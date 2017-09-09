بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

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صحيفة المرصد : تأهل الشباب اليوم السبت، إلى دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد بعد فوزه الصعب الذي حققه على الباطن بهدف دون مقابل.

وسجل هدف الشباب محترفه ماركوس بيزيلي بطريقة رائعة من ضربة ركنية نفذها مباشرة في الشباك عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.

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