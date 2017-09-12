أول تعليق لوزير الإعلام بعد إعلان “أمن الدولة” القبض على خلية استخباراتية تتعامل مع جهات خارجية

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صحيفة المرصد:قدّم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد؛ شكره لرجال الأمن الذين ألقوا، أمس، القبض على خلايا استخباراتية إرهابية كانت تتعامل مع جهات خارجية ضدّ أمن السعودية ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسِلْمها الاجتماعي.

وقال العواد؛ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: شكراً لرجال الأمن الأبطال في رئاسة أمن الدولة، على جهودهم في القبض على خلايا استخباراتية، وإحباط المخططات الإرهابية.. حمى الله وطننا من كل شر.

وكان جهاز أمن الدولة قد ألقى، أمس، القبض على سعوديين وأجانب يعملون لمصلحة جهات خارجية ضدّ أمن المملكة.

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