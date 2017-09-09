ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس الأمريكي

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صحيفة المرصد-واس : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

كما أكدا على ضرورة التزام جميع الدول بالالتزامات التي تعهدت بها في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف.

كما أكدا على ضرورة تعزيز أمن المنطقة وعلى خطورة النظام الإيراني.

وأكد سمو ولي العهد وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.