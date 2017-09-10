سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

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صحيفة المرصد-وكالات : سيكون جهاز آيفون 8، المقرر إطلاقه في 12 سبتمبر الجاري، الأغلى من بين الهواتف الذكية التي طرحتها شركة أبل حتى الآن، والسبب في ذلك هي شركة سامسونغ المنافسة لها في هذا المجال بحسب سكاي نيوز.

وتشير تقارير إلى أن سعر آيفون 8 سيكون حوالي 1100 دولار أميركي، وهو سعر يعتبر عاليا وفق معايير أبل، التي لا تزال تعتمد على شركة سامسونغ في توريد بعض أجزاء هواتفها الذكية. ويقول خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية إن شاشات OLED المستخدمة في آيفون 8، والتي توفرها سامسونغ لشركة أبل، تكلف ضعف لوحات LCD المستخدمة في هواتفها السابقة. وتبلغ تكلفة شاشات OLED ما بين 120 و130 دولارا أميركيا لكل جهاز آيفون، بينما كانت تكلفة شاشات LCD تتراوح بين 45 و55 دولارا أميركيا للجهاز الواحد، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وسيحتم هذا السبب على أبل البحث عن مورد جديد لشاشات OLED بديلا عن شركة سامسونغ، في أقرب وقت ممكن، لضمان أنها إنتاج ما يكفي من الطلب على هاتفها الجديد، وخفض سعر البيع للمستخدمين. ولكن شاشات OLED من سامسونغ ليست مكلفة فقط، بل إنه لا يمكن الاعتماد عليها في التعرف على بصمات الأصابع لعدم توفرها على ماسحات ضوئية، الأمر الذي سيتسبب في إلغاء واحدة من أبرز ميزات آيفون 8.