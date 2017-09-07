لغز ظهور فتاة واختفائها فجأة في واقعة انتحار شاب معلقًا بعارضة مرمى بـ “صبيا”!

حجم الخط A A A المرصد 14 2٬833 2 ساعتين

صحيفة المرصد: روت مصادر مطلعة تفاصيل انتحار شاب سعودي وذلك بتعليق نفسه في عارضة مرمى ملعب بقرية في محافظة صبيا.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب ما رواه المسعفون أن فتاة مجهولة استنجدت بهم لإنقاذ المنتحر، وحضروا معها لموقعه، فيما قامت هي بقص قماش كان معلقاً برقبته في الموقع بالملعب واختفت، وفقًا لـ “سبق”.وأكد المسعفون أنه تم نقل المنتحر إلى المستشفى وجرى طلب الشرطة قبل تشكيل لجنة طبية؛ لمعرفة ساعة وسبب الوفاة؛ لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا