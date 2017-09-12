أول تعليق لـ”العريفي والقرني والكلباني” على إحباط مخطط إرهابي ورصد أنشطة الاستخباراتية
صحيفة المرصد : قام عدد من الدعاة بالتفاعل مع بيان جهاز رئاسة أمن الدولة ، حول إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” خُطط لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع، والقبض على أشخاص بعد رصد أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية.
وقال الدكتور عائض القرني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه”.
وعلق الدكتور محمد العريفي قائلاً : “اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا، واحفظنا من كل سوء وبليّة، ووفق ولاة أمرنا لكل خير”.
فيما قال الشيخ عادل الكلباني : “اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره”، مضيفاً أنه “ستظل هذه المملكة العربية السعودية رمزاً لهذا الدين، ومأرزا للإيمان، بعون الله وحفظه، ويقظة رجالها”.
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اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا
وسدد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه . #داعش_تستهدف_وزاره_الدفاع
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
..
اللهم أدِم علينا أمننا وإيماننا
واحفظنا من كل سوء وبليّة
ووفق ولاة أمرنا لكل خير
.
#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه#السعودية
.. pic.twitter.com/YO3YHh41G0
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره #القبض_على_خلايا_استخباراتية
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
ستظل هذه المملكة العربية السعودية رمزا لهذا الدين، ومأرزا للإيمان، بعون الله وحفظه، ويقظة رجالها.
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
من خاااااااااااااف سلمممممممم
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الأول والثاني من هم ولاة أمركم وماهي بلادكم .
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اسلخ الفار يخاف الاسد
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ارحبوا ارحبوا ((واحفظنا من كل سوء وبليّة)) وين الغيبة؟؟ عسى ماشر
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يقول المثل طق الذيب يستأدب الفهد..!
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تم خرش الثلاثي المرح
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رجعوا الشنط اول
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3- عقبال المحرضين بالعوامية كلاب واذناب الفرس
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من زمان اذا شفت هالصور اقول ماشاء الله ..
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تعليق مخالف
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اضرب المربوط يخاف المنفلت
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أهلا بالأخت شمس و قمر ، وين الغيبات ؟
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المهم لاتنسون خويكم ********
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فعلا انخرشوا و الخوف مليح
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فعلا أخوي نجر السادس عشر ، خلونا حلوين
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شمس عودا حميدا واخيرا طلعتي من جحرك وينك يابنت القطيف مختفيه لك مده
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********* اللهم بارك في جهود رجال أممنا وأحفظهم وسدد رميهم
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تعليق مخالف
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طارت قلوبهم
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انخرشوا
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في الامس العودة وغدا *** والقائمة تطول مملكتي بحالة فلترة في الامس تلاميذهم يفجرون واليوم اساتذتهم في السجون شكرا لله ما اعدلك
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ايوه كده خلونا حلوين
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اللي يتلسع من الشوربه يخاف من الزبادي
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