محاضر سابق في الكلية المتوسطة بالطائف يكشف عن سلوك قينان في المواظبة أثناء الدراسة .. وهذا دليل عدم نجاحه

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صحيفة المرصد: علق “إبراهيم الفقيه” المحاضر السابق في الكلية المتوسطة بالطائف على تصريحات الكاتب قينان الغامدي التى اتهم خلالها المعلمين والمعلمات بالتكاسل وضحالة الثقافة والخيانة قائلاَ” “قينان كان من غير المواظبين وتشغلهم الصحافة عن حضور بعض المحاضرات أثناء تدريسه له، مؤكدًا أنه لم يستمر بالتدريس وهذا دليل على عدم نجاحه.

وقال “الفقيه” هو كان غير منضبط بدليل أنه لم يستمر في مهنة التعليم فلا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ، ولا أظنه ينكر ذلك ويقول إنه من الطلاب البارزين فهو إنسان واقعي ويعرف ذلك”.وفقاً لـ “ٍسبق”.

وتابع الفقيه: “حقيقة التعميم خاطئ، وقينان أخطأ في ذلك؛ لو قال: بعضهم، ربما كان صحيحاً”وأضاف: أنا كنت مشرفًا عليه بالتربية العملية في الكلية المتوسطة بالطائف، وكنا نلاحظ أن الصحافة تشغله من لقاءات ومؤتمرات، وكان هو بمرحلة الشباب وكانت الصحافة تجذبه وكان هذا عام ١٤٠٠ هجري، وما دعاني للتداخل هو التعميم الذي قاله”.