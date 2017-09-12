طالب سابق: “قينان الغامدي” أسوأ معلم كان يدخل الفصل يحمل معه صحيفة ويسألنا من منكم قرأ مقالي!
صحيفة المرصد: روى طالب سابق تجربته مع الكاتب الصحفي قينان الغامدي عندما درّس له مادة التاريخ في الصف الرابع الابتدائي، مؤكدأً أنه تسبب له في أذى نفسي عندما صفعه على وجهه دون ذنب .
ووصف المواطن “محمد علي عبدالله الشعبي” قينان قائلا “إنه أسوأ معلم مر عليه، ولم ينسَ له مواقفه ولن يسامحه. متسَائِلاً كيف ينتقد المعلمين وهو يسبب الأَذَى النفسي للطلاب؟.”وكيف له أن ينتقد المعلمين وهو من جعل من مهنة التعليم منبراً لنشر مقالاته بين الطلاب؟ .وفقاً لـ “تواصل” .
وقال الشعبي: “في مدرسة الحارث بن كلدة بالطائف في عام 1404هـ، كنت بالصف الرابع الابتدائي وكان قينان الغامدي يدرس لنا مادة التاريخ، وعندما يدخل الفصل يحمل معه صَحِيفَة، ويسألنا من منكم قرأ مقالي بها؟”.
وأضاف أنه في ذات المرات خرج الصف عن سيطرته بالشغب، فأقدم “الغامدي واقترب منه وصفعه على وجهه حتى أسقطه أرضا رغم أنه لم يكن مشاركا في هذا الشغب، ما تسبب في ضحك زملائه عليه، وهو الأمر الذي ترك أذى نفسي كبير بداخله”.
يشار إلى أن قينان الغامدي هاجم المعلمين والمعلمات الأيام الماضية واتهمهم بالكسل وضحالة الثقافة والخيانة أيضاً .
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التعليقات
محمد : مشاكل نفسية و محمّل فوق طاقته ..
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صار مول الشرق الأوسط مبناء للخطوط السعودية تغير عن أول.. فعلاً كان أشهر مول فى تلك الفترة الزمنية
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مشكلة عندما يأتي قينان ومن هم امثال قينان ليقيّموا المجتمع !! *** أعانك الله يا محمد الشعبي وعند الله تجتمع الخصوم
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من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة وطوروا التعليم ياوزارتنا من غيرتأخير رحم الله الملك فيصل كان يقول اعمالنا تسبق اقوالنا
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يبدو ان الطالب لم يكن راضيا عن تاديب معلمه له وكلامه غير منطقي الكثير الكثير من الطلبه لديهم ذكريات غير جيده ولاكن لايعني ان المعلم كات سيئا بالضروره
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المعلمين تاج على الراس
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هههههههههه،،، قودني
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***لاحول ولاقوة الاباالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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ان شاء الله يكون سباك ـ رد على كلامه مو تقعد تبكبك
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الله يشفيه انها الغطرسه وشوفة النفس على الآخرين الان كل مواطن مثقف ولا يخفاه اي شئ وهذا القينان لابد له ان يعرف حجمه عند كل مواطن انه لاشئ
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الله يذكر أيام مركز الشرق الأوسط عام 1409 .... يازين ذيك الأيام .. كان أرقى مول في السعوديه وفي جده بالذات .. إلا وش صار عليه يالربع باقي زي ماهو وإلا قفلوه ؟؟؟ سؤال لأهل جده
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يتبع . لو قالي يا ابني كمل الرسمه بعدين أو قال ماشاء الله رسمك جميل. الله يسامحه .ولكن الأهم بفضل الله. أصبحت أفضل رسام بالمدرسه. الله يسامحك يا استاذ ***
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يعني هالكلام قبل 34 سنة .. كان شاب صغير و أكيد انه ندمآن .. كلّنا عندنا مظاليم لازم نتحلل منها .. يعني ما أشوف فيه شي غريب في هالخبر ..
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عز الله فتحت على نفسك يا قينان باب يصعب اغلاقه ومع من ( المعلمين )
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ههههه سقط في شر اعماله الكاتب المتفلسف اسألوه ايضا لماذا تم تقاعده مبكرا!!!؟؟
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عندما كنت بالصف الثاني ابتدائي. عند نهاية حصة الرسم دخل أستاذ التاريخ فقال لي انتهت حصة الرسم. قلت له بكمل الرسمه باقي شوي. فصفعني بكف على وجهي أذني تون وعيوني صارت تشوف ألوان بنفسجي ووردي 1401
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وانا اقول اسلوب *** الي في حواراته في القنوات اثاريه من معلمين ابو شرقيه ودباب الدقه القديمه الي سببوا عقد نفسيه لنا ... بس هذا برضه لا يعني اني ابري معلمين اليوم من التقصير في تطوير الذات
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قينانووو🤕🤕🤕
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خلاص ملينا ملينا *** خلاص عرفنا انه رجل متعثر علميا ونفسيا الله يشفيه
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كان مالك ومال العنطزه ياقنقون ... كان خليت حالك مستور ماهو أبرك ... أهوه نغثلت على نفسك وطلعت فضايحك ... ***
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اوجعتم روسنا بالادمي هذا خلاص كفايه تهاترات أعطى وجه أكثر من اللازم صارت الشغله *** شهرة زائفة على حساب من ومتى عرفناك ياقينان لم اسمع لك من قبل
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