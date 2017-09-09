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فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاب سعودي يقوم بفك اشتباك بين وافدين من جنسية أسيوية.
وأوضح مقطع الفيديو الشاب وهو يقود سيارته، ثم يوقفها على اثر مشاهدته لشجار ومضاربة بالأيدي بين وافدين في أحد الشوارع.
وأظهر الفيديو الشاب وهو ينصح المتشاجرين بالتوقف، قائلًا لأحدهم: “وقف يا محمد احنا هنا في السعودية ما احنا في أفغانستان”.
وأبان المقطع أن الشجار بين الوافدين نشب بينهما على خلفية اختلافهما على مبلغ مالي، حيث نصحهما الشاب بأن العراك لن يؤدي الى حل.
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التعليقات
( عدد التعليقات 2,149 )10 - ابونواف...
هم بطبعهم عنيفين لم يعتادو على حكومات اومحاكم في بلادهم لاستيفاء حقوقهم الامجالس قبلية غالباً مع القوي من اشكالهم البعض منهم تجاوز الستين من العمر مالفائدة من تواجدهم الاالمشاكل أين حملة وطن بلامخالف؟
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9 - ياريت مشاكل الدول تنحل بذي السرعة2017-09-09 00:45:38
كان العالم بخير
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8 - القصة مفتعله2017-09-09 00:40:43
اجل مضاربه وتصوير وبيب بيب وقف ياصديق وخلاص ادخل بيت ومع السلامة ،،،، اما المصور أهبل او له قصد لا نعلم عنه
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7 - الموضوع تمثل فاضح2017-09-09 00:34:56
الرجال اضن انه يعرفهم وتصويره وكلامه بهذا الشكل . يريد نقل صورة عن تكدس العمالة في البلد . نعم شوف كيف التصوير كل الشارع باكستانيين . وبعدين اول ما ضرب بوري وقفوا الهواش .
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6 -2017-09-09 00:26:15
جزاك الله خير
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5 - محمد2017-09-09 00:26:15
شكلهم يتضاربون يوميا .
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4 - مقيم بالسعودية2017-09-09 00:24:47
ياعم والله والله السعوددين احسن ناس لو في مكان ***
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3 - ماجد2017-09-09 00:24:08
شكلهم مختلفين على توزيع فلوس
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2 -2017-09-09 00:22:40
لا اصدق تمثيل
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1 - القبطان سلفر2017-09-09 00:22:06
يعرفهم ويعرفونه انه شغال بالجوازات واصلا معركتهم كانت شبه متوقفة لما وصل لهم
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بواسطة : فتى نجد
هذا موقف يحترم للامير تميم ورد يحترم للامير محمد...
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