شاهد ولادة طفل ضخم جدا في أستراليا – صور

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صحيفة المرصد : أنجبت امرأة من ولاية كوينزلاند الأسترالية طفلة تزن نحو 6.5 كيلو جرام أي ما يقرب من ضعف وزن أي مولود جديد طبيعي.

ولدت مايسي ماكدونالد في هذا الشهر من خلال عملية قيصرية، ويقول والدها مايسى فاجأتنا بوصولها أسبوعًا مبكرا عن ميعاد الولادة الطبيعي ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة؛ حيث سجلت الطفلة رقمًا قياسيًا كونها أكبر طفل من حيث الوزن ولد في مستشفى روكهامبتون.

نشر الوالد ماكدونالد علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لحظة ولادة مايسي.

وعلق على الصوره قائلا ، وفقاً لما ترجمه موقع بوابة الأهرام : “أود أن أريكم مايسى ليلى ماكدونالد، والتي تزن 6.20 كجم والتي تعد أكبر طفل ولد في مستشفى روكهامبتون”، وكتب “مرحبا بك في العالم والأسرة يا ابنتي الضخمة”.

بالإضافة إلى شقيقتها، أوبري روز، التي تبلغ من العمر 17 شهرا لم تتفاجأ الأسرة بالأطفال بشكل كبير كما كان حال الممرضات والطبيب الذي أجرى عمليه الولادة؛ حيث كانت أوبري روز أيضا طفلا ثقيلة الوزن فكانت تزن 5 كجم عند الولادة.

تنضم مايسي إلى قائمة طويلة من الأطفال كبار الحجم المولودين في كوينزلاند مع أوليفر ستوكس و الذي يحمل لقب أثقل طفل مولود في العلم الذي يزن 7كيلو جرامات.

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