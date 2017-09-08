رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: تغريدة “مثيرة” لفيصل القاسم تشعل مواقع التواصل : هل يستجيب الله لدعاء المسلمين؟

شاهد: تغريدة “مثيرة” لفيصل القاسم تشعل مواقع التواصل : هل يستجيب الله لدعاء المسلمين؟

شاهد: تغريدة “مثيرة” لفيصل القاسم تشعل مواقع التواصل : هل يستجيب الله لدعاء المسلمين؟
حجم الخط A A A
المرصد 85 5٬602 4 ساعات

صحيفة المرصد:تغريدة مثيرة أطلقها “فيصل القاسم” مذيع قناة الجزيرة عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا على الإعصار الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام وتسبب في خسائر مدمرة.

وقال القاسم: إعصار أمريكا ليس استجابة من الله لدعاء المسلمين.. لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .

وشن المتابعون هجوما شديدا على القاسم حيث قال أحدهم: حسبي الله عليك..أتعلم متى يستجيب الله لكي تحكم على الله!

وقال أخر:نزل عليك الوحي وخبرك يعني!،الله عزيز ذو انتقام وهناك ملايين المستضعفين من المسلمين، دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب.

وهاجمه أخر: فيصل القاسم يفتري على الله ويدعي أنه يعلم الغيب..وأن الله لا يستجيب دعاء المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مننا.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

85 -
2017-09-08 16:27:50
كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد ..رواه الطبراني وقال الالباني في السلسلة الصحيحة ان الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - سعودي قطري
2017-09-08 15:52:54
هؤلا الأجانب من ***قناة الجزيرة فيصل القاسم وابوهلاله واحمد منصور هم من لوث مبادئنا ومذهبنا وقيمنا ويعملون على إشعال الفتنة بين أبناء الخليج وتدمير مقومات الخليجيين السياسية والاقتصادية والثقافية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
83 - المهااااا
2017-09-08 15:44:49
اسأل الله ان خسف بك الأرض وبقناة الخنزيرة الأرض ( عائل مستكبر هو ومن وراه من ارهابيين دويلة قطر...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
82 -
2017-09-08 15:43:40
هذا يتعالا على قدرة الله بستجابت الدعاء نسئل الله عليك يافيصل قاسم بان يسلط عليك مرض يلهيك عن افترائتك على الاسلام و المسلمين الخيانه تعشعش في راسك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
81 - اسم
2017-09-08 15:25:05
على من يدافع عن فيصل القاسم ان يدافع عنه وهو (يعلم) انه درزي الديانه اخوانجي المنهج فلا تتحمس فالدفاع وعلى من يهاجمه ان(يعلم) انه درزي الديانه اخوانجي المنهج فلا تتحمس فالهجوم .. وشكرآ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
80 - مصري وبعشق السعوديه
2017-09-08 15:22:37
هم كده اهل السنه صادقين على طول.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
79 - loving liberal
2017-09-08 15:22:12
71العرب مختلفين من عرفوا العرب من قبل مايخلق القاسم ولااحنا احكم من الله قال في العرب ان الاعراب اشدكفراً ونفاقايظلمون الناس لجل الناس يكفرون في النعمه من اجل الناس والله نصرالمسيحيه عليهم استذلوا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
78 - النمس
2017-09-08 15:21:58
ماكذب كلامه صحيح 100% اعرف امام مسجد شغال دعاء على عباد الله حتى ابنائه ماسلموا من دعائه عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
77 - اسم
2017-09-08 15:21:55
ياجماعة الخير ليش زعلانين من تغريدة فيصل القاسم وأساءته(وتأليه) على الذات الالهيه تعالى الله عن مايقول هو اصلآ ليس بمسلم وهو يعتز بدينه(الدرزي) ويتبع خرفان خوان المسلمين فليش يزعل البعض ويدافع البعض
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
76 - مصري وبعشق السعوديه
2017-09-08 15:21:19
ذه سياسي وعارف الكلمه كيف تخرج من بوئه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
75 - يمهل ولا يهمل
2017-09-08 15:14:32
هذا تطاول وتجرؤ على الله في علمه وقدرته جل جلاله استجابة الدعاء من عدمها مختص بعلم وقدرة الله (ولا تقف ماليس لك به علم )وقال ربكم ادعوني أستجب لكم , انشاء الله سوف يصيتك شلل تام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
74 - loving liberal
2017-09-08 15:12:31
فيصل القاسم اعلامي مخضرم سياسي يعلن الحقائق وييقض النايمين ويشرح للغبياءالمواضيع الهدافه وهو ليس متعصب لحزب معين اوطائفه متحيزه لهداف هدامه ليس قصدها حماية الاسلام والحقوق وهدفه اضهار الحقائق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - احمد
2017-09-08 15:01:34
هل أنت الناطق الرسمي باسم الله ؟!!! هذا تدخل في علم الغيب ، والعيب ليس عليك ولكن على الثعالب الذين نصبوك شيخاً تفتي نيابة عنهم وباسمهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - من المريخ
2017-09-08 15:00:41
اليمني البنغالي البورماوي الفلسطين سبحان من جمعهم في السعودية قلوبهم وحدة ***وحده حسده حقده ..
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,956 )
71 - نبرااس
2017-09-08 14:58:49
ومن السبب في كره العرب والمسلمين لبعضهم البعض،،اليس القاسم اكبر مثال لاشعال نار الفتنه ولو خمدت لمات من الجوع.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - هنطش
2017-09-08 14:50:25
يعجبني هذا الشيطان فيصل القاسم يشبها ويتفرج على الخبلان وهم ينبحون على بعض شيطان الانس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
69 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-08 14:41:02
هذا بس من حرقة قلبه . مثقف وبالنسبة لمن هم في عمره ماشاء الله يعتبر شباب ورزّة 😎 ههههه حرّة في تسبودكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
68 - ادري
2017-09-08 14:38:43
اخزاك الله يا الدرزي . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
67 - ويش معنات / منقعرة / هاااااه
2017-09-08 14:37:50
والله ثم والله وبالله ... بعد هذه التغريدة يالقاسم انك وﻻ شيء في حسابات أهل وذوي العقول .. لو بواحد بعد الفاصلة وعشرون صفرآ . يا خنبقة فرقة الجزيرة TV .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
66 - قلم الحقيقه
2017-09-08 14:34:21
قطيع الأخونجية الأخوان طقيع أردوغان ليل نهاروفي كل واردة وشاردة يهاجمون ايران وحكومتهاوهو نوع من ذر الرماد في العيون أشبه بتقية الروافض لكن واقعهم وواقع خليفتهم وبلاده والنظام القطري مرتمين في أحضانهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 - شجاع
2017-09-08 14:30:40
اللهم لك الحمد هذا العربيد ليس لة حظ من الاسلام والله اعلم بحالنا وحالة ولا نتألى على الله ليتكلم ويعربد في السياسة اما الاسلام فجهلة بة يجني علية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
64 - قلم الحقيقه
2017-09-08 14:29:36
قطيع الأخونجية الأخوان طقيع أردوغان ليل نهاروفي كل واردة وشاردة يهاجمون ايران وحكومتهاوهو نوع من ذر الرماد في العيون أشبه بتقية الروافض لكن واقعهم وواقع خليفتهم وبلاده والنظام القطري مرتمين في أحضانهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
63 - إستشاري صح
2017-09-08 14:26:57
قناة الجزيرة قناة إمريكية ولكنها بالعربي والمذيع فيصل القاسم يرد على من يشمت بما يحدث الآن في إمريكا...لكن يظن الناس إن المذيع قطري والقناة قطرية والحقيقة لا المذيع قطري ولا القناة قطرية.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 14:23:22
والله والتبن والخيبه فيكم ياقناة الخنازير لعنه الله عليكم ياجعرية المجوسية يا أذناب تڤوا عليكم يالخمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - فاهم صح
2017-09-08 14:19:02
درزي يتكلم عن الاسلام ومتى يستجاب الدعاء عند المسلمين هذا من سخرية قناة الخنزيرة وتوابعها علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - صنيدح
2017-09-08 14:17:54
وماذا تتوقعون من درزي لايعرف الله ولا يؤمن بالرساله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
59 - وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون //
2017-09-08 14:16:42
الاية الكريمة (33) سورة الأنفال // أنت فيهم تعود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم// وهم يستغفرون أي الصحابة رضوان الله عليهم// ولن يعذب الله أي قوم وهم يستغفرون // أحد يشرح للبهيمة مسيلمة معناها //
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - loving liberal
2017-09-08 14:15:37
اكثرالمتسمين بالاسلام لايعبدون الله حتى يستجيب لهم بل يعبدون الوجوه ويذبحون لها ويخافون منها ولايخافون الله فكيف الله يستجيب لمن نسي الله الخالق ويعبد انسان مسكين والله يستجيب دعوة المسيحي لنه مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - من المريخ
2017-09-08 14:11:15
من المؤامرات الإخوان الإرهابية حطو الارهنجا وهم سكان برما كانهم ملائكة السماء وجنود الأرض هم بينهم وبين وطنهم مشاكل سياسيه زي دواعشنا وزي خبثاء العواميه ووقفو للنظام ويقتلون نظامهم وهم نفس البنقتل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
56 - وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون //
2017-09-08 14:07:16
يامسيلمة الجزيرة // كل زفت وأشرب من البحر // أسيادك يستغفرون ربهم ليل نهار
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 -
2017-09-08 14:05:29
شفتو هذا الحقير وش يقول الله يقطع لسانك تربيت عزبي وموزه وحمد تراه طيح في الفراش ما يقدر يمشي وزيرهم كل يوم في ديره مايدري عن هوا داره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - سركيس بااااريس
2017-09-08 14:04:46
مرتزق اهم شيء وين المصاري ((( الفلوس )))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-08 14:01:22
يالأخونجية قطيع الأخوان طقيع أردوغان خليفتكم وفي تصريح رسمي له الآن يعلن أن تركيا بلاده لن تكون جزء من العقوبات الأمريكية على ايران. بتناغم وتوافق تام مع النظام القطري العميل.جميعكم مرتزقة خونة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
52 - الصقر1
2017-09-08 13:57:58
يا فيصل القاسم انت كالانعام لاتفقه شيء انسان تافه لاهم لك الا ما تحصل عليه من القناة الخبيثة الجزيرة التي جمعت الخبثاء منك ومن اشكالك نساء ورجال .تطبيل على قدر ما يبذل لكم بسخاء اخزاكم الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
51 - قلم الحقيقه
2017-09-08 13:53:51
ليس هناك فرق بين هذا الزنديق الدرزي الملحد الكافر المنافق الذي ينتمي لقطيع الأخوان طقيع أردوغان وينبح من عند النظام القطري الخبيث وبين أي شخص آخر ينتمي للأخونجية الأخوان ويناصر تركيا وخليفته.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
50 - مسمار
2017-09-08 13:50:52
ت25 ياقلم النفسيه كيف تجي وتجتمع هالصفات في شخص واحد زنديق واخواني وملحد خخخخخخخخخخخخخخ ماقلتلك انت شخص تعجبك الكلمات الرنانه وتزجها زج في غير موضعها كيفما جات والصفات هذي لايمكن تجتمع بشخص واحد!!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,207 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-08 13:46:43
كل من لاينتقد قطيع الأخوان علنآ وصراحة ومباشرة فهو مثل هذا الدرزي حتى لو يهاجمه 24 ساعة لن يغنيه من شيء.هذا كلب من كلاب الدروز ينتمي لقطيع الأخونجية الأخوان وللكلبين الحمدين وتميمهم معهم وعميل لتركيا.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,146 )
48 - ابونواف...
2017-09-08 13:42:44
درزي من الخنزيرة ماذا تترجون منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-08 13:40:08
الأخونجية قطيع الأخوان طقيع خليفتهم أردوغان كل ليلة ثلاثاء تجدونهم جميعآ أمام شاشات التلفاز ينتظرون برنامجه التحريضي مايسمى بالاتجاه المعاكس خلاف قناته جزيرته الاخبارية القطرية الارهابية.هذه بضاعتكم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,121 )
46 - رعد الشمال
2017-09-08 13:37:40
درزي حقير تتلمذ في مزرعة لتربية الحمير فما يرجى منه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - عموري
2017-09-08 13:32:50
الدعاء على الكفار والمصائب على المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
44 - _
2017-09-08 13:32:31
مدام انه في قناة الحمدين قناة الخنزيره ايش ترتجون منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - الحياة حلوة
2017-09-08 13:31:35
فرعون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,468 )
42 - برق _ الحرم
2017-09-08 13:31:01
((((((( هناك من يعذبه الله باهولا العواصف ..............وهناك من يعذبه باهوال النيازيك )))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ابو زهره
2017-09-08 13:30:50
الحمدالله المواطن اصبح على قدر علي من الوعي وأدرك حجم المؤمرات التي تحاك ضده وضد وطنه ودينه وانكشفت الأوراق حسبي الله على من أوجد مثل هذه الأشكال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - أبو هلول
2017-09-08 13:30:15
الدروز يفهمون اولادهم انهم مسلمون حتى اذا بلغوا اربعين عاما اطلعوهم على حقيقة دينهماذا توسموا فيهم انهم سيتبعونهم في ضلالهم عندهم كتاب مختلف و هم يتبعون الماسونيه و لكن اغلب اولادهم لا يعلموا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,468 )
39 - برق _ الحرم
2017-09-08 13:27:52
((((((( الحقائق كثيرة ....... وقدرة الله عظيمة ... لايقف امامها أحد )))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - الراصد
2017-09-08 13:23:35
درزى حاقد لاكن الحق ماهو عليك الحق على اللى يدفعلك للتحريش بين المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ابعترف
2017-09-08 13:23:28
الله حسيبك الله حسيبك الله يشل بصرك وطرفك ويجعل كيدك في تدميرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابوعبدالله
2017-09-08 13:23:01
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين انت درزي كيف يالله تفهم صعب انك تفهم وخلي عنك هذي الاستهتار.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - أبو هلول
2017-09-08 13:22:47
( يمد يديه إلى السماء ) ، والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد من سأله ، روى الإمام أحمد وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - ابعترف
2017-09-08 13:21:55
ان الله يعلم مالا نعلم هو علام الغيوب ويعلم ماتخفي الصدور والعقاب علمه عنده الله اسال الله الواحد الاحد ان يستجب دعائي اللهم شل اطرافه واعمي بصره هذا المتعالي المنافق مشاء هماز بنميم اللهم شل بصره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,468 )
33 - برق _ الحرم
2017-09-08 13:21:32
https://www.youtube.com/watch?v=1nqbkqbeTeo
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - أبو هلول
2017-09-08 13:21:17
يطيل السفر ) ، والسفر بمجرّده يقتضي إجابة الدعاء ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المسافر ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
31 - أبو هلول
2017-09-08 13:19:41
ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) رواه مسلم .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - ابعترف
2017-09-08 13:19:04
العلم عند قد يكون عقاب من الله نظرا لفسقهم ونشرهم الرديله وكفرهم بالنعم وليس دعاء المسلمين يجب ان لاتتعدى الحدود في الذات الالهيه ولاتمس الله اسال ان يشل عقلك واطرافك اللهم امين اللهم امين يامنافق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - أبو فارس
2017-09-08 13:11:19
انغرينا باناس حسبناهم كويسين .. واراد الله ان يكشفهم مثل حسن نصر الله واردغان وطاقم قناة الجزيرة ... لكن لله حكمة في كشف حقائقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ابوعبدالله
2017-09-08 13:08:04
درزي وش تترجى منه لا مله ولادين يعني انت يوم تسأل هذا السؤال هل يستجيب الله لدعاء المسلمين والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنهم داخرين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مرهق
2017-09-08 13:00:48
صبر ياخوان تمعنو في مقالة القاسم لاتفسرونها بهواكم امس تشيدون بمقالة واليوم انقلبتم علية الله رايح في مرادة لو استعجل لهم الشر مثل استعجال الخير كان مبقى احد روقو يناس وفهمو المعنى بفهمة الصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - سلطان
2017-09-08 12:59:56
ابتلينا حنا بهالاشكال هالدرزي من يوم طلع برنامجه والعرب ماهم بخير حرك الناس على بعضها لا وجنسيته بريطاني بعد هذا وشاكلته ينهقون على أساس عايشين قضايا الامه وهم اجبن وأحقر الله يصلح حال المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,207 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-08 12:57:35
عطونا دعاتكم العودة والعريفي نريدهم يستنكرون ماجاء في تغريدة هذا الزنديق الأخواني الملحد ويهاجمونه وينتقدون الدولة القطرية والنظام القطري الذي يأويه ويحميه ويسكت عنه . لن نجدهم صمتهم صمت أهل القبور.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - ابو عقاب
2017-09-08 12:57:35
بعد ما انكشفت قناة الجزيزة الصهيوفارسية على حقيقتها ولم يعد هناك متابعين له وللقناة أراد ان يشتهر ويزيد من عدد متابعين التويتر ارجو ان الكل لايرد عليه احد هذا المدعو الفصعه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 -
2017-09-08 12:56:03
درزي لو سألتوه عن نواقض الوضوء بالطبع لايعرف هذا الدرزي المرتزق يمشي خلف رزقه من هذه الدويلة المفتنه مابين الامة العربية والاسلامية حالها كحال بني صفيون فالذي عملته لم تعمله حتى اسرائيل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
22 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-08 12:53:15
القرضاوي مطلق العنان الذي لايعرف الدين يقول كما يشاء دون حسيب او رقيب لعنك الله وارانا فيك قدرته وجبروته اللهم سلط عليه بما تريد حتى يكون عبره واعتبار عاجلا غير اجل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - عارف
2017-09-08 12:51:28
تجرأ على الله في ملكوته حسبه الله وحسب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,207 )
20 - قلم الحقيقه
2017-09-08 12:51:26
من صحيفة المرصد وعلى رؤوس جميع الأخونجية قطيع وطقيع أردوغان يتحدى قلم الحقيقه أي داعية من دعاة الأخوان أن يخرج يستنكر ولو بحرف واحد هذا الملحد الأخواني الدرزي أو يهاجم الدولة والنظام القطري الذي يأويه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - ابو نواف
2017-09-08 12:49:43
عملاء الصهاينه توقع منهم اي شيء حتى على أهل بيته.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - المتيم
2017-09-08 12:48:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-08 12:47:17
حسبي الله ونعم الوكيل فيك في هذا اليوم الجمعة المبا ركه حسبي الله عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-08 12:46:11
تم ترشيحه مدير عام للقناة ::
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,207 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-08 12:46:04
هذا الصعلوك المسترزق من قطيع الأخوان طقيع أردوغان . قلنا لكم أن الأخونجية الأخوان ليسو مسلمين هم كفار خارجين من حظيرة الاسلام.وهذا أحدهم يطبل لهم ليل نهار وللنظام القطري ومن يقف خلفه وعلى رأسهم تركيا.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - رحمه
2017-09-08 12:44:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-08 12:43:17
لكل من قال لهذا صدقت اطلع وافضح نفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - احمد
2017-09-08 12:40:48
ودي اعرف ما فائدة هؤلاء المرتزقة على قطر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابد من قال
2017-09-08 12:37:27
محد تغنى بأقواله سوى الاخونج. من اول يوم بث للجزيرة وما اتابعها. سبحان الله ماهي مهظومة منذ تأسيسها والان طهرت على حقيقتها!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - صقر العروبه
2017-09-08 12:36:01
مسكين يبغاله سنين علشان يفهم الدعاء والله لا يستجيب لمن اكل حرام والدعاء اما ان يستجيب لك او يدفع عنك البلاء او يدخرها لك في الاخره شلون يفهم هذا الضعيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - وين
2017-09-08 12:34:14
حزب الشيطان عندما افتى بهدر سلمان رشدي والحين خويهم ملا الدوحة يتخبط!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - غازي بن شبيب
2017-09-08 12:28:52
ههههه قبل كم شهر كنا نتغنى باقواله والان ننتقده سبحان مغير الاحوال سبحانك ربي الحي الباقي القوي العزيز مغير الاحوال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,468 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-08 12:27:25
((((أسأل قرضاويك تروح امريكا بعيد ليه ....هل تعلم لماذا حصل في بلادك ماحصل كأنه ((عذاب _المترفين)) وجعلها خربا......لانكم اشد خلق الله لعن وخيانة فيما بينكم فأخبرنا هل بيتك كما هو او بات خرابة))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - ام الغاليين❤
2017-09-08 12:25:41
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الدرزي راس الفتنه في الدول العربيه منذ خروجه على قناة الفتنه والان يتجراء على الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - زائر من الكواكب
2017-09-08 12:25:40
وَلَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مو قلناها
2017-09-08 12:24:37
يجب تصفيته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عاشق سراب
2017-09-08 12:19:34
للأسف تفرق شمل السملمين هذه هي الحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - محمود
2017-09-08 12:17:35
ماشاء الله صار مفتي حصل سذج.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محمد
2017-09-08 12:16:49
الشرهه على الحكومة اللي تاويك لسب والاستهزاء بالآخرين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6

الف الف الف مبروك يا ندى الزواج بس أهم شيء الكلام الكلام الكلام !! خلى الفلوس تج...
بواسطة : الدوسسسسري

هههه بيدي لا بيد عمرو سويتها يادكتور ( ولاتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى ) تعتبر...
بواسطة : مشــعل

***ولايتابعه الا امثاله - والمفروض وزارة الاعلام تمنع كل من افسد الرياضة بنشر ال...
بواسطة : اللامي

كلام الناس كثير فلا يغريك كلامهم شوف افعالهم قبل كلامهم...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

تفعيل تفوقنا الفني في صراعنا مع القطريين
160 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اللا مركزية هي الصيغة الأنسب.. ولكن كيف!؟
122 0
mm

مشعل السديري

إجازة في السجن
270 2
mm

محمد الساعد

يوم واحد قبل مقتل عبدالعزيز المقرن!
420 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
134 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
153 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
406 14
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
135 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
231 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
217 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
358 3
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
254 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
133 1
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
257 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
356 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
395 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
435 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
511 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
440 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
637 2
الاخبار الدولية
وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

 المرصد 154 12٬593 11 ساعة
نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!

نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!

 المرصد 61 4٬742 12 ساعة
وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

 المرصد 9 5٬241 17 ساعة
أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

 المرصد 100 7٬699 20 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

 المرصد 48 3٬189 5 ساعات
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

 المرصد 75 6٬320 22 ساعة
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

 المرصد 298 18٬120 يومين
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

 المرصد 28 4٬907 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 12٬513 يومين
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 72 7٬614 يومين
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 63 5٬444 يومين
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬909 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

 المرصد 49 10٬126 14 ساعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

 المرصد 128 10٬200 24 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

 المرصد 48 7٬317 يوم واحد
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 18 5٬810 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

 المرصد 52 7٬722 14 ساعة
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

 المرصد 34 4٬634 15 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

 المرصد 32 9٬733 22 ساعة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

 وكالات 18 4٬512 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 4٬708 23 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬338 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬335 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬284 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬662 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬186 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬674 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬306 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 61 8٬710 20 ساعة
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 65 10٬281 يوم واحد
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬280 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬211 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 14 3٬209 12 ساعة
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬403 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬410 6 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬566 7 أيام
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

 العربية 16 5٬276 14 ساعة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 28 12٬319 يومين
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 47 8٬330 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 33 5٬174 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 172 1٬668 7 ساعات