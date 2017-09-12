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بالأسماء والصور .. جهاز أمن الدولة يكشف عن تفاصيل إحباط مخطط استهدف مقرين لوزارة الدفاع السعودية

بالأسماء والصور .. جهاز أمن الدولة يكشف عن تفاصيل إحباط مخطط استهدف مقرين لوزارة الدفاع السعودية
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المرصد 87 5٬562 2 ساعتين

صحيفة المرصد – واس :صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش الإرهابي ” كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة. حيث أسفرت نتائج العملية الأمنية عن الآتي:

أولاً/ القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من (أحمد ياسر الكلدي – عمار علي محمد) قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وماكانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

ثانياً/ ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما (7) سبعة كيلو جرامات)، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.

ثالثاً/ ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

وماتزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه .. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

87 - محد قال لي
2017-09-12 02:04:09
أبو يمن مسوي إرهاب فى بلدنا رح للحوثي مغتصب أرضك وعرضك يازري إذا كنت فالح دافع عن بلدك وأهلك وفجر مقرات الحوثي والمخلوع في صعده ومحافظات وقرى اليمن لاتجي بلدنا وتسوي بلبله عندنا هنا ما فيه إلا دق خشوم
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86 -
2017-09-12 02:04:07
ها
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85 - ابوفهد
2017-09-12 01:56:14
شوف الفلسطيني لاتعطف علية لان الخيانة في دمة
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84 - ابوفهد
2017-09-12 01:53:14
ابو شدا سامحني فهمت تعليقك خطاء ارجو المعذرة منك
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83 - سبحان الله وبحمده
2017-09-12 01:51:35
الاستراحات ثقافة استوردناها من برا وما جانا منها إلا المشاكل كنا أول سالمين منها ..الناس تسهر وتجتمع وتتعازم في بيوتها ..حقيقة ياليت ينظر في أمرها ونفتك من يلاويها ومانقول إلا اللهم احفظ بلادنا .
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82 - ابوفهد
2017-09-12 01:48:59
مشكلتنا نععطف على اخوانا العرب بس بعد مايشبعو يقومو يسبونا وخصوصا الفلسطيينين امثال اسامة فوزي وعبد الدولار قطوان
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81 - مقيم بالسعودية
2017-09-12 01:48:43
شكراً صحيفة المرصد دائماً تحرجونا بكرام اخلاقكم اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل☆
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80 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 01:47:44
وجوه ماليها الحقد على بلادنا هؤلاء الداعشيين الاخونجيين مثل اذناب إيران
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79 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-12 01:46:21
وجوه كىيبه مظلمه الله لايبلانا وجوه مجرمين
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78 - ابوفهد
2017-09-12 01:45:06
اللة هم احفض بلادنا من الحاقدين
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77 - نسل جماعة الاخوان وما خرج من رحمها السروقطبي؟!
2017-09-12 01:44:17
من يقول لخاشقجي أن هذا هو فكر جماعة الأخوان الذي خنت وطنك من أجلهم ؟!
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76 - نسل جماعة الاخوان وما خرج من رحمها السروقطبي؟!
2017-09-12 01:42:11
الهالك الخارجي الذي فجر في وزير داخليتنا الامير محمد بن نايف (( خارجي اخونجي على فكر اخوان سرور وقطب ))
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75 - ابوفهد
2017-09-12 01:39:47
قلم الحقيقة تاج راسي وراسك اذا انت تعرف عريي اويبغالك ترجمة ايرانية
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74 - ظامي اليل
2017-09-12 01:39:21
الحمد لله على ان مكن رجال امننا البواسل من هذه الطغمه الفاسده.وكفى المسلمين شرهم.انا فلت من زمان ..المجوس النجوس ومطاياهم من الروافض..والدواعش الكلاب.هم جميعاعدة اوجه لعمله واحده..وهي عملة الافساد.
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73 - نسل جماعة الاخوان وما خرج من رحمها السروقطبي؟!
2017-09-12 01:38:57
اظن جازما أن من تشاهدونهما في الصورة ليسوا زيدية ولا حوثية ولا رافضة ؟! بل نسل جماعة اخوان خوارج قاعدة سروروقطب
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72 - أين عصام الزامل
2017-09-12 01:38:21
خلاص يالربع حكومتنا اعترفت وقالت ليسو دواعش بل يتبعون جهات استخباريه خارجيه لازم تغيرون نمط التعليق من خوارج إلى الخيانه
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71 - ابوفهد
2017-09-12 01:37:32
65 ابو شدا وش قصة اهلك شكلك سوري ***مثلك مثل البنقالي في بلدي
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70 - نسل جماعة الاخوان وما خرج من رحمها السروقطبي؟!
2017-09-12 01:37:14
نسل من نسل سرور وقطب !!
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69 - نسل جماعة الاخوان وما خرج من رحمها السروقطبي؟!
2017-09-12 01:36:39
عندما نقول الاخوان الارهابية فإننا نعني هولاء النسل الهالك الضال
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68 - الطير المسافر
2017-09-12 01:34:59
اللهم احفظ بلاد الحرمين من هؤلاء المجرمون
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67 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:34:57
خوارجنا كانوا يهربون لأخوانهم قاعدة اليمن فهل تلقفهم الحوثي أم جماعة الاخوان بقاعدتها وفكر سرورها وقطبها ؟!
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66 - ابوفهد
2017-09-12 01:34:04
***سلمان العودة وعايض القرني هم من حزب النهظة التي يتزعمها عزمي بشارة *** ماخلق اللة هاذين الاثنين فيهم قمة غباء رهيب لاكن اللة يعز اللمملك وحكامها
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65 - ↩ابو شدا↪
2017-09-12 01:31:18
56 - ابوفهد 2017-09-12 01:21:49 لك كل الاحترام قلم الحقيقة اجلد موزة ومن معها.. ↩مالقاء مؤيد بدأ يغير المعرف لمدح نفسه بغيض وكما قال أحد الإخوان هذولا من ربعك متلبسين بدين وهدفهم تشويهه ↪
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64 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:30:08
60 - محمد ... الاستراحات تحتاج مراقبه. /// الاهم من ذلك الضال المنحرف المغرر الذي ينشر فكر خوارج اخوان سرور وقطب ليجد أتباع له من بين الشباب !!
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63 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:28:11
هل أدركتم الآن لماذا الاخونجية يكرهون رجال الأمن و الإستخبارات !!!
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62 - ابوفهد
2017-09-12 01:28:03
الاخ 30 حرف ع يعني ***العودة والقرني هاولاء جميمعهم في حركة النهظة الت يتزعمها عزمي بشارة *** سلمان العودة
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61 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:26:42
عندما نقول اخونجية هالكون ضالون فإننا نعني هؤلاء من تشاهدوا صورتيهما !! ألئك على منهج وفكر خوارج اخوان سرور وقطب
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60 - محمد
2017-09-12 01:26:25
الاستراحات تحتاج مراقبه.
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59 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:24:46
من تشاهدونهم في الصورة خوارج اخوان جماعة سرور وقطب
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58 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:23:51
وهذا نموذج من النماذج الارهابية التي تدعمها وتمولها قطر وغيرها من الاعداء
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57 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:22:48
هؤلاء الاخونجية الخوارج يعتقدون أنهم من أهل السنة والجماعة ولا يعلمون أنهم مارقون من الدين مروق السهم من الرمية
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56 - ابوفهد
2017-09-12 01:21:49
لك كل الاحترام قلم الحقيقة اجلد موزة ومن معها
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55 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:21:28
هوؤلاءمن خوارج أخونجية جماعة الاخوان فرع سرور وقطب
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54 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:20:42
هولاء خوارج اخوان قاعدة اليمن ليسوا حوثية وأن كان بينهم مصالح
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53 - ابوفهد
2017-09-12 01:20:23
انا اشك ملعوب عليهم ابويمن هذى من تدبير الحمدين في قطر
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52 - إخوان عصر خوارج سرور وقطب وداعش والقاعدة !!
2017-09-12 01:19:20
أذناب خوارج قاعدة اخوان قطب وسرور في اليمن
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( عدد التعليقات 28,570 )
51 - برق _ الحرم
2017-09-12 01:19:19
(((((((هؤلاء الحاقدين ...... خانوا انفسهم قبل ان يخونوا من يقف من أجلهم ..... كم وكم من معسكرات وجنود من أهليهم استهدفوا في جنوب اليمن )))))
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50 - ابوفهد
2017-09-12 01:18:29
مافية الى السيف الاملح لقطع رقابهم ماعاد فية مجاملة ***
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49 - ↩ابو شدا↪
2017-09-12 01:18:16
25 - قلم الزيف 2017-09-12 00:56:54 والله أنهم جماعتك حتى لو تهربت.↩قسم بالله إنك صادق ولك قبله تطبع على راسك↪
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48 - حازم
2017-09-12 01:15:51
حفظ الله امننا ووفق الله قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ونسأل الله سبحانه ان يحفظ بلادنا من شر الاشرار وكيد الكائدين والله سبحانه هو الواقي هو حسبنا نعم المولى ونعم النصير
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47 - ابوفهد
2017-09-12 01:15:24
شوفو ابويمن كثرين عندنا في السعودية فيهم الى يدور على الرزق وفيهم الخبيث
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46 - ياسر11
2017-09-12 01:11:47
اليمني مالة حل الا الطرد لبلدة
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( عدد التعليقات 893 )
45 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-12 01:10:56
لعنة الله عليكم وشكرا لرجال الامن البواسل وياليت نعدم *** خلال اسبوع
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44 - ابوفهد
2017-09-12 01:10:52
يارجال ابو يمن ظعيف حسب المادة خل الحوثي ينفعة
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43 - ابوفهد
2017-09-12 01:08:41
المفروظ طرد ابو يمن ال لهم تعاون مع قطر
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42 - حسين السبيعي
2017-09-12 01:08:21
لين طارت روسهم تعلم غيرهم الله يعجل بروسهم تتدحرج حتى حتى يعرف كل ***
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41 - ابوفهد
2017-09-12 01:07:06
المفروض البلد يتم تنظيفة من هم خطر عليهم
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40 - الى 9
2017-09-12 01:07:06
احتمال يكون تابع شارع محمد علي على حبة ونص وهوبا
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( عدد التعليقات 28,570 )
39 - برق _ الحرم
2017-09-12 01:06:49
((((((( أستهداف وزارة الدفاع دليل ((يأس)) ..... أهل الخيانة والغدر )))))
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38 - محامي
2017-09-12 01:04:45
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا من شر الاشرار وكيد الفجار
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37 - مفلح
2017-09-12 01:04:34
لا حول و لا قوه الا بالله الحمد لله انا قبض عليهم و الله يحمي بلادنا من كل شر يا رب ونشكر جنودنا البواسل على كل ما يقومون به ليحفظ الامن في هذا البلد
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36 - محامي
2017-09-12 01:04:21
هذا حزاء المعروف في اليمنيبن 7 مليون خائن يمني في السعوديه
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35 - ابوفهد
2017-09-12 01:04:18
اللة يعز حكومتنا
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34 - الثقفي
2017-09-12 01:02:51
اللهم من اراد بلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ياسميع يامجيب يارب العالمين 🙏🏼🙏🏼🇸🇦🇸🇦
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33 -
2017-09-12 01:01:59
جميع شعوب دول الخليج مرتاحين لايوجد عندهم يمنيين ولا سورينا عدا نحن هالجنسيتين كرهونا بعيشتنا وبلدانهم أصبحت آمنة وبحاجة لهم يجب اعادتهم لبلدانهم
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32 - الثقفي
2017-09-12 01:01:49
الاذناب المجوسيه ومرتزقة المجوس الخونه الله يفضحهم ويهتك سترهم 🙏🏼🙏🏼
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31 - زائر
2017-09-12 01:01:31
كثرة العماله في بلادنا مهما كانت جنسياتها فهي خطر و قنابل موقوته يجب ان ننظف بلادنا منهم ولا نبقي منهم الا اصحاب الخدمات الخاصة كالسباك والبناء وعمال النظافة وكل واحد يعمل بمهنته بوجب مراقبة مشدده
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30 - ت 17 - ع الشمري .. الهم آمين
2017-09-12 01:01:04
لكن حرف ع هل نعني " عايض "
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29 -
2017-09-12 01:00:17
حسبي الله عليهم الله لا يوفقهم ولا يوفق من يمولهم ويساعدهم
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28 - العبيدي
2017-09-12 00:58:53
لاحول ولا قوة إلا بالله . حسبنا الله ونعم الوكيل.
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27 - Smile
2017-09-12 00:58:12
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-12 00:57:37
حسبنا الله ونعم الوكيل..***
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25 - قلم الزيف
2017-09-12 00:56:54
والله أنهم جماعتك حتى لو تهربت
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24 - الثقفي
2017-09-12 00:55:49
اللهم احفظ بلاد الحرمين منشر الاشرار وكيد الكفار والفجار 🙏🏼🙏🏼🇸🇦
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23 - عبيد
2017-09-12 00:55:30
12 طلعو من جماعة الحوثي ياقلم الحقيقة ***
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22 - الثقفي
2017-09-12 00:55:05
كثير يمنين عندنا تبع الحوثه والمشوي واذا جتهم الفرصه لن يتوانى عن المساس بأمن الوطن وامن الشعب 😎👀
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21 - فلسطيني مقيم
2017-09-12 00:53:32
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل حاقد وخائن واجعل شرهم في نحورهم .. اللهم آمين
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20 - الثقفي
2017-09-12 00:52:58
رحلوووووووووووووروهم عند حوثتهم هناك يعرفون ان الله حق هذا ردهم للجميل على البلد اللي اواهم واشبع جوعهم وامنهم على انفسهم واهلهم واموالهم خونه غدارون خبثاء الحقد يملئ قلوبهم على الوطن وشعبه 😎
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19 - المهااااا
2017-09-12 00:52:23
الله يعز حكومتنا ويرفع قدرها وشأنها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.. ****
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18 - عبيد
2017-09-12 00:51:58
عجيب امرك ياقلم لما عرفت إنهم يمنيين تغير الحال وأصبحت محترم لا لا أكيد في ان واخواتها والله****
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17 - الثقفي
2017-09-12 00:51:13
😎 هذولا اللي راح تعطونهم بطاقة مقيم اذا اخذوها راح ينشرون الفساد بالبلد 👀
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16 - ع الشمري
2017-09-12 00:50:35
هذا البلد في أمان بأذن الله تعالى.
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( عدد التعليقات 28,351 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-12 00:50:26
اليمانية الارهابيين تم تجنيدهم من قبل الدواعش والأخوان في بلادنا للعمل لصالحهم وصالح مخططاتهم .
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14 - زائر
2017-09-12 00:49:03
** اللهم احفظ بلادنا الغاليه من كيد الكائدين ومن شر الاشرار
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13 - ابو سليمان
2017-09-12 00:48:24
صدق شاعر الوطن خلف في قوله ( اقدره واشاركه في حزونه وثره عدولي خبيث الطبايع فرقا وفرقا فرق الله اضعونه الحقد من قلبه على الكبد مايع)
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12 - البلاد غارقة بهؤلاء اليمنيون
2017-09-12 00:48:12
متى تتم إعادتهم الى ديارهم ودولتهم اولى برعايتهم. السعودية قدمت الكثير والمثير جدا لهم سواء في الداخل والخارج ولكن يبدو ان هناك الكثير منهم خونة ومندسون.
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11 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-12 00:47:49
اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميرا له بقوتك ي جبار السموات والارض
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10 - ليانيفا
2017-09-12 00:45:28
نعمة الامن والامان في هذا البلد لا يضاهيهها اي نعمه استشعروا الطمأنينه وراحه البال
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9 - ابو سليمان
2017-09-12 00:45:11
تعليق مخالف
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8 - الصامت
2017-09-12 00:44:02
اللهم احفظ بلادنا ورجال امننا
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7 -
2017-09-12 00:43:39
يجب اعادة اليمنيين الى بلادهم وإيقاف قرار تحويل بطاقة زاىر الى بطاقة مقيم نحن احق بوظائف بلدنا
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6 - حسين السبيعي
2017-09-12 00:43:20
لاحولا ولاقوة لا بالله حسبي الله ونعم الوكيل على كل من اراد ببلادنا الضرر اللهم رد كيدهم في نحورهم يارب انك على كل شيئ قدير .
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5 - .. والله الهادي إلى سواء السبيل.،،،
2017-09-12 00:42:23
اللهم كما أنت الله وﻻ غيرك الهادي إلى سواء السبيل .. اللهم كن لبلاد الحرمين ورآية التوحيد .. كما أنت الله الموفق الحافظ سبحانك .
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4 - سلمان البقمي
2017-09-12 00:42:05
يجب الإسراع ببناء جدار فاصل بين السعودية واليمن.. تماما مثل أمريكا والمكسيك.. عمالة فاشلة وجاهلة وغير مؤهلة لا نحتاجهم ابدأ.. وفوق هذا يسيطر عليهم الغدر والخيانة.. اليمنيين أكثر جالية في الجرائم..
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( عدد التعليقات 28,351 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-12 00:42:02
حفظ الله بلادنا في أمنها واستقرارها تحت ظل حكومتنا الرشيدة ورد كيد كل عدو لها في نحره .
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2 -
2017-09-12 00:41:53
قلنالكم الزيدي لاتؤمن لهم فهم اهل غدر وخيانه التاريخ يشهد وللاسف نحن لا نتعلم من التاريخ يلا اشرب من ناس تقدس الدرهم كأجدادهم وآبائهم الاولين جالسين نحارب لهم وهذا آخرتها والخافي اعظم
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1 - ابومحمد1
2017-09-12 00:39:22
حسبنا الله ونعم الوكيل والله يحفظ دولتنا من كل مكروه
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توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
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فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
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محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
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أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
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مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
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عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
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محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
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أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
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أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
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أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
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صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
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أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
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عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
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أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
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أحمد الشمراني

علِّم قطر
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أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
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أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
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الاخبار الدولية
قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

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تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

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سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

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الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

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المرصد الرياضي
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

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بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

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فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

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