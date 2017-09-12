لأول مرة في واقعة غريبة.. هكذا اشترطت أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل!
صحيفة المرصد: اشترطت أمانة الأحساء زراعة عدد من شتلات الأشجار لإيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، وذلك في مبادرة لأول مرة يجري تطبيقها.
وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إن خطط أمانة الأحساء تستهدف زراعة مليون شجرة من خلال هذه المباردة بالتنسيق مع البلديات الفرعية، إضافة إلى التعاون مع المجمعات والمراكز التجارية والفنادق ومباني الدوائر الحكومية والجوامع لتفعيل المبادرة.
وأكد أمين الأحساء أنه تم تعزيز كافة دراسات مشاريع تطوير الطرق المستقبلية بزراعة الأشجار على جانبيها، مع مراعاة مصادر المياه، وبما لا يتعارض مع السلامة المرورية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأقرت اللجنة التنفيذية الخاصة في الأمانة، خلال اجتماعها أمس، البدء بزراعة 100 كيلومتر في الطرقات والشوارع الرئيسية في الحاضرة، إضافة إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية كمرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاقة هذه المرحلة خلال شهر نظير التزام الأمانة بعدد من المناسبات الوطنية والاجتماعية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أمين الأحساء أن اللجنة التنفيذية كانت قد أنهت كافة الخطط التنفيذية والتخطيطية في إحصاء المواقع والطرق المشمولة في الزراعة، عبر مراحل زمنية وخلال عام، المبنية على معايير الاستدامة والشمولية الجغرافية للمواقع المشمولة بمصادر الري الزراعي، مع تنوع الأشجار وملاءمتها للبيئة المحلية، ومناسبة حجمها مع عرض الشوارع والأرصفة.
وأكد أنه سيتم عرض تلك الخطط لكافة البلديات والعمل بها مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية ونشطاء المجتمع، ويسبق هذا الاجتماع التحضيري إقامة الندوة التنفيذية للمبادرة المزمع إقامتها خلال الأسبوع الجاري بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من نشطاء المجتمع المتبنين للحراك الاجتماعي في مبادرة «مليون شجرة في الأحساء».
التعليقات
الخطوة قريبه للفشل كم سوق تستهلك هذة النبتات من كميه الماء بعدين دور نطاقه الأشجار المزروعة فكرو بالأمر قبل اتخاذ اي قرار سوف تهدر وقت المواطن في سقياالشجيرات و نظافتها و المحافظة عليها من عبث الاطفال
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ممكن يكون المبادرة جيدة اذا هم بيعطونا الشتلات والماء اللي نسقيها فيه علي حسابهم
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انا اقترح ان يقوم امين الاحساء المهندس عادل بزياره للهييه الملكيه للجبيل وينبع للاطلاع على المستوى العالي الذي وصلت اليه الهئيه في التشجير والاستفاده من خبراتهم وطرق الري والتشجير ليكون مشروعا ناجح!!
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مبادره طيبه جدا
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هل تستطيع الامانه أن تجبر ارامكو بزراعة حي محاسن الذي أنشأتها ارامكو ننتظر الجواب لا توجد اشجار في الشوارع
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خطوه ممتازه لاكن المبادره تقول ابدء انت اولا على الامانه انشاء حدائق في جميع الاحياء ٢ تعديل الأرصفة داخل الحارات ٣ العنايه بالارصفه بعد الصيانه اذهب الي حي محاسن ارامكو لاتوجد شجره على رصيف.
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ازرع وانت ساكت ولا عش علي الفانوس
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للأسف الشديد بعض البلديات وبتخطيط عشوائي سلبي منها أزالت أغلب أشجار المتنزهات والحدائق ومساحات كبيرة من أشجار الكورنيش بواجهتي (الدمام ,الخبر) كانت العوائل تستظل تحتها من لهيب شعاع الشمس.
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قكرة جميلة جدا .. بس طيب اذا زرع الشجرة وتم إيصال التيار الكهربائي للمنازل سوف تموت الشجرة اذا لم يتم العناية بها ، فأرى ان تنتقل عناية الشجرة بعد الزرع من صاحب المنزل إلى مسئولية البلديات الفرعية.
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ابتزاز وبعد من الافضل يحددون من اي مشتل
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طيب الماء الى يسقي الاشجار فاتورتة على ولاعلى البلدية
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هناك عيوب في انشاءجسرطريق الملك عبدالله مع طريق الخليج كان من المفترض لايكون فيه دواروكذلك بالنسبةدجسرسكةالحديدطريق الملك فهد وكان من المفترض العر100متر
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ابداو بأنفسكم اولاً كل واحد ياخذ كريك وشتلة ويقوم بزرعها ، شموا ريحة الطين الانسان مخلوق من تراب ويرجع للتراب محدثكم مزارع مخضرم ولافخر منذ 27 سنة اشتغل بيدي وعقلي والحالة المادية ضعيفة ولكن مبسوط .
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بادرة طيبة لكن الاهم ان توضح الامانة ماهي الاشجار المناسبة للبيئة وماهي الاشجار التي نموها لا يظر باسوار المنزل وماهي النباتات التي لاتساهم بانتشار الحساسية والربو وكم نتمنى لو هناك اشجار مثمرة
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بدلامن ذلك على امانةالاحساءدراسةومرعاةععادةهيكلةطرق وشوارع الاحساء مع عدم انشاءدوارات. وأزالت القديم منها وانشاءالجسورواالانفاق بشكل صحيح مع عدم ترك مخلفات المقاول وأزالت اعمدةالكهرباء باكملها
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علم 2 -+( وسع صدرك+) طيب وفر لنا الاشجار بالمجان( وشاركنا في فواتير الماء لسقاية الاشجار) ترى ماعندنا مايكفينا ... لاتزيدنا هم ....مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل كلام في صميم علم
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المفروض من الأمين تطوير شارع المدير بلأحساء وإرجاع فتح محلات الأسطوانات والتسجيل الطبيعي أيام الكست فعلا فراق بونايف الله يرحمة خوينا عيسى الأحسائي فتى الشرقيه أيام الطرب وواسعة الصدر والتواضع
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طيب وفر لنا الاشجار بالمجان ... وشاركنا في فواتير الماء لسقاية الاشجار... ترى ماعندنا مايكفينا ... لاتزيدنا هم ....مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
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علم الاسف ستهلالك صحف علم حتي اذا انت تبغي تسهم في زراعة شجره لازم بحب الخشوم بل ممكن تتصال الامسئول كبير في الرياض ام ( عادل المحلم ) الاستطع الانه الايستقبل مواطن فقير والكل يشتكي بس خايف الانه
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