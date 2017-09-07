محاضر سابق في الكلية المتوسطة بالطائف يكشف عن سلوك قينان في المواظبة أثناء الدراسة .. وهذا دليل عدم نجاحه
صحيفة المرصد: علق “إبراهيم الفقيه” المحاضر السابق في الكلية المتوسطة بالطائف على تصريحات الكاتب قينان الغامدي التى اتهم خلالها المعلمين والمعلمات بالتكاسل وضحالة الثقافة والخيانة قائلاَ” “قينان كان من غير المواظبين وتشغلهم الصحافة عن حضور بعض المحاضرات أثناء تدريسه له، مؤكدًا أنه لم يستمر بالتدريس وهذا دليل على عدم نجاحه.
وقال “الفقيه” هو كان غير منضبط بدليل أنه لم يستمر في مهنة التعليم فلا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ، ولا أظنه ينكر ذلك ويقول إنه من الطلاب البارزين فهو إنسان واقعي ويعرف ذلك”.وفقاً لـ “ٍسبق”.
وتابع الفقيه: “حقيقة التعميم خاطئ، وقينان أخطأ في ذلك؛ لو قال: بعضهم، ربما كان صحيحاً”وأضاف: أنا كنت مشرفًا عليه بالتربية العملية في الكلية المتوسطة بالطائف، وكنا نلاحظ أن الصحافة تشغله من لقاءات ومؤتمرات، وكان هو بمرحلة الشباب وكانت الصحافة تجذبه وكان هذا عام ١٤٠٠ هجري، وما دعاني للتداخل هو التعميم الذي قاله”.
التعليقات
والله اني اخاف اجرح مشاعر الحيوانات لو شبهته فيهم ✋️
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ثُم إني تخرجت من كلية المُعلّمين بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشّرف الأولى - هههههه غير صحيح فقد اعترفتي انك خريجة الصف الثاني ثانوي فليش تكذبين
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يـــــآربّي هالقُمررر 😍 ودّي أبوس رآســـــه 💞 - اكيد مابيتشرف
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قُـــــول كل اللي بخآطرك يا أستاذ قينان .. يبون يسكتُونه عشان إنتقدهم .. ليش من انتوا علشان ما ينتقدكم - طبيعي تمدحي قينان لانك فاشله وجاهله وتحطي فشلك على غيرك
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صاحب معرف***** قصدي الملح والقبله كتاباته تذكرني بالمتخلف قلم الخنابق نفس التعبير الضعيف
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تراك ازعجتنا اهرج زي الاوادم .
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سبحان الله حتى الوزير انتقد قينان المجتمع صفق فيه مو بس المعلم لانه مصخها والله طاح طيحه عقبال ما يؤدب من وزارة الاعلام بمنع مقالاته
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انت يالملح والقبلة تبي تنشهر على شهرة قينان البائسه ترى محد ترى عن قرقرتك الحمله المضادة لقينان وصلت ترند والوزير انتقدها بنفسه اص بس لا تفضحك عمرك
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كل **** يريد الشهرة يعلنها حربا على المعلمين
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والله ماتسوى عليه شكله متني لو سكت . كني اناظره منكشه شوشته وداس خشته بالمخده يبي ينام وينسى ولاهو بقادر
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محد كال الدرجات ولا شي انت كذا تتهم وزارة كاملة بالتواطؤ بغبائك هناك لجان تفتيشية وتدقيق ورصد الكل ينجح بمجهوده المشكلة بربرة وخلاص ماهناك تمحيص
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يـــــآربّي هالقُمررر 😍 ودّي أبوس رآســـــه 💞
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بصو يقماعه متخلو سي قنقن يستمر ف التهريق بتاعو إعملو نفسكم مبتسمعوش وكدا كدا حيبطل التهريق دا ويئوم يشوف ناس تانيه يئازيها إكمنو ****
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ثُم إني تخرجت من كلية المُعلّمين بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشّرف الأولى ..
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تكيلون الدرجات و تمشّون المتسيّبين و المُهملين يعني أصحاب أمانة مُتدنية .. كبيييييييييييير يا قينااان كبيييييييييييييييير 💞
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و مع ذلك .. هو رد على هالكلام من نفسه .. ماحد فتح معه الموضوع .. قال أنت عطيتني نسبة نجاح 76 .. طيّب ليش عطيتني هالنسبة مادام أنا مُتسيّب و سيء ؟! معناته أنت تعترف انكم في قطاع التعليم تكيلون الدرجات
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لا تعودها يا قينان تحمد. الله على الستر لا تنفضح
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ت 6 / يسلم لي العقل الكبير .. مثل هالعقل بس هُو اللي يليق عليه يقرأ للحُوت 😇
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بدأت الحرب ياقينان 😂😂😂
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رنوة رنوة رنوة. لين اختفى مسكين
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بلاش نسب في شخص قينان على قولت بعض المتخلفين هنا طيب ايش سوا قينان ياللي تدافع عنه وش اعماله الايجابيه تجاه وطنه بلاش وطنه تجاه نفسه ليكون محترم .ترا سهل انقد اي ناجح ولكن من الصعب ان اشق طريق النجاح
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قُـــــول كل اللي بخآطرك يا أستاذ قينان .. يبون يسكتُونه عشان إنتقدهم .. ليش من انتوا علشان ما ينتقدكم ؟!
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حينما تقول الحقيقة تتهم بأنك سروري وأخونجي**
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**** شي يقهر اي ثقافة بيحصل عليها الطلبه وحتى المعلمين! ؟ وبعد ما يرن الجرس ويطلع للبيت الشيلات واعراف وتقاليد مجتمعه ***
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انجلد قينان الكويتب جلد على رأس السنة التعليمية يستحق ويبيبله اكثر
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المعلمين والمعلمات هم من صنع الابطال والعلماء وهم من يزرعون حب الوطن وحكامه في قلوب أبنائنانعم فهم الحصن المنيع لهذا الوطن بعد الله فلهم الشكر والتقدير والاحترام
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خلاصة الأمر نحن في حكم دولة رشيدة لن تنطلي عليها تباكي هذا الكويتب وأمثاله على المجتمع والكل يجب عليه أن يستشعر أمانة العمل واتمنى عدم إعطائه أكبر من حجمه لأن ليس له من الأمرشئ (****)
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62_63 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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معرف فريده شوقي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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بصراحة كفو يالمعلمين جلدوه جلد خلوه يعض المخده ههههههه
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شكرا للاستاذ ابراهيم الفقيه والظاهر آن آخر ***
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انا اجزم ان من يهاجم التعليم هو نفس الشخص الي يحط اللثمه وينام فالحصص والا ياكل فصفص في الزاويه ولا شاف موضوع عن التعليم يقول مافي ثقافه
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نصيحة لا تستفزون قينان
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وليش كل هذا الضجيج يعني المعلمين ملائكه ياخي ربعهم اقل شي ما يصلح حتى في بوفيه ترى اقلقتونا
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قينان فضح أنظمة الاخونج والسروريين بالبلد فالشكر له والتحية
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هذا وش يبي بالضبط لا هو فالح في التعليم ولا في الصحافة ***
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هو غثيان الغامدي ماعد لقى على الهيئه طريق حول على المدرسين فيروس الله يكفينا شره
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أساسا باين عليه هالشي وإلا كيف يهتم كل المعلمين والمعلمات بالتسيب بالعمل
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انتا فضيحتك حتبقا في قلاقل
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ههههههههههههههههههه نتكلم عن كلية متوسطة وليست جامعة الصحافة لانمنع ان يكمل تعليمه بكره يعلق الغامدي ويقول لم يقتنع بلمعلمين الذين كانو يدرسونه مع انهم خرجو اجيال من الدكاترة والمهندسين والعلماء
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واسمه قنينان لايعني الا شي من التصغير
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قينان 👈 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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وقال “الفقيه” هو كان غير منضبط بدليل أنه لم يستمر في مهنة التعليم فلا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ، ولا أظنه ينكر ذلك ويقول إنه من الطلاب البارزين فهو إنسان واقعي ويعرف ذلك.
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انصحك تجلس بالبيت وخل الكتابه وعلوم الرجال لأهلها
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شمس .. شكلك من نفس الشله اللي كانوا يبزوطون بالكليه المتوسطه اللين ما طوا قيدك الرجاجيل هههههههههههههههه
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قينان سبب تحجيم عمل الهيئة 👍
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ههههههههههههههههههههههه انجلد المسكين جاء يدور الشهره وانفضح .. امس سألت سؤال .. المعلمين إذا قابلوا طلابهم يبادرونهم بتقبيل جبينهم بس انت بذمتك من يقبل جبينك يا استاذ قينان ؟
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الله يعينك يا أستاذ قينان طبعاً بيجونك هالمدرسين يدافعون عن رواتبهم وامتيازاتهم ودلعهم ولكن ان بوضوحك وصراحتك المعهودة الجمتهم .. الشعب معاك وللامام
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تذكرت الاغنية المشهورة اللي يقول مطلعها : (( يعيبو على الناس والعيب فيهم ))
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هههههه بالعكس هذا الكلام دليل ابداع قينان بالصحافة فالموهبة عنده ظهرت وهو في فصول الدراسة فاتجه للصحافة فما العيب في ذلك
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شكرآ على التوظيح هههههه
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قينان كاتب مرحلة وحينما يؤدي مهمته يطردونه كالعادة .
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عامل لي فيها انه هو الفاهم وهو من جنبها ..**** . الله يخلف بس
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مثل هالكتاب بصراحة طلعاتهم مالها اي داعي .. بالله جاي الحين إش تبي يا قينان ؟ .. ترى ما احد فاضي لك .. الحين حنا مشغولين بفرحة تأهل المنتخب لكأس العالم وانت جاي تبربر على روسنا هههههههههههه
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تعليق 2 فريدة شوقي وصل الأمر ****
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هههههه اثريته منتهي قيقان
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أنا لست معلم لكني غضبت وتضايقت حين عمم على الكل وهذي صفة سيئه على من يعمم الاتهام على الجميع
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نفسي اعرف ويش هي الثقافة انا اللي اعرفة ان المثقف هو من يشجع الهلال صح قولوا صح يامثقفين
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بصراحة ماشفت انسان محترم وشريف وله قيمه اجتماعية يتطاول على المعلمين****
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ايها المحاصر توك طلع خفايايا قيننان الوحد لايكون كنة في حارة لاحتر قال ترى فلان ياكل من وراكم انت محاضر ولابد نترفع عن ايام دراسة او ايام حامعة هو وش ضرك قينان فية ولا تبي شي من التعليم
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كما تدين تدان قينان من يعرف قلبه المريض لتصيد أخطاء الآخرين وفضحهم هاهو الآن ينفضح على رؤوس الأشهاد من طلابيه ومعلميه أقرب الناس إلى واقعه .
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تم فضحك وجلدك ياقيقان 😱😫😭😖... 👊😡👊 >> 😂😂 هههههههههههههههههههههه 😂😂
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من جد طلع ماضيه اسود الله يسعدك ياابراهيم الفقيه👍🏻
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ياقينان احسن لك خل كتاباتك عن قطر لحين يتم الاستغناء عنك ويضعونك على الرف .
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شكراً الفقيه بعد ان كشفت ماضي قينان****الذي يتطاول على مربي الاجيال...
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بيض الله وجهك يا إبراهيم الفقيه قينان ينطبق عليه المثل : ( الإناء الفارغ الأكثر ضجيجاً ) وينطبق عليه مثل آخر : ( رمتني بدائها وانسلت ) وهجومه على المعلمين ليس إلا تصفية حسابات لماضيه الأسود
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قينان صريح جداً ولاينافق ولايتلون
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ناظر عيوبك ياقيقان قبل ماتتكلم عن عيوب غيرك .. لكن انت واشكالك ليس لكم احترام وقبول عند أكثر المجتمع
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هههههههههههههههههه يافاشل
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والله أن جميع ماذكره من نقاط عي عين الحقيقة .
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حديث الامبراطور قينان صحيح ،،، لكن الحقيقة موجعة دائماً
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يقولون عنه لم يكن لدية شخصية
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المعلم ثقافته محصورة فيما بين الدفتين من المنهج المقرر تدريسه ويلقنه تلقين للطلبه! ؟ من وين تجي الثقافة وهكذا هي خطة سير التعليم!؟؟ المعلم بيخلص المنهج والسلام وبالطقاق صارو مثقفين الطلاب او لا شدخله
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شهد شاهد من أهله.
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انا زاملته واعرف حقيقته كامله .... واعرف سبب حقده على المعلمين ورجال الدين وهيئة الامر بالمعروف وتاريخه حافل بالــــ.... وإلا بلاش .. مصيره يعقله زمانه وإن ماعقله زمانه سيعقولونه الرجاجيل
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طلعت الفضائح والجاي اعظم
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فاشل وله عين ينتقد
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عشان كذا خدوده صايره كأنها الشريكة أو الدونات منفخة ومحمره .. لو اخونا قينان وقف داخل الصف بين ثلاثين طالب وقام بمهام أي معلم من المعلمين راح تصير خدوده ناشفة ومقرمشة مثل الشابوره
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حلوه تعليق فريدة شوقي عن حسد أحمر الخدين****
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قنينان ينطبق عليه كلآ يرا الناس بعين طبعة
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اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر ****
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لما قال المعلمين ضعفاء الثقافة هل كذب في هالنقطة! ؟ بعيدا عن ان هل اكثر المعلمين ضعفاء الثقافة وان التعليم عندنا هو تلقين كأننا ببغاوات نحفظ نحفظ!! المعلم يا ساده يا كرام حاله حال غيره همه الراتب
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هناك الكثير من الفاشلين يهاجمون المعلم لانهم لم يستطيعوا ان يكونوا محترمين وهذا ولد عندهم عقظة نقص تجاه المعلمين
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((((((( سن قينان يقول انه خريج معهد المعلمين ثم اللتحق بكلية التربية ))))))))
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كثير ممن يهاجم بشراسة على مقالة قينان الغامدي يخلطها بالشخصنه ولا يرد على فحوى مقالته! اترركوا الشخصنه عليكم بما قيل وليس بالقائل؟ !! بعيدا كونه لببرالي علماني ما اعرف ايش لكن واقع كلامه قد يكون صحيح
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قنقن غير منظبط
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قلنا لكم انه لايهاجم المعلم الا انسان فاشل حاقد حاسد وهذا شيء واضح للعيان والشمس لا تحجب بغربال
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هذا المحاضر ينطبق عليه مالقى بالورد عيب قال يا احمر الخدين /// اعترافك دليل لصالح الكاتب الكبير قينان فهو اختار طريقه بالصحافة مبكراً وأبدع فيها ولكن الظاهر انك من اتباع الرداء القصير والمسواك
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((((((( لاتخون لوكنت خوان .................من خان مهنة التعليم ثم انقلب عليها )))))
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