغريداته بقوله ” لو استمر تنظيم الحمدين بمطالبة تدويل الحرمين ما وقفوا جنود سلمان وقائدهم محمد بن سلمان إلا بقصر الوجبة. بس عارفين حجمهم”.
التعليقات
وذكر القحطاني أن دعاة وكتاب ومغردون دُفعت لهم الملايين فهم بين من انكشف له عوارهم فأصبحت كلماته رصاصا بنحورهم وبين ساكت خائف من ابتزاز الحمدين و يطارده الخ زي. ..........( ملاحظين انهم انخرسوا )
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هم مافطروا جوعان على شأن يصبح شبعان
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اللهم عليك بإعداء بلاد الحرمين وشتت شملهم وفرق جمعهم وارنا بهم عجايب قدرتك اللهم شتت ديارهم وحل بها مالم يخطر على بال احد امين امين انك انت القادر على ذلك ياكريم
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(((السبت)))
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هذا الكلام ادعس ياقحطاني بيض الله وجهك زمن المجاملات ولى الا غير رجعه
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نظرية المؤامرة على فلسطين من قبل قطر وإيران
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حكومة قطر أهل الخيانة والغدر كيف وهم يقتلون أقرب الناس لهما اللهم استودعنك سعود القحطاني وجميع أبناء الوطن.
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لقد إنكشف خلايا عزمي الاسرائيلي وأصبح جميع السعوديين يعرفونهم في تويتر ويوتيوب وغيرها من برامج التواصل وحتى الصحف الالكترونية من خلال كمية الديس لايك الغير طبيعية ههههههههههه
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تكفون ابغى قبل موتي اشوف سعد الفقيه جاي على طائره خاصه لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأول نزول له على أرض المطار يخذ قلم على وجهه حسب لهجة اخواننا المصريين. حتى يعرف قيمته.
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ترجع إلى أرض الوطن سالماً نحن نحذر الاخوانجيه القرانجيه سعود القحطاني خط أحمر *** وافهم يافهيم كلنا سعود القحطاني.
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يا مالك الملك وكلتك امري وستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. ولكل من قرأ يارب العالمين.
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لا حول ولا قوة إلا بالله ..... والعالم ينتظر العرب ليعم الاسلام ربوعه كلها اين العرب من قوتهم وباسهم القديم اللهم صلى وسلم علىسيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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بيض الله وجهك اتجه ياشيخ وحن معك
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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ماشاء الله في نيويورك .. ترجع بالسلامة.. الله يحفظك يامعالي الوزير اصبحنا وأصبح الملك لله
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الله يقويك على الحق
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