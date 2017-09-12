رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / طالب سابق: “قينان الغامدي” أسوأ معلم كان يدخل الفصل يحمل معه صحيفة ويسألنا من منكم قرأ مقالي!

طالب سابق: “قينان الغامدي” أسوأ معلم كان يدخل الفصل يحمل معه صحيفة ويسألنا من منكم قرأ مقالي!

طالب سابق: “قينان الغامدي” أسوأ معلم كان يدخل الفصل يحمل معه صحيفة ويسألنا من منكم قرأ مقالي!
حجم الخط A A A
المرصد 22 862 42 دقيقة

صحيفة المرصد: روى طالب سابق تجربته مع الكاتب الصحفي قينان الغامدي عندما درّس له مادة التاريخ في الصف الرابع الابتدائي، مؤكدأً أنه تسبب له في أذى نفسي عندما صفعه على وجهه دون ذنب .

ووصف المواطن “محمد علي عبدالله الشعبي” قينان قائلا “إنه أسوأ معلم مر عليه، ولم ينسَ له مواقفه ولن يسامحه. متسَائِلاً كيف ينتقد المعلمين وهو يسبب الأَذَى النفسي للطلاب؟.”وكيف له أن ينتقد المعلمين وهو من جعل من مهنة التعليم منبراً لنشر مقالاته بين الطلاب؟ .وفقاً لـ “تواصل” .

وقال الشعبي: “في مدرسة الحارث بن كلدة بالطائف في عام 1404هـ، كنت بالصف الرابع الابتدائي وكان قينان الغامدي يدرس لنا مادة التاريخ، وعندما يدخل الفصل يحمل معه صَحِيفَة، ويسألنا من منكم قرأ مقالي بها؟”.

وأضاف أنه في ذات المرات خرج الصف عن سيطرته بالشغب، فأقدم “الغامدي واقترب منه وصفعه على وجهه حتى أسقطه أرضا رغم أنه لم يكن مشاركا في هذا الشغب، ما تسبب في ضحك زملائه عليه، وهو الأمر الذي ترك أذى نفسي كبير بداخله”.

يشار إلى أن قينان الغامدي هاجم المعلمين والمعلمات الأيام الماضية واتهمهم بالكسل وضحالة الثقافة والخيانة أيضاً .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 02:09:46
محمد : مشاكل نفسية و محمّل فوق طاقته ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ***
2017-09-12 02:09:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - قرقور
2017-09-12 02:09:42
صار مول الشرق الأوسط مبناء للخطوط السعودية تغير عن أول.. فعلاً كان أشهر مول فى تلك الفترة الزمنية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مرسال غامد
2017-09-12 02:06:31
مشكلة عندما يأتي قينان ومن هم امثال قينان ليقيّموا المجتمع !! *** أعانك الله يا محمد الشعبي وعند الله تجتمع الخصوم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - ابواحمد
2017-09-12 02:06:28
من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة وطوروا التعليم ياوزارتنا من غيرتأخير رحم الله الملك فيصل كان يقول اعمالنا تسبق اقوالنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - فهد 123
2017-09-12 02:04:40
يبدو ان الطالب لم يكن راضيا عن تاديب معلمه له وكلامه غير منطقي الكثير الكثير من الطلبه لديهم ذكريات غير جيده ولاكن لايعني ان المعلم كات سيئا بالضروره
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
16 - الحمد لله
2017-09-12 02:03:47
المعلمين تاج على الراس
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
15 -
2017-09-12 02:01:25
هههههههههه،،، قودني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مع الخيل
2017-09-12 02:01:14
***لاحول ولاقوة الاباالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - sasa1974
2017-09-12 02:00:52
ان شاء الله يكون سباك ـ رد على كلامه مو تقعد تبكبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-09-12 01:59:23
الله يشفيه انها الغطرسه وشوفة النفس على الآخرين الان كل مواطن مثقف ولا يخفاه اي شئ وهذا القينان لابد له ان يعرف حجمه عند كل مواطن انه لاشئ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 -
2017-09-12 01:53:42
الله يذكر أيام مركز الشرق الأوسط عام 1409 .... يازين ذيك الأيام .. كان أرقى مول في السعوديه وفي جده بالذات .. إلا وش صار عليه يالربع باقي زي ماهو وإلا قفلوه ؟؟؟ سؤال لأهل جده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -
2017-09-12 01:53:18
يتبع . لو قالي يا ابني كمل الرسمه بعدين أو قال ماشاء الله رسمك جميل. الله يسامحه .ولكن الأهم بفضل الله. أصبحت أفضل رسام بالمدرسه. الله يسامحك يا استاذ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-12 01:51:05
يعني هالكلام قبل 34 سنة .. كان شاب صغير و أكيد انه ندمآن .. كلّنا عندنا مظاليم لازم نتحلل منها .. يعني ما أشوف فيه شي غريب في هالخبر ..
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
8 -
2017-09-12 01:49:47
عز الله فتحت على نفسك يا قينان باب يصعب اغلاقه ومع من ( المعلمين )
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-12 01:49:09
ههههه سقط في شر اعماله الكاتب المتفلسف اسألوه ايضا لماذا تم تقاعده مبكرا!!!؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 -
2017-09-12 01:48:50
عندما كنت بالصف الثاني ابتدائي. عند نهاية حصة الرسم دخل أستاذ التاريخ فقال لي انتهت حصة الرسم. قلت له بكمل الرسمه باقي شوي. فصفعني بكف على وجهي أذني تون وعيوني صارت تشوف ألوان بنفسجي ووردي 1401
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - البعد الثالث
2017-09-12 01:48:25
وانا اقول اسلوب *** الي في حواراته في القنوات اثاريه من معلمين ابو شرقيه ودباب الدقه القديمه الي سببوا عقد نفسيه لنا ... بس هذا برضه لا يعني اني ابري معلمين اليوم من التقصير في تطوير الذات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-12 01:46:14
قينانووو🤕🤕🤕
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - المرتعد
2017-09-12 01:41:13
خلاص ملينا ملينا *** خلاص عرفنا انه رجل متعثر علميا ونفسيا الله يشفيه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 -
2017-09-12 01:40:14
كان مالك ومال العنطزه ياقنقون ... كان خليت حالك مستور ماهو أبرك ... أهوه نغثلت على نفسك وطلعت فضايحك ... ***
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - تبوكي
2017-09-12 01:39:17
اوجعتم روسنا بالادمي هذا خلاص كفايه تهاترات أعطى وجه أكثر من اللازم صارت الشغله *** شهرة زائفة على حساب من ومتى عرفناك ياقينان لم اسمع لك من قبل
لا يعجبني(2) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 3 ،، خيانة أذناب اخونجية...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 1 ،، خيانة جماعة الاخوان...
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

عاشق الصيد: ممكن برجك ومسارك ..💃💃...
بواسطة : خونة اخونجية قطر ؟!

129 - التميمي... تعليق :(١٢١،١١٢):عن أي خيانه تتكلم // 1 ،، خيانة قطر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
66 2
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
109 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
251 15
mm

فهد الأحمري

لماذا نهتم بالعالم الخارجي
79 0
mm

محمد الساعد

قناة الجزيرة.. فضائح.. ومذيعات!
293 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لماذا حرم “الإسلام ” خلوة الرجل بالمرأة ؟
420 11
mm

مشعل السديري

هل صدقت أم كذبت؟
285 3
mm

عبدالرحمن الراشد

التحدي: من يضمن قطر؟
277 3
mm

محمد آل الشيخ

تميم واللف والدوران
167 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
161 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
300 18
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
256 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
252 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
859 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
559 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
266 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
339 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
463 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
465 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
543 3
الاخبار الدولية
قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

قطر تعاقب شيخ آل مرة بسحب جنسيته ومصادرة أمواله

 المرصد 54 5٬861 3 ساعات
تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

تفاصيل بيان الدول الأربع المشترك للرد على مزاعم وزير خارجية قطر

 وام 41 4٬267 4 ساعات
سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

سمير عطالله: هكذا فشلت الثورات في العالم العربي.. وهذه الثورة الوحيدة التي لم يجربها أحد!

 المرصد 30 2٬844 6 ساعات
الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

الإمارات لحقوق الإنسان تؤيّد بيان المملكة حول ما تعرَّض له الحاج “المري” من قبل السلطات القطرية

 وام 8 1٬238 8 ساعات
المرصد الرياضي
تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

تركي آل الشيخ يقدم مكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب بالهلال.. وهذه رسالته للرياضيين

 المرصد 36 1٬552 2 ساعتين
بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

بالفيديو : الهلال يسحق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

 المرصد 143 4٬333 4 ساعات
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهداف “الهاتريك”

 د ب أ 3 4٬754 يومين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 9 2٬669 يومين
اخبار فنية
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬317 يوم واحد
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬201 يومين
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 32٬414 3 أيام
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 13٬408 5 أيام
اخبار منوعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 22 4٬684 3 ساعات
الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

الفنانة التونسية “مرام ” تشعل مواقع التواصل بعد تسريب فيديو لها.. وهكذا جاء تعليقها الصادم!

 المرصد 40 7٬775 5 ساعات
بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا

 المرصد 50 4٬009 16 ساعة
شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

شاهد: إعصار “إيرما” يتسبب في اختفاء مراسلة أمريكية من أمام الكاميرا- فيديو

 المرصد 41 11٬684 17 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

شاهد مواطن يوثق تفاصيل سرقة صراف “الراجحي” باستخدام سيارة ” ونيت” بأحد شوارع طريب

 المرصد 86 7٬948 23 ساعة
صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

صور وفيديو: شاهد.. ماذا فعلت جمال سائبة اعترضت سيارة فجأة على طريق العقير بالأحساء

 المرصد 51 11٬049 24 ساعة
سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟

 المرصد 22 7٬373 يومين
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 127 8٬820 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬744 4 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬446 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬574 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬541 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬035 3 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬910 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬308 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬914 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 51 4٬239 9 ساعات
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 86 7٬476 يوم واحد
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬920 3 أيام
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬555 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬189 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬503 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬462 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬650 أسبوع واحد
الاخيرة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 148 10٬556 يوم واحد
“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته!

 المرصد 59 7٬891 يومين
سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

سعر غير مسبوق لآيفون 8.. والسبب جهاز “سامسونغ”!

 المرصد 36 16٬836 يومين
بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

 المرصد 71 8٬990 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 135 3٬203 16 ساعة