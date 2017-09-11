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شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة لصوص لصراف في محافظة طريب بعسير .
وأظهر الفيديو 3 لصوص ومنهم قائد سيارة “ونيت” ، وهو يقترب من من الصراف التابع لمصرف الراجحي ، ليقوموا بمحاولة سحبه أكثر من مرة من مكانه ، وينجحون في الأخير في خلعه من مكانه .
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التعليقات
42 - زائر2017-09-11 05:59:58
يا ويلهم من الله..لكن ليش المصور نسكين خايف ونفسه بيوقف ومتخفي هل السراق واهل الباطل صاروا اكثر جراه من الشرفاءواهل الحق..زمن عجيب غريب!!
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41 -2017-09-11 05:52:29
مقيم في السعودية اشوفك ترفع صوتك على المواطنين اذا مو بعاجبك البلد خلص شغلك وارجع بلدك لا ترفع صوتك
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40 - نقاش الحقيقه2017-09-11 05:36:29
هؤلاء مفسدين بالأرض (قص رقبه على طول ) !!!!!!
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39 - ابو العدل - مكة2017-09-11 05:35:02
شرعاً يطبق بحقهم حد الحرابة بضرب اعناقهم بالسيف
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38 - ابو العدل - مكة2017-09-11 05:31:08
شرعاً يطبق بحقهم حد الحرابة بضرب اعناقهم بالسيف
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37 - العنزي2017-09-11 05:17:31
ههههههه شايب من عسير الله يصلحك تقول السرقه في وضح النهار البس نظاراتك يالشايب وبعدين ليه مايوثقون سرقه ****.
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36 - شاآآآايب من جبل عسير2017-09-11 05:07:55
المصور شكلة صغير سن او إمرأة.والحرامية شكلهم محششين وخارج التغطية. سرقة في وضح النهار وصياح ويصدموم الصراف بقدمة الموتر!؟!.نسأل الله أن يهديهم ويرزقهم عن الحرام من فضلة وكرمه.
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35 - ابو احمد2017-09-11 05:03:17
المراقبة بالكميرات والله مصيبة سرقة صراف بهذا الشكل اللهم احفظ هذا البلد وبلاد المسلمين من كل شر
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34 - .///محمد2017-09-11 05:00:51
كان على طول اتصل بالشرطه***
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33 - مقيم بالسعودية2017-09-11 04:59:55
كنت ناوي انا وصاحبي نزور الجنوب بس خلاص كنسلنا×الموضع من اساسو البريد مهو بين من العنوان
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32 - منقاش2017-09-11 04:56:13
المقطع مدته دقيقة ونصف وكان على من قام بالتصوير الاتصال على الشرطة في الثواني اولى بدلا من انقطاع نفسه والرعب الذي اصابه وهو يصور
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31 - وهم الايام2017-09-11 04:46:23
المصور ذروق اقل شيء بلغ عليهم يالخبل ثواني والدوريات عندهم
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30 -2017-09-11 04:44:32
ابن البلد اذا لم يجد شئ في بلدانهم او اخذ عنه شئ او حجزت له شئ سيسرق لا محاله حتى لو كان من افضل البشر
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29 - وهم الايام2017-09-11 04:44:24
اما الآن لازم تنزل من سيارتك للصراف اللي داخل البنك وتسحب وحتى اغلب الصرافات اللي بالطريق الآن اغلبها خالية من النقود
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28 - همسات2017-09-11 04:43:00
مسكين خايف لو شافوه وهو يصورهم كان طلعوا وذبحوه شكلهم بايعينها !! 😳
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27 - وهم الايام2017-09-11 04:42:04
عليهم لعنة الله وملائكته والنَّاس اجمعين هؤلاء الشرذمة هم سبب في ازالة كثير من البنوك لصرافاتها من الشوارع وهذا الملاحظ في السنوات الأخيرة كنّا سابقا نسحب المال بكل يسر من الصرفات في الطرقات
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26 -2017-09-11 04:40:13
مايصلح ناس تلعب وناس تتعب وما تلاقي
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25 - ل2017-09-11 04:39:31
المصور قامط ام العافية😂😂
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24 -2017-09-11 04:38:14
المطاعم كلها قذرة ووساخة واكل وزيوت خبيثه والاسواق غش وتدليس ونصب واحتكار والموظف الصغير والكبير يرتشي بكل الطرق الا من رحم الله وهذاالذي خرب البلد وجميع البلدان الخير ماخلى للطيب يدنس البلد من اجل..
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23 -2017-09-11 04:33:17
الحل هوالعودةتوطين التجارةوالوظائف بنسبة75%كي يتعودواويتكلمون ابنائناماتذكروااليماني بال بالاكل ويبيعةللناس حوثيين بس متخفين هذاتبين لناوالخافي أعضم وغيرةكثيرواترك عنكم الجشع مافي مثل المواطنين للبلد.
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22 - بنت الوطن2017-09-11 04:31:07
حسبي الله ونعم الوكيل داجين في الشوارع سرقة الناس أو الصرفات إذا لم يتم جلدهم امام الناس في المولات ما حيتأدب هؤلاء المفسدين
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21 - محمد الجعيد2017-09-11 04:29:43
المصور خايف لاهو اللي وثق الحدث وقرب اشكالهم ولاهو اللي ريحنا منه . هذولي بايعينها والدليل فيه سيارات تمر مع الطريق
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20 - مقيم بالسعودية2017-09-11 04:28:27
يعم انتو بتعلقواالغلط والمخدرات والصياعه بشماعه بتعت الاجانب ليه كل دول العالم فيها اجانب وبطاله ومشاكل اطرح حل جذري وقدموا للحكومة لو رافضين تعال سب واللعن في الناس ولعلمك انا طالب وزائر مش شغال هنا
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19 - مواطن يحب الهياط2017-09-11 04:23:25
الله ساتر علينا بغشامة الناس .. اما اشتغل صح او اترك هالشغلة
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18 - شر البلية ما يضحك2017-09-11 04:20:39
شرذمه ينسبون أنفسهم لعاشر جد ملقطين مشردين من اليمن ذباب آذوا خلق الله ويفتخرون بأذيتهم للمسلمين أعوذ بالله منهم .
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17 - الله اعلم هذولا الشباب لو حصلوا شغل كان ماسرقوا لكن الوافدين2017-09-11 04:17:33
مسيطرين على كل شيء حسبنا الله عليهم وعلى من يتستر عليهم . امام احد المطاعم الشهيرة في الرياض فيه مواطن يبيع عطور بعد شهر اقسم بالله يمنيه 3 وعلى يساره 2 يمنيين . تسبب في قطع رزقه حسبنا الله عليهم
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16 - مقيم بالسعودية2017-09-11 04:16:32
ياعم خلاص سيبكم من المصور حد عرفهم يروح ينصحهم ويخليهم يصلوحوا الهباب اللي خربو الواحد يحمد رب يحصل صراف في كل مكان لو عندك ضرف لقدرالله ترفسو النعمة بيئديكم ليه بتحبو النكد بس؟؟؟؟ حد عاقل يجاوب
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15 - سلامات المصور2017-09-11 04:06:12
يا انه ميت من الخوف او كان جاي من مكان بعيد . اعوذب الله يطرد نسمه
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14 - عزيز2017-09-11 04:03:42
هؤلا وأمثالهم لو تم تطبيق شرع الله فيهم بدون محاكمة على طول قص يد بدون تأخير لما رأينا مثل هذه الجرائم فالجريمه واضحة لا تحتاج لمحاكمة وشرع الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم .. ماقال فاسجنوهم
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13 - مقيم بالسعودية2017-09-11 04:02:37
المصور محسسني دبابه داخله عليه ياحرام غلبان وخايف الصيع سارقين الجب واضح بس الغريب الصرافه مش بيكون معه جرس اندار مع اي جهة حكومية او بنك ؟؟ اللي صاير داه كتير وحرام والله ياشباب تخرب بلدك بئيدك
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12 - عبادي الهلالي2017-09-11 04:01:25
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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11 - تعليق 32017-09-11 03:58:51
ما ابي اقولك كذاب . هذي محافظه كبيره فيها امن وامان والجهات المختصة موجودة والله الحمد . هذولا الحرامية صدموا الصرافة وحاولوا يسحبونها ما انسحبت معهم وهربوا وخلوها . بين من التصوير
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10 - المفروض المصور يبلغ الدوريات2017-09-11 03:55:37
والمصيبة الصوص الضاهر انهم على شارع عام ولا احد قالهم شيء ؟؟؟
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9 - عبدالله اليامي2017-09-11 03:52:02
الي صور خايف لا هو الي وثق الحدث زي الناس ولا هو الي بلغ الدوريات لتباشر الموقع أقرب دورية ، عموما ً ستطالهم يد العدالة قريبا ً فنحن في المملكة ولسنا في مصر .
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8 - خالد العطيشان2017-09-11 03:47:51
هذا الأمن والامان اللي أزعجونا فيه ليل نهار نهار وليل
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7 - الحقباني2017-09-11 03:47:01
علم البنوك ذكيه وهذا صرف مؤن عليه والاخوف فقط يقبض عليه ويتم استرجع المبلغ وسجنهم علم
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6 - فرندقس2017-09-11 03:39:16
مصور التكسير للصراف خايف باين بدل تصويرك هذا اللي مأمنه فايده كان اتصلت على الشرطه وقبضوا عليهم بكل سهوله قاعد تتفرج على الحراميه ما عندك حسن تصرف صحيح
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5 - أفريقي2017-09-11 03:39:04
كاميرا ساهر وسحبوها، أجهزة الصراف وكسروها الفاعل شبه معروف من نوعية سياراتهم والمتهمين هم كبش الفداء الدائم أجانب أو أفارقة ليبعدوا الشبهات عن ساحتهم.
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( عدد التعليقات 15,201 )4 - ابويوسف
احسن حل لا تحكمو اغلاق التجورى لكى لا تخسرو الصرافه والدراهم اصبح الان البيوت بدون شبك حرامى لكى لا يكسر البيبان خذا ماتريد بدون تخريب
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3 - عابر سبيل2017-09-11 03:32:16
فين رجال الأمن في طريب ....ياكثر سرقاتها وجرايمها....ما يعدي اسبوعين الا ونسمع بجريمة في طريب
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2 - Do11222017-09-11 03:31:22
شاص وليس ونيت
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-11 03:30:14
طيب اتصل على الشرطة او صوت عليهم خلهم يهربون .. صحيح شعب يهوى توثيق الأحداث بدون تدخل في فك اشتباك او منع سرقة او نجدة احد 🎥
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