أول تعليق لـ”العريفي والقرني والكلباني” على إحباط مخطط إرهابي ورصد أنشطة الاستخباراتية

حجم الخط A A A المرصد 23 1٬279 1 ساعة

صحيفة المرصد : قام عدد من الدعاة بالتفاعل مع بيان جهاز رئاسة أمن الدولة ، حول إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” خُطط لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، والقبض على أشخاص بعد رصد أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية.

وقال الدكتور عائض القرني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه”.

وعلق الدكتور محمد العريفي قائلاً : “اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا، واحفظنا من كل سوء وبليّة، ووفق ولاة أمرنا لكل خير”.

فيما قال الشيخ عادل الكلباني : “اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره”، مضيفاً أنه “ستظل هذه المملكة العربية السعودية رمزاً لهذا الدين، ومأرزا للإيمان، بعون الله وحفظه، ويقظة رجالها”.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا

وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه . #داعش_تستهدف_وزاره_الدفاع — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

..

اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا

واحفظنا من كل سوء وبليّة

ووفق ولاة أمرنا لكل خير

.

#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه#السعودية

.. pic.twitter.com/YO3YHh41G0 — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره #القبض_على_خلايا_استخباراتية — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧