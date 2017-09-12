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ثامر السبهان ردا على المندوب القطري في الجامعة العربية: عن أي شرف تتحدثون؟

ثامر السبهان ردا على المندوب القطري في الجامعة العربية: عن أي شرف تتحدثون؟
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المرصد 40 2٬295 2 ساعتين

صحيفة المرصد : علق ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج، على وصف مندوب قطر بالجامعة العربية، سلطان المريخي، لإيران بـ”الشريفة،” خلال جلسة لجامعة الدولي العربية، الثلاثاء، متسائلا: “عن أي شرف يتحدثون.”

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “عن اي شرف يتحدثون؟ القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم أصبح في قاموسهم شرف ونصر! هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه، الحمد لله على نعمة العقل.. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود”.

كما تابع السبهان في تغريدة أخرى : ” ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود” .

فيما علق مطر الشامسي، سفير فوق العادة لدولة الإمارات في الأردن، قائلا: “مندوب نظام الحمدين في الجامعة العربية يصف إيران الدولة الشريفة ويتهجّم على دول المقاطعة وخاصة السعودية والإمارات. هنيئاً لقطر بالشريفة إيران..” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - العراق المحتل
2017-09-13 00:46:52
ابشرك يامندوب قطر تره الخميني وخامنئي عندهم شرف لان زرعوا الفتن واحرقوا الحرث والنسل بتآمركم معهم على اهل الخليج فأنت روح تعلم منهم الشرف الفارسي لان انت عرجك نكس ***
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39 - العراق المحتل
2017-09-13 00:39:29
ياأهلي بالسعوديه والخليج. صدگوني تعبت من التعليقات وهالحين تصبحون على ألف خير والله معكم على حب ✋️
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38 - بخيت الزهراني
2017-09-13 00:38:18
عاش ،العراق، المحتل 35 والله ان كلامك عن ذلك المندوب القطري الحقير،يبرد القلب ويسر الخاطر،مندوب سفيه وحقير،لكن القطان لجم الكذاب الاضحوكه ،وشكرا لك وعلى تعليقك الوافي والشافي في الكذاب الخسيس،والحقير،
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37 - العراق المحتل
2017-09-13 00:36:34
نجاح موسم الحج وصعود السعوديه الى كأس العالم والجندي السعودي الذي يحمي الحد الجنوبي من اقزام ايران الحوثيين هو هذا الشرف ياقزم يامندوب قطر
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36 - العراق المحتل
2017-09-13 00:27:40
يامندوب قطر ياخنيث تعال تعلم الشرف من اسيادك حكام السعوديه تعال انت وأقزامك حتى تدخل دورة تعليم الشرف عند اصغر سعودي المرأه السعوديه مستعده تعطيك درساً بالشرف لانك عديم الغيره والشرف ياخونه ؟؟؟!!
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35 - العراق المحتل
2017-09-13 00:21:40
يامندوب قطر ياجبان والله حذاء الجندي السعودي والاماراتي والبحريني والمصري انظف منك اسمع ياحقير المقاطعه درس لك ولايران اللتي تحتمي بها روح تعلم اللطم عند ايران لان عاشوراء على الابواب روح؟؟
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34 - بخيت الزهراني
2017-09-13 00:18:34
قال ايران شريفه وزير قطرانتم لاتعرفون الشرف وخلك مع المجوس الشرف ،وخليك ودولتك تتهنا بالشريفه تتطبعتم ،على الأفعال المجوسية،مبروك عليكم،وكذابك بالكذاب ،اعطاك القطان فيه درس ،بعد ماكشف كذابك لكن لجمك،
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33 - العراق المحتل
2017-09-13 00:16:56
ياحكام قطر الخونه لو عندكم قطره من الشرف كان ما نكثتوا العهد الذي كتبتوه باياديكم الخائنه انت الخونه وفاقدين الغيره والشرف وفاقدين حتى الاخلاق ياسافل تمدح ايران وتقول شريفه والله عار عليك ياقذر
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32 - العراق المحتل
2017-09-13 00:11:59
يامندوب قطر ياحقير احذية اهل الخليج هو الشرف لكم ياأقزام قطر ياجبناء من عشرين سنه وانتم تتآمرون على السعوديه والخليج وطلعت خيستكم ياحيوانات من انت حتى تتكلم عن الشرف. لو تعرفون الشرف لما تآمرتم
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31 - العراق المحتل
2017-09-13 00:07:45
ياسافل متى ايران اصبحت شريفه هل تدمير اليمن والعراق وسوريا والبحرين لبنان وزرع الفتن هو شرف ايراني وأكلمك من متى اصبح الايراني الحاقد على العربي شريف اذا كنت تبحث عن الشرف موجود عند أهل قطر
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30 - العراق المحتل
2017-09-13 00:02:48
دعوا كلاب قطر وايران تنبح لانهم جبناء تركوا اخوانهم واهلهم بالخليج وذهبوا الى التركي والفارسي يحتمون به. والله خزي وعار ياجبناء ياسفله يامن تحكمون قطر اقول لكم السعوديه هي شرفكم وليس ايران
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29 - العراق المحتل
2017-09-12 23:58:49
اناشد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وملك البحرين والامارات ومصر بأن يتركوا هولاء الاقزام الذين يحكمون قطر لانهم بطريقتهم هذه يريدون استفزاز المسؤلين في دول المقاطعه ولكن عدم الاهتمام لهم افضل علاج
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28 - راكاااان
2017-09-12 23:56:59
24 - أبو فهد 2017-09-12 23:47:54 >>> كفو يابو فهد كفيت ووفيت
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27 - الحربي
2017-09-12 23:56:01
تعليق مخالف
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26 - العراق المحتل
2017-09-12 23:54:59
اخرس يا عار يامندوب قطر انت أخر من يتكلم ياسافل اهل الخليج هم الشرفاء وانت الذين تحكمون قطر ليس لديكم ذره من الشرف لانكم بعتوا وطنكم وشعبكم الى ايران وتركيا كرهاً بالسعوديه بس انتم تبقون اقزام
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25 - أبو فهد
2017-09-12 23:47:54
يا أهل الخليج رأفا بمحمية المشائخ مفلسين ليس لديهم شيء سوى كلام النساء وحتى النساء أشرف منهم وقعوا تحت خلايا عزمي ومؤامرات الاخونجيه والله خساره شعب قطر يصيروا تحت حكم الحثاله كان الله في عونهم
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24 - سؤل
2017-09-12 23:45:00
****انها محتلة لكم 3 جزر.***؟ ؟ ؟
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23 - فهد12
2017-09-12 23:37:35
كلمة يراد بها الاستفزاز . والرد على افراد عصابة تميم تجعل منهم ارقاما مهمة والاولى تركهم ينبحون بما يشاؤون ((فالاهمال علاج له مفعوله)) وفي الاخير سيسلموا ويلبوا كل الطلبات واكثر
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22 - بندر
2017-09-12 23:37:25
قطر عاهرة الخليج
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21 - درويش
2017-09-12 23:35:53
دائما ذيل الكلاب اعوج فهؤلا الشرمه اذيال ايران لان تتعدل حاله و احوالهم الا بالمقاطعة المستمرة حتى لو نفذواالشروط الله سبحانه كشفهم بغدرهم و مؤامراتهم ضد السعوديه بشراء ذمم الدعات في السعوديه للخيانه
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20 - مع الخيل
2017-09-12 23:33:10
تعليق مخالف
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19 - ابن الخليج
2017-09-12 23:32:34
أين الشرف منك ومن حبيبتك ايران ،،؟؟؟ تاريخ اسود لكليكما ملطخ بدماء الأبرياء في كل أنحاء المعموره .
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18 - شايب المرصد
2017-09-12 23:32:33
شرف إيران يتمثل في احتواء خونة أوطانهم وتفتيت الدول العربية ونشر الخرافة وعبادة القبور ورجال الدين الكهنة وفي نشر المومسات المتمتعات على حسب مذهب الكاهن الملعون في طهران وقم.
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17 - مواطن
2017-09-12 23:31:51
الشرف انتهك في بلدة قطر مع دخول الحرس الخميني وجيش الاخوان الإرهابي التركي في شوارعها وياليت بلدة قطر او هذا الجرذي متحدثهم يدور شرفهم وين راح.
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16 -
2017-09-12 23:29:33
هنيئا لكم الايراني ياعبيد الفرس المجوس والاتراك واصحاب الجنسيات الاسرائلية ممثلة في الاسرائيلي الحقير عزمي بشاره والذي يدير حكم قرية غطر
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15 - الحقيقة المرة
2017-09-12 23:28:27
ما قاله مندوب قطر مقارنة افعال ايران بدول الحصار يجعلها تبدو شريف فالشرف الذي يتكلمون عنه القطرية نسبي لما رأوه من غيرهم يا ليت توصل المعلومة.
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14 - أبو محيسن
2017-09-12 23:25:15
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في أرقى العلاقات الإنسانيه فمابالك بشلة إرهابيين يتخذون من سكسوكة الكذبه رمزا لهم !! هل نفكر حتى في فتح الحدود لهذه الشرذمه !لابارك الله في من جمعها !!
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13 - أبو محيسن
2017-09-12 23:21:13
يمكن نظام الحمدين يعرفون شريفه !
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12 - ابو ساره
2017-09-12 23:18:58
مندوب قطر طويل لسان وشايف نفسه يقول ل احمد القطان اذا انا تكلمت انت تسكت وكمل كلامه ولا همه قهرني والله
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11 - متأمل
2017-09-12 23:18:36
واحدة أسمها شريفة .. صاحبها راكب عليها ، قالت يا فلان الناس يتهموني بك ويتعرضون لشرفي .. قال معليك منهم ولا يهمونك ، قالت كيف قال إسمك شريفة .فهؤلاء يدعون العروبة وأولئك يدعون الإسلام ، ومثلكم شريفة
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10 - أبو محيسن
2017-09-12 23:18:24
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في أرقى العلاقات الإنسانيه فمابالك بشلة إرهابيين يتخذون من سكسوكة الكذبه رمزا لهم !! هل نفكر حتى في فتح الحدود لهذه الشرذمه !لابارك الله في من جمعها !!
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( عدد التعليقات 10,746 )
9 - العنيد
2017-09-12 23:13:24
الله يرحم تراب سعد بن أبي وقاص قايد معركة القادسية . جيوش المسلمين هزمتهم شر هزيمه وحنا ان شاء الله راح ننصر ديننا .. و ندقّ ايران واللي يتشدّد لها .. طرق وعقال ....
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( عدد التعليقات 10,746 )
8 - العنيد
2017-09-12 23:11:30
دولنا الاربع اعزهم الله يتبعون سياسة النفس الطويل مع هذه الدويلة الفاجرة ... اصبر بس وان غدا لناظره باذن الله لقريب
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( عدد التعليقات 10,746 )
7 - العنيد
2017-09-12 23:09:39
انا اشهد انك كفو يالقطان مابقى الا هالحثاله وربعه يسير لهم لسان حكومه والله مريضه وممثليها امرض منهم !!
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( عدد التعليقات 10,746 )
6 - العنيد
2017-09-12 23:07:32
ايران شريفة!!!!! شكرا يا مظلومية قطر. باقي تطبقون المذهب الجعفري....
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5 - Smile
2017-09-12 23:04:43
تعليق مخالف
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4 - اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
2017-09-12 23:02:36
اشتغلتوا بالدنيا ونسيتم الآخرة .. والآخرة خيرا وأبقى. ياعالم يابشر الدنيا قصيرة وفانية لا تتقاتلون على متااع زائل.
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3 -
2017-09-12 23:01:58
بارك الله في هذا البطل من ابطال السعودية الجموا كلاب موزه واعوانهم
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2 - حليب الحمير
2017-09-12 23:00:22
ويبون كاس العالم ههههههههههههههههه في الدوخه بعد ابقى قابلني
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1 - جروح
2017-09-12 22:59:46
6000 من قبيله الغفران طردو وهجرو من قطرائيل وشيخ شمل ال مره طرد الان وصودرت امواله وجنسيته من بقي في الدوخه الان غير الاتراك وقاعدة العديد والسليه والايرانيين
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