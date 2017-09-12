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أمن الدولة يعلن عن إحباط مخطط لداعش كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية
صحيفة المرصد :أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية في بيان عن إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف وزارة الدفاع.
وذكر البيان أنه تم رصد أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وأن أفراد الخلية سعوديون وأجانب.
وقد هدفت الخلية، بحسب البيان، لإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.
وأضاف البيان أن المخطط كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض بأحزمة ناسفة.
وتم القبض على انتحاريين اثنين قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع في الرياض،وهما من الجنسية اليمنية. كما تم القبض على سعوديين اثنين والتحقيق في علاقتهما بمخطط مهاجمة وزارة الدفاع. كذلك تم ضبط حزامين ناسفين و قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء مع المقبوض عليهم.
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التعليقات
67 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-12 02:14:15
عاشق الصيد: ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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( عدد التعليقات 78 )66 - $$ عاشق الصيد $$
ربي اجعل هذا البلد امنا ،، واحفظ جنودنا البواسل من كل شر
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( عدد التعليقات 28,570 )65 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
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( عدد التعليقات 28,570 )64 - برق _ الحرم
(((((((عــــــــــــــــاجل ......(((15))) غارة _عنيفة .........لمقاتلاتنا _الكواسر ............تقصف مواقع وتعزيزات مسلحة للمليشيات في (((حرض وميدي ))) بحجـــــــــــــة ))))
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( عدد التعليقات 28,570 )63 - برق _ الحرم
((((((عــــــــــــــــــاجل ......(((الان ))) مقاتلاتنا _الكواسر ..............تعاود التحليق المنخفض الكثيف في (((سمـــــاء _ صنعــــــــــاء))) ومحيطها وتفتح حاجز الصوت والنار )))))
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62 - يوسف العنزي2017-09-12 01:56:04
دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واطال الله في عمره ذخر لهذه البلاد الطاهره واولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان حفظهم الله
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61 -2017-09-12 01:55:56
نحن الشعب اكثر اختلاطا مع هذه الجاليات وخاصة اليمنية والسورية والله مافيه احقد منهم ع بلادنا وشعبنا نحن نطالب بترحيلهم فورا لايوجد فائده لبقاءهم ولا فائدة تعود ع الوطن والمواطن منهم الا الخراب
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( عدد التعليقات 28,570 )60 - برق _ الحرم
((((((عــــاجل ........ مقاتلاتنا _الكواسر.......تنجح في اصطياد قيادي بارز للمليشيات ومرافقيه في شدا ......والجيش الملكي السعودي ينفذ عملية نوعية باغتت عناصر حاولت التسلل بمقذوفات قبالة _ الخوبة )))
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59 - مجتاز الاهوالي2017-09-12 01:51:38
الله يحفظ السعودية من كيد الخونة والدواعش والحوثه الشيعة
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58 -2017-09-12 01:49:04
اليمنه هم العدو فحذروهم ياليت في يوم من الايام تشرق الشمس ومافي السعوديه يمني واحد اعوذ با الله من شرهم خبثاء خونه مايبان فيهم المعروف
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57 - برزان2017-09-12 01:48:50
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,570 )56 - برق _ الحرم
(((((((عـــــــــــــــــــاجل ........... غارات لطائرات بدون طيار .............تهاجم مواقع القاعدة وداعش في ((( الصلابة وجاعر))) بالبيضاء )))))
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55 - EHED2017-09-12 01:23:25
ليا منـا تهاونـا وطنـا مـن بعـد يرجيـه حرابة من بدا بالحرب مفروضة و مشروعـه ماهو مسرح خراب محصنينه خاب من ينويـه بعيد عنه ما يدرك مرامه لـو لحـس كوعـه وطنا ما تفكك وحدتـه والشـك وش داعيـه
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54 -2017-09-12 01:22:13
تعليق مخالف
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53 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:18:31
لو بك خير يالداعشي اليمني الاخونجي رح وانسف الحوثي الارهابي اللي انتهك الاعراض وقتل شعبكم وشرد
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52 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:16:00
إذا اللي معرفه برزان بالسعودية يجب القبض عليه
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51 - ↩ابو شدا↪2017-09-12 01:12:52
ربي اجعل هذا البلد امناً وارزق أهله من الثمرات. دعوه لن تخيب .ولن يفلح الظالمين.
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50 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:12:25
اقصد الثنين اليمنيين الداعشيين اللي قبض عليهم وبقية الداعشيين والاخونج
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49 - EHED2017-09-12 01:11:37
ليا قمنا وافتنا العدا مرصادها تخليه.. تحابى ***. وطنا ما نبيعه مثل من باعوا ولا نعطيه.. أسامينا على صحراه مرسومه ومطبوعـه.. ***
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( عدد التعليقات 28,570 )48 - برق _ الحرم
(((((((سوف يكون الرد ..................بنسف أوكارهم في عقر دارهم بمن فيها )))))))
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47 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:11:02
اليمنيين داعشيين من رحم الاخونج وتغذيهم قطر وإيران
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46 - برق الشمال2017-09-12 01:08:08
اللهم احمى بلادنا من الاشرار ونامل اخراج الجنسيه اليمنيه من بلادنا عاجلا
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45 - برزان2017-09-12 01:06:41
تعليق مخالف
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44 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:05:02
داعش الاخونجية اعترفو صرحو بأنهم مع قطر فلا غرابة افعالهم قطر داعمه لهم
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43 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!2017-09-12 01:04:21
وتدور عليهم الدوائر !! مارقون لا دين لهم !!
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42 - إخوان عصر خوارج داعش والقاعدة !!2017-09-12 01:03:00
من أخرجهم من مرقدهم !!!؟؟
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( عدد التعليقات 28,570 )41 - برق _ الحرم
((((((( كانت ضربة استباقية ..................غير متوقعة للخونة ولله الحمد ))))))
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40 - يوسف العنزي2017-09-12 01:02:24
تكمله وحفظ رجال امننا ونصر اللهم القوات المسلحة بكل مكان وجعلهم شوكه بكل من عاد هذا الوطن الغالي ورد كيدهم حفظ الله ولاة امرنا واطال الله في اعمارهم
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39 - إخوان عصر خوارج داعش والقاعدة !!2017-09-12 01:01:48
الارهاب لا دين له
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-12 01:01:14
الله يحفظ وزارة الدفاع الحمدلله احباط مخططهم /الارهابيين يبون يضربون المقرات الحساسة لاختلال امننا!
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37 - ابنائنا واخوننا ليسوا لعبة2017-09-12 00:58:20
الحين تعطون الإقامة الدائمة لليمنيين اللي يحاولون يفجرون في وزارة الدفاع وقتل أبنائنا . هذا شيء مرفوض بتاتا
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36 - يوسف العنزي2017-09-12 00:55:37
اللهم احفظ وطننا من العابثين الجبناء ورد كيدهم في نحورهم اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ونصرنا على من عادانا
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35 - عاشق السعودية2017-09-12 00:55:12
اللهم أحفظ بلاد الحرمين بحفظك وأيد بنصرك حكامها وجنودها وعلمائها، وأحفظ المسلمين في كل مكان.
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34 - المهااااا2017-09-12 00:48:55
تعليق مخالف
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33 - سنونو2017-09-12 00:45:27
لعنة الله على داعش ومن يواليها
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32 - سركيس بااااريس2017-09-12 00:42:41
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم ///// الله معكم باذن الله والشعب خلفكم يارجال الامن ضد كل مفسد
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31 - أبو عدي2017-09-12 00:41:39
لاوفق الله كل من يسعى للعبث بأمن هذي البلاد
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30 - ارررركد فديتك2017-09-12 00:41:11
حفظ الله بلادنا. من كل مكروه. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسلط عليهم
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29 -2017-09-12 00:39:18
يجب إيقاف تحويل بطاقة زائر الى بطاقة مقيم وأعادتهم الى بلادهم الم يتحرر 85 % فماهو سبب بقائهم لينافسونا على معيشتنا يجب اعادتهم لبلادهم ليحرروها من اذناب ايران
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( عدد التعليقات 28,351 )28 - قلم الحقيقه
انجاز جبار للاستخبارات السعودية ولرجال أمننا البواسل نصرهم الله في القبض واكتشاف هذه الخلايا الارهابية للأخوان والدواعش لعنة الله عليهم.حمى الله بلادنا ونصر حكومتنا الرشيدة على أعدائها وكل من يستهدفها
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27 - أبو عدي2017-09-12 00:38:12
الحمد لله على اكتشافهم قبل تدميرهم لاوفقهم الله وأسأل الله العظيم أن يعز حكامنا ويعز الاسلام والمسلمين وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم
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26 - صقر العروبه2017-09-12 00:37:21
اللهم احفظ بلادنا واحفظ مليكنا
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25 - زينب...2017-09-12 00:37:17
اللهم افضح اعداءنا واكشف سترهم ودمرهم .اللهم انا نستودعك بلادنا وولاة امرنا. وشعبنا ورجال امننا
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24 - سعودي وافتخر2017-09-12 00:36:41
اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك
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23 -2017-09-12 00:35:42
2 يمنيين واحنا جالسين ننظف البلد من الوافدين لتمكين أبناء الوطن من العمل والقرار الجديد يسمح لليمنيين بالبقاء وتحويل بطاقاتهم الى اقامات مضايقين على المواطن بفرص العمل يحب ترحيلهم ليلتحقوا بجيش بلدهم
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22 - ليه2017-09-12 00:35:29
ماشاء الله تبارك على رجال الامن الله يبارك فيكم
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21 - ع الشمري2017-09-12 00:34:41
بلدنا في أمان بأذن الله مهما حاول الأعداء.
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20 - ابومحمد12017-09-12 00:34:24
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إحفظ بلادنا وقادتها وشعبها من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وادم علينا نعم الأمن والأمان وبيض الله وجه رجال امننا والله يحفظهم ويقويهم
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19 - خالد2017-09-12 00:34:04
القبض عليهم يدل على قوة نظام الأمن ويقظتة اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان
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18 - الصامت2017-09-12 00:33:32
والله لن تفلحوا وخاب مسعاكم ايها الخونه هنا بلاد الحرمين ربي حماها
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17 - مواطن2017-09-12 00:32:29
يجب على كل مواطن ومقيم ان يكون عينا ساهرةللوطن والتبليغ عن اي شئ يشتبه فيه ويكون جنديا امينا للوطن
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16 -2017-09-12 00:32:13
اثنين يمنين و الجوزات بتبدل بطاقة زائر الى اقامه هذا كله من العاطفه و المجاملات الضارة فكرو في مستقبل البلاد وزارة الدفاع شي خطير رحلوهم نحن في غناء عنهم
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15 - فريدة شوقي2017-09-12 00:31:53
ضربات متتالية من حماة الوطن لكل فاسد على هذه الارض الطاهرة بالامس القبض على الخونة واليوم على الارهابيين 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 اللهم انصرنا على من عادانا واراد بنا الشر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الحمدلله على الامن والامان
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14 -2017-09-12 00:31:51
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,351 )13 - قلم الحقيقه
خرجت الثعابين الخلايا النائمة من الارهابيين الدواعش والأخوان من جحورهم بعد أن تحركت يد حكومتنا السعودية أيدها الله ضد دعاتهم وعصاباتهم وأتباعهم وزجت بطغاتهم من الخونة في السجون.قطر تركيا ايران خلفهم.
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12 - طرقي2017-09-12 00:30:21
تفجير في مصر و محاولة تفجير في الرياض خلفها اخوان فطر
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11 - سلمان البقمي2017-09-12 00:30:19
**** لا يوجد جالية أخطر من اليمنيين على أمن واستقرار المملكة من جميع النواحي .. يجب ترحيلهم وتنظيف البلد منهم.. الغدر ونكران المعروف والجريمة تجري في دمائهم..
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( عدد التعليقات 634 )10 - فهد
خسئوا وخابوا والله يحفظ وطنا من كل مكروه.
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-12 00:29:26
الله اكبر الله اكبر الحمدلله حمدا كثيرا على اكتشاف هذه الفئة الاجرامية قبل ان ينفذوا مخططهم الخبيث .. الف شكر لرجال الامن حماة الوطن على جهودهم في حماية هذا البلد والشعب وتعريض انفسهم للمخاطر لأجلنا .
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8 - رزقي على الله2017-09-12 00:29:24
خابوا وخاب مسعاهم أفعال مشينه هم ومن على شاكلتهم ومن يقف معهم ومن يتواطى معهم الله يحمي مملكتنا الحبيبة وجيشنا الباسل وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين
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7 -2017-09-12 00:27:23
انكشف حزب الاخوان الشيطاني ومعهم اخوانهم داعش قاتلهم الله اللهم اجعل الدائرة عليهم وخلص البلاد والعباد من شرهم .
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6 - محمد2017-09-12 00:25:34
طلعوا الخفافيش الله لايوفقهم .. بس فالحين في التفجيرات وزعزعة الأمن.
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5 - قلم الحق2017-09-12 00:24:01
داعش فئة خبيثه ضاله لايفيد معهم النصح والتوجيه لابد من استئصالهم عن بكرة ابيهم،،،
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4 - ابو محمد2017-09-12 00:23:51
اللهم احفظ امننا يارب العالمين.
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3 - ابومحمد المشاويه2017-09-12 00:21:25
كل ذي نعمة محسود وبلادنا ولله الحمد تنعم بنعمة الامن ورجال اشداء على حفظ امنها
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2 - مقيم بالسعودية2017-09-12 00:18:25
ربنا يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعب وينتقم من كل ظالم يريد بها سوء
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1 - ولوو2017-09-12 00:17:11
اللهم رد كيدهم في نحورهم وافضحهم ياعزيزي ياقدير
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