بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

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صحيفة المرصد : أحيا الفنان رابح صقر حفلاً، ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحمل الحفل شعار “كامل العدد، وبدأ الحفل فى الساعات الأولى من صباح اليوم واستمر لأكثر من أربع ساعات .هذا وطالب الجمهور الفنان بأداء رقصة الداب المحظورة إلا أن الفنان أبدلها بحركة العزف في الهواء على العود .

و بدأ “رابح” بأغنية” أنا أحبك أنا أعزك” وتبعها بأغنية “وأنتي حلوة”، ثم أغاني “اليوم يمكن تقولي” و “بعض أحوال” و “يا نسيم الليل”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على التقاط الصور معه .

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