طالب سابق: “قينان الغامدي” أسوأ معلم كان يدخل الفصل يحمل معه صحيفة ويسألنا من منكم قرأ مقالي!

حجم الخط A A A المرصد 22 862 42 دقيقة

صحيفة المرصد: روى طالب سابق تجربته مع الكاتب الصحفي قينان الغامدي عندما درّس له مادة التاريخ في الصف الرابع الابتدائي، مؤكدأً أنه تسبب له في أذى نفسي عندما صفعه على وجهه دون ذنب .

ووصف المواطن “محمد علي عبدالله الشعبي” قينان قائلا “إنه أسوأ معلم مر عليه، ولم ينسَ له مواقفه ولن يسامحه. متسَائِلاً كيف ينتقد المعلمين وهو يسبب الأَذَى النفسي للطلاب؟.”وكيف له أن ينتقد المعلمين وهو من جعل من مهنة التعليم منبراً لنشر مقالاته بين الطلاب؟ .وفقاً لـ “تواصل” .

وقال الشعبي: “في مدرسة الحارث بن كلدة بالطائف في عام 1404هـ، كنت بالصف الرابع الابتدائي وكان قينان الغامدي يدرس لنا مادة التاريخ، وعندما يدخل الفصل يحمل معه صَحِيفَة، ويسألنا من منكم قرأ مقالي بها؟”.

وأضاف أنه في ذات المرات خرج الصف عن سيطرته بالشغب، فأقدم “الغامدي واقترب منه وصفعه على وجهه حتى أسقطه أرضا رغم أنه لم يكن مشاركا في هذا الشغب، ما تسبب في ضحك زملائه عليه، وهو الأمر الذي ترك أذى نفسي كبير بداخله”.

يشار إلى أن قينان الغامدي هاجم المعلمين والمعلمات الأيام الماضية واتهمهم بالكسل وضحالة الثقافة والخيانة أيضاً .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )