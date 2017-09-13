بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني
صحيفة المرصد : احتد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على مندوب قطر في جامعة الدول العربية، ووصف حديثه بالمهاترات.
وكان مندوب قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد دافع عن دولة إيران واعتبرها أنها “دولة شريفة”.
وقال شكري محتدا على مندوب قطر وكلمته: “كلامه عبارة عن مهاترات، وحديث غير ملائم وعبارات متدنية”.
وقال وزير الخارجية المصري في كلمته أن قطر مصرة على “دعم الإرهاب”، مضيفاً : “نعلم جميعا التاريخ القطري في دعم الإرهاب، وما تم توفيره من أسلحة وأموال لعناصر متطرفة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي داخل مصر، وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر”.
وتابع قائلاً : “مصر لها الحق في الدفاع عن مصالحها، واتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي، خاصة وأن قيمة مصر يمتد عمرها لأكثر من 7 آلاف عام”.
ومضى قائلاً : “مصر تتصرف بمسؤولية، لكن كلام مندوب قطر خارج ومتدني لا يجب أن يثار وغير مقبول بالمرة”.
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التعليقات
حفظ الله مملكتنا الحبيبه وحكامها من سوء .
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كفو يا مندوب مصر . نعم مصر حضارة 7000 سنه . وتجي قطر وتتدخل بكل صفاقه وقلة ذوق في شؤون مصر . نعم حكومة قطر دعمة إرهابيين كثير راح ضحيته رجال أبرياء من الجيش المصر . وكذلك اذكاء الطائفية في البحرين
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يسلم بؤك ياباشا
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قطر قزم يتعملق لان هناك من يرفعه من أسفل لذلك تظهر الوقاحة والتطاول والجرئة . قطر نظام عميل وخائن ومدفوع ومسنود . تابعو دعم قناة ال BBC ووسائل الإعلام الغربية لها وهجومها على السعودية ودول الخليج ومصر
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من يدعو ويستغيث بغير الله فهو مشرك الشرك الاكبر المخرج من الاسلام والعيا
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اذ قطر فيها خير تواجه مصر في الميدان هههههههه
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ت 12 اهل السنة ليس هم اهل الدين الصحيح . الدين الصحيح هو الاسلام .
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هذا الجطري القزم نافخ ريشه وعامل فيها الامين العام للاتحاد الاوربي على غفله ***
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اللهم لنصر اهل السنه اهل الدين الصحيح شاء من شاء وابى من ابى
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كان المفروض يمنع من الدخول
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هذي المهاترات.تذكرني بالمهاترات قبل غزو الكويت.
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اما حان وقت الغمة ان تنجلي , وكيف لها ان تنجلي والمهاترات وصب الزيت على النار مستمر من مسؤولين نحسبهم انهم حكماء وقد اكثروا من الشرب الزلال .
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مندوب قطر يبي يهايط مسوي نفسه وزير خارجيه روسيا سيرغي لافروف طلعت عليه اكثر من بيع السوق
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اكوي 😤😤😤 يمنى بلا يسرى تراها ضعيفه. . ورجل بلا ربع على الغبن صبار
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ك.ف.و
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امريكا تقول ان قطر تكافح الارهاب وراضية عن قطر ورضى امريكا هو الهدف والمنال فأين المشكلة ياعرب هل فيه امور اخرى غير الارهاب لانعلمها
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تعليق مخالف
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قطر تتصرف بصبيانية وماهي الا واجهه للاستعمار الفارسي وتنظيم الاخونج الماسوني والعثمانيين وعزمي بشارة ليس لها اي سيادة فهي مجرد واجهه ودفتر شيكات للاعداء لبث الفتن والخراب في الدول العربية والاسلامية
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الكل يتحدث عن قطر ودعم الارهاب الا تعلمون ان اسرائيل عي ام الارهاب تخطط وتنفذ وتغتال قيادات وتحيك الدسائس والمؤمرات منذ انشائها ضد العرب والمسلمين
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7000 سنة يا باشا بيك فندم..
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