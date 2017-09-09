قطر تسجن حجاجها!

بقلم : أحمد الشمراني

حجم الخط A A A عكاظ 1 37 2 ساعتين

• «أفلام يا صاحبي أفلام»..!!

• بعد أن انتهى الحج وعاد أكثر الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين أبت الأفلام القطرية إلا أن تواصل عرضها، وهذه المرة من خلال قطري يعتقله سعودي ويكبل يديه في الصحراء ويكيل له الضرب، في حين ظل القطري صامدا على موقفه يردد الولاء لتميم..!!

• بقي أن تعرفوا أن الفيلم قطري إعدادا وإخراجا، والهدف منه الإساءة للمملكة التي هي أكبر من أن تنظر لمثل هذه التوافه..!!

• ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ظهر شقيق الحاج المعنف وقال إن أخاه مسجون هو وعائلته في سجون قطر منذ أن عادوا من الحج، وما ظهر في المقطع تم تحت الإكراه من الحكومة القطرية..!!

• فمن الآن سيس الحج، ومن استقبل الحجاج وخدمهم وسهر على راحتهم منذ قدومهم حتى مغادرتهم، ومن أودعهم السجون؟

• أما نحن فكنا نقدم الحقيقة من خلال ضيوف الرحمن الذين استقبلناهم بحب وودعناهم بحب، ومنهم إخوتنا القطريون الذين لم نقدم لهم إلا الواجب الأخلاقي الذي تمليه علينا أخلاقياتنا..!!

«كذب نعم كذب»..!!

• تذكرون فيلم مقاطعة إسرائيل لقناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة، هذا الفيلم عرض ثم توقف عن العرض والسبب أن الموضوع كله على بعضه كوميديا سوداء، لأن المكاتب ما زالت كما هي وآخر البث من إسرائيل كان عبر برنامج الاتجاه المعاكس الثلاثاء الماضي، الذي استضاف شخصا متطرفا في كرهه للعرب لم يبق لفظا سيئا إلا وقاله الضيف الإسرائيلي تجاه العرب وفيصل القاسم يكتفي إما بهز رأسه أو يردد بصوته الرخيم هذا مش موضوعنا..!!

• ليس عيبا أن تكذب الجزيرة بل العيب أن تصدق، وهنا الطبع يغلب التطبع، فكيف نعالج مستحيلا..!!

«سياسة في الرياضة»..!!

• قنوات بي إن سبورت القطرية المعنية بالرياضة دخلت لعبة التسييس من أوسع أبوابه من خلال رسائل سياسية ترسلها إما في استديوهات التحليل أو نشرات الأخبار الرياضية في ذات القنوات، ومنها تبني مشروع دعم قطر من خلال شعارات سياسية تردد في المباريات وترفع في المدرجات، والمعلقون جزء من اللعبة..!!

• كما عملت هذه القنوات على الدفع لمن ترى أنهم في حاجة من أجل إظهارهم في الصورة أنهم مع قطر ضد الدول المقاطعة، وهم في واقع الأمر أبعد ما يكونون عما كلفوا به من عمل سياسي..!!

• يجب أن يكون هناك تكتل ضد هذه القنوات ومقاضاتها إلى الجهات المعنية في الفيفا وإلى الاتحادين الآسيوي والأفريقي، فكرة القدم ثوابتها واضحة لا للسياسة ولا للعرق في الرياضة..!!

• فماذا أنتم منتظرون؟ سؤال أتمنى أرى الإجابة عليه عمليا..!!

نقلا عن عكاظ