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بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف
صحيفة المرصد : تأهل الشباب اليوم السبت، إلى دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد بعد فوزه الصعب الذي حققه على الباطن بهدف دون مقابل.
وسجل هدف الشباب محترفه ماركوس بيزيلي بطريقة رائعة من ضربة ركنية نفذها مباشرة في الشباك عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.
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التعليقات
1 - هجـــرس2017-09-09 22:27:53
باض الديك
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آخر تعليق
بواسطة : بلادي زوينا
شبشباتي تصبحين على خير...
بواسطة : عبدالله
عايزين رز بطريقه تانيه ؟؟؟...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
زوينا انت تتكلم يمني وهذاك اليوم تقول يارب يفوز منتخبنا السعودي !!! 😂...
بواسطة : انـــــــــــا
بعض الاقارب عقارب ...............
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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