خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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صحيفة المرصد: كشف أستاذ إدارة الأعمال الدولية والخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها قد تصل لـ ٥ مليارات ريال سنوياً للمملكة وخصوصاً مناطق الشمال والجنوب، وهي صناعة العسل.

وأكد القحطاني أن بمقدور السعودية أن تنضم؛ بل وتنافس أهم 14 دولة في صناعة العسل، مشيرًا إلى أن الصين تُعَد الأولى في إنتاج العسل بحجم إنتاج يتجاوز 180 ألف طن؛ فيما تقع ألمانيا في المركز الأخير بحجم إنتاج يتجاوز 18 ألف طن.

ووفقًا لـ “سبق”تساءل القحطاني: لماذا لم تتجه السعودية إلى مثل هذه الصناعات البسيطة التي تدر الربح؟ لافتاً إلى ما تتمتع به السعودية من رواد أعمال طموحين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيع فني ومالي مستمر من وزارة الزراعة والمياه؛ مما ينبئ بصناعة واعدة للعسل تتجاوز 11 ألف طن سنوياً بمبيعات سنوية تتجاوز 2 مليار ريال، وبزيادة إنتاجية سنوية تبلغ 20%، بمعنى وصول المملكة إلى حجم إنتاجي يتجاوز الـ 20 ألف طن بحلول 2030 ليصل حجم مبيعات هذه الصناعة أكثر من 5 مليار ريال.

وأوضح الخبير الاقتصادي الوظائف المتوقع توفيرها في هذه الصناعة الواعدة 5 آلاف موظف في بداية انطلاق هذه الصناعة ليصل عدد العاملين فيها بحلول 2030 لأكثر من 15 ألف موظف، مشيرًا إلى أنه هذه تُعَد مبادرةً تصب في صالح رؤية المملكة 2030، كما أنها تعزز القطاع الصناعي والناتج الإجمالي المحلي؛ معرباً عن أمانيه في أن تخرج مثل هذه المبادرات إلى النور ويستفيد بها رجال الأعمال والمستثمرين.

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