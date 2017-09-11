“ناسا” تحذر من خطر محدق سيخرج من قلب الأرض
صحيفة المرصد:عندما يتعلق الأمر بالقلق بشأن الأحداث الكارثية الوشيكة، يتبادر إلى الأذهان أن أسوأها سيكون اندلاع حرب عالمية ثالثة,ولكن، وفقا لناسا، فإن هناك أمر أكثر خطرا على كوكبنا، ويكمن تحت أقدامنا، وهو ظاهرة “البراكين الهائلة” أو “supervolcanoes”.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”يحمل أكثر من 20 بركانا على كوكب الأرض لقب “البركان الهائل”، مع انفجارات كبيرة تحدث في المتوسط مرة كل 100 ألف عام. وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم في الوقت الراهن.
وتقول ناسا إن ثوران واحد منها فقط يمكن أن يشكل تهديدا للجنس البشري، أكبر من تهديد الكويكبات، ولحسن الحظ، فقد وضعت وكالة الفضاء الأمريكية خطة لمنع حدوث هذه الكارثة.
ويخفي متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة فوهة “كالديرا يلوستون” الهائل، التي يبلغ قياسها 30 ميلا على 45 ميل، وهي مليئة بالصخور البركانية المنصهرة، وهي مسؤولة عن ينابيع الماء الساخن التي تميز هذه المنطقة. لكن بالنسبة لعلماء ناسا، فهي تعد أيضا من بين أكبر التهديدات الطبيعية للحضارة الإنسانية، فهي مركز لبركان هائل محتمل، حيث أنه في حال انفجاره ستغمر المواد المنصهرة مئات الأميال لتحرق كل شيء داخل مساحة 60 ميلا.
لكن الدمار لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أن الغبار والغازات التي يسببها ثوران البركان يمكنها القضاء على المحاصيل وإغراق العالم في “شتاء بركاني” قد يستمر لعقود ويقتل الملايين.
ويقول فريق علماء ناسا إن الخطة التي وضعوها والتي تم نشرها لأول مرة عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية، يمكن أن تمنع حدوث ثوران بركاني من خلال “شفط” الحرارة من القمة البركانية وتحويل الطاقة الحرارية الأرضية إلى كهرباء.
إذا أنه في حال تمكن الباحثون من استخراج المزيد من الحرارة، فإن ذلك البركان الهائل لن يثور أبدا.
ووفقا للخطة فإنه سيتم حفر ما يصل إلى 10 كلم أسفل البركان، وضخ المياه تحته بضغط عال، وستعود المياه إلى درجة حرارة 350 مئوية (662 فهرنهايت)، ما سيؤدي إلى سحب الحرارة ببطء يوما بعد يوم من البركان.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
هل اصبحت ناسا فزاعة أمريكية تخوف العالم بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العلم عندالله سبحانه وتعالي بس يبون يخوفون العالم ويربكونهم. ٢٠١٢ نهايه العالم قالو. واخرتها طلع فيلم. يحكي عن نهايه العالم خرابيط عالفاضي. لو يسكتون احسن لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل هذي خزعلات وخرابيط مالها داعي. العلم عند الله سبحانه وتعالي. كلها خرابيط ناسا اكبر كذابين. قد قالو ٢٠١٢نهايه العالم و ٢٠١٣نفس كلام فاضي ياليت ناسا تسكت احسن لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل هذي خزعلات وخرابيط مالها داعي. العلم عند الله سبحانه وتعالي. كلها خرابيط ناسا اكبر كذابين. قد قالو ٢٠١٢نهايه العالم و ٢٠١٣نفس كلام فاضي ياليت ناسا تسكت احسن لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب الكوكب مدري حجر باقي بيطيح والا لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بتوقف بركان اجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ناسا الكذاب الاشر وبين فتره واخرى يخرجوا بكذبات جديده فقبل قتره قالوا ان هناك نيزك سيصتدم بالارض ويحدث كارثه ولم يحصل شي والان براكين وقبلها مخلوقات فضائيه وكلها كذب لتتظاهر انها المنقذ للبشريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هاذا ابتزاز قادم للدول المتخلفه من الدول العظمى لمكافحة الكوارث وغيرها من خرابيط طيب ليه مااستجابت أمريكا لاتفاقية المناخ وقللة من انبعاث الغازات من مصانعهالظخمه ورفض ترامب التوقيع هههه كذب ابتزاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طولت الحرب العالميه الثالثه نبي نشوف النووي وهو يرج الارض نبي نسمع موسيقى الحروب نبي نسمع طيخ وطاخ كل دوله عندها نووي وساكته نبي علشان نصدق لازم نشوف النووي قوه ثاثيره
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قل لا يعلم جنودك ربك إلا هو ،،، الله أعلم متى يشاء الله أن تقوم القيامة أو أن يطوي الأرض والسموات .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني يبردون البركان و..كوذه ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحانك يارب ما اعظمك ياجبار .اعاصير وبراكين والقادم بإذنك وتدبيرك اقسى وأمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نسلم من الارهاب الامريكي والروسي والمجوسي والصهيوني ... والبشريه بخير . هولاء هم سبب دمار الارض بتجاربهم النوويه . يالا ياكيم اونغ قنبله وحده على امريكا تنهي مآسي البشريه من هذه الدوله الارهابيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يبعد الشر عن المسلمين ويهلك الكافرين ويجعل المحن والفتن على ارضهم قولو آمين كلكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذااتاامرالله فلاهم ولاغيرهم يقدران يقف امامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قايل لكم هذا الغرب مصايب في كل شيء سبحان الله يحاولون بقدر المستطاع ايقاف بركان بعد الله من الانفجار ! عندنا نستسلم و نقول خله ينفجر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
خرابيط واحد بقول بتنفجر براكين والثاني يقول نهايه العالم الكلي بعد شهر بسباب كوكب بيطيح على الارض وكلها شخابيط وخرابيط اعلاميه العلم عند الله سبحانه وتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يناس متى تستوعبون ان الكوارث الطبيعيه مالها علاقه باعتقادات البشر الاعصار لايفرق بين طفل وكبير بين مسلم ومسيحي او هندوسي مره من المرات جاء مطر وجو جميل وبعدها عاصفة غبار ايش تسمي هذا غضب ورضا؟
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
ايه هين .... اذ اراد الله لها الثوران فلا راد لمشيئته سبحانه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لو حدث فانهم فقط يغيرون مسميات ذكرها القران وعرفها المسلمون قبلهم كالبحاار سجرت والكواكب انترث ايضا الجبال كالعهن المنفوش والكثير موجود لدينا يعني ناسا نظامها لصق ونسخ!!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
100 الف عام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دام فرعون ومفرعنيه فوق الارض مافي خوف من باطنها البته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عسى هذا الخطر يطلع في ايران ويمسح طهران ويساويها بالأرض علشان نفتك من خطر المجوس وبلاويهم الشركية لعنة الله على الخميني وشلة المجوس الفجره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 سنه وانا اسمع قالت ناسا حذرت ناسا احس ناسا مره به وسواس مسحوره لها هدف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مايصدقهم الا بهيمه انعام عليهم لعنه الله يستخفون بعقول المسلمين واساس العلوم واكتشافات العالم من كتب المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البلاوي ان شاءالله تقع على أمريكا وروسيا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لايكون ابوصالح المسردب بيخرج من سرداب الأرض عجل الله فرجه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كل شي بعلم الغيب وامره عند الله سبحانة وتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلام فاضي ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق