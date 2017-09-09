سقوط مُذلّ لـ “ليفربول” أمام “مانشستر سيتي” بخماسية – فيديو

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صحيفة المرصد : ثأر مانشستر سيتي للمدفعجية أرسنال ولقن ضيفه ليفربول درسا قاسيا بالتغلب عليه 5 – صفر يوم السبت في لقاء قمة مبكر في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وألحق مانشستر سيتي بضيفه الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ووجه صفعة مبكرة إلى طموحات ليفربول في المنافسة على لقب الدوري حيث تجمد رصيد الفريق عند سبع نقاط فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط ليتصدر جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وكان ليفربول سحق ضيفه أرسنال 4 – صفر في المرحلة الثالثة قبل فترة توقف المسابقة بسبب جولة المباريات الدولية التي شهدتها الأيام الماضية.

ولكن مانشستر سيتي أفسد انطلاقة ليفربول في الموسم الحالي وألحق به هزيمة كبيرة كما شهدت المباراة طرد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 37 .

وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف مبكر سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 25 .

وبعد طرد ساديو ماني ، استغل أصحاب الأرض التفوق العددي ولقنوا ضيفهم درسا قاسيا حيث سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدفين للفريق في الدقيقتين السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و53 ثم أضاف البديل ليرو ساني هدفين آخرين في الدقيقتين 77 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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