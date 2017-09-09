الرئيسية / بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟
صحيفة المرصد : أحيا الفنان رابح صقر حفلاً، ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحمل الحفل شعار “كامل العدد، وبدأ الحفل فى الساعات الأولى من صباح اليوم واستمر لأكثر من أربع ساعات .هذا وطالب الجمهور الفنان بأداء رقصة الداب المحظورة إلا أن الفنان أبدلها بحركة العزف في الهواء على العود .
و بدأ “رابح” بأغنية” أنا أحبك أنا أعزك” وتبعها بأغنية “وأنتي حلوة”، ثم أغاني “اليوم يمكن تقولي” و “بعض أحوال” و “يا نسيم الليل”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على التقاط الصور معه .
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التعليقات
26 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-09 19:06:18
لا اكون التصفيق حركه ممنوعه خخخخخ
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25 - 😈2017-09-09 18:57:00
من ركز مع سعيد العويراااان
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24 - رؤية 20602017-09-09 18:54:58
رقصة دمبكجي منعوها؟
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23 - رؤية 20602017-09-09 18:52:27
رقصة القردة ممنوعة
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22 - الاماني لاتموت2017-09-09 18:34:25
حد فاهم حاقه في اي حاقه
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21 - مزاجي كذا2017-09-09 18:25:43
وش السالفة اغلب الي علقو مافهمو السالفة ممكن شرح من الي فهم اتحداكم علقتم وانتم تقولون تبون مترجم اول نفهم السالفة وبعدين نحقف كم عمرة70او 55
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20 - احمد2017-09-09 18:17:15
والله لو يعطوني مليون مارحت مصر كيف اكل مصري طول عمر وسخه هو سوري نظافة معدومه عندهم سبب انهم لاصلاه
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19 - سامي2017-09-09 18:11:33
مش عارف ايه الموضوع دا الراقل بيغني زي الفل.
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18 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-09 18:08:54
هو بيوال أيه الراقل ده ....😂😂😂
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17 - الرمش الطويل2017-09-09 18:02:52
اللهم نستلك الثبات وحسن الخاتمة لي وللمسلمين
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16 - خارج المألوف2017-09-09 18:02:00
الحمد لله .... الله لايبلانا يبغاله مترجم يوضح وش يقول..
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15 - لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين2017-09-09 17:51:31
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء
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14 - ....2017-09-09 17:47:04
دليل واضح وبرهان ناصع على إنحدار الذوق العام .
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13 - ريفيلينو2017-09-09 17:45:29
عمره 55 عام ياتعليق خمسه من فين جبت السبعين
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( عدد التعليقات 15,182 )12 - ابويوسف
تعليق مخالف
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11 -2017-09-09 17:42:07
يارب حسن الخاتمة وعفوك ورضاك والجنة
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10 - حساب المواطن 🇸🇦2017-09-09 17:41:27
ياسلام دام عزك ياوطن ..
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9 - 🤔👁👁🇸🇦🤔👁👁2017-09-09 17:40:19
بمناسبة تحرير القدس ولا مجزرة اطفال المسلمين وش المناسبة ليكون عشان عيد الحجاج 👁👁
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8 - شبرد2017-09-09 17:40:19
خذوها مني نصيحة .. لاتزعلون من النقد .. ترى النقد ركن أساسي وعامل مهم من عوامل النجاح .
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7 - يارب عونك2017-09-09 17:38:15
تعليق مخالف
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6 -2017-09-09 17:36:47
تعليق مخالف
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5 -2017-09-09 17:30:23
اللهم إني أسالك حسن الخاتمة والموت على لا اله الا الله .هذا متى بيتوب هذا المغني.عمره تجاوز السبعين سنة ومازال يتصابى ويستعمل البوتكس وغيرها ليظهر بمظهر صغير.يا هاذا المغني ادرك نفسك وتب الى الله
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4 - شبرد2017-09-09 17:29:33
ماذا فعل .****
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3 -2017-09-09 17:26:52
فعلا صدق المثل اللي يقول لكل ساقطه لاقطه
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2 - المزيني2017-09-09 17:25:55
عمري ما سمعت للادمي ذ ولا دخل مزاجي حتى يوم شغلت المقطع ما فهمت شي ههههههههههههههههه صدق شعب مضررروب جوة
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1 - البرعصي2017-09-09 17:24:41
فنان جميل جدا اناقة وذوق واختيار جميل جدا للكلمات يستحق الانظمام الى قناة طيور الجنة بكل جدارة
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بواسطة : خارج المألوف
عندي سوال للكاتب هل والديك علمانيين؟؟؟؟!!!! ياكاتب انت تبغى ترضي مين في هالدنيا...
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