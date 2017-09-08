رئيس مجلس الأمة الكويتي: الكويت لم تستخدم الوفرة المالية في تمويل المغامرات وشراء الولاءات وتضخيم الأنا السياسية!

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صحيفة المرصد:أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «نهج التدخل الإنساني الذي تنتهجه الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ليس حالة عرضية اقتضتها التطورات أخيراً، بل ركن تاريخي وأساسي يقع في صلب العقيدة السياسية الكويتية.

وأشار الغانم إلى أن ملامح السياسة الخارجية الكويتية، القائمة على سياسات إحلال السلام والتوافق، ومفاهيم الاعتدال والحوار والرؤى المتعلقة بالتدخل الإنساني ماديا وسياسيا في مناطق الصراع إقليميا ودوليا”.

وقال الغانم في تصريح بمناسبة الذكرى الثالثة لتسمية الأمم المتحدة سمو أمير البلاد قائدا إنسانيا، واختيار الكويت كمركز للعمل الإنساني، اذا كانت السياسة تقليديا ارتبطت بمفاهيم التصارع والمكر والخدعة والتآمر والانتهازية وتم شرعنتها في الوعي الجمعي للعالم، فإن السياسة الكويتية ارتبطت بمفاهيم الذكاء وكسب الثقة والتسامي والتجاوز والترفع السياسي ومراكمة الأصدقاء بدلا من الأعداء والخصوم.وفقاً لـ “صحيفة الراي الكويتية”

وأضاف “ان الكويت وقيادتها السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد، لم تستخدم الوفرة والملاءة المالية في تمويل المغامرات السياسية وشراء الولاءات وتضخيم الأنا السياسية، بل استخدمت جزءا كبيرا من مواردها في دعم التنمية في البلدان النامية ومساعدة الدول المحتاجة والتدخل الإنساني في مناطق الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية”

وقال الغانم “بناء على هذا التاريخ الطويل، لم يعد مستغربا ظهور اسم الكويت كوسيط عادل ونزيه في الكثير من الازمات، العابرة منها والمزمنة، ولعل ما يبذله سموه أخيراً من جهود مضنية في اذابة الجليد بين الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، هو اكبر مثال على هذا الرصيد المعنوي والأخلاقي للكويت”.