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الرئيسية / بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟
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المرصد 26 3٬963 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أحيا الفنان رابح صقر حفلاً، ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحمل الحفل شعار “كامل العدد، وبدأ الحفل فى الساعات الأولى من صباح اليوم واستمر لأكثر من أربع ساعات .هذا وطالب الجمهور الفنان بأداء رقصة الداب المحظورة إلا أن الفنان أبدلها بحركة العزف في الهواء على العود .
و بدأ “رابح” بأغنية” أنا أحبك أنا أعزك” وتبعها بأغنية “وأنتي حلوة”، ثم أغاني “اليوم يمكن تقولي” و “بعض أحوال” و “يا نسيم الليل”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على التقاط الصور معه .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-09 19:06:18
لا اكون التصفيق حركه ممنوعه خخخخخ
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25 - 😈
2017-09-09 18:57:00
من ركز مع سعيد العويراااان
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24 - رؤية 2060
2017-09-09 18:54:58
رقصة دمبكجي منعوها؟
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23 - رؤية 2060
2017-09-09 18:52:27
رقصة القردة ممنوعة
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22 - الاماني لاتموت
2017-09-09 18:34:25
حد فاهم حاقه في اي حاقه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - مزاجي كذا
2017-09-09 18:25:43
وش السالفة اغلب الي علقو مافهمو السالفة ممكن شرح من الي فهم اتحداكم علقتم وانتم تقولون تبون مترجم اول نفهم السالفة وبعدين نحقف كم عمرة70او 55
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
20 - احمد
2017-09-09 18:17:15
والله لو يعطوني مليون مارحت مصر كيف اكل مصري طول عمر وسخه هو سوري نظافة معدومه عندهم سبب انهم لاصلاه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
19 - سامي
2017-09-09 18:11:33
مش عارف ايه الموضوع دا الراقل بيغني زي الفل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-09 18:08:54
هو بيوال أيه الراقل ده ....😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - الرمش الطويل
2017-09-09 18:02:52
اللهم نستلك الثبات وحسن الخاتمة لي وللمسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
16 - خارج المألوف
2017-09-09 18:02:00
الحمد لله .... الله لايبلانا يبغاله مترجم يوضح وش يقول..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
2017-09-09 17:51:31
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء
لا يعجبني(2) اعجبني(20)
14 - ....
2017-09-09 17:47:04
دليل واضح وبرهان ناصع على إنحدار الذوق العام .
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
13 - ريفيلينو
2017-09-09 17:45:29
عمره 55 عام ياتعليق خمسه من فين جبت السبعين
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,182 )
12 - ابويوسف
2017-09-09 17:43:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
11 -
2017-09-09 17:42:07
يارب حسن الخاتمة وعفوك ورضاك والجنة
لا يعجبني(0) اعجبني(25)
10 - حساب المواطن 🇸🇦
2017-09-09 17:41:27
ياسلام دام عزك ياوطن ..
لا يعجبني(16) اعجبني(15)
9 - 🤔👁👁🇸🇦🤔👁👁
2017-09-09 17:40:19
بمناسبة تحرير القدس ولا مجزرة اطفال المسلمين وش المناسبة ليكون عشان عيد الحجاج 👁👁
لا يعجبني(17) اعجبني(16)
8 - شبرد
2017-09-09 17:40:19
خذوها مني نصيحة .. لاتزعلون من النقد .. ترى النقد ركن أساسي وعامل مهم من عوامل النجاح .
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
7 - يارب عونك
2017-09-09 17:38:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
6 -
2017-09-09 17:36:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(16) اعجبني(16)
5 -
2017-09-09 17:30:23
اللهم إني أسالك حسن الخاتمة والموت على لا اله الا الله .هذا متى بيتوب هذا المغني.عمره تجاوز السبعين سنة ومازال يتصابى ويستعمل البوتكس وغيرها ليظهر بمظهر صغير.يا هاذا المغني ادرك نفسك وتب الى الله
لا يعجبني(3) اعجبني(27)
4 - شبرد
2017-09-09 17:29:33
ماذا فعل .****
لا يعجبني(16) اعجبني(15)
3 -
2017-09-09 17:26:52
فعلا صدق المثل اللي يقول لكل ساقطه لاقطه
لا يعجبني(17) اعجبني(17)
2 - المزيني
2017-09-09 17:25:55
عمري ما سمعت للادمي ذ ولا دخل مزاجي حتى يوم شغلت المقطع ما فهمت شي ههههههههههههههههه صدق شعب مضررروب جوة
لا يعجبني(16) اعجبني(18)
1 - البرعصي
2017-09-09 17:24:41
فنان جميل جدا اناقة وذوق واختيار جميل جدا للكلمات يستحق الانظمام الى قناة طيور الجنة بكل جدارة
لا يعجبني(33) اعجبني(20)

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آخر تعليق
بواسطة : خارج المألوف

عندي سوال للكاتب هل والديك علمانيين؟؟؟؟!!!! ياكاتب انت تبغى ترضي مين في هالدنيا...
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