لأول مرة في واقعة غريبة.. هكذا اشترطت أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل!

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صحيفة المرصد: اشترطت أمانة الأحساء زراعة عدد من شتلات الأشجار لإيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، وذلك في مبادرة لأول مرة يجري تطبيقها.

وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إن خطط أمانة الأحساء تستهدف زراعة مليون شجرة من خلال هذه المباردة بالتنسيق مع البلديات الفرعية، إضافة إلى التعاون مع المجمعات والمراكز التجارية والفنادق ومباني الدوائر الحكومية والجوامع لتفعيل المبادرة.

وأكد أمين الأحساء أنه تم تعزيز كافة دراسات مشاريع تطوير الطرق المستقبلية بزراعة الأشجار على جانبيها، مع مراعاة مصادر المياه، وبما لا يتعارض مع السلامة المرورية، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأقرت اللجنة التنفيذية الخاصة في الأمانة، خلال اجتماعها أمس، البدء بزراعة 100 كيلومتر في الطرقات والشوارع الرئيسية في الحاضرة، إضافة إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية كمرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاقة هذه المرحلة خلال شهر نظير التزام الأمانة بعدد من المناسبات الوطنية والاجتماعية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أمين الأحساء أن اللجنة التنفيذية كانت قد أنهت كافة الخطط التنفيذية والتخطيطية في إحصاء المواقع والطرق المشمولة في الزراعة، عبر مراحل زمنية وخلال عام، المبنية على معايير الاستدامة والشمولية الجغرافية للمواقع المشمولة بمصادر الري الزراعي، مع تنوع الأشجار وملاءمتها للبيئة المحلية، ومناسبة حجمها مع عرض الشوارع والأرصفة.

وأكد أنه سيتم عرض تلك الخطط لكافة البلديات والعمل بها مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية ونشطاء المجتمع، ويسبق هذا الاجتماع التحضيري إقامة الندوة التنفيذية للمبادرة المزمع إقامتها خلال الأسبوع الجاري بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من نشطاء المجتمع المتبنين للحراك الاجتماعي في مبادرة «مليون شجرة في الأحساء».