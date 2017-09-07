خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!
صحيفة المرصد: كشف أستاذ إدارة الأعمال الدولية والخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها قد تصل لـ ٥ مليارات ريال سنوياً للمملكة وخصوصاً مناطق الشمال والجنوب، وهي صناعة العسل.
وأكد القحطاني أن بمقدور السعودية أن تنضم؛ بل وتنافس أهم 14 دولة في صناعة العسل، مشيرًا إلى أن الصين تُعَد الأولى في إنتاج العسل بحجم إنتاج يتجاوز 180 ألف طن؛ فيما تقع ألمانيا في المركز الأخير بحجم إنتاج يتجاوز 18 ألف طن.
ووفقًا لـ “سبق”تساءل القحطاني: لماذا لم تتجه السعودية إلى مثل هذه الصناعات البسيطة التي تدر الربح؟ لافتاً إلى ما تتمتع به السعودية من رواد أعمال طموحين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيع فني ومالي مستمر من وزارة الزراعة والمياه؛ مما ينبئ بصناعة واعدة للعسل تتجاوز 11 ألف طن سنوياً بمبيعات سنوية تتجاوز 2 مليار ريال، وبزيادة إنتاجية سنوية تبلغ 20%، بمعنى وصول المملكة إلى حجم إنتاجي يتجاوز الـ 20 ألف طن بحلول 2030 ليصل حجم مبيعات هذه الصناعة أكثر من 5 مليار ريال.
وأوضح الخبير الاقتصادي الوظائف المتوقع توفيرها في هذه الصناعة الواعدة 5 آلاف موظف في بداية انطلاق هذه الصناعة ليصل عدد العاملين فيها بحلول 2030 لأكثر من 15 ألف موظف، مشيرًا إلى أنه هذه تُعَد مبادرةً تصب في صالح رؤية المملكة 2030، كما أنها تعزز القطاع الصناعي والناتج الإجمالي المحلي؛ معرباً عن أمانيه في أن تخرج مثل هذه المبادرات إلى النور ويستفيد بها رجال الأعمال والمستثمرين.
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التعليقات
المشكله يجيك واحد قاعد في صحراء الرياض اللاهبه ويقول لك صناعه فاشله على باله ان كل السعوديه صحاري مثل وجهه فيه صناعه للعسل بس فرديه ولا تستفيد منها الدوله ولا التاجر في التصدير وهذا مقصده
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اشترينا نحل وقمنا بتربيته ونقله من مكان لمكان ولا توفر معنى الا الصناديق حقته في المستودع الله يصلحك بس دور موضوع مهم المره الجايه
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فعلاً الشرهه مهب عليه
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فعلاً الشرهه مهب عليه
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يوجد في البقالات عسل غير مذكور عليه من اي بلد وايظا عسل صيني نصيحه لا احد يشتريها طعمها سكر مطبوخ
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الصناعة الهامة والتي تدر أرباح بالمليارات وغائية عن المواطن هي صناعة البسكويتات والحلويات والمسيطرة عليها الجالية السورية نظام تستر اعرف وافد يدخل أرباح شهرية فوق نصف مليون والكفيل المتستر الف ريال
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والله الشرهة مهب عليه ..***
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خبير اقتصادي ويفكر فالعسل فضح نفسه بقوله خبير
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الشمال يارجال ارض قاحلة لاشجر الا اذا كان صاحبها بيتنقل كل يوم في منطقة. كان هناك اعانة للمربين وتم ايقافها
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عندك صناعة الملابس اتوقع المواد موجودة والايدي العاملة موجودة وأكثر لايبدع في تفصيل الملابس والتصاميم النساء ولو فتحت مصانع لتوظف أعداد كثيرة ول أصبحنا ننافس الصين !
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الغنم والابل
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ماعندك ماعند جدتي قال خبير اقتصادي .. طيب من زمان شغالين في العسل .. توقعتها مهنه جديده
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خبير و مفكر اقتصادي !!! راح بالي لآدم سميث
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العسل اللي في الاسواق من السكر اي تجارة غش في غش
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المفروض التفكير في مشاريع تناسب بلدنا وليس تقليد الاخرين . الفن والعسل والمواشي والزراعه لايمكن ان تنجح هنا . هذه ارض تناسبها المصانع والمصانع فقط ولاننسى مشاريع الزراعه الفاشله والان التحليه .
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كثرو الخبراء الاقتصاديين والاقتصاد قل
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ياعسل من اللي ذاقك ياعسل 😂😂😂😂 ابن العم تاجر بالفطرة 👏👏👏👏💟💟💟💟
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العسل لازم له طبيعة ومزارع نظيفة زي برااا؟
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دعوة للمستثمرين خارج البلاد، قطو حفنة ملايين من الريالات في هذا المجال، يستفيد منكم شباب البلد وتساهموا في فتح وظائف للبلد اللي الله اكرمكم من خيرها وبخيرها
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