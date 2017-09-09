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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس الأمريكي
صحيفة المرصد-واس : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
كما أكدا على ضرورة التزام جميع الدول بالالتزامات التي تعهدت بها في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف.
كما أكدا على ضرورة تعزيز أمن المنطقة وعلى خطورة النظام الإيراني.
وأكد سمو ولي العهد وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.
التعليقات
( عدد التعليقات 1,959 )10 - نبرااس
الشعب السعودي خلف قيادته التي لاتتغير سياساتها ولاتتلون واضحه للعلن ومن ارادنا يعلم ويعي طرقنا ولا عزاء للخونه والاخونجيه.
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9 - ابوسعد2017-09-09 03:59:34
اللهم اصلح ما بين الاخوة، واجمع كلمتهم على الحق و ألّف بين قلوبهم/لا يتمنى النزاع بين الاشقاء إلا حاقد وحاسد👌🏼🇸🇦🇶🇦
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8 - محب لوطني2017-09-09 03:59:03
سور البلد عالي عالي ما همه التهديد عز الوطن غالي غالي يا رايه التوحيد و ما ياصله حاقد ما يشوهه حاسد ولا يهمها التهديد شعب البلد مسلم تابع لشرع الله من سالمه يسلم وعدوان من عاداه حنا مع الاسلام
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7 - ههههههههههههه2017-09-09 03:57:20
اتوقع الورع تميم متصل عليه يعلمه بالي حصل ههههه الورعان مايتركون حركاتهم
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( عدد التعليقات 28,495 )6 - برق _ الحرم
((((((( حفظكم الله وسلمكم ورعاكم ......(((قفلها _عليهم ))))...... من جميع _الجهات ))))))
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5 - الاخضر2017-09-09 03:55:37
لو جعلنا عبدالله ال ثاني يقابل ترامب ستكون ضربة قاتلة لقطر.
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( عدد التعليقات 28,495 )4 - برق _ الحرم
(((((((المواقف ثابته والتلون مشكلة ..... الهدف هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف )))))
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3 - ههههههههههههه2017-09-09 03:54:11
تعليق مخالف
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2 -2017-09-09 03:52:51
يعني لا تصالح معه لين اعطيك خبر.
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1 - محب لوطني2017-09-09 03:50:42
هلا وجه السعد هلا وغلا يا حبيب الشعب الان بدا الشغل الثقيل يا ابو مشهور دوووووووووووووووووووس على عميل ايران حنا معك حاظرين يا /سيدي تحت امر الاشاررررره وانا اقولها من قلبي يا ابو مشهور
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