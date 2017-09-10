شاهد بالفيديو: مفحط كاد أن يتسبب في كارثة مروعة..بعد أن اصطدم بسيارتين

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فقد مفحط السيطرة على سيارته في أحد الطرق السريعة، مما تسبب في اصطدام سيارتين، وكاد أن يتسبب في كارثة مرورية.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان حدوثه، سير المفحط بسرعة جنونية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بسيارة أخرى ثم تصطدم السيارة الثانية بسيارة ثالثة في مشهد مروع.

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