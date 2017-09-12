بالأسماء والصور .. جهاز أمن الدولة يكشف عن تفاصيل إحباط مخطط استهدف مقرين لوزارة الدفاع السعودية
صحيفة المرصد – واس :صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش الإرهابي ” كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة. حيث أسفرت نتائج العملية الأمنية عن الآتي:
أولاً/ القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من (أحمد ياسر الكلدي – عمار علي محمد) قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وماكانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.
ثانياً/ ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما (7) سبعة كيلو جرامات)، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.
ثالثاً/ ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.
وماتزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه .. والله الهادي إلى سواء السبيل.
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التعليقات
أبو يمن مسوي إرهاب فى بلدنا رح للحوثي مغتصب أرضك وعرضك يازري إذا كنت فالح دافع عن بلدك وأهلك وفجر مقرات الحوثي والمخلوع في صعده ومحافظات وقرى اليمن لاتجي بلدنا وتسوي بلبله عندنا هنا ما فيه إلا دق خشوم
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ها
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شوف الفلسطيني لاتعطف علية لان الخيانة في دمة
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ابو شدا سامحني فهمت تعليقك خطاء ارجو المعذرة منك
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الاستراحات ثقافة استوردناها من برا وما جانا منها إلا المشاكل كنا أول سالمين منها ..الناس تسهر وتجتمع وتتعازم في بيوتها ..حقيقة ياليت ينظر في أمرها ونفتك من يلاويها ومانقول إلا اللهم احفظ بلادنا .
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مشكلتنا نععطف على اخوانا العرب بس بعد مايشبعو يقومو يسبونا وخصوصا الفلسطيينين امثال اسامة فوزي وعبد الدولار قطوان
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شكراً صحيفة المرصد دائماً تحرجونا بكرام اخلاقكم اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل☆
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وجوه ماليها الحقد على بلادنا هؤلاء الداعشيين الاخونجيين مثل اذناب إيران
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وجوه كىيبه مظلمه الله لايبلانا وجوه مجرمين
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اللة هم احفض بلادنا من الحاقدين
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من يقول لخاشقجي أن هذا هو فكر جماعة الأخوان الذي خنت وطنك من أجلهم ؟!
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الهالك الخارجي الذي فجر في وزير داخليتنا الامير محمد بن نايف (( خارجي اخونجي على فكر اخوان سرور وقطب ))
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قلم الحقيقة تاج راسي وراسك اذا انت تعرف عريي اويبغالك ترجمة ايرانية
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الحمد لله على ان مكن رجال امننا البواسل من هذه الطغمه الفاسده.وكفى المسلمين شرهم.انا فلت من زمان ..المجوس النجوس ومطاياهم من الروافض..والدواعش الكلاب.هم جميعاعدة اوجه لعمله واحده..وهي عملة الافساد.
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اظن جازما أن من تشاهدونهما في الصورة ليسوا زيدية ولا حوثية ولا رافضة ؟! بل نسل جماعة اخوان خوارج قاعدة سروروقطب
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خلاص يالربع حكومتنا اعترفت وقالت ليسو دواعش بل يتبعون جهات استخباريه خارجيه لازم تغيرون نمط التعليق من خوارج إلى الخيانه
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65 ابو شدا وش قصة اهلك شكلك سوري ***مثلك مثل البنقالي في بلدي
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نسل من نسل سرور وقطب !!
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عندما نقول الاخوان الارهابية فإننا نعني هولاء النسل الهالك الضال
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اللهم احفظ بلاد الحرمين من هؤلاء المجرمون
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خوارجنا كانوا يهربون لأخوانهم قاعدة اليمن فهل تلقفهم الحوثي أم جماعة الاخوان بقاعدتها وفكر سرورها وقطبها ؟!
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***سلمان العودة وعايض القرني هم من حزب النهظة التي يتزعمها عزمي بشارة *** ماخلق اللة هاذين الاثنين فيهم قمة غباء رهيب لاكن اللة يعز اللمملك وحكامها
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56 - ابوفهد 2017-09-12 01:21:49 لك كل الاحترام قلم الحقيقة اجلد موزة ومن معها.. ↩مالقاء مؤيد بدأ يغير المعرف لمدح نفسه بغيض وكما قال أحد الإخوان هذولا من ربعك متلبسين بدين وهدفهم تشويهه ↪
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60 - محمد ... الاستراحات تحتاج مراقبه. /// الاهم من ذلك الضال المنحرف المغرر الذي ينشر فكر خوارج اخوان سرور وقطب ليجد أتباع له من بين الشباب !!
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هل أدركتم الآن لماذا الاخونجية يكرهون رجال الأمن و الإستخبارات !!!
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الاخ 30 حرف ع يعني ***العودة والقرني هاولاء جميمعهم في حركة النهظة الت يتزعمها عزمي بشارة *** سلمان العودة
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عندما نقول اخونجية هالكون ضالون فإننا نعني هؤلاء من تشاهدوا صورتيهما !! ألئك على منهج وفكر خوارج اخوان سرور وقطب
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الاستراحات تحتاج مراقبه.
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من تشاهدونهم في الصورة خوارج اخوان جماعة سرور وقطب
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وهذا نموذج من النماذج الارهابية التي تدعمها وتمولها قطر وغيرها من الاعداء
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هؤلاء الاخونجية الخوارج يعتقدون أنهم من أهل السنة والجماعة ولا يعلمون أنهم مارقون من الدين مروق السهم من الرمية
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لك كل الاحترام قلم الحقيقة اجلد موزة ومن معها
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هوؤلاءمن خوارج أخونجية جماعة الاخوان فرع سرور وقطب
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هولاء خوارج اخوان قاعدة اليمن ليسوا حوثية وأن كان بينهم مصالح
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انا اشك ملعوب عليهم ابويمن هذى من تدبير الحمدين في قطر
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أذناب خوارج قاعدة اخوان قطب وسرور في اليمن
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(((((((هؤلاء الحاقدين ...... خانوا انفسهم قبل ان يخونوا من يقف من أجلهم ..... كم وكم من معسكرات وجنود من أهليهم استهدفوا في جنوب اليمن )))))
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مافية الى السيف الاملح لقطع رقابهم ماعاد فية مجاملة ***
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25 - قلم الزيف 2017-09-12 00:56:54 والله أنهم جماعتك حتى لو تهربت.↩قسم بالله إنك صادق ولك قبله تطبع على راسك↪
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حفظ الله امننا ووفق الله قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ونسأل الله سبحانه ان يحفظ بلادنا من شر الاشرار وكيد الكائدين والله سبحانه هو الواقي هو حسبنا نعم المولى ونعم النصير
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شوفو ابويمن كثرين عندنا في السعودية فيهم الى يدور على الرزق وفيهم الخبيث
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اليمني مالة حل الا الطرد لبلدة
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لعنة الله عليكم وشكرا لرجال الامن البواسل وياليت نعدم *** خلال اسبوع
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يارجال ابو يمن ظعيف حسب المادة خل الحوثي ينفعة
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المفروظ طرد ابو يمن ال لهم تعاون مع قطر
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لين طارت روسهم تعلم غيرهم الله يعجل بروسهم تتدحرج حتى حتى يعرف كل ***
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المفروض البلد يتم تنظيفة من هم خطر عليهم
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احتمال يكون تابع شارع محمد علي على حبة ونص وهوبا
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((((((( أستهداف وزارة الدفاع دليل ((يأس)) ..... أهل الخيانة والغدر )))))
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لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا من شر الاشرار وكيد الفجار
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لا حول و لا قوه الا بالله الحمد لله انا قبض عليهم و الله يحمي بلادنا من كل شر يا رب ونشكر جنودنا البواسل على كل ما يقومون به ليحفظ الامن في هذا البلد
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هذا حزاء المعروف في اليمنيبن 7 مليون خائن يمني في السعوديه
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اللة يعز حكومتنا
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اللهم من اراد بلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ياسميع يامجيب يارب العالمين 🙏🏼🙏🏼🇸🇦🇸🇦
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جميع شعوب دول الخليج مرتاحين لايوجد عندهم يمنيين ولا سورينا عدا نحن هالجنسيتين كرهونا بعيشتنا وبلدانهم أصبحت آمنة وبحاجة لهم يجب اعادتهم لبلدانهم
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الاذناب المجوسيه ومرتزقة المجوس الخونه الله يفضحهم ويهتك سترهم 🙏🏼🙏🏼
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كثرة العماله في بلادنا مهما كانت جنسياتها فهي خطر و قنابل موقوته يجب ان ننظف بلادنا منهم ولا نبقي منهم الا اصحاب الخدمات الخاصة كالسباك والبناء وعمال النظافة وكل واحد يعمل بمهنته بوجب مراقبة مشدده
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لكن حرف ع هل نعني " عايض "
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حسبي الله عليهم الله لا يوفقهم ولا يوفق من يمولهم ويساعدهم
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لاحول ولا قوة إلا بالله . حسبنا الله ونعم الوكيل.
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حسبنا الله ونعم الوكيل..***
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والله أنهم جماعتك حتى لو تهربت
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اللهم احفظ بلاد الحرمين منشر الاشرار وكيد الكفار والفجار 🙏🏼🙏🏼🇸🇦
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12 طلعو من جماعة الحوثي ياقلم الحقيقة ***
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كثير يمنين عندنا تبع الحوثه والمشوي واذا جتهم الفرصه لن يتوانى عن المساس بأمن الوطن وامن الشعب 😎👀
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اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل حاقد وخائن واجعل شرهم في نحورهم .. اللهم آمين
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رحلوووووووووووووروهم عند حوثتهم هناك يعرفون ان الله حق هذا ردهم للجميل على البلد اللي اواهم واشبع جوعهم وامنهم على انفسهم واهلهم واموالهم خونه غدارون خبثاء الحقد يملئ قلوبهم على الوطن وشعبه 😎
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الله يعز حكومتنا ويرفع قدرها وشأنها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.. ****
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عجيب امرك ياقلم لما عرفت إنهم يمنيين تغير الحال وأصبحت محترم لا لا أكيد في ان واخواتها والله****
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😎 هذولا اللي راح تعطونهم بطاقة مقيم اذا اخذوها راح ينشرون الفساد بالبلد 👀
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هذا البلد في أمان بأذن الله تعالى.
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اليمانية الارهابيين تم تجنيدهم من قبل الدواعش والأخوان في بلادنا للعمل لصالحهم وصالح مخططاتهم .
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** اللهم احفظ بلادنا الغاليه من كيد الكائدين ومن شر الاشرار
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صدق شاعر الوطن خلف في قوله ( اقدره واشاركه في حزونه وثره عدولي خبيث الطبايع فرقا وفرقا فرق الله اضعونه الحقد من قلبه على الكبد مايع)
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متى تتم إعادتهم الى ديارهم ودولتهم اولى برعايتهم. السعودية قدمت الكثير والمثير جدا لهم سواء في الداخل والخارج ولكن يبدو ان هناك الكثير منهم خونة ومندسون.
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اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميرا له بقوتك ي جبار السموات والارض
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نعمة الامن والامان في هذا البلد لا يضاهيهها اي نعمه استشعروا الطمأنينه وراحه البال
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تعليق مخالف
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اللهم احفظ بلادنا ورجال امننا
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يجب اعادة اليمنيين الى بلادهم وإيقاف قرار تحويل بطاقة زاىر الى بطاقة مقيم نحن احق بوظائف بلدنا
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لاحولا ولاقوة لا بالله حسبي الله ونعم الوكيل على كل من اراد ببلادنا الضرر اللهم رد كيدهم في نحورهم يارب انك على كل شيئ قدير .
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اللهم كما أنت الله وﻻ غيرك الهادي إلى سواء السبيل .. اللهم كن لبلاد الحرمين ورآية التوحيد .. كما أنت الله الموفق الحافظ سبحانك .
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يجب الإسراع ببناء جدار فاصل بين السعودية واليمن.. تماما مثل أمريكا والمكسيك.. عمالة فاشلة وجاهلة وغير مؤهلة لا نحتاجهم ابدأ.. وفوق هذا يسيطر عليهم الغدر والخيانة.. اليمنيين أكثر جالية في الجرائم..
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حفظ الله بلادنا في أمنها واستقرارها تحت ظل حكومتنا الرشيدة ورد كيد كل عدو لها في نحره .
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قلنالكم الزيدي لاتؤمن لهم فهم اهل غدر وخيانه التاريخ يشهد وللاسف نحن لا نتعلم من التاريخ يلا اشرب من ناس تقدس الدرهم كأجدادهم وآبائهم الاولين جالسين نحارب لهم وهذا آخرتها والخافي اعظم
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حسبنا الله ونعم الوكيل والله يحفظ دولتنا من كل مكروه
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