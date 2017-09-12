ثامر السبهان ردا على المندوب القطري في الجامعة العربية: عن أي شرف تتحدثون؟

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صحيفة المرصد : علق ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج، على وصف مندوب قطر بالجامعة العربية، سلطان المريخي، لإيران بـ”الشريفة،” خلال جلسة لجامعة الدولي العربية، الثلاثاء، متسائلا: “عن أي شرف يتحدثون.”

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “عن اي شرف يتحدثون؟ القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم أصبح في قاموسهم شرف ونصر! هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه، الحمد لله على نعمة العقل.. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود”.

كما تابع السبهان في تغريدة أخرى : ” ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود” .

فيما علق مطر الشامسي، سفير فوق العادة لدولة الإمارات في الأردن، قائلا: “مندوب نظام الحمدين في الجامعة العربية يصف إيران الدولة الشريفة ويتهجّم على دول المقاطعة وخاصة السعودية والإمارات. هنيئاً لقطر بالشريفة إيران..” .

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عن اي شرف يتحدثون؟ القتل والارهاب والطائفية وتدميرالامم اصبح في قاموسهم شرف ونصر!هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه،الحمدلله على نعمة العقل — ثامر السبهان (@thamersas) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود — ثامر السبهان (@thamersas) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧