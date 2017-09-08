شاهد: تغريدة “مثيرة” لفيصل القاسم تشعل مواقع التواصل : هل يستجيب الله لدعاء المسلمين؟

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صحيفة المرصد:تغريدة مثيرة أطلقها “فيصل القاسم” مذيع قناة الجزيرة عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا على الإعصار الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام وتسبب في خسائر مدمرة.

وقال القاسم: إعصار أمريكا ليس استجابة من الله لدعاء المسلمين.. لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .

وشن المتابعون هجوما شديدا على القاسم حيث قال أحدهم: حسبي الله عليك..أتعلم متى يستجيب الله لكي تحكم على الله!

وقال أخر:نزل عليك الوحي وخبرك يعني!،الله عزيز ذو انتقام وهناك ملايين المستضعفين من المسلمين، دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب.

وهاجمه أخر: فيصل القاسم يفتري على الله ويدعي أنه يعلم الغيب..وأن الله لا يستجيب دعاء المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مننا.

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