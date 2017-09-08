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رئيس مجلس الأمة الكويتي: الكويت لم تستخدم الوفرة المالية في تمويل المغامرات وشراء الولاءات وتضخيم الأنا السياسية!

رئيس مجلس الأمة الكويتي: الكويت لم تستخدم الوفرة المالية في تمويل المغامرات وشراء الولاءات وتضخيم الأنا السياسية!
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المرصد 30 1٬868 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «نهج التدخل الإنساني الذي تنتهجه الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ليس حالة عرضية اقتضتها التطورات أخيراً، بل ركن تاريخي وأساسي يقع في صلب العقيدة السياسية الكويتية.
وأشار الغانم إلى أن ملامح السياسة الخارجية الكويتية، القائمة على سياسات إحلال السلام والتوافق، ومفاهيم الاعتدال والحوار والرؤى المتعلقة بالتدخل الإنساني ماديا وسياسيا في مناطق الصراع إقليميا ودوليا”.
وقال الغانم في تصريح بمناسبة الذكرى الثالثة لتسمية الأمم المتحدة سمو أمير البلاد قائدا إنسانيا، واختيار الكويت كمركز للعمل الإنساني، اذا كانت السياسة تقليديا ارتبطت بمفاهيم التصارع والمكر والخدعة والتآمر والانتهازية وتم شرعنتها في الوعي الجمعي للعالم، فإن السياسة الكويتية ارتبطت بمفاهيم الذكاء وكسب الثقة والتسامي والتجاوز والترفع السياسي ومراكمة الأصدقاء بدلا من الأعداء والخصوم.وفقاً لـ “صحيفة الراي الكويتية”
وأضاف “ان الكويت وقيادتها السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد، لم تستخدم الوفرة والملاءة المالية في تمويل المغامرات السياسية وشراء الولاءات وتضخيم الأنا السياسية، بل استخدمت جزءا كبيرا من مواردها في دعم التنمية في البلدان النامية ومساعدة الدول المحتاجة والتدخل الإنساني في مناطق الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية”
وقال الغانم “بناء على هذا التاريخ الطويل، لم يعد مستغربا ظهور اسم الكويت كوسيط عادل ونزيه في الكثير من الازمات، العابرة منها والمزمنة، ولعل ما يبذله سموه أخيراً من جهود مضنية في اذابة الجليد بين الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، هو اكبر مثال على هذا الرصيد المعنوي والأخلاقي للكويت”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - ترياق
2017-09-08 23:17:29
ماقصرتم يالنشامى تبقون غالين علينا
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29 - ابو العز الدمشقي
2017-09-08 23:06:36
شافي العجمي والطبطبائي شو عملوا بسوريا ؟؟ الكويت فعلت فعلها بسوريا بالخفاء وكانت تنافس قطر ....
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28 - آآآآآي
2017-09-08 23:05:39
عزالله صدقت راحت المليارات على دول كلنا نعرفها وفي النهايه مافادت ولاخلتهم يوقفون وقت الأزمه وقالوا مالكم لوا ... حلوا مشكلتكم بينكم
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27 - هلالي محب
2017-09-08 23:04:30
هذا التصريح في هذا الوقت ينم عن فكر عالي وتلميح لمراوغة السلطه القطريه ومافهيمها بانها عكس مجلس التعاون الخليجي شكرا على هذا التلميح كان بودي لو اشار بصراحه عن مراوغات القطريين وعدم مصداقيتهم وفتنهم
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26 -
2017-09-08 23:03:54
يا اخ مرزوق الكلام العام يذهب شمالا ويمينا كن واضحا وحدد من تقصد فماذا تسمي دعمكم الأسبق لصدام حسين ابان حربه مع ايران الدعم المالي والاعلامي للدرجة التي وصفت صحافتكم صدام بحارس البوابة الشرقية
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25 - راجعو حساباتكم
2017-09-08 22:58:02
والله ان اهم شي الاستفادة من الملئ المالي للبنية التحتية افضل من شراء الذمم
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24 - فهد
2017-09-08 22:58:00
يقصد الربع اللي هاجموا الشيخ صباح البارحة بطريقة غير مباشرة
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23 - وقت السحر
2017-09-08 22:54:49
نعوذ بالله من الفتنن ماظهر منها ومابطن
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( عدد التعليقات 28,475 )
22 - برق _ الحرم
2017-09-08 22:51:29
(((((الوساطة مع داعمين الارهاب في غير محلها ...............امتهنت دور الكويت وطيحت وجه اميرها أكثر من مرة )))))
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21 - عبادي الهلالي
2017-09-08 22:50:10
الكلام هذا يدل على ان هناك صراع خفي لم يظهر الى الان ولربما سيظهر قريبا فهذه مقدمات لما سيحدث من تطوارات في الراي الكويت في شان الازمه الخليجية
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20 - ابو علي
2017-09-08 22:26:55
وانت يا سيد مرزوق ضعيف امام نواب الشيعة ولكنك أسد علي نواب الشعب الكويتي أمثال مسلم البراك ،،،أنتم ضامنين السعودية لذلك معطينهاظهركم ،، لكن ايران مجابلينها ،، قطر حميدوه وسميه هم مرعوبين من السعودية ،
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19 - غبي ولكن
2017-09-08 22:16:26
من يقصد مافهمت ههههه
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18 - المحامية
2017-09-08 22:12:55
طيب يا سيد مرزوق ما هو سر غزو الكويت من قبل العراق و ما دخل الأموال و الديون في هذه القضية. شئنا أم أبينا فالسياسة مكر و خداع و إنتهازية و لا تعرف المثاليات. الحقيقة صعبة.
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17 - مهند البلغاري
2017-09-08 22:12:26
اشترينا ولاء صدام و علي عبدالله صالح ولا كفانا 😂 وما وجدنا منهم إلا الحروب..
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16 -
2017-09-08 22:10:31
قطر لها عشرين سنه وهي تشتري ولاءات الاخونج والمرتزقه وتخرب بالدول العربيه لابارك الله فيها من دويله ارهابيه مجوسيه مارقه
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15 - الى تعليق 13 الشمري
2017-09-08 22:05:23
مبين انك من الجهراء او الفحيحيل من تعليقاتك لكن الأمور واضحه لنا
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14 -
2017-09-08 21:58:11
الكويت بذلت جهودها مشكورة لرأب الصدع وانقاذ الخليج من كارثة يقودها السفهاء ومع ذلك لم تسلم ومجلس التعاون الآن في الرمق الأخير .
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13 - الشمري
2017-09-08 21:54:52
عزالله ان السياسه الكويتيه الخارجيه معتدله ولا عندها تدخلات بالدول. شهادة حق
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12 - زائر من الكواكب
2017-09-08 21:54:42
من تقصد تقليديا..
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11 -
2017-09-08 21:51:42
عنوان الخبر تصريح صائب ✔✅✔✔✅ والله أعلم
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10 -
2017-09-08 21:48:20
تقول : (إذا كانت السياسة تقليديا ارتبطت بمفاهيم التصارع والمكر والخدعة والتآمر والانتهازية وتم شرعنتها في الوعي الجمعي للعالم، ) هذا هو الواقع الآن وما نلمسه كل يوم .
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9 -
2017-09-08 21:44:01
شكل الأمور محدده وكلا يخم الثاني اقول عندك زقاير يبه
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8 - ضروري
2017-09-08 21:41:09
الكويت لم تستخدم الملاءه الماليه لشراء الولاءات وتمويل المغامرات السياسيه... والي على راسه بطحى يحسس عليها ياقطرررر😜😜😜😜😜😜
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7 - سعد
2017-09-08 21:31:40
الدول الخليجية الاخرى فعلت العكس تماماً فافقرت المواطن وزادت عليه الرسوم وضيقت عليه في معيشته ضيق الله عليهم الشبيحة .
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6 - افق
2017-09-08 21:31:31
نفهم ان الكويت تقول في حال عدم الاتفاق فإن الكويت لن تنظم لاحد وستضل متمسكه بالحياد. بمعنى انها ستستمر في خوفها المشكله كلهم يعلمون ان المملكه هي المنقذ دائما
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5 -
2017-09-08 21:30:43
وش تقصد يالحبيب كلها تلميع في تلميع وفيها من كلمة نحن في الكويت الكثير
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4 - ماجد
2017-09-08 21:30:14
شكل الأمور حصل فيها شربكه والتماس بين الجميع
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3 - خبير
2017-09-08 21:29:07
ينقض كلامه تعامل الكويت مع عراق صدام حسين إلى أن أوصلوه إلى الغزو والإحتلال لكن معذور معظم العرب ذاكرتهم ضعيفة
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2 - صلحب
2017-09-08 21:27:51
انتم كويسين ...لكن نحن الافضل .. كن مع و لا تكن ضد ..
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1 - الفارس
2017-09-08 21:26:05
😭
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آخر تعليق
بواسطة : الشاعر📝

هذه نتاج من رسخ التعصب والاحتقان في أذهان الجماهير الرياضية بكافة ميولها وأعماره...
بواسطة : بلادي زوينا

أقطع دراعي اذا ماكان المنتصر له يد في الموضوع ... هزا طفل لم يتربى بل تربية شوار...
بواسطة : سيراييفو

انتقد والله الشاورما هي مستويه وإلا لا معروف ان أفضل مطبخ عالمي المطبخ التركي...
بواسطة : ترياق

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