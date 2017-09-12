أول تعليق لوزير الإعلام بعد إعلان “أمن الدولة” القبض على خلية استخباراتية تتعامل مع جهات خارجية
صحيفة المرصد:قدّم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد؛ شكره لرجال الأمن الذين ألقوا، أمس، القبض على خلايا استخباراتية إرهابية كانت تتعامل مع جهات خارجية ضدّ أمن السعودية ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسِلْمها الاجتماعي.
وقال العواد؛ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: شكراً لرجال الأمن الأبطال في رئاسة أمن الدولة، على جهودهم في القبض على خلايا استخباراتية، وإحباط المخططات الإرهابية.. حمى الله وطننا من كل شر.
وكان جهاز أمن الدولة قد ألقى، أمس، القبض على سعوديين وأجانب يعملون لمصلحة جهات خارجية ضدّ أمن المملكة.
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شكرا لرجال الأمن الأبطال في #رئاسة_أمن_الدولة على جهودهم في #القبض_على_خلايا_استخباراتية وإحباط المخططات الإرهابية. حمى الله وطننا من كل شر.
— عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اعدموهم مجرمين لابارك الله فيهم ولافي من ارسلهم
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ونحن نبارك لي كل مواطن سعودي محب لي هذا الوطن
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شكرا لرجال الدولة الاشاوس الذين يتصدو لكل عابث بأمن الوطن حفض الله وطننا الغالي من كل سؤ ومكروه
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أكثر أناس يجب قتلهم وصلبهم هم هؤلاء الذين يسربون المعلومات السرية للدولة لعملاء قطر وأعداء الوطن.
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الشدة القتل في كل واحد يخون او يخطط ضد بلاد الحرمين والمفروض القتل بدون محاكمة ومهما كان اصله او جنسيته سواء رافضي او سني حسبي الله عليهم اقتلوهم بالسيف خلال 24 ساعة مفسدون في ارض الحرمين
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يجب إلزام الارهابين الخوف من الله والركوع له والسجود بخشوع وذلة والخوف له وحده ولا شريك له فإذا خاف من الله وذل له مايرهب الناس خوفا من الله
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اصلا الإرهابي لو اتبع قوله تعالى ( واياب فارهبون ) ما ارهب الناس وخوفهم بكلامه وعمله المخيف
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الله يحفظكم يارجال امن الدوله ويجزاكم عنا كل خير
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واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة الا على الخاشعين
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استكبار الارهابين وعدم خضوعهم لله عز وجل هو سبب الأزمة فيجب عليهم أن يرجعوا لله مع الراكعين والمحافظة على الصلاة لما فيها ذل لله عز وجل فإذا سجدنا لله نستشعر الذل والعبودية لله واننا واقفين أمام الله
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سود الله وجهك بالعودة انت ومن معك راح تصور سناب شاه في السجن بدل تركيا
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