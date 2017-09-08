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مسيحية مصرية: أنا بتجوز بالشريعة المسيحية وبورث بالشريعة الإسلامية ولو اطلقت بتطلق بالمسيحية. هو أنا أيه؟

مسيحية مصرية: أنا بتجوز بالشريعة المسيحية وبورث بالشريعة الإسلامية ولو اطلقت بتطلق بالمسيحية. هو أنا أيه؟
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المرصد 17 1٬963 2 ساعتين

صحيفة المرصد: على الرغم من أن الشريعة المسيحية، تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث إلا أن ما يحدث في مصر عكس ذلك حيث يتم توزيع الميراث بين الأقباط وفقاً للشريعة الإسلامية .
ورغم صدور دستور 2014 والذى نص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين فى الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص .
وقالت تيريزا الشال، وهى مسيحية مصرية في نهاية العقد الرابع من العمر، أنها وشقيقتاها حصلن على نصف ما حصل عليه إخوتهن الذكور، بحسب التقسيم على الشريعة الإسلامية.وأضافت: اعترضت على ذلك ولكن شقيقى ردّ بكلمات قاسية قائلا: “هو دا حقي وأنا اللي هاخده واخبطي دماغك في الحيط”.
وأشارت تيريزا إلى أنها حاولت إعادة تقسيم الميراث مع إخوتها الذكور بشكل ودي في جلسات عرفية بين كبار العائلة، لكنها واجهت عادات وتقاليد كادت أن تودي بكل حصتها لافته إلى أنها من محافظة ريفية وأن الرجال في الجلسات لا يعترفون من الأساس بحق المرأة في الميراث ويعتبرون أن حكم المحكمة كلام على ورق، وأن الميراث حق الرجال”.وفقاً لـ “الرصيف 22”.
وأوضحت تيريزا أن هذا التقسيم يفضله الذكور المسيحيون لأن النسبة الأعلى من الميراث تصب في جعبتهم، فتزول عصبيتهم ضد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه الحالة “مشيرة إلى أن القانون والعادات والتقاليد أعطت للرجل المسيحي سلطة يستطيع من خلالها التحكم في تقسيم الإرث.
وعلّقت بسخرية: “هو أنا بتجوز بالشريعة المسيحية وبورث بالشريعة الإسلامية ولو اطلقت بتطلّق بالمسيحية. هو أنا أيه؟”.
يشار إلى أن العديد من الدراسات رصدت واقع المرأة بشكل عام، وخصوصاً حصولها على الإرث، أبرزها دراسة لسلوى محمد المهدي أحمد تحت عنوان “ميراث المرأة في صعيد مصر بين الواقع والمأمول” بيّنت أن 95 في المئة من النساء في محافظتي قنا وسوهاج، صعيد مصر، محرومات من الميراث.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - منتحي
2017-09-08 21:04:12
الحكم الاسلامي هو الصحيح شريعتكم حرفت وبدلت وهي الان ظلم وليست عدل .
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16 - مواطن يحب الهياط
2017-09-08 20:47:33
الحل هو الزواج المدني واحكام القانون الفرنسي
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15 - احمد سعد
2017-09-08 20:46:10
يا عالم غريب عجيب لما تجهل لا تهرطق .. اكثر من 30 حاله ترث فيها المرأة من ميراث ابيها اكثر من الرجل واربع حالات فقط يرث الرجل فيها اكثر من المرأة ويتساوان اظن في 8 حالات .
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14 - ❗️عالم غريب عجيب❗️
2017-09-08 20:34:06
مع أحترامي لكن هذي عادة سيئه.كيف البنت ماتورث أبيها؟أول مره أسمع فيها❗️تحاكمو بالشرع وليس لعادة القبيله
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13 - زمانك لوصفالك يوم فلا تحسب صفالك دوم وعينك لاهتنت بالنوم ترى الايام غداره
2017-09-08 20:28:44
الى 1 - من الناس 201733 يشهد الله نفس الحال خوالي اكلوا الأخضر واليابس بعد وفاة جدي وجدتي رحمة الله عليهم حاولنا معهم دون فائده الوالده قالت والله مااشتكيهم ودخل محاكم اخر عمري ولكن اشتكيهم لله
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12 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 19:57:45
في مصر وقت الشدة كلنا يد واحدة مافيش فرق قبطي سني وغيرو وقت الفرح والحزن مانسال انت ديانتك ايه بعض الدول تفكك من داخل بسبب ناس فاضيه انت سني شيعي مسيحي كافر بوزي حلتهم على بعض والله وهياط وخراب بيوت
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11 - ت 7 من جد مشاكل تشيب إلي مايشيب
2017-09-08 19:54:08
ربنا يحلها ويحفظ بلادنا من كل شر -- ازمات معقدة ومتداخله ولكن مصدرها واحد
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10 -
2017-09-08 19:48:33
1 - والله لتجدونها في يوم انتم احوج مايكون لها وسوف تاخذونها حسنات واللي مطبق العادات وتارك الشريعة سيقول هلك عني سلطانية
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9 - إلى ١-من الناس
2017-09-08 19:43:14
خذ وكالة من أمك وعلى أقرب محكمة وخذ حق أمك من خوالك.
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8 - علي
2017-09-08 19:41:02
بعد ماشفت الاختلاط والرقص في صلاه العيد بمصر خلاص غسلت يدي منهم كانوا مسلمين او مسيح..
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7 - عندنا الازمة القطرية -- الحرب السورية -- الحرب اليمنية -- المد الايراني
2017-09-08 19:35:44
حزب الشيطان -- داعش -- الاخوان -- حنا مش عارفين حنا في أيه حتى نعلمك انت أيه -- خليها على رب العالمين
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6 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 19:33:33
قلم الحقيقة يحل لنا الموضوع ايه هو هيكون الميراث قطعة فدان على كم بهيمه وطوب احمر تخصري اخواتك عليه البلد كلها على بعضها ملخبطه ونظام فتوه الكبير ياكل الصغير واكترفئة متفاهمه ومتماسكه أنتم غربية؟
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5 - عبدالله احمد
2017-09-08 19:32:22
يا( من الناس )هل انتم عايشين في غابه فيه محاكم روح لها وطالب بحقك وحق امك لايجوز ان ترضى بالعادات وترضى بغير حكم الله المسأله عقيده من يرضى بغير شرع الله فلن يقبل منه فاخوالك آثمون وانتم ان رضيتم
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4 -
2017-09-08 19:29:20
تسالي انتي ايه انتي ***
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3 - ضب
2017-09-08 19:27:48
اسألي ولي أمركم السيسي والأزهر. وكذلك زيزو
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2 - الدين لاسلامي للاسف سار وسيلة
2017-09-08 19:22:55
لمن أراد الحياة الدنيا . شاهدنا هذا الشي في البنقلاديشية . يحضر للعمل وبعد شهر يطلق الحية ويلبس الثوب القصير ويعيث في البلد فساد وسرقات تحت كلمات انا مسلم وسبحان الله واستغفر الله . حسبنا الله عليهم
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1 - من الناس
2017-09-08 19:20:33
أمي ما ورثت ولا ريال حسب الشريعه القبليه ، أشوف ملايين جدي الله يرحمه بيد أخوالي وألادهم والسيارات والبيوت وأحنا في بيت ايجار وسياره اكسنت وحسبي الله على الظالمين ، امي تقول هذي عاداتنا البنت ما تورث
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