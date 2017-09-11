شاهد بالصور: التصاق فتاتين بطريقة غريبة في منطقة الرأس!

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل البريطانية” حالة التصاق توأم (في منطقة الجبين) وهو من النوع النادر، مشيرة إلى ما قاله الأطباء باحتمالية تعرضهم لخطر الموت بمجرد التفكير في إجراء عملية لفصلهم.

وأكدت أسرة الطفلتين جوي و جويس ماغسينو، ذو الـ 10 سنوات، من الفلبين، أن إجراء العملية يكلفهم 75 ألف جنيهًا استرليني، في حين أن راتب الأب يبلغ 6 جنيه استرليني في اليوم.

ولفتت “الديلي ميل” إلى أن أم الطفلتين (جوماري) قد هاجرت للعمل في الخارج إلى قطر للعمل كخادمة في محاولة لجمع المبلغ المطلوب، وأنها تركت الفتيات في رعاية أقاربهم.

وقال ماغسينو (والد الفتاتين): إننا نحاول جاهدين لتنظيم الأموال على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن أكد الأطباء أن الفتيات يمكن فصلها، ولكن لم نتمكن من حشد ثلث المبلغ منه حتى الآن.

وأعرب والد الفتاتين أن يحصل على ” مساعدة من المستشفيات في بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، مطالبًا بلاده بتحمل نفقات علاج فتاتيه لأنه غير قادر على تحمل مصاريف العلاج.

وأوضح ماغسينو أن الفتاتين عندما ولدتا كانتا تتغذيان من خلال أنبوب من البلاستيك ولكنهما اليوم يتناولان وجباتهما بأنفسهما.

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