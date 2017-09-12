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الرئيسية / أول تعليق لـ”العريفي والقرني والكلباني” على إحباط مخطط إرهابي ورصد أنشطة الاستخباراتية

أول تعليق لـ”العريفي والقرني والكلباني” على إحباط مخطط إرهابي ورصد أنشطة الاستخباراتية

أول تعليق لـ”العريفي والقرني والكلباني” على إحباط مخطط إرهابي ورصد أنشطة الاستخباراتية
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المرصد 23 1٬279 1 ساعة

صحيفة المرصد : قام عدد من الدعاة بالتفاعل مع بيان جهاز رئاسة أمن الدولة ، حول إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” خُطط لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، والقبض على أشخاص بعد رصد أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية.

وقال الدكتور عائض القرني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه”.

وعلق الدكتور محمد العريفي قائلاً : “اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا، واحفظنا من كل سوء وبليّة، ووفق ولاة أمرنا لكل خير”.

فيما قال الشيخ عادل الكلباني : “اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره”، مضيفاً أنه “ستظل هذه المملكة العربية السعودية رمزاً لهذا الدين، ومأرزا للإيمان، بعون الله وحفظه، ويقظة رجالها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - محامي
2017-09-12 04:40:54
من خاااااااااااااف سلمممممممم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,352 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-12 04:39:13
الأول والثاني من هم ولاة أمركم وماهي بلادكم .
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21 - محامي
2017-09-12 04:38:07
اسلخ الفار يخاف الاسد
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20 - فهد12
2017-09-12 04:29:50
ارحبوا ارحبوا ((واحفظنا من كل سوء وبليّة)) وين الغيبة؟؟ عسى ماشر
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19 - رايق
2017-09-12 04:29:10
يقول المثل طق الذيب يستأدب الفهد..!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 -
2017-09-12 04:24:36
تم خرش الثلاثي المرح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - متلس
2017-09-12 04:15:59
رجعوا الشنط اول
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16 -
2017-09-12 04:15:16
3- عقبال المحرضين بالعوامية كلاب واذناب الفرس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - مواطن غير
2017-09-12 04:14:58
من زمان اذا شفت هالصور اقول ماشاء الله ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - سعودية وافتخر
2017-09-12 04:09:32
تعليق مخالف
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13 - محماس السادس عشر
2017-09-12 04:08:51
اضرب المربوط يخاف المنفلت
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12 - محماس السادس عشر
2017-09-12 04:04:16
أهلا بالأخت شمس و قمر ، وين الغيبات ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - نجر السادس عشر مكرر
2017-09-12 04:02:23
المهم لاتنسون خويكم ********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - محماس السادس عشر
2017-09-12 04:01:39
فعلا انخرشوا و الخوف مليح
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - محماس السادس عشر
2017-09-12 03:59:29
فعلا أخوي نجر السادس عشر ، خلونا حلوين
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8 -
2017-09-12 03:59:14
شمس عودا حميدا واخيرا طلعتي من جحرك وينك يابنت القطيف مختفيه لك مده
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7 - عبدالعزيز
2017-09-12 03:57:30
********* اللهم بارك في جهود رجال أممنا وأحفظهم وسدد رميهم
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6 - ابو ابراهيم القحطاني
2017-09-12 03:56:57
تعليق مخالف
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5 - فهد العرماني
2017-09-12 03:56:38
طارت قلوبهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - فهد العرماني
2017-09-12 03:56:20
انخرشوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - شمس و قمر
2017-09-12 03:55:38
في الامس العودة وغدا *** والقائمة تطول مملكتي بحالة فلترة في الامس تلاميذهم يفجرون واليوم اساتذتهم في السجون شكرا لله ما اعدلك
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2 - نجر السادس عشر مكرر
2017-09-12 03:54:54
ايوه كده خلونا حلوين
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1 - محماس السادس عشر
2017-09-12 03:48:59
اللي يتلسع من الشوربه يخاف من الزبادي
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آخر تعليق
بواسطة : محامي

من خاااااااااااااف سلمممممممم...
بواسطة : سلمان البقمي

تحالفوا اليهود والروافض والنصيريين والمرتزقة على أهل السنة والجماعة.. يعني نصدق...
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اللهم احفظ بلاد الحرمبن...
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