شاهد: تغريدة “مثيرة” لفيصل القاسم تشعل مواقع التواصل : هل يستجيب الله لدعاء المسلمين؟
صحيفة المرصد:تغريدة مثيرة أطلقها “فيصل القاسم” مذيع قناة الجزيرة عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا على الإعصار الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام وتسبب في خسائر مدمرة.
وقال القاسم: إعصار أمريكا ليس استجابة من الله لدعاء المسلمين.. لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .
وشن المتابعون هجوما شديدا على القاسم حيث قال أحدهم: حسبي الله عليك..أتعلم متى يستجيب الله لكي تحكم على الله!
وقال أخر:نزل عليك الوحي وخبرك يعني!،الله عزيز ذو انتقام وهناك ملايين المستضعفين من المسلمين، دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب.
وهاجمه أخر: فيصل القاسم يفتري على الله ويدعي أنه يعلم الغيب..وأن الله لا يستجيب دعاء المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مننا.
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إعصار أمريكا ليس أستجابة من الله لدعاء المسلمين.
لو يستجيب لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا.
م.ج.س
— فيصل القاسم (@kasimf) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد ..رواه الطبراني وقال الالباني في السلسلة الصحيحة ان الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن
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هؤلا الأجانب من ***قناة الجزيرة فيصل القاسم وابوهلاله واحمد منصور هم من لوث مبادئنا ومذهبنا وقيمنا ويعملون على إشعال الفتنة بين أبناء الخليج وتدمير مقومات الخليجيين السياسية والاقتصادية والثقافية
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اسأل الله ان خسف بك الأرض وبقناة الخنزيرة الأرض ( عائل مستكبر هو ومن وراه من ارهابيين دويلة قطر...
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هذا يتعالا على قدرة الله بستجابت الدعاء نسئل الله عليك يافيصل قاسم بان يسلط عليك مرض يلهيك عن افترائتك على الاسلام و المسلمين الخيانه تعشعش في راسك
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على من يدافع عن فيصل القاسم ان يدافع عنه وهو (يعلم) انه درزي الديانه اخوانجي المنهج فلا تتحمس فالدفاع وعلى من يهاجمه ان(يعلم) انه درزي الديانه اخوانجي المنهج فلا تتحمس فالهجوم .. وشكرآ
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هم كده اهل السنه صادقين على طول.
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71العرب مختلفين من عرفوا العرب من قبل مايخلق القاسم ولااحنا احكم من الله قال في العرب ان الاعراب اشدكفراً ونفاقايظلمون الناس لجل الناس يكفرون في النعمه من اجل الناس والله نصرالمسيحيه عليهم استذلوا
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ماكذب كلامه صحيح 100% اعرف امام مسجد شغال دعاء على عباد الله حتى ابنائه ماسلموا من دعائه عليهم
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ياجماعة الخير ليش زعلانين من تغريدة فيصل القاسم وأساءته(وتأليه) على الذات الالهيه تعالى الله عن مايقول هو اصلآ ليس بمسلم وهو يعتز بدينه(الدرزي) ويتبع خرفان خوان المسلمين فليش يزعل البعض ويدافع البعض
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ذه سياسي وعارف الكلمه كيف تخرج من بوئه
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هذا تطاول وتجرؤ على الله في علمه وقدرته جل جلاله استجابة الدعاء من عدمها مختص بعلم وقدرة الله (ولا تقف ماليس لك به علم )وقال ربكم ادعوني أستجب لكم , انشاء الله سوف يصيتك شلل تام
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فيصل القاسم اعلامي مخضرم سياسي يعلن الحقائق وييقض النايمين ويشرح للغبياءالمواضيع الهدافه وهو ليس متعصب لحزب معين اوطائفه متحيزه لهداف هدامه ليس قصدها حماية الاسلام والحقوق وهدفه اضهار الحقائق
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هل أنت الناطق الرسمي باسم الله ؟!!! هذا تدخل في علم الغيب ، والعيب ليس عليك ولكن على الثعالب الذين نصبوك شيخاً تفتي نيابة عنهم وباسمهم .
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اليمني البنغالي البورماوي الفلسطين سبحان من جمعهم في السعودية قلوبهم وحدة ***وحده حسده حقده ..
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ومن السبب في كره العرب والمسلمين لبعضهم البعض،،اليس القاسم اكبر مثال لاشعال نار الفتنه ولو خمدت لمات من الجوع.
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يعجبني هذا الشيطان فيصل القاسم يشبها ويتفرج على الخبلان وهم ينبحون على بعض شيطان الانس
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هذا بس من حرقة قلبه . مثقف وبالنسبة لمن هم في عمره ماشاء الله يعتبر شباب ورزّة 😎 ههههه حرّة في تسبودكم
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اخزاك الله يا الدرزي . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
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والله ثم والله وبالله ... بعد هذه التغريدة يالقاسم انك وﻻ شيء في حسابات أهل وذوي العقول .. لو بواحد بعد الفاصلة وعشرون صفرآ . يا خنبقة فرقة الجزيرة TV .
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قطيع الأخونجية الأخوان طقيع أردوغان ليل نهاروفي كل واردة وشاردة يهاجمون ايران وحكومتهاوهو نوع من ذر الرماد في العيون أشبه بتقية الروافض لكن واقعهم وواقع خليفتهم وبلاده والنظام القطري مرتمين في أحضانهم
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اللهم لك الحمد هذا العربيد ليس لة حظ من الاسلام والله اعلم بحالنا وحالة ولا نتألى على الله ليتكلم ويعربد في السياسة اما الاسلام فجهلة بة يجني علية
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قطيع الأخونجية الأخوان طقيع أردوغان ليل نهاروفي كل واردة وشاردة يهاجمون ايران وحكومتهاوهو نوع من ذر الرماد في العيون أشبه بتقية الروافض لكن واقعهم وواقع خليفتهم وبلاده والنظام القطري مرتمين في أحضانهم
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قناة الجزيرة قناة إمريكية ولكنها بالعربي والمذيع فيصل القاسم يرد على من يشمت بما يحدث الآن في إمريكا...لكن يظن الناس إن المذيع قطري والقناة قطرية والحقيقة لا المذيع قطري ولا القناة قطرية.
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والله والتبن والخيبه فيكم ياقناة الخنازير لعنه الله عليكم ياجعرية المجوسية يا أذناب تڤوا عليكم يالخمه
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درزي يتكلم عن الاسلام ومتى يستجاب الدعاء عند المسلمين هذا من سخرية قناة الخنزيرة وتوابعها علينا
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وماذا تتوقعون من درزي لايعرف الله ولا يؤمن بالرساله
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الاية الكريمة (33) سورة الأنفال // أنت فيهم تعود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم// وهم يستغفرون أي الصحابة رضوان الله عليهم// ولن يعذب الله أي قوم وهم يستغفرون // أحد يشرح للبهيمة مسيلمة معناها //
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اكثرالمتسمين بالاسلام لايعبدون الله حتى يستجيب لهم بل يعبدون الوجوه ويذبحون لها ويخافون منها ولايخافون الله فكيف الله يستجيب لمن نسي الله الخالق ويعبد انسان مسكين والله يستجيب دعوة المسيحي لنه مسلم
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من المؤامرات الإخوان الإرهابية حطو الارهنجا وهم سكان برما كانهم ملائكة السماء وجنود الأرض هم بينهم وبين وطنهم مشاكل سياسيه زي دواعشنا وزي خبثاء العواميه ووقفو للنظام ويقتلون نظامهم وهم نفس البنقتل
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يامسيلمة الجزيرة // كل زفت وأشرب من البحر // أسيادك يستغفرون ربهم ليل نهار
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شفتو هذا الحقير وش يقول الله يقطع لسانك تربيت عزبي وموزه وحمد تراه طيح في الفراش ما يقدر يمشي وزيرهم كل يوم في ديره مايدري عن هوا داره
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مرتزق اهم شيء وين المصاري ((( الفلوس )))
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يالأخونجية قطيع الأخوان طقيع أردوغان خليفتكم وفي تصريح رسمي له الآن يعلن أن تركيا بلاده لن تكون جزء من العقوبات الأمريكية على ايران. بتناغم وتوافق تام مع النظام القطري العميل.جميعكم مرتزقة خونة .
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يا فيصل القاسم انت كالانعام لاتفقه شيء انسان تافه لاهم لك الا ما تحصل عليه من القناة الخبيثة الجزيرة التي جمعت الخبثاء منك ومن اشكالك نساء ورجال .تطبيل على قدر ما يبذل لكم بسخاء اخزاكم الله .
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ليس هناك فرق بين هذا الزنديق الدرزي الملحد الكافر المنافق الذي ينتمي لقطيع الأخوان طقيع أردوغان وينبح من عند النظام القطري الخبيث وبين أي شخص آخر ينتمي للأخونجية الأخوان ويناصر تركيا وخليفته.
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ت25 ياقلم النفسيه كيف تجي وتجتمع هالصفات في شخص واحد زنديق واخواني وملحد خخخخخخخخخخخخخخ ماقلتلك انت شخص تعجبك الكلمات الرنانه وتزجها زج في غير موضعها كيفما جات والصفات هذي لايمكن تجتمع بشخص واحد!!
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كل من لاينتقد قطيع الأخوان علنآ وصراحة ومباشرة فهو مثل هذا الدرزي حتى لو يهاجمه 24 ساعة لن يغنيه من شيء.هذا كلب من كلاب الدروز ينتمي لقطيع الأخونجية الأخوان وللكلبين الحمدين وتميمهم معهم وعميل لتركيا.
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درزي من الخنزيرة ماذا تترجون منه
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الأخونجية قطيع الأخوان طقيع خليفتهم أردوغان كل ليلة ثلاثاء تجدونهم جميعآ أمام شاشات التلفاز ينتظرون برنامجه التحريضي مايسمى بالاتجاه المعاكس خلاف قناته جزيرته الاخبارية القطرية الارهابية.هذه بضاعتكم.
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درزي حقير تتلمذ في مزرعة لتربية الحمير فما يرجى منه
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الدعاء على الكفار والمصائب على المسلمين
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مدام انه في قناة الحمدين قناة الخنزيره ايش ترتجون منه
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فرعون.
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((((((( هناك من يعذبه الله باهولا العواصف ..............وهناك من يعذبه باهوال النيازيك )))))))
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الحمدالله المواطن اصبح على قدر علي من الوعي وأدرك حجم المؤمرات التي تحاك ضده وضد وطنه ودينه وانكشفت الأوراق حسبي الله على من أوجد مثل هذه الأشكال
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الدروز يفهمون اولادهم انهم مسلمون حتى اذا بلغوا اربعين عاما اطلعوهم على حقيقة دينهماذا توسموا فيهم انهم سيتبعونهم في ضلالهم عندهم كتاب مختلف و هم يتبعون الماسونيه و لكن اغلب اولادهم لا يعلموا
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((((((( الحقائق كثيرة ....... وقدرة الله عظيمة ... لايقف امامها أحد )))))))
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درزى حاقد لاكن الحق ماهو عليك الحق على اللى يدفعلك للتحريش بين المسلمين
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الله حسيبك الله حسيبك الله يشل بصرك وطرفك ويجعل كيدك في تدميرك
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وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين انت درزي كيف يالله تفهم صعب انك تفهم وخلي عنك هذي الاستهتار.
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( يمد يديه إلى السماء ) ، والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد من سأله ، روى الإمام أحمد وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين
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ان الله يعلم مالا نعلم هو علام الغيوب ويعلم ماتخفي الصدور والعقاب علمه عنده الله اسال الله الواحد الاحد ان يستجب دعائي اللهم شل اطرافه واعمي بصره هذا المتعالي المنافق مشاء هماز بنميم اللهم شل بصره
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https://www.youtube.com/watch?v=1nqbkqbeTeo
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يطيل السفر ) ، والسفر بمجرّده يقتضي إجابة الدعاء ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المسافر ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وال
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ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) رواه مسلم .
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العلم عند قد يكون عقاب من الله نظرا لفسقهم ونشرهم الرديله وكفرهم بالنعم وليس دعاء المسلمين يجب ان لاتتعدى الحدود في الذات الالهيه ولاتمس الله اسال ان يشل عقلك واطرافك اللهم امين اللهم امين يامنافق
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انغرينا باناس حسبناهم كويسين .. واراد الله ان يكشفهم مثل حسن نصر الله واردغان وطاقم قناة الجزيرة ... لكن لله حكمة في كشف حقائقهم
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درزي وش تترجى منه لا مله ولادين يعني انت يوم تسأل هذا السؤال هل يستجيب الله لدعاء المسلمين والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنهم داخرين.
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صبر ياخوان تمعنو في مقالة القاسم لاتفسرونها بهواكم امس تشيدون بمقالة واليوم انقلبتم علية الله رايح في مرادة لو استعجل لهم الشر مثل استعجال الخير كان مبقى احد روقو يناس وفهمو المعنى بفهمة الصحيح
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ابتلينا حنا بهالاشكال هالدرزي من يوم طلع برنامجه والعرب ماهم بخير حرك الناس على بعضها لا وجنسيته بريطاني بعد هذا وشاكلته ينهقون على أساس عايشين قضايا الامه وهم اجبن وأحقر الله يصلح حال المسلمين
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عطونا دعاتكم العودة والعريفي نريدهم يستنكرون ماجاء في تغريدة هذا الزنديق الأخواني الملحد ويهاجمونه وينتقدون الدولة القطرية والنظام القطري الذي يأويه ويحميه ويسكت عنه . لن نجدهم صمتهم صمت أهل القبور.
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بعد ما انكشفت قناة الجزيزة الصهيوفارسية على حقيقتها ولم يعد هناك متابعين له وللقناة أراد ان يشتهر ويزيد من عدد متابعين التويتر ارجو ان الكل لايرد عليه احد هذا المدعو الفصعه
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درزي لو سألتوه عن نواقض الوضوء بالطبع لايعرف هذا الدرزي المرتزق يمشي خلف رزقه من هذه الدويلة المفتنه مابين الامة العربية والاسلامية حالها كحال بني صفيون فالذي عملته لم تعمله حتى اسرائيل
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القرضاوي مطلق العنان الذي لايعرف الدين يقول كما يشاء دون حسيب او رقيب لعنك الله وارانا فيك قدرته وجبروته اللهم سلط عليه بما تريد حتى يكون عبره واعتبار عاجلا غير اجل
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تجرأ على الله في ملكوته حسبه الله وحسب
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من صحيفة المرصد وعلى رؤوس جميع الأخونجية قطيع وطقيع أردوغان يتحدى قلم الحقيقه أي داعية من دعاة الأخوان أن يخرج يستنكر ولو بحرف واحد هذا الملحد الأخواني الدرزي أو يهاجم الدولة والنظام القطري الذي يأويه
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عملاء الصهاينه توقع منهم اي شيء حتى على أهل بيته.
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تعليق مخالف
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حسبي الله ونعم الوكيل فيك في هذا اليوم الجمعة المبا ركه حسبي الله عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك
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تم ترشيحه مدير عام للقناة ::
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هذا الصعلوك المسترزق من قطيع الأخوان طقيع أردوغان . قلنا لكم أن الأخونجية الأخوان ليسو مسلمين هم كفار خارجين من حظيرة الاسلام.وهذا أحدهم يطبل لهم ليل نهار وللنظام القطري ومن يقف خلفه وعلى رأسهم تركيا.
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تعليق مخالف
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لكل من قال لهذا صدقت اطلع وافضح نفسك
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ودي اعرف ما فائدة هؤلاء المرتزقة على قطر.
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محد تغنى بأقواله سوى الاخونج. من اول يوم بث للجزيرة وما اتابعها. سبحان الله ماهي مهظومة منذ تأسيسها والان طهرت على حقيقتها!
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مسكين يبغاله سنين علشان يفهم الدعاء والله لا يستجيب لمن اكل حرام والدعاء اما ان يستجيب لك او يدفع عنك البلاء او يدخرها لك في الاخره شلون يفهم هذا الضعيف
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حزب الشيطان عندما افتى بهدر سلمان رشدي والحين خويهم ملا الدوحة يتخبط!
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ههههه قبل كم شهر كنا نتغنى باقواله والان ننتقده سبحان مغير الاحوال سبحانك ربي الحي الباقي القوي العزيز مغير الاحوال
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((((أسأل قرضاويك تروح امريكا بعيد ليه ....هل تعلم لماذا حصل في بلادك ماحصل كأنه ((عذاب _المترفين)) وجعلها خربا......لانكم اشد خلق الله لعن وخيانة فيما بينكم فأخبرنا هل بيتك كما هو او بات خرابة))))
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حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الدرزي راس الفتنه في الدول العربيه منذ خروجه على قناة الفتنه والان يتجراء على الله
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وَلَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
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يجب تصفيته
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للأسف تفرق شمل السملمين هذه هي الحقيقه
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ماشاء الله صار مفتي حصل سذج.
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الشرهه على الحكومة اللي تاويك لسب والاستهزاء بالآخرين.
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