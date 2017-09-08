بعدما أثارت تصريحاته عاصفة غضب.. قينان الغامدي يتعهد بتقديم اعتذار للمعلمين والمعلمات في هذه الحالة! – فيديو
صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي قينان الغامدي، أنه سيتقدم باعتذار للمعلمين والمعلمات؛ على تصريحاته الأخيرة ضدهم، في حال اجتاز 60 % من المعلمين والمعلمات اختبار المركز الوطني للقياس.
وأوضح الغامدي في لقاء مع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، أن 50 % من المتقدمين للوظائف التعليمية يفشلون في اختبار “قياس”، لذلك يطالب عدد كبير منهم بخفض الحد الأدنى للنجاح فيه، مضيفًا: “إذا طبقت الوزارة اختبارات قياس على المعلمين الحاليين واجتازها 60 % منهم، فأنا مدين لهم باعتذار مكتوب ومعلن”.
وقال الغامدي إن المعلم هو المسؤول الأول عن نجاح العملية التعليمية، وأن مستوى المناهج والمباني المدرسية شماعات يعلق عليها المعلمون فشلهم، مشدداً على أن الطلبة هم أفضل من يقيمون المعلمين والمعلمات، باعتبار أن رسوخ المعلم في ذاكرة تلميذه يمثل نجاحاً له.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
اولا/ حتى يكون كلام قينان منصف نريده يكشف عن تقديره عندما تخرج من الكلية المتوسطة وايظا تقديراته في الاعوام التي قضاها في التدريس وبعدها نسمع منه . اما ان كان مستواه يفشل فيستر على نفسه افضل .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نبي قينان يجيب على هالسؤال: ماهي أركان الصلاة وواجباتها ؟ وبعدها نقيمه ونعطيه النسبة . لكن بشرط ياقينان ماتفتح كتاب الرابع الإبتدائي وتبحث عن الإجابة .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
دعوه. وشأنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يحارب التعليم والمعلمين والمعلمات إلا كل *** فالعلماء والقضاة والمهندسون والأطباء والقادة تخرجوا من تحت يد المعلم ولا ينكر فضلهم ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
المعلمون والمعلمات تخرجوا من الجامعات السعودية والتحقوا بالتدريس بعد اجتياز كل المقابلات الشخصية المعلمون والمعلمات بصدد تقديم شكوى باتهام قينان لهم بالإرهاب والخيانة والسرورية والأخونجية وغيرها .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لماذا يزعلون من كلمة الحق صحيح المعلمين فيهم نسبه كثيرة فاشلين وصدقوني لو يختبرون مارايح ينجح واحد لكن يوم تكلم قينان بالحق شنوا عليه هجوما حادا لاننا شعب لانحب الحقائق بس نحب التلميع الكاذب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
رد مفحم من الاستاذ قينان الغامدي واصابهم في مقتل 😎
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
من الخطأ أن تترك الفرصة لأمثال هذا الحاقد لينفث سمومه تجاه أبناء هذا الوطن والمعلمون شريحة مهمة من شرائح الوطن يجب احترامهم وعدم التطاول عليهم ويجب محاسبة****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اضم صوتي لصوت الاخ قينان واقول اذا تجاوز عدد المجتازين للامتحان./.30 فهذا انجاز عظيم والله انه صادق الطالب من يقيم المعلم . والجل الاعظم منهم ومنهن فاشلين ....
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
اختبار قياس يا قينان لا يعتبر مقياسا لجودة أداء المعلم أو للحكم على كفاءته إذا كنت تعرف مقاييس الأداء ودور المعلم في واجبه المهني
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
إذا عرف السبب بطل العجب هذا المنتقد للمعلمين المدعو قينان كان محاضرا في الجامعة وكان كثير الغياب عديم المسؤولية وفي النهاية لم يستطيع إكمال المشوار فلا عجب من كلامه فاقد الشيء لا يعطيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
غلى فكرة كل من سقط من التعليم يعود بالحقد على التعليم والمجتمع تذكرت الكاتب الصحفي عثمان العمير
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
بيض الله وجهك يااستاذ قينان انت وسعادة الوزير العيسي على قول الحقيقه والصدق الذي عجز الكثير عن قولها للاسف
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
ياجماعة ليش احنا يالسعوديين نكره بعض هذا يطلع يسب المعلمين والمعلمات ووزير يطلع ويقول انتاجية الموظف السعودي ربع ساعة باليوم المفروض الدولة تضرب بيد من حديد لكل مسيء لابناء هذا الوطن لا حول ولا قو
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
مازالت حملة تشويه صورة المعلم مستمرة بقيادة هذا الهارب من التعليم ومن خلفه كثير من الجاهلين الحاقدين الذين فشلوا في دراستهم ولم يجدوا مبررا لفشهم وترديهم غير الاستنقاص والتشكيك في من قدرات من درسهم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
قال الشاعر : إذا جاءتك مذمتي من ناقص ---- فتلك الشهادة بأني كامل <<<<<>>>>>
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اذا نطق الرويبضة وهذا ما ينطبق على قينان وامثاله اليوم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وكذلك يعطى المعلم راتب ع أساس عدد الحصص الموجوده لديه يعني أما في ناس 24 حصة وناس 4 حصص وناس منسدحه في المعمل والا الفرشه حق الفطور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
آمل من كل المعلمين الذين يعملون في الصحافه ان يحكموا العقل في الرد ولايتبعون المصالح الشخصيه هذولا اولاد البلد ومستقبله ماقاله ليس فيه تجني وانكنتوا قدالمسؤليه ردوا بطريقه مقنعه وليس بكيل الكلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انا أتحدى لو عمل اختبار سنوي للمعلمين في التخصص فقط خل الثقافه العامه عندهم ضحله أجزم انه لن ينجح إلا 20 في المئه واللي ينجح يعدل العلاوة السنويه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انت اسأت لكل من تعلم حرفا من معلم اي اسأت لإبناء بلدك اي اسأت لبلدك امام كل من يطلع على ما كتبته سواء.داخل المملكه او خارجها فبلدنا مليء با المثقفين والمسئولين في جميع المهن والفضل يعود بعدالله للمعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان جد رد مفحم منك وقوي جدا واشكرك اعجب من ضع اختبار القياس والقدرات هو لم يتم اختبارة ب قياس وقدرات التي هو وضعها واشرف عليها مثل من يدرس الفيزياء والمعمل ناقص ادوات الفيزياء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نبيك فقط تذكر أركان الصلاة لا المركز الوطني ولا غيره واتحداك إن جبتها .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نناشد وزير التعليم بتطبيق اختبار الرخصه على المعلم عاجلا مثل الطبيب والممرض لان المدرس يعمل على عقول النشئ ومستقبل الوطن فلازم من تطبيق الاختبار بصفه سنويه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
لطم وصراخ وولولة الشكاؤون والبكاؤون طالعه فوق 😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وأنا أقول إذا جبت أنت عشرين بالمئة في اختبار قياس يمكن أصير في صفك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بسبب فشلك حكمت على المعلمين بالفشل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
57ابوبندر.17ابوسلطان العنزي. هل عندك استعداد ان تطالب هذا الكويتب باجراء امتحان للقياس للصحفيين والكتاب لنعرف مدى امكانياته ام موافقتك له مجرد عداء للمعلمين فقط.على قولهم عدو عدوي صاحبي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قينان لماذا لم تستمر في التعليم ؟ لقد فشلت في الصحافه؟ لماذا لم تحافظ على رئاستك لتحرير جريدة الوطن والشرق وبعض الصحف الأخرى التي عملت كتيب فيها؟لماذا تريد ان ترقى على اكتاف المعلمين للحصول على وظيفه.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
51الفيصل.52المخضرم.55المزيون.انتم سمعتم ماقاله الدكتور الفقيه فالكليه المتوسطه بالطائف عن هذا الشخص وانه كان بليدا اثناء دراسته وأنا(متأكد)ان لايمكن ان يهاجم المعلمين والمعلمات شخص ناجح الا الفاشل فقط
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لو انا من المعلمين اقبل تحديه بشرط هو يدفع تكلفة الاختبار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47الماضي.على قول المثل هو لو فيه خير كان نفع (نفسه) وانت يالبليد متشبه فيه طيب شوف لك واحد (عدل) واتشبه فيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
نشكر الكاتب القدير والاستاذ قينان الغامدي على كشف حقيقتهم امام الملا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9الساري. وش ذنب التعليم والمعلمين اذا انت (فاشل) وما كملت تعليمك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اتمنى ان يطبق نظام هيئة تقييم كل العاملين بالوظائف التعليمية وترخص للاكفأ العمل كما حصل للوظائف الصحية هذا هو الضمان لتصحيح العملية التعليمية في كل المراحل بلا استثناء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28زمن. مع احترامنا لراعي الغنم (المحترم)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28زمن.مهو بلازم كل المعلمين يعرفون الغرق بين الضان والمعزه خلهم فالتعليم وانت يالراعي يكفي انك تفرق ببنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نصيحة لاتقدم إعتذار لايستاهلون الإ من رحم الله وهم قلة قليلة .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الاستاذ قينان وضع يده على الجرح فأصابهم في مقتل ويظهر ذلك من مخرجات التعليم لا علم ولا ثقافة ولا تربية للأسف .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقول دع الخلق للخالق ومالك ومال المعلمين والمعلمات كلاً وظمير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
***متبطحين ورى الشاشات ويعززون لجدي قينان هههههههههههههههههههههههههههههههه يالربع لا تفضحون مستوى تفكيركم الضحل . ولا تنتقصون من لهم فضل عليكم .. ااستروا انفسكم ولا تعرون للقراء تفكيركم القرمبع
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اجلدهم غربلهم ياقينان ...انا وأمثالك مخلصين للوطن والقياده الله يجزاكم خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اللي يقول المعلمين ضيعوا عيالنا هههههههههههههههههههههههههه الله يرجهم وربي فطست ضحك .. تطمني ياخالة دام عيالك بالمردسة ما عليهم خلاف .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حارق دمهم ياقينان هالفتره هههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يجب على وزاره التعليم اعاده هيكله كامل اساس التعليم وايجاد دورات للمعلمين والمعلمات كفايه اكل ونوم ولهط رواتب
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
المهم .. احلى ما في الموضوع انهم رنوووووووووووووووووه ههههههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا جدي قينان سليتنا وخليتنا نفرفش شوي .. وعلى فكره اول مره اتابع لك واحسها اخر مره هههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
(((((هل يدرك قينان ان الوصول الي نسبة 40% لتقيمه العام للمعلمين ..... مصدر اطمئنان .....لان الحصول على نسبة عالية من المعلميين المتميزين يعد خارق _للعادة ولا يتفق مع الحقيقة_ العلمية ))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
المعلمين كاسبين دنيا وأخره إن شاء الله .. وكاسبين احترام اجيال بعد اجيال يا جدي قينان .. وأظنك تبطي الين ما توصل قدرهم ومكانتهم في المجتمع
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
قالَ النَبيُّ صَلَّىٰ اللُه عَلَيهِ وَسَلَم : (( إنّ الله وملائِكَتَهُ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِها وحَتَّى الحُوت فِي البَحْر لَيُصَلُّونَ على مُعَلِّم الناس الخير )) حديث صحيح عن ابي امامة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
قبلة وفاء وطهر واعتزاز وافتخار على جبين كل معلمينا ورحم الله من مات منهم ويسر الله امر من زال على قيد الحياة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
رنوووووووووووووه ههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
انا لست معلم ولكن ليه الغلط وبعدين تقدم اعتضار
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
طووووووووووط هههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
انحسرت عنه الاضواء وارد ان تسلط علية ومن فينان هذا🔍 للأسف مهاجمة وزير التعليم عليهم جعل المعلمين في مرمى المتربصين هناك الكثير ينقص المعلمين أقلها الرعاية الطبية لهم وعائلتهم والكثير من الأمور
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تحياتي لك ياقينان افضحهم ضيعو عيالنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اقسم بالله اني بديت احن واشفق على جدي قينان و هالمتبطحين ورى الشاشات اللي رماهم حظهم الاقشر في وجه عاصفة المعلمين هههههههههههههههههههههههههههه المفروض يرسلونهم كم حصة من باب التربية في احدى المدارس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لماذا لاتنتقد الخطوط السعودية يوم عفنت الطائرة*** !! وبعدين من تكون حتى ننتظر اعتذارك هناك ******
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
انجلد الفاشل هههههههههههههههههههههههههههههههههههه طمبق طمبق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
رافع ضغطهم هذا الاسبوع الاستاذ قينان 😂
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
اغلب المعلمين ماتقدر تقرأ الخط اللي يكتبه خل عاد تبغاهم ينجحون في القياس واجزم أن بعضهم مايعرف الضأن من المعزا
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
اهم شيء اختبار قياس وبس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
في مثل شعبي يقول للواحد إذا صار فى غير طريقة أيش يقولون له الله ينشبك . فاهذا حالك يا قينان الله ينشبك .
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
المعلمون موافقون بشرط أن يجرى لك اختبار المركز الوطني للقياس لك أولا وتعلن نتيجته للجميع.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
مانبي إعتذار إنقلع لاوفقك الله مافيك خير لنفسك تبي خير الناس ماضيك التعليمي أنت عارفه والناس عليك شهود
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
ما نبي منك اعتذار بس احترم نفسك وابعد عن المعلمين والمعلمات دام كنت مقصر في التعليم لا ترمي بلاك على غيرك
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
ترى الواحد في آخر عمره يتذكر الأحداث المؤلمة في حياته ، ويبدو أن قينان فيه حدث مؤلم مرّ به في حياته الدراسية وخاصة إنه بدأ دراسته الابتدائية في عهد خريجي المعاهد ١٨ سنه وهو معلم. فعمم جميع المعلمين..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
وأنت يا انشتاين كم بتجيب في اختبار القياس .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
(((((هناك _معلمين ....و(((اشراف _ تربوي))) ... مرتبط بهم ... الذي يمثل (((حلقة _الوصل))) ونقطة التقييم ..... لماذا تجاهله قينان وكأن التعليم في عصر الكتاتيب او فقط معلم وادارة ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت كنت معلم اجتاز قياس ونحن من نعتذر لك أغلب المعلمين الجدد اجتازوا قياس وانت شملتهم فى كذبك ولم تستثني من اجتاز قياس يعنى متخبط فى كلامك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياقينان انت ماتحملت تعطل تكييف طائرة لمدة عشرات الدقائق فأقمت الدنيا واقعدتها تعال لفصل من الفصول فيه عشرات الطلاب والمكيف عطلان او مكيفات وجودها كعدمها علشان نرى قدرة تحملك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اشهد بالله انك كفوووو ياقينان الغامدي 😎
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
كيف عرفت ان المعلمين مقصرين هل حضرت للمعلمين حصصهم لكي تقيمهم . شكل تبحث عن وظيفه مرموقة في الوزاره . انا لست معلما وانا كنت اعمل في الصحافه لمده خمسه وعشرون سنه انا عندما ادافع عن المعلم فله الفظل.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
**ملعلع هاليومين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
خالف تعرف هههههههه اللهم عافنا ،
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
إذا ودك تعرف نجاحات المعلمين وتطلع على جهودهم وتفانيهم روح أدخل عليهم بالفصول بين الطلاب وساعتها تعال انتقدهم وانتقص من امكانياتهم واخلاصهم انت والمتبطحين ورى الشاشات .
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
حسبي الله على كل ظالم وحسودي من أثار فتنة وبلبلة على إخوانه المعلمين والمعلمات وطلع حقده وحسده *****. فدعونا وشأننا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
*****ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الزبدة التعليم مدحدر شاء من شاء وابا من ابا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
لماذا لم تطلب الملاحقة القانونية والسجن والتعويض لمن اسأت اليهم .الأعتذار على الورق لا يكفي .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((لابد اولا ان يختبر ....((قينان )) في قياس .....حتى تكون هناك عدالة نحو تقيمه المسبق ... وبكل تأكيد المعلمين باختبارات (((قياس _ الديجتال))) سوف تحدد النسبة برفع درجة الصعوبة مثل خفض القبول)))))
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
وايظا يطبق اختبار قياس علي الصحفيين والاعلاميين كافة وقينان اولهم فلا يصح ان تطلب بشي لغيرك قبل ما تطبقة علي نفسك( حب لنفسك ما تحبه لغيرك )
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
شهادة دكتورك ومعلمك في كلية المعلمين فضحتك شهادة من زاملتهم في مدرسة الحارث بن كلدة فضحتك وأنت لو تختبر في قياس لن تتجاوز 30درجة وتخب عليك وهل لك وجه تتحدى بعد أن شهد عليك معلموك يهب في وجهك
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مافيك حل ياقينان الغامدي رررهيب 😅😅😅😅
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
هذا شخص ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق