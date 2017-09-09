فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !

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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاب سعودي يقوم بفك اشتباك بين وافدين من جنسية أسيوية.

وأوضح مقطع الفيديو الشاب وهو يقود سيارته، ثم يوقفها على اثر مشاهدته لشجار ومضاربة بالأيدي بين وافدين في أحد الشوارع.

وأظهر الفيديو الشاب وهو ينصح المتشاجرين بالتوقف، قائلًا لأحدهم: “وقف يا محمد احنا هنا في السعودية ما احنا في أفغانستان”.

وأبان المقطع أن الشجار بين الوافدين نشب بينهما على خلفية اختلافهما على مبلغ مالي، حيث نصحهما الشاب بأن العراك لن يؤدي الى حل.

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