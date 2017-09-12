أحمد الشمراني: “المرجلة” في السياسة لها أهلها.. ولهذا السبب تحولت قطر إلى أضحوكة!
صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي أحمد الشمراني، أن حكام هذا البلد معروف عنهم الصدق والشجاعة وأخلاق الفرسان في التعامل مع الأحداث، وأن كلمة السعودي واحدة في الاجتماعات وفي الإعلام.
وأوضح “الشمراني” في مقال له بعنوان: “كلمة السعودية واحدة يا قطر” بـ “عكاظ”، أنه لهذه الأسباب تجد كل ساسة العالم يتعاملون مع السياسة السعودية بثبات في المنهج وصدق في الكلمة.
وأكد “الشمراني” أنه في الأزمة الأخيرة مع قطر انكشف للعالم من يقدم الحقيقة كما هي ومن يتلون في المواقف، ولهذا انحاز للموقف السعودي من يثمن الصدق في المواقف، في حين انحاز مع قطر من قبض ثمن كذبه.
ولفت “الشمراني” إلى أن الاتصال الأخير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وضع الأمور في نصابها الحقيقي، بمعنى أن الكل من المهتمين بهذه الأزمة عرفوا من كلمته واحدة ومن لا يملك أصلا الكلمة.
وأضاف الكاتب: “بين ساعة وأخرى بعد الاتصال قدم ابن سلمان الحزم الحقيقة كما هي دون أن يفتح أقواسا لأي كلمة، في حين قدمت قطر النقيض تماما للأصل في الاتصال وما دار فيه، وأعطت عبر الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية ما يؤكد أن تميم لا يحمي كلمته، مؤكدًا أن المرجلة في السياسة وغيرها حكامنا أهلها ولها شروط لا تتوفر فيمن يديرون قطر وسياسة قطر، ولهذا تحولت قطر بعد هذا الموقف إلى أضحوكة في وسائل الإعلام.
وشدد “الشمراني” على أن المملكة منذ عهد المؤسس إلى اليوم لا تجيد أبدا لعبة التلون في المواقف، فحينما تقول نعم أو لا فلا يوجد بعدها أي تراجع أو تنازل أو حتى تفاوض على إحداها.
وأردف “الشمراني”: اسألوا الوسيط الكويتي الشيخ صباح من كان عند كلمته ومن يتغير عليه في اليوم الواحد عشرين مرة، متابعًا: “ابحثوا في تصريحات وزير خارجية قطر وتصريحات وزير خارجيتنا لتعرفوا من الثابت على كلامه ومن يتناقض من تصريح إلى آخر لتعرفوا أن الرجال ما يتغير كلامهم”.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: “سياسة تدار بهذا الشكل يا قطر لن تجلبوا من وراها إلا مزيدا من العزلة ومن الويلات”.
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التعليقات
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ياسبحان الله اغلب المعلقين خارج السرب ويتخذ موقف شخصي مع الكاتب الذي يوضح حقيقه هذه الدويله وحكومتها تجاه مملكه الانسانيه والعقيده اذاً لابد وضع حد للمهاترات بيننا وبين كتابنا من اجل الوطن سامحونا؟؟؟
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***السياسه ليس فيها مرجله وعنتره السياسه فيها مصالح فقط ولوكان لديك قلب مثل جبل أحد ليس بالمرجله والشجاعه
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وعلى فكرة هذا المقال يتميز بالإيجاز والشفافية في سرد الحقائق// لغة المقال راقية // وعلى كبير ضني أفضل بكثير من مقال "الملح والفصفص"//
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ولشحاذة اَهلها
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الكاتب أبرز مواقف المملكة الثابتة دون تحيز // ووضح منهج الدولة منذ قيامها على يد المؤسس//بينما القول " نجح او فشل" فهي أمور ليس لها بصلب الموضوع وهو المقال//
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ياصبر الأرض والبشر والشجر والحجر على بعض البشر ...
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تعليق مخالف
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للاسف جانبك الصواب السياسة حنكة ودهاء
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قطر من اول وهي اضحوكه من يوم ضحك عليها قرضاوي وحطهم تحت عمامته وفشق عليها ولد بشاره غسلت يدي منها!! وايش ترجي منها قرضاوي يرفع وبشاره يكبس !!
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كل من هب ودب صار سياسي؟!! ويكتب ويحلل. ياشمراني خلك في الكورة. واترك السياسة لأهلها.
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كفو صح لسانك اخي بري عليك
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ياليته بس يسكت..... أحسن له ،،،،ويخليه بمواضيع الطحالب
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بغض النظر عن كلامه ......هالشخص سبحان الله****..مهب بعيد عن المريسل
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فشل في الرياضة بشهادة الجميع... وتحول.... للسياسة... رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.***
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