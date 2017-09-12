مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب
صحيفة المرصد :أثارت مكافآت التأهل لنهائيات كأس العالم القلق بين لاعبي الأخضر المتأهل لمونديال روسيا 2018 ،خوفا من عدم شمولهم بتلك المكافآت بسبب عدم وجودهم في القائمة المختارة لآخر مباراتين في التصفيات أمام منتخبي الإمارات واليابان، واقتصار المكافآت على العناصر الأساسية والبديلة التي اختيرت في آخر مباراتين.
ومن جهته قال مشرف عام المنتخب الأول لكرة القدم طارق كيال أن المكافآت ستقتصر على المشاركين في التصفيات النهائية فقط سواء كانوا أساسيين أو احتياطيين ،موضحا أن اللاعبين المشاركين في التصفيات الأولى المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 2019، الموصلة للتصفيات النهائية للمونديال، قد تلقوا مكافآت التأهل كاملة.وتابع “كيال” أن المكافآت الجديدة تقتصر على التصفيات النهائية للاعبين المشاركين في آخر 10 مباريات ،وربط على المنتخب بين التقدير الممنوح للاعبين من مكافآت باجتماع سيعقده اتحاد القدم سيضع من خلاله النقاط على الحروف، مشيرا إلى أنه في الغالب ستطبق لائحة المكافآت على اللاعبين، كل حسب مشاركته.
فيما أكدت مصادر مطلعة عدم اقتصار المكافآت على المبلغ الممنوح من اتحاد القدم للاعبي الأخضر الذين حققوا حلم المونديال بعد غياب دام 12 عاما،مضيفين إمكانية منحهم مكافآت من المقام السامي، وفي حال طلب الأسماء من قبل الجهات العليا فإن إدارة المنتخب سترفع عبر اتحاد كرة القدم الأسماء الأساسية والاحتياطية كافة مع باقي الأجهزة العاملة في المنتخب، والأمر لها في تحديد المكافآت ،بحسب عكاظ.
التعليقات
ولي العهد امر بصرف مكافآت لللاعبين ليش هذي التعقيد والتفصيل
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عساكم للفقر مليانين فلوس وقلقين على المكافآت
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والله من الحسد الله يرزقهم ويزودهم اتركو عنكم الحسد الي معشش في قلوبكم
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والله عيب عليكم تطلبون افلوس في خدمة الوطن لكرة القدم في كاس العالم في روسيا شباب الوطن حققوكاس العالم لكرة القدم ولم يطلوب اي ملغ ايام الامير فيصل بن فهد
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جندي ف الحد اشرف من اكثر اللاعبين لاعبين الزمن الاول هم من يستحقون الاشادة والمكافئات لأنهم يلعبون بصدق ويلعبون باسم الوطن أما الان مصالح شخصية وشهرة وبعضهم يستخدمها ف ***
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ليش التحطيم من بعض المعلقين.اللي بعضهم والله مايسوى املاء بطنه.شباب رفعوا رايه بلادنا في المحافل الدوليه.وش يبغون بالضبط.من تحطيمهم.حدهم اذا جبتهم في الملعب.يلحق كوره .😅😅😅يردها للاعبينهذا حدهم
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جنودنا في الأمن وعلى الحدود ماطالبوا بمكافأت واضعين الشهادة وأمن الوطن فوق الدنيويات. وهاللاعبين يمنون بواجب عليهم .. امل من الدولة استبدال المكافأة بعقوبات شديدة على من يتهاون في واجبه من اللاعبين
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وانا من هذا المنبر ودعماً للأخضر في مشوارة للمشاركة بكأس العالم اعلن تبرعي بنصيبي من حساب المواطن للمنتخب ويتهنون فيه يا رب هذا واستغفر الله لي ولكم
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خدمة الوطن بلا مقابل احمدوالله صفقات ورواتب ملايين وجمهور إلاخضرالكثير منهم طلاب مدارس
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ت7 العلاوه امس كلمتها إن شاء الله بترجع
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ويش صار على العلاوة بترجع والا لا
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طبب عندي تيوس بهم اذا تبون 🐐
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فيما يذهب الفائض من المكافآت إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.
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المفروض يقال مكآفات هدر المال العام.....مليون ريال لاتعني لهم شيء وعقودهم مليونيه....المليون تفك ضيق ١٠٠ مرابط على الحد الجنوبي...المليون لايجب اعطاؤها للعبة قدم..المليون للشعب ياعقلاء
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انا اشوف مالها داعي المكافات,دا واجب وطني,يشرف اي مواطن,كفاية عليهم رواتبهم من نواديهم ووظائفهم.
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والمتاهلين في الحد الجنوبي ان شاء الله يشملهم احسن منهم بالمكافآت ؟؟؟
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مليون وش تسوي المليون اللي تصرفه في سفرية =بيت الحلم +زوجه ثانيه +سيارة
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