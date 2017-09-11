شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة لصوص لصراف في محافظة طريب بعسير .

وأظهر الفيديو 3 لصوص ومنهم قائد سيارة “ونيت” ، وهو يقترب من من الصراف التابع لمصرف الراجحي ، ليقوموا بمحاولة سحبه أكثر من مرة من مكانه ، وينجحون في الأخير في خلعه من مكانه .

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