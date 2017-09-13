بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

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صحيفة المرصد : احتد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على مندوب قطر في جامعة الدول العربية، ووصف حديثه بالمهاترات.

وكان مندوب قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد دافع عن دولة إيران واعتبرها أنها “دولة شريفة”.

وقال شكري محتدا على مندوب قطر وكلمته: “كلامه عبارة عن مهاترات، وحديث غير ملائم وعبارات متدنية”.

وقال وزير الخارجية المصري في كلمته أن قطر مصرة على “دعم الإرهاب”، مضيفاً : “نعلم جميعا التاريخ القطري في دعم الإرهاب، وما تم توفيره من أسلحة وأموال لعناصر متطرفة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي داخل مصر، وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر”.

وتابع قائلاً : “مصر لها الحق في الدفاع عن مصالحها، واتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي، خاصة وأن قيمة مصر يمتد عمرها لأكثر من 7 آلاف عام”.

ومضى قائلاً : “مصر تتصرف بمسؤولية، لكن كلام مندوب قطر خارج ومتدني لا يجب أن يثار وغير مقبول بالمرة”.

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