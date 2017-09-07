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الرئيسية / لغز ظهور فتاة واختفائها فجأة في واقعة انتحار شاب معلقًا بعارضة مرمى بـ “صبيا”!

لغز ظهور فتاة واختفائها فجأة في واقعة انتحار شاب معلقًا بعارضة مرمى بـ “صبيا”!

لغز ظهور فتاة واختفائها فجأة في واقعة انتحار شاب معلقًا بعارضة مرمى بـ “صبيا”!
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المرصد 14 2٬833 2 ساعتين

صحيفة المرصد: روت مصادر مطلعة تفاصيل انتحار شاب سعودي وذلك بتعليق نفسه في عارضة مرمى ملعب بقرية في محافظة صبيا.
وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب ما رواه المسعفون أن فتاة مجهولة استنجدت بهم لإنقاذ المنتحر، وحضروا معها لموقعه، فيما قامت هي بقص قماش كان معلقاً برقبته في الموقع بالملعب واختفت، وفقًا لـ “سبق”.وأكد المسعفون أنه تم نقل المنتحر إلى المستشفى وجرى طلب الشرطة قبل تشكيل لجنة طبية؛ لمعرفة ساعة وسبب الوفاة؛ لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - مقيم بالسعودية
2017-09-07 15:20:29
صددت وأتشمت العداة بهجرنا وأثابك الله فيما تصنعين مثيب ☆
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13 -
2017-09-07 15:18:18
لا تكتب رسالة لميت فتؤذي بها حي فبعض الكلمات تنبش جروح الأخرين فهم يحاولون النسيان وأنت تذكرهم بما فقدوا ، فالحمدلله على نعمة النسيان
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12 - ابو سليمان
2017-09-07 15:15:24
اللهم اني اعوذ بك أن اقترف على نفسي سوء أو اجره الى مسلم
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( عدد التعليقات 28,139 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-07 15:14:45
جزاها الله خير هذه الفتاة وكثر الله من أمثالها للابلاغ عن هذا المنتحر وارشادها عن مكانه وطلب المساعدة له وقيامها هي أيضآ بذلك.وهذا دلالة قوية على السعودية صاحبة قلب طيب وودودة عكس من يحتقرها في وطنه.
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10 -
2017-09-07 15:07:02
شافته من بعيد وحبت تساعده لازم تعرفه يعني ؟ تكافؤ نسب وخرابيط بجيزان ماعندهم هالمواضيع وبعدين شسالفة المنطقة في الانتحار والعنف الأسري ???
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9 - زائر من الكواكب
2017-09-07 14:57:50
*** قبلك قتل 12 نفس ثم إنتحر بالمدينة المنورة..
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8 - غازي بن شبيب
2017-09-07 14:56:33
ان كيدهن عظيم
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7 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-07 14:54:08
مريض نفسي ولا ماينتحر
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6 -
2017-09-07 14:35:08
3 صح يمكن تكافئ النسب حال دون ذلك !!
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5 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 14:30:51
الله يرحمه. ويغفر له
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4 - ابو زهره
2017-09-07 14:30:41
الله المستعان
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3 - ؟
2017-09-07 14:27:50
يمكن يحبها وكان يبغى يتزوجها بس تكافؤ النسب حال بينهم💔
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2 - راكاااان
2017-09-07 14:25:31
ممكن انها رفضته وحاول يثبتلها انها لو تركته رايح ينتحر وبالفعل انتحر الفاغر من اجل النعجه يعني لاكسبها لادنيا ولا دين وااخذ خروج نهائي على كفر والعياذ بالله
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1 - هاشم
2017-09-07 14:23:00
لحقته لآخر نفس له بالدنيا وشردت ** اخ منكن يالحريم
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