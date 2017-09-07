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لغز ظهور فتاة واختفائها فجأة في واقعة انتحار شاب معلقًا بعارضة مرمى بـ “صبيا”!
صحيفة المرصد: روت مصادر مطلعة تفاصيل انتحار شاب سعودي وذلك بتعليق نفسه في عارضة مرمى ملعب بقرية في محافظة صبيا.
وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب ما رواه المسعفون أن فتاة مجهولة استنجدت بهم لإنقاذ المنتحر، وحضروا معها لموقعه، فيما قامت هي بقص قماش كان معلقاً برقبته في الموقع بالملعب واختفت، وفقًا لـ “سبق”.وأكد المسعفون أنه تم نقل المنتحر إلى المستشفى وجرى طلب الشرطة قبل تشكيل لجنة طبية؛ لمعرفة ساعة وسبب الوفاة؛ لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية.
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التعليقات
14 - مقيم بالسعودية2017-09-07 15:20:29
صددت وأتشمت العداة بهجرنا وأثابك الله فيما تصنعين مثيب ☆
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13 -2017-09-07 15:18:18
لا تكتب رسالة لميت فتؤذي بها حي فبعض الكلمات تنبش جروح الأخرين فهم يحاولون النسيان وأنت تذكرهم بما فقدوا ، فالحمدلله على نعمة النسيان
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12 - ابو سليمان2017-09-07 15:15:24
اللهم اني اعوذ بك أن اقترف على نفسي سوء أو اجره الى مسلم
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( عدد التعليقات 28,139 )11 - قلم الحقيقه
جزاها الله خير هذه الفتاة وكثر الله من أمثالها للابلاغ عن هذا المنتحر وارشادها عن مكانه وطلب المساعدة له وقيامها هي أيضآ بذلك.وهذا دلالة قوية على السعودية صاحبة قلب طيب وودودة عكس من يحتقرها في وطنه.
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10 -2017-09-07 15:07:02
شافته من بعيد وحبت تساعده لازم تعرفه يعني ؟ تكافؤ نسب وخرابيط بجيزان ماعندهم هالمواضيع وبعدين شسالفة المنطقة في الانتحار والعنف الأسري ???
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9 - زائر من الكواكب2017-09-07 14:57:50
*** قبلك قتل 12 نفس ثم إنتحر بالمدينة المنورة..
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8 - غازي بن شبيب2017-09-07 14:56:33
ان كيدهن عظيم
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7 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-07 14:54:08
مريض نفسي ولا ماينتحر
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6 -2017-09-07 14:35:08
3 صح يمكن تكافئ النسب حال دون ذلك !!
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5 - جون كنيدي اليعربي2017-09-07 14:30:51
الله يرحمه. ويغفر له
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4 - ابو زهره2017-09-07 14:30:41
الله المستعان
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3 - ؟2017-09-07 14:27:50
يمكن يحبها وكان يبغى يتزوجها بس تكافؤ النسب حال بينهم💔
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2 - راكاااان2017-09-07 14:25:31
ممكن انها رفضته وحاول يثبتلها انها لو تركته رايح ينتحر وبالفعل انتحر الفاغر من اجل النعجه يعني لاكسبها لادنيا ولا دين وااخذ خروج نهائي على كفر والعياذ بالله
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1 - هاشم2017-09-07 14:23:00
لحقته لآخر نفس له بالدنيا وشردت ** اخ منكن يالحريم
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