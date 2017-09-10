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شاهد بالفيديو: مفحط كاد أن يتسبب في كارثة مروعة..بعد أن اصطدم بسيارتين
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فقد مفحط السيطرة على سيارته في أحد الطرق السريعة، مما تسبب في اصطدام سيارتين، وكاد أن يتسبب في كارثة مرورية.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان حدوثه، سير المفحط بسرعة جنونية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بسيارة أخرى ثم تصطدم السيارة الثانية بسيارة ثالثة في مشهد مروع.
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التعليقات
14 - 🌴🇸🇦🌴2017-09-10 11:29:39
يجب مضاعفة عقاب هؤلاء الهمج السفهاء المتخلفين . واللي في راسه موال تفحيط فليذهب في مكان بعيد فاضي
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13 - ماجد2017-09-10 11:29:07
وش دخل أمه يا السفيه يا ناقص العقل يا الدلخ
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12 - لازم يطبق قانون2017-09-10 11:27:09
اتمنى يطبق قانون اي مراهق يفحط يسجن الي يفحط وابوه أو ولي أمره , لأن هو المسؤول مهيته بالشوارع وموفر له السياره يأذي فيها خلق الله , واذا انسجن ولده المفحط جى يتبكبك يدور واسطه يطلعه هذولا شررر
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11 - ⛔️⛔️⛔️2017-09-10 11:25:49
لماذا أصبحت دوريات المرور لاتتواجد بالطرق والاحياء إلا نادراً وقليل ماتشاهد دورية مرور؟الطرقات أصبحت فوضى
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10 - يمهل ولا يهمل2017-09-10 11:21:39
اللعنة رجعتله اسرع من الضوء
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9 - نجداوي2017-09-10 11:21:19
ننتظر بفارغ الصبر قانون مثل الدول الكبرى حتى ننجح في القضاء على هذه الجراثيم قليله التربيه
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( عدد التعليقات 10,648 )8 - العنيد
اللهم اسلب نعمتك من كل من لا يشكرها يارب
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( عدد التعليقات 10,648 )7 - العنيد
تلعن امه ليه العنه هو لابارك الله فيه
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6 - الله لا يبلانا2017-09-10 11:11:06
طيب ليش تلعن امه ايش دنبها .اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، وهي من كبائر الذنوب ، ولهذا .اللعنة ترجع على صاحبها ويصبح ملعون وهذا ماحدت لك لانك مسرع مثله لتصوره
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5 - زاير2017-09-10 11:07:43
السبب في انتشار هذه الظاهره المروووور اذا قبضو على مفحط فكوه بالواسطه وعاد الى الشارع يستعرض وبقتل الابريا
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4 - الصريح جدا2017-09-10 11:01:14
يجب الظرب بيد من حديد على هالاشكال ومنعهم من القياده نهائيا
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3 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕2017-09-10 11:00:11
مهززززلة ومسخررررررة فكل مفحط مباشررررة للحد الجنوبي ....
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2 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-10 10:57:42
حقك ومجاك يلي تصور تلعن امه ليه ولعنه ترجع لا صاحبه في الاول والاخير
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( عدد التعليقات 1,962 )1 - نبرااس
وانت الله يهديك تمشي وراه وهو يفحط علشان تصوره,,مانشوف هالمناظر الا في بلادنا والسبب ان عقوبة التفحيط مازالت تساعد على استمرار مثل هؤلاء في العبث بالطرقات.
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آخر تعليق
بواسطة : بريال عيش حب
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بواسطة : ماجد
وش دخل أمه يا السفيه يا ناقص العقل يا الدلخ...
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