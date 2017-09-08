بعدما أثارت تصريحاته عاصفة غضب.. قينان الغامدي يتعهد بتقديم اعتذار للمعلمين والمعلمات في هذه الحالة! – فيديو

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صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي قينان الغامدي، أنه سيتقدم باعتذار للمعلمين والمعلمات؛ على تصريحاته الأخيرة ضدهم، في حال اجتاز 60 % من المعلمين والمعلمات اختبار المركز الوطني للقياس.

وأوضح الغامدي في لقاء مع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، أن 50 % من المتقدمين للوظائف التعليمية يفشلون في اختبار “قياس”، لذلك يطالب عدد كبير منهم بخفض الحد الأدنى للنجاح فيه، مضيفًا: “إذا طبقت الوزارة اختبارات قياس على المعلمين الحاليين واجتازها 60 % منهم، فأنا مدين لهم باعتذار مكتوب ومعلن”.

وقال الغامدي إن المعلم هو المسؤول الأول عن نجاح العملية التعليمية، وأن مستوى المناهج والمباني المدرسية شماعات يعلق عليها المعلمون فشلهم، مشدداً على أن الطلبة هم أفضل من يقيمون المعلمين والمعلمات، باعتبار أن رسوخ المعلم في ذاكرة تلميذه يمثل نجاحاً له.

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