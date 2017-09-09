كاتب سعودي: هكذا تم تشويه العلمانية.. ولهذا الهدف الدنيء يتمسك رجال الدين بالكهنوت!
صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي علي بن محمد الرباعي أن الأفكار والنظريات مثل البشر عرضة للتشويه، قائلًا: “كم من أمم هي مضرب المثل في العدالة، والحرية، والمساواة، دفعت ثمن علمانيتها، بدءا من حروب كلامية بين أطياف المجتمعات، ثم مواجهات دامية”.
وأوضح في مقال له بعنوان: “تشويه العلمانية” بـ “عكاظ”، أن العلمانية ذهب ضمن ضحاياها قياصرة وفلاسفة وعلماء، وكان لرجال الدين في أوروبا الدور الأكبر في تشويه العلمانية التي تحققت بعد 300 عام من التدافع والمعارك.
ورأى “الرباعي” أنه من الطبيعي أن يتمسك رجال الدين في مجتمع ما بـ(الكهنوت)، موضحًا أنه السبيل الأوحد للإمساك بزمام الوصاية، لا من أجل الدين وإنما للتكسب والوجاهة والمشاركة في السلطة.
ولفت “الرباعي” الى أننا في مجتمع سّميع، وعاطفي واأنه من السهل التأثير علينا، بغرس انطباعات سلبية عن كل ما هو إيجابي، قائلًا: “كم حكمنا على بريء بالذنب، وأصدرنا العقوبة غيابيًا بناء على كذبة محبوكة، أراد بها متملق النيل من خصم له، أو منافس، بدافع غيرة أو حسد أو تصفية حسابات.
ولفت “الرباعي” الى الكيفية التي يتم بها تزييف الحقائق واستمالة العامة، قائلًا: “منذ مائة عام تقريبًا، تنافس العالم والفيلسوف العربي أحمد لطفي السيد مع مرشح آخر على مقعد تمثيل إحدى دوائر انتخابات البرلمان المصري”.
وأردف الكاتب: “عمد المنافس له إلى إشاعة أن أحمد لطفي السيد (ديموقراطي)، وبما أن المجتمع بسيط، ولا يعرف شيئا عن الديموقراطية، بدأت الناس تتعوذ بالله منه ومن ترشيحه، فانطلت الخدعة في الدورة الأولى”.
وأضاف: “بعد خمسة أعوام اكتسح السيد كل الدوائر الانتخابية، وعلم الناس أنهم أكلوا المقلب من منافس غير شريف، وحرموا أنفسهم من شرف تمثيل أفلاطون الأدب العربي لهم”.
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التعليقات
تعليق145 نحن نريد ممن ينادي بالعلمانية الإجابة على السؤال هل في الإسلام نقص فتكمله العلمانيةالتي ينادون بها فالإسلام برئ من كثير من التصرفات والأخطاء التي يرتكبها البعض من المسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
(((((( كان بيننا من يشوه صورة الاسلام ......واليوم لدينا من يلمع صورة الالحاد ))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
((((اساليب الغزو الفكري كثيرة .. شارفت اشعال الفتن الطائفية والتطرف على الانتهاء ...وبدأت أساليب الترويج للدخول تحت غطاء العلمانية..هناك من السفهاء من سوف يجدون انفسهم مجرد وسيلة لا أقل ولا أكثر ))))
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
لفرق بين علمنية الغرب والعرب الغرب علمانيتهم لها حدود ولعرب بلا حدود
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
انا ابي جواب من اللي يقول انه غامدي وهو ***هل تسمح لا**** يمارسون العلمانية مع من يريدون على طريقة الغرب اللي تمجدهم وانت الخبير بوضع نساءهم رد اشوف 🙈🤐
لا يعجبني(1) اعجبني(33)
نعرف أن للعلمانية والليبرالية جوانب مضيئة وجوانب مظلمة مثلها مثل أي فكر او تيار ولكن العلمانيين والليبراليين والحداثيين السعوديين شوهوها وصارت خزي وعاري على من يعتنق ذا التيار اخذوا المظلم وتركوا المض
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كل من يرفض حكم الاسلام فهو خارج من الملة كافر مرتد وله حكم معروف
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
الغرب تصلح لهم العلمانيه لانهم يعرفون مصلحتهم ويعرفون مايضرهم اما العرب ماتصلح لهم لانهم غير ناضجين ولا تهمهم مصالحهم او مصالح بلدانهم وكذالك دول العالم الثلث
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
الكل صار يمطتي العلمانيه للوصول بسرعه .. فدكان الدين لم يعد يجدي فامتطوا كلهم اللليبراليه والعلمانيه .... اركب ياعم اركب بعد ايام ستمتلي المقاعد ... في العلمانيه والليبراليه ... وتفضى محطات الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
بعض الناس يصفك بالعلماني او الليبرالي او الاخواني وهو لايعلم معنى هذا الكلام. لكن هي حب اختلافات لامر تريده النفس بعد راحه عقود من الشر تلك هي النفس البشريه التي تحتاج للعنف للتتوازن من منغصات النفس
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
لا تلف وتدور انت مع العلمانية وهي بكج كامل ما تتجزء تقولون حرية هل تسمح ***تكون حياتها مثل حياة الغربيات تلبس وتصادق من تشاء منتظر اجابة 🤣😂
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
غامد فرع اصفهان ؟؟ ههههههههه يا 157 نعم انا من غامد والكاتب من غامد ولي الشرف ان اكون من غامد العز والتاريخ المشرف
لا يعجبني(43) اعجبني(4)
كل واحد يبي العلمانيه تراي مستعد ا***** لا تجي تتفلسف وتتهرب وتزوق العلمانية هي كذا دجه يعني خذ راحتك هذي حريتهم
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
اريد ان افسر كلام الرباعي بواقعنا اليوم لو حصل وسمحت الدوله لليهود يسكنون لدينا هل يوافق اغلب المجتمع بالطبع لا وهنا اريد ان اوضح ان الرسول صل الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي قصه للتبصر فقط
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
علافتك بالله في العلمانيه علاقه راسيه ليس للاخرين ان يتدخلو في هذه العلاقه .العلمانبه تضمن لك ان تعبد الله كما تشاء او كما ترى . اما عندنا فكل رجال الدين يتدخلون في علاقتك بربك وكلا يوجهك حسب ما يرى
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
العلمانية شي جميل ورائع لكن لا علمانية ****
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
فريدة انا واضح في سؤالي انتي علمانيه وتقدسين الغرب والله اعلم بدينك او ما لك بالدين كما يبدو وتتكلمين عن عقليه الاوروبي وانها مثال ممتاز طيب ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
****، كان محافظ وإمام وخطيب مسجد ثم انتكس . يا الله ثبتنا على دينك الحق
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
الله اعلم انك من غامد فرع اصفهان ليش مارديت على نقاطي برقم ١٢٢
لا يعجبني(1) اعجبني(33)
هناك مسيطرين على المجتمع بأستغلال الدين وكأنهم اوصياء الله على خلقه وهم ***الناس رأينا هرج ومرج عن بعض الامور التي حرموها وهي الان ببيوتهم اجتهادات تديرها النفسيه ***وثقة المجتمع الساذج
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
فريدة اذا طبقنا العلمانية******
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ايها الكاتب القدير بسبب هولاء حرمنا من الصغر من العلم لبناتنا حيث يحرمون العلم لهن والله وتالله هذا الذي حصل حسبي الله عليهم وبناتهم الان معلمات وايضا يجلدون من يلبس العقال بقديم الزمان وهذه حقايق
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
الرباعي لم يقول اتركو الدين الصحيح ولكن وضح ان هناك استغلال للدين وتكميم بحجة الدين وهم ليس لديهم دليل ومن ذلك تحريم بعض الاشيا ء من العلم النافع والمتماشي مع الدين لان ذلك يسلبهم امتيازاتهم الدينيه
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله يا علي أني اشتقت للدغابيس في الديره !!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لو لا الله ثم العلمانية ما انتشر الاسلام في أوروبا وأمريكا لان رؤساء هذه الدول علمانيين يؤمنون بتعدد الأديان وحرية العقيدة.
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
***يهدم القيم التى قامت عليها الدوله واسسها.وعبارات فجه يستخدمونها بلا وعى،اذن اهل الدين هدفهم دنيء عندما يقفون فى وجه زمرة مقلدة متطرفة فى علمانيتها حاقدة على المجتمع و
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بلادنا تتعرض لتيار وموجه تروج للعلمانية واللبرالية كانها موجهة ومقصوده ومتعمدة ومنسقه،فلا يكاد يخلو يوم الا **** منهم يروج لفكر خاسر فاشل هم انفسهم اجهل الناس به.حرب على القيم والدين وهدم !
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
تعليق 133 الاسلام ليس ناقص رجال الدين يطبقون منه ما يرون انه لا يتقاطع مع مصالحهم .. والدليل بعض القضاه تجيب له دليل من القران والسنه من نص واضح وصريح ولا يلتفت لك ولا يحقق العدل
لا يعجبني(33) اعجبني(6)
وإذا إختلت عندك الموازين فهيئة كبار العلماء لم تأمر أو تنهى إلا بما شرع هذا الدين من عدل وقيم سامية// لن تجدها في اي مذهب او تيار ديني او سياسي اخر// ونحن غير مستعدين للتنازل عن حرف واحد من هذا الشرع/
لا يعجبني(2) اعجبني(30)
يجب ان يكون شعارنا من الآن العلمانية وبس
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
يا اخي لنكن واضحين العلمانية بالغرب هي الحل لهم لافتقار الكنيسة من انظمة ضرورية لنهضة الدول. ولكن الدول الاسلامية لديهم نظام رباني متكامل وعلينا فقط تطبيقه بالشكل الصحيح لينعم العالم الاسلامي بالرخاء.
لا يعجبني(3) اعجبني(18)
١٣٥ / هذا اكبر دليل ان الكاتب اكتشف انه مان في ظلال وقتها لذلك عدل من نهجه للنهج الأكثر تقدما وتطورا ومفيدا للشعوب وهي العلمانية والليبرالية //// اللي يعارض هذا الفكر يقدر يغادر خارج البلاد ويريحنا
لا يعجبني(123) اعجبني(2)
فإذا خطرت ببالك أي فكرة أو قانون سنه البشر فارجع إلى مايقوله ويوضحه الشرع لتجد الحقيقه ويتضح لك الطريق . هذا طبعا إذا أردت الحقيقة.
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
العلمانيين العرب ذهبوا إلى دول الغرب لينقلوا العلم ولكن رجعوا بخفي حنين ولم يفهموا من دول الغرب إلا ما أملاه عليهم الحاقدين على الإسلام فأصبحوا يحاربون الإسلام بالوكالة بأقلامهم ومحاضراتهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول(إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق.في حجة الوداع قال اليوم أكملت لكم دينكم فالإسلام لايعلوا عليه علمانيه ولا أي شي آخر. الدين الإسلامي اهتم بالإنسان من جميع النواحي ..
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
لا كهانة ولاكهنوت في الإسلام // وجميع ماذكرت لا ينطبق على مجتمع مسلم // نصيحة خذ مقالك وأمثلتك وسوقها في مجتمع تجد فبه كهنه وكهنوت // ومقالك يقول للأعمى أرفضني//
لا يعجبني(2) اعجبني(45)
الإسلام لم يمنع العلم والتعلم ولكن العلمانيين العرب يتحججون بذلك لتغطية كسلهم وميلهم إلى الإنفلات الأخلاقي الذي يحرمه الإسلام.
لا يعجبني(6) اعجبني(25)
والله العظيم ان هذا كان استاذي في المعهد العلمي بالباحه وكان ملتزم دينيناً وكأن شديد جداً على الطلاب وفجأه حلق اللحيه وأصبح يعادي الملتزمين نسأل الله السلامه وتغير جذرياً واغلب الناس في الباحه يعرفونه
لا يعجبني(16) اعجبني(133)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نوجه لهم سؤال واحد هل الإسلام ناقص حتى تكمله العلمانية ؟
لا يعجبني(3) اعجبني(23)
الغريب انه ما جلط اللحية والشارب
لا يعجبني(15) اعجبني(8)
هذا الكاتب وأمثاله يعرف من العلمانية حلق اللحية والشنب بإستخدام كريمات منعمه وترك التعامل بالدين تماماً ، وأما العلم فلا تلقى عنده كلمة وهذا طبيعة العلمانيين العرب .
لا يعجبني(23) اعجبني(100)
شوفوا ازاريره وبتعرفون وشو من لحية
لا يعجبني(6) اعجبني(15)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
نفس الي يهاجمه يقلده ما دريت عنك انك ادب واخلاق قبل المعرفه والعلم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
وش سالفة العلمانية كل يومين خبر يمدحها ويلمع صورتها في اذهان الناس ترى نظام اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس اكتشف امره *****
لا يعجبني(5) اعجبني(33)
تبون اجل التطوير وهذا الثقافه تهاجم فلان وعلان وكلامه نسخ ولصق وجاب كلمين ركيكه قلك مثقف وعلق وانت ساكت ****
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
وش فايده اختباؤاتك بقياس مليون ونت ما تعرف تلف لك كلمتين مثل المعلق ومثل هالصحفي والي امس اللهم لا تواخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
انتشر الجهل بشكل فضيع بشكل ما حد يتصوره
لا يعجبني(3) اعجبني(25)
الغامدي انت مستعد تتنازل عن تكافئ النسب وهي تختار من تشاء حتى لو كان افريقي وغير مسلم وهل انت مستعد تقبل يتاجرون بجسدها وتتبنى حياه الغرب بالكامل وتشرب وتتعرى هذي الدول الغربيه اللي تقول عليها مثال هه
لا يعجبني(7) اعجبني(33)
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
الدول الغربيه اجل توك تبي الدين ي ***109+34-يخادعون الله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
مهما حاولتوا أيها العلمانيون أن تلبسوا وتزينوا العلمانية وتضعوا حولها باقات الورود المزيفة وتقدموها لنا على طبق من ذهب فلن نقبل بها في مجتمع ركيزت حياته الدين الاسلامي
لا يعجبني(3) اعجبني(20)
وينك من صفوف الفضيلة ي ***
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
34+109***
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
109 وش الابحر وش هالثقافه وش التاريخ الي عندك وهالعلم المخيس
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
107 وش هالثقافه
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
افحمتنا بالعلم الي عندك تصدق 107
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
للي يمدح الغرب ماتشوف بلاويهم جرائم قتل مافيا مخدرات سرقات اغتصاب حمل مراهقات متاجرة بجسد الانثى فقر مشردين ماديه انعدام القيم القائمة طويلة ف احياء ماتقدر تدخلها وان دخلتها ماطلعت حي
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
نفس كلامي قلك يفهم بالاديان وداخل بمعؤف ثاني ويهاجمني اذا اتت المذمه من سفيه وش ترتجي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا مرا واضحه الثقافه
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
كذوب 107
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق 79 الرباعي لم يكن معفي لحيته وهو مسلم يصلي ويصوم واعفاء اللحيه ليست دليل تقوى وحلق الحيه ليست دليل فجور انما اراد ان يبين رايه في العلمانيه وهذا من حقه
لا يعجبني(44) اعجبني(13)
107 تحليلك الركيك الفقير ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
العلمانيه تحقق الرحمه والعدل والحكم بالقانون لا فرق بين الغني والفقير كل الناس سواسيه يجكمهم القانون وكلام الاستاذ علي صادق وواقعي والدول الغربيه مثال
لا يعجبني(25) اعجبني(2)
المشكلة الكثير من الكتاب تحدث عن الليبرالية ولكن لم تقدمون نموذج لليبرالية التي تريدونها هل هي حرية الرأي والتعبير وتوزيع الثروة بشكل عادل ومنع الواسطة والمحسوبية او انها تحرر للمرأة كمافهمها الناس
لا يعجبني(5) اعجبني(25)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
فليطة العلمانية هي توجع يمكن حسب المقاس والطول والعرض والحجم
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
مالمقصود بالعبارة السابقه أيه الكاتب
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
العدل والمساواة وتطبيع الشرع هي الديمقراطيه أن طبقت بحذافيرها
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
لم اكن اتوقع ان الرباعي سيتسلق على حساب دينه وقيمه - اللهم انا نبراء اليك مما يصنعون
لا يعجبني(2) اعجبني(32)
للتكسب والوجاهة والمشاركة في السلطة .كلام سليم يطابق الواقع ( العلمانيه ليست ضد التدين )
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
فريدة ادري وينه ا***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ولفت “الرباعي” الى أننا في مجتمع سّميع، وعاطفي واأنه من السهل التأثير علينا، بغرس انطباعات سلبية عن كل ما هو إيجابي، قائلًا: “كم حكمنا على بريء بالذنب، وأصدرنا العقوبة غيابيًا بناء على كذبة محبوكة
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
فالعلمانية ياكويتب مشوهه أصلاً لأنه قانون البشر في السياسه والحياة العامة والمجال للمقارنة بين قانون من رب العباد فيه رحمة ومساواة وعدل بقانون متغيرمشوه حسب عقليات البشر .
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
ونفس كلامي بالضبط والأكثر من معروف وهو واحد سبحان الله سبحان الله كل ذول دخلو بوقت واحد وعلقو
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تكرار وهياط
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
ان المجتمعات العربية والعالمية منتدى الحوار المفتوح والقلم الحر والمنوعات الإسلامية قسم البرامج المشروحة قسم خاص بالمواضيع المكرره و كل عام وأنتم بخير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ولا اخلاق ولا احترام نفسه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
كل واحد نسخ له كلمتين مسوي نفسه مثقف وهو روضه ماعنده
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
هل تعلم يا 28 انه ينطبق على امثالك اصحاب الثقافه السماعيه قول الحق (سماعون للكذب ) ومن يترزق بهالكلام ينطبق عليهم ( اكلون للسحت ) اقرأ وافهم كتاب الله حيث يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحان الله
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
ما عندك خاتمه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ع اساس تفهم بالقانون
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
القانون الاسلامي العادل المستمدمن كتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم قانون عادل وصالح ليوم الدين فيه عدالة وانصاف ومساواة في الحقوق بكافة أنواعها .
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أطلعو برا يا أتباع هذا الفكر المرفوض المنبوذ فنحن لدينا تعاليم دين الإسلام ولسنا في حاجة لفكر أسيادكم الغرب
لا يعجبني(23) اعجبني(37)
الله يعطينا خيركم ***أمس قينان و قبله أحمد قاسم واليوم الرباعي
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
ديننا الاسلامي صالح لكل زمان ومكان
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
كذبتي يافريدة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الرباعي كنا معفي لحيته يمكن ما حققتةله ما يريد فأراد الدخول من الباب الخلفي للفت الانتباه له بأن العلمانية هي الحل وأن ديننا هو كهنوت لا يصلح لنا .
لا يعجبني(5) اعجبني(17)
محماس نفهم العلمانية فصل الدين عن الدولة وعن كل شيء بحيث يصبح الدين أمر شخصي أما القوانين في الدولة وفي الحياة لاعلاقة للإسلام بها دين الاسلام قانون صالح لكل زمان ومكان وللرجل والمرأة والغني والفقير
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لادكتور.. وكل من يخالف فكرهم ..يصنفونه احواني..داعشي..متزمت..قاعدة..ارهابي..وهم يعوثون في الأرض فسادا..بكل المقاييس ومن علي كل منبر...والبسطامن الناس أتباعهم وأصحاب القرارات يثقون بمقتلاتهم
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
العلمانبه واليبؤاليه لدين لهم ناس ***خارج السور
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
العلمانية هي فصل الدين عن الدولة والخلل ليس في الدين ديننا دين العدل والمساواة والرحمة والوحدة والجسد الواحد العودة للمنبع الصافي هو الحل والعلمانية هي صنم الغرب .
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
العلمانية هي طوق النجاة بالنسبة للدول المتأخرة في جميع المجالات
لا يعجبني(27) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الفكر العلماني الليبرالي ظاهرة الكاذب الحب والعدل والحرية والمساواة لكن باطنه وحقيقته العذاب وفساد وخراب
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
داعش فكر علماني لمحاربة الدين الإسلامي.اي علماني هوا منتمين لداعش الأنظمة العالميه علمانيه وبنت داعش لقتل أهل السنه في الجزيره العربيه. وهذا وأمثاله هم ممثلي تلك الدول في أرض الجزيره.
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
يشبة رجال الدين المسلمين بالكهنوت الحمد الله ان المعلومات اصبحت في متناول الجميع بدون استثناء تضليل المسلمين قائم على قدم وساق الله يخلصنا بس من الي في بالي ونحن وجميع المسلمين باذن الله بخير
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
وش الزمن ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
محماس؟مانتشرف ننطق أسمها لكن اللي أعرفه عنها أن ظاهرها الرحمه والعدل ومساواة وباطنها عذاب وفساد وخراب
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
وطنك الي عشت فوق ارضه وترابه كل ذا ***عشان تعليقك يظهر ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 ***انت ساكت
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
الرباعي وأمثاله من دعاة العلمانية هم مؤدلجون فهم ينادون بالعلمانية ويمتدحون الغرب الكافر ويصفون الملتزمين بالدين يالكهنوت .
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
كان بودي يادكتور قبل تعرج برائك أن تعرف العلمانيه حتى البسطاء الذين تشير إليهم يعرفون مامعنى العلمانيه
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
انت ي مثقف ي اخونجي تعرف التاريخ كله تكفى ابحؤنا من معرفتك البليده ***
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
العلمنة برج تصعد إليه كل معتوه فكر ..لايعرف معنى الثقافة الربانية المنبعثة من الكتاب والسنة والتي هي أساس كل علم وثقافة ونظام وكل متطلبات الحياة الدينية و الدنيوية..ومن يضلل الله فماله من وليا مرشدا.
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من فين تطلع هذه العينات لابارك الله فيهم من زود النعمه والترفيه مافيه احد يردعهم ويخرس اللسنتهم
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 لا تعزز لعمرك ي وتدي نفسك اكبر من حجمها
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
أكثر من 90% ممن يهاجمون العلمانية لا يفقهون و لا يعرفون معناها ، أما الليبرالية فهم لا يعرفون نطقها فضلا عن معرفة معناها
لا يعجبني(17) اعجبني(2)
فايز ***مسوي مثقف
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
صحف رسمية وشبة موضفي حكومة ؟! كثران كلامهم عن العلمانية اكيد فيه ضوء اخضر لكن مافصل وش يبي بالضبط مقالات غريبة حشو مالها معنى وسطحية غالب مضمونها اتهامات وهجوم وياخذون رواتب ع ايش 😓🤑😆
لا يعجبني(8) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
راح يعيدو ويزيدو في موضوع العلمانية الين المرأة تسوق
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
فايز الشيباني هو واحد يعزز لعمره محد معطيه وجهه كان في صفحه الكاريكاتير،عاد يتخنق يسأل ويجاوب مسوي عمره مثقف ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
فايز الشيباني خف علينا ي مثقف شوي شوي لا تنكت أرفع علومك وتوكل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا يبي الشهرة فقط لاغير
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
العلمانيه والليبراليه فروخ الماسونية،هم فالأول يطالبون ب لبرلة المجتمع وبعدها الخطوه الثانيه انتقالها العلمانيه ومن ثم الماسونيه .. محاربة علنية لدين والقيم الاسلامية
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تحياتي للكاتب 👍🏽
لا يعجبني(47) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا بتطورون بتوصلون قدام
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
وش يبي هذابالضبط
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ع نفس الدائرة يحفرون ناس همها نزع الدين وناس همها افساد عار خلق الله بالزيجات وانتهاء الصلاحية من فاضي لمن
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
اسلوب همجي
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
والله واحلف وانا صادق لو سألته عرف ماهي العلمانية ؟ كان دخل زيد في عبيد ، يأخي دور على الشهرة ما قلنا شيء لكن الدين لا تقرب منه لانه ثابت من ثوابت دولتنا وهذة عقيدتنا التي ندين الله بها في كل شيء
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
الفكر العلماني الليبرالي هو فكر بالي قديم عقيم فلماذا لاتخترعون لكم فكر خاص بكم يناسب العرب المسلمين
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
ويقولون السياحه والترفيه وهو طوال السنه برا ***
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
يشبة حمد بن جاسم بس ع بياض يقارن ديننا بالنصارى ماعندنا رجال دين كما بالنصرانية ويدعي انهم يحكمون 🙁 يبي يلحقنا مصر والمغرب الخ يتهمنا بالجهل كما قدماء المصريين يعني هم افلحو 😂 يعلم ان الدمقراطية خط⛔
لا يعجبني(7) اعجبني(17)
أم شوشه المنفوشه.....? آبك آبك آبك آبك آبك وش عرفك في الدين والثقافه الإسلاميه.....?
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
ماذا أستفادت بعض الدول العربية حين طبقت وسارت على الفكر العلماني الليبرالي ؟؟ لاشيء
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
من رخص لكم بالكتابة و***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ديموقراطيع حريه شخصيه راي وانا حرر للكتاب والصحفيين والممثلين اغلبهم من ***وأسماء من الكتاب ما تعرفهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
العزة لله و لرسوله و للمؤمنين .
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
هذا زمن الرويبضه كل شوي ****يتصدر ابمجالس والمنابر وبعدين ماحدى جاب له خبر يقول ما بعتذر غصب
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
هل تعلم يا غازي بن شبيب 23 أن التكفير ولد من رحم الرافضة للحق فهم يكفرون كل من لايؤمن بولاية علي !!
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
قالو الاسواق في وقت الصلاه بدعه يعني الصلاه لناس والعبيد الي يشتغلون المفروض يكونون ***وع كيفنا وبعد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هذا الي يبونه الرخاص قالو التحفيظ لداعش وقالو التخصصات قالو مناهج قالو معلمين وقالو علماء اخونج البعض ويكفر البعض والحين الدين مو عاجبكم من زين وجيهكم عاد انقعلو لقلعه ودارين تخنثو
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الفاروق عمر رضي الله عنه ، نحن أمه اعزنا الله باالاسلام فاان ابتغيناالعزه بغيره اذلنا الله
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لماذا أنتم تريدون فرض علينا بفكر لانحبه ولانريده جاءنا من الخارج هي بالقوه؟طيب أعمل أستفتاء تصويت لتعلم
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ناس تحارب الدين الإسلامي الحنيف الحقيقي والشماعه هي الإرهاب داعش والقاعدة والاخونج اخونجي يعني مسلم يعني مطلوب للعداله بكره الشرطه تلاحق جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقادم ..........?
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العلمانيه طريقك إلى الإلحاد مبدأ بغض الله ورسوله هي من يقول لك لا دنيا ولا دين إلا التبرج والسفور. اتقي الله واتبع محمد صل الله عليه وسلم وما جاء به.
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ادخلت يدك في جحر ثعابين سامه فخصمك ***وحرصه على الدنيا والاموال كبير جداً ولن يتورع عن تكفيرك فهذه صناعتهم وبضاعتهم ويتبعهم كل مغفل لايقرا ولايفهم ثقافته سماعيه والله يقول سماعون للكذب
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ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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لانريد علمانيه ليبراليه وغيرها فلدينا دين الإسلام وشريعته هو يكفينا ويغنينا عن كل شيء . انتهى
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دعنا من العلمانية والليبرالية والديمقراطية ... فنحن لانبتغى إلا الإسلام دينا ومنهجا وطريقا
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الديموقراطيع طق طيع هذا مفهومها
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(((((( العلمانية ولدت مشوهة ..... ودعاتها خدام _الالحاد )))))
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تشويه العلمانية العلمانية مشوهه من زمان. ي مشوهه
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من فين متخرجين ه ****
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سيعود الاسلام غريبا كما جاء غريبا ويترك المسلمين الدين والتدين وتظهر امم تتخبط بالظلام والصراعات النفسيه لاتعرف من الاسلام الا رسمه ، ***
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(((((((نحن نعبد الله الذي لا اله الا هو ...... والكهنوتية .....موجودة في حبائل الماسونية التي يتبعها العلمانيين ))))
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الإسلام لا يوجد فيه كهنوت ولا كنيسه ولا الفرقه الناجيه ولكن أعداء الإسلام خلقوا صراع بين السنه والشيعه وبين الدين الإسلامي الحنيف الحقيقي والعلمانية من جهه والليبرالية من جهه آخرى وووووووووووووووووووو
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تعرف وش يعني ديموقراطي ي شين *** لا قام سوى عمره مثقف بكره يطلع مدرسك يغسل شراعك هههه
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مو داري وين الله قاطه مدخلنا بكهف مظلم لا تعليق
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((((((العلمانية مادية دنيوية بحته .....ولا علاقة لها بالعلم كما يحاول بعض المراوغين تصويره ..... وهي لا تعرف الدين ولا الأخلاق ..... وإحلال المناهج الإلحادية محلَّها )))))
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انسان صادق وواقعي,وكلامو خارطة طريق للرجوع الى الحق وبدء تعديل الافكار والتشوهات الحادثه من التشدد البغيض,كثر الله من امثاله.
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كل من كتب له مقاله ع ابو نفسه صار مشهور طاح حضك
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الله يكفينا شرك... امين
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ي زينك ساكت
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لا يوجد في الدين الإسلامي كهنوت ومن أوجد الكهنوت هم من أدعوا الإسلام وكفروا المسلمين في داعش الأولى وداعش الثانيه وداعش الثالثه ومازال الصراع موجود بين التكفيريين وبين المسلمين إلى أن يظهر من يجدد ووو
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