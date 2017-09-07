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محاضر سابق في الكلية المتوسطة بالطائف يكشف عن سلوك قينان في المواظبة أثناء الدراسة .. وهذا دليل عدم نجاحه

محاضر سابق في الكلية المتوسطة بالطائف يكشف عن سلوك قينان في المواظبة أثناء الدراسة .. وهذا دليل عدم نجاحه
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المرصد 97 3٬187 3 ساعات

صحيفة المرصد: علق “إبراهيم الفقيه” المحاضر السابق في الكلية المتوسطة بالطائف على تصريحات الكاتب قينان الغامدي التى اتهم خلالها المعلمين والمعلمات بالتكاسل وضحالة الثقافة والخيانة قائلاَ” “قينان كان من غير المواظبين وتشغلهم الصحافة عن حضور بعض المحاضرات أثناء تدريسه له، مؤكدًا أنه لم يستمر بالتدريس وهذا دليل على عدم نجاحه.
وقال “الفقيه” هو كان غير منضبط بدليل أنه لم يستمر في مهنة التعليم فلا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ، ولا أظنه ينكر ذلك ويقول إنه من الطلاب البارزين فهو إنسان واقعي ويعرف ذلك”.وفقاً لـ “ٍسبق”.
وتابع الفقيه: “حقيقة التعميم خاطئ، وقينان أخطأ في ذلك؛ لو قال: بعضهم، ربما كان صحيحاً”وأضاف: أنا كنت مشرفًا عليه بالتربية العملية في الكلية المتوسطة بالطائف، وكنا نلاحظ أن الصحافة تشغله من لقاءات ومؤتمرات، وكان هو بمرحلة الشباب وكانت الصحافة تجذبه وكان هذا عام ١٤٠٠ هجري، وما دعاني للتداخل هو التعميم الذي قاله”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

97 - الكويس
2017-09-08 01:54:07
والله اني اخاف اجرح مشاعر الحيوانات لو شبهته فيهم ✋️
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96 -
2017-09-08 01:44:42
ثُم إني تخرجت من كلية المُعلّمين بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشّرف الأولى - هههههه غير صحيح فقد اعترفتي انك خريجة الصف الثاني ثانوي فليش تكذبين
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95 -
2017-09-08 01:42:32
يـــــآربّي هالقُمررر 😍 ودّي أبوس رآســـــه 💞 - اكيد مابيتشرف
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94 -
2017-09-08 01:41:09
قُـــــول كل اللي بخآطرك يا أستاذ قينان .. يبون يسكتُونه عشان إنتقدهم .. ليش من انتوا علشان ما ينتقدكم - طبيعي تمدحي قينان لانك فاشله وجاهله وتحطي فشلك على غيرك
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93 - مواطن
2017-09-08 01:34:44
صاحب معرف***** قصدي الملح والقبله كتاباته تذكرني بالمتخلف قلم الخنابق نفس التعبير الضعيف
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92 - ملح وقبله
2017-09-08 01:27:32
تراك ازعجتنا اهرج زي الاوادم .
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91 - فاهد
2017-09-08 01:25:18
سبحان الله حتى الوزير انتقد قينان المجتمع صفق فيه مو بس المعلم لانه مصخها والله طاح طيحه عقبال ما يؤدب من وزارة الاعلام بمنع مقالاته
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90 - حمود معلم لغه
2017-09-08 01:23:24
انت يالملح والقبلة تبي تنشهر على شهرة قينان البائسه ترى محد ترى عن قرقرتك الحمله المضادة لقينان وصلت ترند والوزير انتقدها بنفسه اص بس لا تفضحك عمرك
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89 - ام صالح
2017-09-08 01:21:50
كل **** يريد الشهرة يعلنها حربا على المعلمين
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88 - قصيمي
2017-09-08 01:20:45
والله ماتسوى عليه شكله متني لو سكت . كني اناظره منكشه شوشته وداس خشته بالمخده يبي ينام وينسى ولاهو بقادر
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87 - معلم
2017-09-08 01:19:00
محد كال الدرجات ولا شي انت كذا تتهم وزارة كاملة بالتواطؤ بغبائك هناك لجان تفتيشية وتدقيق ورصد الكل ينجح بمجهوده المشكلة بربرة وخلاص ماهناك تمحيص
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86 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:18:28
يـــــآربّي هالقُمررر 😍 ودّي أبوس رآســـــه 💞
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85 - ثامر
2017-09-08 01:17:00
تعليق مخالف
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84 -
2017-09-08 01:15:20
بصو يقماعه متخلو سي قنقن يستمر ف التهريق بتاعو إعملو نفسكم مبتسمعوش وكدا كدا حيبطل التهريق دا ويئوم يشوف ناس تانيه يئازيها إكمنو ****
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83 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:15:09
ثُم إني تخرجت من كلية المُعلّمين بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشّرف الأولى ..
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82 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:13:56
تكيلون الدرجات و تمشّون المتسيّبين و المُهملين يعني أصحاب أمانة مُتدنية .. كبيييييييييييير يا قينااان كبيييييييييييييييير 💞
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81 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:11:58
و مع ذلك .. هو رد على هالكلام من نفسه .. ماحد فتح معه الموضوع .. قال أنت عطيتني نسبة نجاح 76 .. طيّب ليش عطيتني هالنسبة مادام أنا مُتسيّب و سيء ؟! معناته أنت تعترف انكم في قطاع التعليم تكيلون الدرجات
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80 - زبدة الكلام
2017-09-08 01:10:36
لا تعودها يا قينان تحمد. الله على الستر لا تنفضح
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79 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:10:08
ت 6 / يسلم لي العقل الكبير .. مثل هالعقل بس هُو اللي يليق عليه يقرأ للحُوت 😇
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78 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-08 01:09:49
بدأت الحرب ياقينان 😂😂😂
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77 - عاشقة الليل
2017-09-08 01:09:02
رنوة رنوة رنوة. لين اختفى مسكين
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76 - خالد
2017-09-08 01:07:55
بلاش نسب في شخص قينان على قولت بعض المتخلفين هنا طيب ايش سوا قينان ياللي تدافع عنه وش اعماله الايجابيه تجاه وطنه بلاش وطنه تجاه نفسه ليكون محترم .ترا سهل انقد اي ناجح ولكن من الصعب ان اشق طريق النجاح
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75 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-08 01:07:29
قُـــــول كل اللي بخآطرك يا أستاذ قينان .. يبون يسكتُونه عشان إنتقدهم .. ليش من انتوا علشان ما ينتقدكم ؟!
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74 -
2017-09-08 00:59:43
حينما تقول الحقيقة تتهم بأنك سروري وأخونجي**
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73 -
2017-09-08 00:57:10
**** شي يقهر اي ثقافة بيحصل عليها الطلبه وحتى المعلمين! ؟ وبعد ما يرن الجرس ويطلع للبيت الشيلات واعراف وتقاليد مجتمعه ***
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72 - تاريخ واضح وحاضر واقع
2017-09-08 00:56:39
انجلد قينان الكويتب جلد على رأس السنة التعليمية يستحق ويبيبله اكثر
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71 - وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
2017-09-08 00:48:34
المعلمين والمعلمات هم من صنع الابطال والعلماء وهم من يزرعون حب الوطن وحكامه في قلوب أبنائنانعم فهم الحصن المنيع لهذا الوطن بعد الله فلهم الشكر والتقدير والاحترام
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70 -
2017-09-08 00:47:51
خلاصة الأمر نحن في حكم دولة رشيدة لن تنطلي عليها تباكي هذا الكويتب وأمثاله على المجتمع والكل يجب عليه أن يستشعر أمانة العمل واتمنى عدم إعطائه أكبر من حجمه لأن ليس له من الأمرشئ (****)
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69 - راصد
2017-09-08 00:47:15
62_63 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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68 - راصد
2017-09-08 00:42:09
معرف فريده شوقي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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67 - سيمون اسمر
2017-09-08 00:41:39
بصراحة كفو يالمعلمين جلدوه جلد خلوه يعض المخده ههههههه
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66 -
2017-09-08 00:41:06
شكرا للاستاذ ابراهيم الفقيه والظاهر آن آخر ***
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65 - علي الرشيدي
2017-09-08 00:40:30
انا اجزم ان من يهاجم التعليم هو نفس الشخص الي يحط اللثمه وينام فالحصص والا ياكل فصفص في الزاويه ولا شاف موضوع عن التعليم يقول مافي ثقافه
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64 - دلوعة بابا
2017-09-08 00:33:38
نصيحة لا تستفزون قينان
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63 - ابو زهره
2017-09-08 00:32:03
وليش كل هذا الضجيج يعني المعلمين ملائكه ياخي ربعهم اقل شي ما يصلح حتى في بوفيه ترى اقلقتونا
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62 - فضل عبدالسلام
2017-09-08 00:31:41
قينان فضح أنظمة الاخونج والسروريين بالبلد فالشكر له والتحية
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61 - جحفلي
2017-09-08 00:29:27
تعليق مخالف
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60 - نامق
2017-09-08 00:28:29
هذا وش يبي بالضبط لا هو فالح في التعليم ولا في الصحافة ***
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59 - مانع القحطاني
2017-09-08 00:26:28
هو غثيان الغامدي ماعد لقى على الهيئه طريق حول على المدرسين فيروس الله يكفينا شره
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58 - زائر
2017-09-08 00:24:07
أساسا باين عليه هالشي وإلا كيف يهتم كل المعلمين والمعلمات بالتسيب بالعمل
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57 - 😂 شر البلية مايضحك 😂
2017-09-08 00:20:21
انتا فضيحتك حتبقا في قلاقل
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56 - مع الخيل
2017-09-08 00:19:32
ههههههههههههههههههه نتكلم عن كلية متوسطة وليست جامعة الصحافة لانمنع ان يكمل تعليمه بكره يعلق الغامدي ويقول لم يقتنع بلمعلمين الذين كانو يدرسونه مع انهم خرجو اجيال من الدكاترة والمهندسين والعلماء
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55 -
2017-09-08 00:19:31
واسمه قنينان لايعني الا شي من التصغير
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54 -
2017-09-08 00:18:08
تعليق مخالف
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53 - شر البلية مايضحك 😂😂
2017-09-08 00:17:21
قينان 👈 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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52 - حمدالربياوي
2017-09-08 00:13:25
تعليق مخالف
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51 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 00:11:18
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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50 - && كفو وأحسنت يا “إبراهيم الفقيه” المحاضر السابق . بردت القلوب &&
2017-09-08 00:10:41
وقال “الفقيه” هو كان غير منضبط بدليل أنه لم يستمر في مهنة التعليم فلا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ، ولا أظنه ينكر ذلك ويقول إنه من الطلاب البارزين فهو إنسان واقعي ويعرف ذلك.
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49 - .(خالد).
2017-09-08 00:10:15
انصحك تجلس بالبيت وخل الكتابه وعلوم الرجال لأهلها
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48 - البتار
2017-09-08 00:10:06
شمس .. شكلك من نفس الشله اللي كانوا يبزوطون بالكليه المتوسطه اللين ما طوا قيدك الرجاجيل هههههههههههههههه
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47 - سالم
2017-09-08 00:08:56
قينان سبب تحجيم عمل الهيئة 👍
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46 - البتار
2017-09-08 00:07:51
ههههههههههههههههههههههه انجلد المسكين جاء يدور الشهره وانفضح .. امس سألت سؤال .. المعلمين إذا قابلوا طلابهم يبادرونهم بتقبيل جبينهم بس انت بذمتك من يقبل جبينك يا استاذ قينان ؟
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45 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-08 00:07:36
الله يعينك يا أستاذ قينان طبعاً بيجونك هالمدرسين يدافعون عن رواتبهم وامتيازاتهم ودلعهم ولكن ان بوضوحك وصراحتك المعهودة الجمتهم .. الشعب معاك وللامام
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44 - .(خالد).
2017-09-08 00:06:17
تذكرت الاغنية المشهورة اللي يقول مطلعها : (( يعيبو على الناس والعيب فيهم ))
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43 - خالد
2017-09-08 00:05:08
هههههه بالعكس هذا الكلام دليل ابداع قينان بالصحافة فالموهبة عنده ظهرت وهو في فصول الدراسة فاتجه للصحافة فما العيب في ذلك
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42 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-08 00:04:59
شكرآ على التوظيح هههههه
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41 -
2017-09-08 00:04:52
قينان كاتب مرحلة وحينما يؤدي مهمته يطردونه كالعادة .
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40 - .(خالد).
2017-09-08 00:04:05
عامل لي فيها انه هو الفاهم وهو من جنبها ..**** . الله يخلف بس
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39 - خليف
2017-09-08 00:03:52
تعليق مخالف
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38 - البتار
2017-09-08 00:03:47
مثل هالكتاب بصراحة طلعاتهم مالها اي داعي .. بالله جاي الحين إش تبي يا قينان ؟ .. ترى ما احد فاضي لك .. الحين حنا مشغولين بفرحة تأهل المنتخب لكأس العالم وانت جاي تبربر على روسنا هههههههههههه
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37 -
2017-09-08 00:02:54
تعليق 2 فريدة شوقي وصل الأمر ****
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36 - النبهان
2017-09-08 00:01:59
هههههه اثريته منتهي قيقان
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35 - .(خالد).
2017-09-08 00:01:50
أنا لست معلم لكني غضبت وتضايقت حين عمم على الكل وهذي صفة سيئه على من يعمم الاتهام على الجميع
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34 - زهوان
2017-09-08 00:01:41
نفسي اعرف ويش هي الثقافة انا اللي اعرفة ان المثقف هو من يشجع الهلال صح قولوا صح يامثقفين
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33 - كلمة حق
2017-09-08 00:01:23
بصراحة ماشفت انسان محترم وشريف وله قيمه اجتماعية يتطاول على المعلمين****
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32 - مرهق
2017-09-08 00:01:07
ايها المحاصر توك طلع خفايايا قيننان الوحد لايكون كنة في حارة لاحتر قال ترى فلان ياكل من وراكم انت محاضر ولابد نترفع عن ايام دراسة او ايام حامعة هو وش ضرك قينان فية ولا تبي شي من التعليم
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31 -
2017-09-07 23:59:21
كما تدين تدان قينان من يعرف قلبه المريض لتصيد أخطاء الآخرين وفضحهم هاهو الآن ينفضح على رؤوس الأشهاد من طلابيه ومعلميه أقرب الناس إلى واقعه .
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30 - .(خالد).
2017-09-07 23:59:07
تم فضحك وجلدك ياقيقان 😱😫😭😖... 👊😡👊 >> 😂😂 هههههههههههههههههههههه 😂😂
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( عدد التعليقات 10,596 )
29 - العنيد
2017-09-07 23:59:01
من جد طلع ماضيه اسود الله يسعدك ياابراهيم الفقيه👍🏻
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28 - خلف
2017-09-07 23:58:19
ياقينان احسن لك خل كتاباتك عن قطر لحين يتم الاستغناء عنك ويضعونك على الرف .
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( عدد التعليقات 10,596 )
27 - العنيد
2017-09-07 23:57:10
شكراً الفقيه بعد ان كشفت ماضي قينان****الذي يتطاول على مربي الاجيال...
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( عدد التعليقات 10,596 )
26 - العنيد
2017-09-07 23:54:29
بيض الله وجهك يا إبراهيم الفقيه قينان ينطبق عليه المثل : ( الإناء الفارغ الأكثر ضجيجاً ) وينطبق عليه مثل آخر : ( رمتني بدائها وانسلت ) وهجومه على المعلمين ليس إلا تصفية حسابات لماضيه الأسود
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25 - قلم الحقيقة مُبدع
2017-09-07 23:54:28
قينان صريح جداً ولاينافق ولايتلون
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24 - .(خالد).
2017-09-07 23:53:28
ناظر عيوبك ياقيقان قبل ماتتكلم عن عيوب غيرك .. لكن انت واشكالك ليس لكم احترام وقبول عند أكثر المجتمع
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23 - البتار
2017-09-07 23:53:04
هههههههههههههههههه يافاشل
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22 - شمس
2017-09-07 23:52:58
والله أن جميع ماذكره من نقاط عي عين الحقيقة .
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21 - شمس
2017-09-07 23:52:00
حديث الامبراطور قينان صحيح ،،، لكن الحقيقة موجعة دائماً
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20 - إمعة
2017-09-07 23:51:29
يقولون عنه لم يكن لدية شخصية
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19 -
2017-09-07 23:51:24
المعلم ثقافته محصورة فيما بين الدفتين من المنهج المقرر تدريسه ويلقنه تلقين للطلبه! ؟ من وين تجي الثقافة وهكذا هي خطة سير التعليم!؟؟ المعلم بيخلص المنهج والسلام وبالطقاق صارو مثقفين الطلاب او لا شدخله
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18 - تاره
2017-09-07 23:51:03
شهد شاهد من أهله.
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17 - .(خالد).
2017-09-07 23:50:55
تعليق مخالف
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16 - ذمييييل
2017-09-07 23:50:52
انا زاملته واعرف حقيقته كامله .... واعرف سبب حقده على المعلمين ورجال الدين وهيئة الامر بالمعروف وتاريخه حافل بالــــ.... وإلا بلاش .. مصيره يعقله زمانه وإن ماعقله زمانه سيعقولونه الرجاجيل
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15 - دلع
2017-09-07 23:50:27
طلعت الفضائح والجاي اعظم
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14 - اخر زمن
2017-09-07 23:49:41
فاشل وله عين ينتقد
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13 - البتار
2017-09-07 23:49:18
عشان كذا خدوده صايره كأنها الشريكة أو الدونات منفخة ومحمره .. لو اخونا قينان وقف داخل الصف بين ثلاثين طالب وقام بمهام أي معلم من المعلمين راح تصير خدوده ناشفة ومقرمشة مثل الشابوره
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12 - خبير
2017-09-07 23:48:55
حلوه تعليق فريدة شوقي عن حسد أحمر الخدين****
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11 - الفارس
2017-09-07 23:48:50
قنينان ينطبق عليه كلآ يرا الناس بعين طبعة
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10 - .(خالد).
2017-09-07 23:48:31
اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر ****
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9 -
2017-09-07 23:47:46
لما قال المعلمين ضعفاء الثقافة هل كذب في هالنقطة! ؟ بعيدا عن ان هل اكثر المعلمين ضعفاء الثقافة وان التعليم عندنا هو تلقين كأننا ببغاوات نحفظ نحفظ!! المعلم يا ساده يا كرام حاله حال غيره همه الراتب
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8 - خالد البلوي
2017-09-07 23:46:46
هناك الكثير من الفاشلين يهاجمون المعلم لانهم لم يستطيعوا ان يكونوا محترمين وهذا ولد عندهم عقظة نقص تجاه المعلمين
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( عدد التعليقات 28,434 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-07 23:45:41
((((((( سن قينان يقول انه خريج معهد المعلمين ثم اللتحق بكلية التربية ))))))))
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6 -
2017-09-07 23:44:40
كثير ممن يهاجم بشراسة على مقالة قينان الغامدي يخلطها بالشخصنه ولا يرد على فحوى مقالته! اترركوا الشخصنه عليكم بما قيل وليس بالقائل؟ !! بعيدا كونه لببرالي علماني ما اعرف ايش لكن واقع كلامه قد يكون صحيح
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5 -
2017-09-07 23:44:17
قنقن غير منظبط
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4 - زائر
2017-09-07 23:44:04
تعليق مخالف
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3 - خالد البلوي
2017-09-07 23:43:30
قلنا لكم انه لايهاجم المعلم الا انسان فاشل حاقد حاسد وهذا شيء واضح للعيان والشمس لا تحجب بغربال
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2 - فريدة شوقي
2017-09-07 23:41:18
هذا المحاضر ينطبق عليه مالقى بالورد عيب قال يا احمر الخدين /// اعترافك دليل لصالح الكاتب الكبير قينان فهو اختار طريقه بالصحافة مبكراً وأبدع فيها ولكن الظاهر انك من اتباع الرداء القصير والمسواك
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( عدد التعليقات 28,434 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-07 23:40:23
((((((( لاتخون لوكنت خوان .................من خان مهنة التعليم ثم انقلب عليها )))))
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بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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