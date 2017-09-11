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شاهد بالصور: التصاق فتاتين بطريقة غريبة في منطقة الرأس!

شاهد بالصور: التصاق فتاتين بطريقة غريبة في منطقة الرأس!
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المرصد 24 2٬349 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل البريطانية” حالة التصاق توأم (في منطقة الجبين) وهو من النوع النادر، مشيرة إلى ما قاله الأطباء باحتمالية تعرضهم لخطر الموت بمجرد التفكير في إجراء عملية لفصلهم.
وأكدت أسرة الطفلتين جوي و جويس ماغسينو، ذو الـ 10 سنوات، من الفلبين، أن إجراء العملية يكلفهم 75 ألف جنيهًا استرليني، في حين أن راتب الأب يبلغ 6 جنيه استرليني في اليوم.
ولفتت “الديلي ميل” إلى أن أم الطفلتين (جوماري) قد هاجرت للعمل في الخارج إلى قطر للعمل كخادمة في محاولة لجمع المبلغ المطلوب، وأنها تركت الفتيات في رعاية أقاربهم.
وقال ماغسينو (والد الفتاتين): إننا نحاول جاهدين لتنظيم الأموال على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن أكد الأطباء أن الفتيات يمكن فصلها، ولكن لم نتمكن من حشد ثلث المبلغ منه حتى الآن.
وأعرب والد الفتاتين أن يحصل على ” مساعدة من المستشفيات في بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، مطالبًا بلاده بتحمل نفقات علاج فتاتيه لأنه غير قادر على تحمل مصاريف العلاج.
وأوضح ماغسينو أن الفتاتين عندما ولدتا كانتا تتغذيان من خلال أنبوب من البلاستيك ولكنهما اليوم يتناولان وجباتهما بأنفسهما.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - ظل الرياض
2017-09-11 13:31:29
سبحان الله وبحمده...سبحان الله العظيم ولله في خلقه شئون
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23 - الفلبين يستاهلون كل خير
2017-09-11 13:16:08
بلد محب لبلدنا وللمواطن السعودي بشكل عام
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22 - البرنس
2017-09-11 13:15:19
لا حول ولا قوة إلا بالله أعانهم الله على ماهم فيه من ابتلاء
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21 -
2017-09-11 13:03:21
تدرون عاد كل واحد يدفع فلوس ويدعواعلى الجنب الي يريحوةنشوف منهوالي يفوز وانامن رخصتكم بطلع للبرواعيش لحالي وحدي مع الخيال.والخيام .والبعارين .والغنم .والبط . والدجاج .والخيل .والفنجال .دنياكم لكم
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20 - ررر
2017-09-11 13:01:55
الله يكون بعونهم لو انهم بوذيين لكن الله يكون بعونهم .طيب خاطبو مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض .
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19 - بدر
2017-09-11 12:50:57
فكهم عن بعض صعب، نص الدماغ بيروح، شكل الأطباء طمعانين بالمبلغ
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18 - ياسمين 🌸
2017-09-11 12:48:59
اللي قميصها مخطط بأحمر مابان وجهها
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( عدد التعليقات 890 )
17 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-11 12:48:31
الحمد لله على كل حال ، ربي يشفيهم ويسهل علاجهم ، والله هذه الحاله الي تستحق المساعده السريعه وياليت الرجل الطيب الانساني د عبدالله الربيعة يشوف الخبر هذا
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( عدد التعليقات 4,172 )
16 - سهم
2017-09-11 12:38:49
الحمد لله على نعمة العافية .
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15 -
2017-09-11 12:33:43
رد 11 ***
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14 - ياعباد الله اتقو الله ولا تعصوه
2017-09-11 12:23:32
الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاهم وفضلني على كثيرا ممن خلق تفضيلا لو اراد الله لجعل احدنا مكانهم ولكن جعلنا مستقلين في احسن خلقه معافين نستطيع ناكل ونشرب ونغسل انفسنا بأنفسنا فكم من محروم فأحمدو الله..
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13 - مسمار
2017-09-11 12:22:53
سبحااان الله وبحمده سبحااان الله العظيم وهو احسن الخالقين!!
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12 - عبادي الهلالي
2017-09-11 12:21:43
وينك يالدكتور الربيعه عنهم .....******
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11 - Visitor
2017-09-11 12:20:15
الي سمو الامير محمد بن سلمان : قال الرسول (ص) في كل كبد رطبة أجر ... أمر كريم بفصلهم و إحتسبها صدقة عن والدنا خادم الحرمين و عنك و عن شعبنا و وطننا ليجعل الله لنا بها مخرجا و الله يؤيدكم بنصره.
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10 -
2017-09-11 12:05:07
لابد من الفصل عند دكتور متمكن والفلوس بالنسبه الفلبين امورهم زينه
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9 - ابو. بدر.
2017-09-11 12:04:35
أين. من يبحثون عن. الأجر والثواب من الله. أين أهل البصر والبصيرة. أين المحسنين. لكن العين بصيره واليد قصيره يا ليت. مستعد اتبرع. ب ٢٠٠٠ ريال باقي راتبي ،، أين أهل العقول. وأين المعتبرين.
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8 -
2017-09-11 12:00:12
ت3 قلم الكوافيرة / الكوفيرة قلم تاخذ الاخوان شماعة****
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7 - منصور
2017-09-11 11:58:48
تبارك الله احسن الخالقين
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6 -
2017-09-11 11:57:30
واضح ان الكوافيرة قلم تتحدث
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( عدد التعليقات 15,212 )
5 - ابويوسف
2017-09-11 11:56:14
وين الجمعيات الخيريه لديهم اسمع حتى القطط له مستشفيات الله يكون بعونهن وعون والديهما
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4 - نهر عطشان
2017-09-11 11:56:11
الله يكون في عونهم ويشافيهم ولكن الالتصاق بالرأس خطر فصله
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3 - اخواني تافه
2017-09-11 11:54:39
اخواني يسال هذولي فين الهيئه عنهم
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2 -
2017-09-11 11:50:32
سبحان الله العظيم .. ويا جماعة احمدوا ربكم على النعمة اللي أنتم فيها .. الحمد لله على كل حال
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1 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-11 11:49:57
يا ألله 🏳كم انا في نعمة 🏳وللأسف أجهلها أو اتجاهلها 🏳وغيري الكثير الكثير من الأصحاء😢
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