أمن الدولة يعلن عن إحباط مخطط لداعش كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية

حجم الخط A A A المرصد 67 4٬132 2 ساعتين

صحيفة المرصد :أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية في بيان عن إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف وزارة الدفاع.

وذكر البيان أنه تم رصد أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وأن أفراد الخلية سعوديون وأجانب.

وقد هدفت الخلية، بحسب البيان، لإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وأضاف البيان أن المخطط كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض بأحزمة ناسفة.

وتم القبض على انتحاريين اثنين قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع في الرياض،وهما من الجنسية اليمنية. كما تم القبض على سعوديين اثنين والتحقيق في علاقتهما بمخطط مهاجمة وزارة الدفاع. كذلك تم ضبط حزامين ناسفين و قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء مع المقبوض عليهم.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )