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تعرف على أول قرار رسمي ضد “قينان الغامدي” بعد هجومه على المعلمين
صحيفة المرصد: قرر نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، إلغاء ندوة كان سينظمها مجلس محافظة “ألمع” الثقافي مع الكاتب قينان الغامدي.
ونشر مجلس ألمع الثقافي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بياناً مفاداه إلغاء اللقاء مع “قينان الغامدي”، امتثالا لتوجيهات نائب أمير منطقة عسير.ولم يذكر البيان سبب إلغاء الندوة.
وكان “قينان الغامدي” أثار جدلا، مؤخرا، بعدما هاجم المعلمين والمعلمات، واتهمهم بضحالة الثقافة والكسل والخيانة ما دفع عدداً كبيراً من المعلمين إلى المطالبة بمقاضاته.
التعليقات
117 - اسرار الكون2017-09-13 02:51:27
ازعجتونا يا المعلمين والمعلمات خلاص روحو ارقدو وراكم دوام ..
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116 - ابوخالد المالكي2017-09-13 02:50:36
عنوان الندوه : اثر التيار الحركي في التعليم ،، لماذا يمنع استاذنا القدير قينان الغامدي من ندوته هذه !!
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115 - زائر رررر1112017-09-13 02:49:55
يجب عليك يا أستاذ قينان أن ترجع إلى أيام الطفولة أيام ما دخلت المدرسة وتسأل نفسك من الذي علمك كيف تمسك بقلم الرصاص؟ من الذي علمك الحروف من الألف إلى الياء؟ من الذي علمك في كل صف دراسي وفي كل مرحلة
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114 -2017-09-13 02:46:32
112- راجع تعليقك القديم رقم 57 انت اول من بدا فمن يكون بذيئ اللسان منا ياترى ؟؟؟؟؟ انت من بدأت وانا رديت ع تعليقك
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113 - مقيم بالسعودية2017-09-13 02:41:13
يالله يعم لاتشكر حد ولا حد يشكرك كفاية لغاية كد اي قرار تسمع فيه عمك وسيدك سمو الأمير ماتتكلمش ياقلم الحقيقة وتعارض
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112 - اسم2017-09-13 02:37:23
111.ارجع لتعليقك في 99 وانت تعرف العذراء وش تقول. وخل كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بعيدا عن بذاء..لسانك ياعف..
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111 -2017-09-13 02:30:54
103- ردك ع تعليقي هل تعلمته من الكتاب الكريم ام من السنّة النبوية الشريفه اومن لغة الشوارع ياجاهل ياما نصحتك باكمال الدراسه لتواكب ثقافة الآخرين ولكنك رفضت ذلك اشكر قلم بعدم رده عليك لانه يعرف مستواك
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110 - اسم2017-09-13 02:27:08
اجتمع قينان المتع.. على ت104 خايب الر..
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109 - اليوسي2017-09-13 02:16:53
ان شاء الله تعالى كل من سيّء لرموز الوطن من ولاة الامر والعلماء ورجال الهيئة ورجال الامن والقوات المسلحة والمعلمين والمعلمات وربات البيوت ومن يسعى لتدمير الاسرة ان يتم توقيفهم ومنعهم من بث سمومهم .
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108 - اسم2017-09-13 02:14:52
شايف ياقلم الحقيقه شوف ت104 وانت تعرف ان هذا القينان برأيه ***
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107 - الثقفي2017-09-13 02:14:15
عندك ملاحظات ياقينان رح خاطبهم لاتجي تثير الموضوع بوسائل التواصل عشان تسوي ضجه وتحرض الناس 😎
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106 - الثقفي2017-09-13 02:12:36
ياقينان اقضب السانك واسكت الوضع مايحتاج تأجيج واسانك حصانك ولاتكثر زحلاوي حتى ماتقعد تبربر من غير تفكير بعواقب الامور 😎
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105 - الثقفي2017-09-13 02:11:18
الليبرالي لايقل شرا عن الاخوانجي فالأول بسعى لتغريب المجتمع ودكتاتوريين ويريدون فرض افكارهم ومعتقداتهم الفاسده على الناس ومن يخالفهم يهاجمونهم ويتجنون عليه ويحرض ضده 😎👀
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104 -2017-09-13 02:09:40
رغم اختلافي مع عقليته وافكاره الا انه صدق في ضحاله ثقافتهم وكسلهم وانحراف بعضهم
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103 - اسم2017-09-13 02:07:20
99.خلاص عرفتك دام انك (مولع) فأكيد انت العذراء
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102 - اسم2017-09-13 02:05:35
92قلم الحقيقه.نعم قولك في ماقاله فالمعلمين والمعلمات (رأيه)الخاصOK اما ان تجعله من لايشق له غبار فحربه عالاخوان النجسينNO.ولتعلم اننا أشرس منه فحربنا على كلاب النار(وفضح)الاعيبهم القذره لأننا من عقيده
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101 - Ana wbas2017-09-13 02:04:14
اصبح قلم الخنبقه يملي ويوجه من هو وطني ومن هو غير وطني ويتحدث عن وايه وهو حر فيه كيف تناقض نفسك خنبوقي اطرح رايك ومالك بالباقي فينان اخطاء بحق شريحه كبيره وهذا جلد الذات والا هو كان احد المعلمين سابقا
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100 - مانع القحطاني2017-09-13 02:02:17
*** وين القرارات الرادعه؟ ولا دام أنه حوالينا فما يهم لكن علينا خذوه فغلوه
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99 -2017-09-13 02:01:56
95- الثور*****ههههههههههههههههاي
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( عدد التعليقات 15,238 )98 - ابويوسف
المفروض شلتو قينان وحطيتو قلم الحقيقه وانتهى الاشكال
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97 - متابع2017-09-13 02:00:16
قينان ارتكب اكبر غلطه بحياته وسقطت به نحو الهاويه ولن يفلح في تصحيحها مهما حاول
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96 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:59:24
بيطلع من بيت العمل بيروح بيت الزواج 😂 دعواتك ألقى لي ثور 😂
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95 - اسم2017-09-13 01:58:24
86. لايكون انت اللي من برج العذراء وكنت تبحث لك عن ثور
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94 - راى2017-09-13 01:56:44
الدور جاي انشالله على أقلام المترديه والنطيحه الابواق التى تخوض فى مالا يعنيها وتشتت انتباه القراء وتظللهم عن الحقائق مندسين حلف الحيطان وهم لو أكلوا على شاه اضاعوها
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93 - اسم2017-09-13 01:56:31
63قلم الحقيقه. ولمعلومك فالبروعلمانيه والاخوانجيه (عيال عم) وأقدر اعطيك امثله كثيره من اللبراليه تركوها وذهبوا للخوان واكثر منهم لما تركوا الخوان ذهبوا للبراليه واعتقد انك تعرف منهم كثييييييير
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( عدد التعليقات 28,391 )92 - قلم الحقيقه
ماقاله قينان في مايخص المعلمين والمعلمات هذا رأيه وحده تتفق معه أو تختلف لايجب أن تسقطه على كل مايقوم به الرجل في خدمة وطنه ومليكه وحكومته.لذلك عليك أن تناقشه في هذا المحور فقط لا تجعل الأمر عداء شخصي
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91 - متابع2017-09-13 01:55:00
وين طلع المشتري من بيت العمل انتهى عقده واخذ خروج نهائ والمعاملات توقفت والمواصلات تعطلت والكهرب انقطع والامم المتحده تدخلت وانعفس العالم بسبب المشتري طلع من العمل خخخ مانقول الا الله يجملن بعقولنا
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90 - الاندلس2017-09-13 01:53:47
تعليق مخالف
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89 - اسم2017-09-13 01:52:40
63قلم الحقيقه.كثير من الاحداث تكون خيرا لنا لتكشف ماكان (خافي) ومن ضمنها ماكنت اظنه فقينان وحربه على خوان المسلمين على انه من عقيده سليمه ومنهج صاف والان اكتشفنا ان حربه عليهم من منطلق لبروعلمانيه
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88 - ناصر الشهري2017-09-13 01:52:28
كلنا قينان الغامدي 🌷
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87 - مقيم بالسعودية2017-09-13 01:51:18
لاوالله هههههههه بيلف ويدور وله مش عاوزينك لاتمدح حد ولا تشتمم حد لما تسمع الموضوع سيدك وعمك سمو الأمير قال الموضوع ايقاف قنان الغامدي تسكت خالص مش تعارض وتقول المفروض يتكرم وشهادات شكر هما اعرف منك
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86 -2017-09-13 01:50:29
اسم .اكيد مدرّس لمادة الرسم اشوف كنه تضايق من قلم الحقيقه ههههههههههههههههه وقلم مطنشه لركاكة تعليقه
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85 - كنكت2017-09-13 01:50:14
بعيداً عن هجومه على المعلمين أو دفاعه : وش عنده من الأساس عشان أحد يستظيفه لو بس في بيته مو في مهرجان أو حفل ؟!
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84 - عجب2017-09-13 01:47:29
قلم الخنبقه ماهوشغلك وهاذاراي شخصي
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83 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:46:44
جيت أكحّلها عميتها هه 😂 ؟!
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82 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:45:33
خلاص باقي شهر و يطلع المشتري من بيت العمل 😂 بالتالي على الأغلب راح أبطّل أتكلّم عن الأبراج 😂
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81 - اسم2017-09-13 01:45:08
73.من هاجمهم ليسوا الا علماء ضلا.. ومشايخ فتن.. وخوارج اخوان ابليس كلاب النار انما غلطته هنا توقحه عالمعلمين والمعلمات فلا تخلط الامور وانت خلك فمشايخ..ك ***.
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80 - متابع2017-09-13 01:44:35
ملح ام شوشه منفوشه سلمي علاها خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 28,391 )79 - قلم الحقيقه
لازالت يد حكومتنا الرشيدة نصرها الله تلاحق قطعان الأخونجية وقد ألقت القبض في الساعات الماضية على المزيد منهم وهم \\\ خالد المهاوش \ وليد الهويريني \ حمود العمري .حفظ الله على بلادنا أمنها واستقرارها.
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78 - متابع2017-09-13 01:42:27
اجل حوت وساردين،،،،،، وثور وبقر وغنم،،،،، وتيس وعنز،،،،، تنعقين يالملح خخخخخخخخخخخخخ
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77 - قلم الحقيقه2017-09-13 01:40:56
الجاهله ردودهم مثل وجيهم حاقدين علي المعلمين ماحد قال خليكم كسلاء بدرسه ياحقودين
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76 - احمد عسيري2017-09-13 01:40:25
مجلس المع الثقافي اخجلني بدعوته له رغم ان اغلب اعضاء المجلس يدخلون تحت مقاله التهكمي شكرا سمو الامير الجمت الداعي والمدعو وانتصرت لكرامة اصحاب رسالة القلم .
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75 -2017-09-13 01:38:54
أعلن مجلس ألمع الثقافي عن إلغاء إقامة اللقاء المقرر مع الكاتب قينان الغامدي، بعنوان أثر التيار الحركي في التعليم بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ.
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74 - اسم2017-09-13 01:38:47
71مجهول.هو في تصنيفاته للاخوان المسلحين صادق وهتك ستركم ولكنه اخطأ خطأ فاضح (لايغتفر) بتهجمه ووقاحته على اشرف مهنه فالتاريخ رسالة التعليم والمصيبه انه (عمم) ولو انه (حدد) لخفت زلته او لم تحسب اصلا
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73 -2017-09-13 01:35:26
57- من يهاجم العلماء والمشائخ الكرام لايستغرب منه هذا الرد الواطي
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72 - اسم2017-09-13 01:35:18
63قلم الجقبقه.هذا القرار من ولي الامر وليس قرارا (تعسفيا) وانتبه لنفسك تزل عشان واحد مايستاهل.وبعد ان يؤدب هذا القينان الفاشل محارب (اشرف) مهنه ويعتذر ويقول اتوب نرجع نشوف لقائاته وندواته قال فارس قال
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71 -2017-09-13 01:34:06
والقرار الرسمي الثاني إن شاء الله قريباً في المحاكم الشرعية حتى يكف عن الاتهامات والإساءات وتصنيف المجتمع وبث الفرقة بين أبنائه الذين يحتاجون للحمة والتكاتف ضد ما يحاك للوطن الذي يدعي الدفاع عنه .
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70 - علي الشهراني2017-09-13 01:32:19
الاستاذ قينان الغامدي قامه ورمز وطني واشهر من نار على علم وهذه مجرد ندوه لاراحت ولاجت
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69 - مقيم بالسعودية2017-09-13 01:32:03
هش يالله انجر من هنا وروح شوفلك عود خشب عظ عليها لما حد يرحم حالك ههههههههههههههههههههههههههه مش عاوزين نسمع لك حس هههههه
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68 -2017-09-13 01:31:17
64- لا تكذب ولا تعمم على الناس و تكلم عن نفسك وحبّه حتى تصل الى كوعه فالتعميم لغة الجاهل والمفلس
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67 - اسم2017-09-13 01:29:48
58قلم الحقيقه.ان كان قينان او غيره يسئ للآخرين او يخبط هنا وهناك (بحجة) حربه على الاخوان المنجسين فلا حاجة للدوله به فسيقيض الله من يحارب ويفضح خوان المسلمين بحوله لاننا نحاربهم من عقيده ومنهج صاف
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66 -2017-09-13 01:29:28
سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم
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65 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:28:48
أشغّل مخي و أحاجج اللي قدّامي .. صراحة كنت أظن إني عاقلة لحد ما شفت قينان يتكلّم 😂 عاقل 100 % و طول ما انا قاعدة أسمعه مستمتعة .. هذا غير انه .. رقيق و حنون 😂 ياخي حتى وهو معصّب ودّي أبوس راسه 😂
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( عدد التعليقات 8,599 )64 - الرحااال
الاستاذ قينان الغامدي..جميع الشعب السعودي يحبه..ويتابع اخباره..ويستفيد من مواضيعه الهادفه..لم يكن يوما لا خائنا ولا جامعا الاموال من دول الخارج..ولايوجد لديه شقق في قطر او تركيا..هنيئا لك محبتهم 💚
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( عدد التعليقات 28,391 )63 - قلم الحقيقه
نتمنى من سلطات بلادنا وحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي ومولاي ولي العهد حفظه الله أن يتم الغاء هذا القرار التعسفي فورآ واعطاء فارس الكلمة الصادقة المساندة للوطن وللحكومة كل الدعم والمساندة له وبجانبه.
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62 - اسم2017-09-13 01:23:52
43الملح والقبله.اعطينا شئ (واحد) فقط تعلمته من قينان
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61 - اسم2017-09-13 01:21:50
40قلم الحقيقه.كما يجب ان تغلق المنابر امام مشايخ الاخوان (الملاعين)ايضا يجب ان تغلق امام*** حتى يتبجح عالمعلمين اللذين يكابدون الوزاره ومكتب الاشراف والمشرف والمدير والوكيل والاب
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( عدد التعليقات 28,391 )60 - قلم الحقيقه
الرجل أبدى آرائه وعندها انتهى الأمر لماذا الربط بما جاء بها في منعه من اقامة ندوته ومحاولة التضييق على فكره الشمس الشارقة الحارقة التي تبدد ظلام الأخونجية الارهابيين جواسيس النظام القطري ومعهم قطعانهم
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59 - مقيم بالسعودية2017-09-13 01:19:57
لا يعم لما الكبار يتكلمو وخصوصآ من قرار سيدي من فخامة سمو الأمير يوقف ساكت ولا يتكلم بحرف مش يدس السم بالعسل خلاص اقال ايه شهادات التقدير المفروض يتكرم امشي اللعب بعيد وشك على الحيط بسرعة
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( عدد التعليقات 28,391 )58 - قلم الحقيقه
مادخل آراء قينان الغامدي فارس الوطن في وجه الأخونجية الأخوان جواسيس الحمدين وتميم بالمعلمين حتى تمنع وتلغى ندوته التي كان سينظمها مجلس محافظة ألمع.ليس هناك رابط الا اذا كانت لارضاء الأخونجية وقطعانهم.
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57 - اسم2017-09-13 01:15:28
51. نعم من برج الثور اكيد انت من برج العذراء لان من صفاته دائما يبحث له (ثور)
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56 - زائر الفجر🌔2017-09-13 01:14:27
قرر نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، إلغاء ندوة كان سينظمها مجلس محافظة “ألمع” الثقافي مع الكاتب قينان الغامدي.
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55 - اسم2017-09-13 01:13:37
26قلم الحقيقه.ابدى وجهة نظره وهي قابله(للصواب) والخطأ//وهل من مروا عليك في التعليم من طفولتك وحتى تخرجك(غالبيتهم)يتسمون بالكسل والخيانه وضحالة الثقافه كما قال قينانك فاسمح لي ياقلم ان وافقته فانت مثله
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54 - زائر الفجر🌔2017-09-13 01:13:08
32 - قلم الحقيقه يجب تكريم قينان الغامدي على مستوى الوطن بأكمله وتقديم له آيات الثناء والشكر!!
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53 - زائر الفجر🌔2017-09-13 01:12:19
40 - قلم الحقيقه القرارات الفردية المستعجلة لايجب الأخذ بها !!
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52 - المعلم قدوة2017-09-13 01:10:47
مثال المعلم الذي لا يعمل بما تعلمه يعلم الطلاب وأنها لكبيرة الا على الخاشعين يعني يقفون بخوف وخشوع للصلاة ثم يتكاسل عن الصلاة واذا صلاها صلاها بغير خشوع ويسمع الاغاني بدل سماع القرآن
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51 -2017-09-13 01:10:06
اسم حدد برجك ومسارك اكيد انك من برج الثور وبرج الثور دائما هائج ولا يدري وش السالفه خخخخخخخخخخخخ مع الخيل ياشقرا
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50 - حضرتي2017-09-13 01:08:15
الحمد لله ***
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49 - زائر الفجر🌔2017-09-13 01:08:00
رب كلمه قالت لصاحبها دعني
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48 - مقيم بالسعودية2017-09-13 01:07:14
قلم اللحقيقة انتا مبتفهش عبيط شهادات التقدير وشكر لمين ؟؟ ده قرار سيادي من سمو الأمير يعني من سيدك يتوقف اللقاء يعني يتوقف ياهبل ياعبيط
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47 - ✅✅2017-09-13 01:06:57
انت من حفرت عن قرنك ياقينان فقد أصبحت مكروه منبوذ من أكثر المجتمع المحترم
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46 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:06:45
الحُوت : يعرف يشرّح المُشكلة و يخلّيك غصب عليك تعترف فيها 👌
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45 - اسم2017-09-13 01:06:34
15قلم الحقيقه. وش دخل هجومه على (الاخوان المفسدين) فهجومه على المعلمين اشرف وظيفه عرفها الانسان انما هذا من فشله وفشلك لدفاعك عنه ضد من معلميك
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44 - مايصح إلا الصحيح2017-09-13 01:06:11
تماديت ياقينان بالغلط وجاك ماتستحق
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43 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 01:03:53
يجنن شفت له كم لقاء و تعلّمت منه كثير كيف لو أحضر له ندوة ؟!
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42 - المعلم قدوة2017-09-13 01:03:27
بعض المعلمين يعلم ويعمل ما تعلمه فهو قدوة والبعض الآخر لا يعمل بما علمه فهو كالحمار يحمل اسفارا أو امي لا يعلم الكتاب الا اماني يعني مثلنا ما نعلم بالقرآن الا اماني وأوهام وكوابيس
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41 - ألف مبروك ياأخ قنان حاجة مشرفة // من أول مقال مادخلت مزاجي2017-09-13 01:03:07
خيرها في غيرها والحياة تجارب // المهم قبل تنتقد أحد حط نفسك مكانه ثم أبدأ بالكتابة // ولاتكابر ولاتجازف// وجعل نبراسك الأعم و الأشمل " الوطن"
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( عدد التعليقات 28,391 )40 - قلم الحقيقه
القرارات الفردية المستعجلة لايجب الأخذ بها اذا كان المقابل لها وطن هامته فوق الجميع كائن من كان.وعليه لايجب أن تغلق الابواب في وجه رجل الوطن البار به قينان الغامدي بينما يعتلي منابر جوامعنا الأخوان .
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39 - النبهان2017-09-13 01:02:30
اتمنى ان يحارب من الجميع لأنه تمادى على الغير ويستحق العقوبه ويكون عبره لغيره
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38 - اسم2017-09-13 01:02:20
13سامي.14زمن. والله لو قرينا فسيرتكم الذاتيه انها ماتختلف عن سيرته كثير كوم فشل
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37 - سيراييفو2017-09-13 01:01:23
لاوفقك الله وين ما رحت ياجاحد الجميل وناكر المعروف
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36 - سعد القحطاني2017-09-13 01:01:06
الاستاذ قينان الغامدي هذا الاسبوع لعب في نفسيات الشكاؤون والبكاؤون 😅😅😅😅😅😅
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35 - اسم2017-09-13 00:59:43
10الملح والقبله.وش يخسروا ياحظي فاشل وارتاحوا منه
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34 - وزارة التعليم ١٤٣٩2017-09-13 00:57:18
إلى قينان الغامدي أنت من علمك القراءة والكتابة عندما تتهجم على المعلمين......
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33 - قلم الحقيقه2017-09-13 00:57:04
مسوي فيها حرية رأي رح جزر الواق واق المعلنين خط أحمر
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( عدد التعليقات 28,391 )32 - قلم الحقيقه
يجب تكريم قينان الغامدي على مستوى الوطن بأكمله وتقديم له آيات الثناء والشكر لوقفته الشجاعة مع حكومته السعودية ونصرته لها ضد قطيع الحمدين وتميم في النظام القطري لاأن تلغى ندواته ومحاضراته ارضاء للأخوان
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31 - هاشم2017-09-13 00:56:26
هاذا الكاتب يبحث عن مكان له كل ماكتب عن موضوع فشل وانا انصحه ان يستريح بيته ويترك الصحافه للصحافيين
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30 -2017-09-13 00:54:55
يحتاج له فركة اذن موجعه حتى يسير مع المجتمع ع خط واحد ولا ينفخ ريشه على باقي الناس الناس الان في زمن العلم والمعرفه وثقافته عايه فوق مايتصوره فكر هذا المقنبق فالقرار بحقه صائب وحكيم ونشكر صاحب القرار
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29 - هاشم2017-09-13 00:54:17
حاقد عى التعليم بسبب انهم طردوه بسبب فشله
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28 - المعلم قدوة2017-09-13 00:53:21
كل يرى الناس بعين طبعه ويمكن رأى نفسه هكذا ضن كل المعلمين مثله لكن يمكن كلامه سليم
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27 - هاشم2017-09-13 00:53:09
هاذا الكاتب يكره حتى نفسه يبدو يحتاج تاديب من المحاكم
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( عدد التعليقات 28,391 )26 - قلم الحقيقه
الرجل قال رأيه وأبدى وجهة نظره وهي قابلة للخطأ والصواب لكن هناك قطيع من الأخونجية الدواعش والأخوان يحاولون النيل من هذا الفارس السعودي البطل الوفي لبلاده الذي يقف بجانب حكومته سيف للكلمة بجانبها .
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25 - طرقي2017-09-13 00:52:01
أتمنى ان يصدر قرار تعيين الاستاذ قينان الغامدي وزيراً لتعليم 😎
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24 - هاشم2017-09-13 00:51:47
قنيان الغامدي منتهج نهج خالف تعرف ****
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23 - هاشم2017-09-13 00:49:39
وجهن يستاهل المنع العرب عندهم مثل يقول ***الرجال الي يفتل عضلاته على اخوانه وهاذا يفتل عضلاته على زملاء له سابقين
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22 - هاشم2017-09-13 00:48:09
خير ماسويت ياسمو الامير بارك الله بك ***
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( عدد التعليقات 28,391 )21 - قلم الحقيقه
قينان الغامدي رجل مخلص لدينه ووطنه ومليكه وحكومته السعودية وجندي لها في الصفوف الأمامية ضد جميع الأخونجية وعلى راسهم الجواسيس الأخوان الذين زجت بهم حكومتنا الرشيدة في سجونها لا أخرجهم الله منها.
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20 - المعلم قدوة2017-09-13 00:47:54
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ل
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19 - الخالدي2017-09-13 00:47:48
كلن يرى الناس بعين طبعه فا قينان لما كان معلم فاشل فيرى فشله بجميع المعلمين
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18 - ابو احمد العسيري2017-09-13 00:46:55
ندوه وماندوه عادي امرها سهل ،، الله يحفظ الاستاذ قينان الغامدي
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17 - وطني الحبيب2017-09-13 00:45:46
يا قينان ليش تضرب الولد كف ليه 😁
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16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 00:45:16
بعدين هو ما هاجم .. هو أبدى رأيه .. شرّح المشكلة و حط يدهـ على الجرح ..
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( عدد التعليقات 28,391 )15 - قلم الحقيقه
قينان الغامدي رجل مخلص لدينه ووطنه ومليكه وحكومته السعودية وجندي لها في الصفوف الأمامية ضد جميع الأخونجية وعلى راسهم الجواسيس الأخوان الذين زجت بهم حكومتنا الرشيدة في سجونها لا أخرجهم الله منها.
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14 - زمن2017-09-13 00:43:32
قينان صادق في كل ماقاله عن المعلمين جيل الشكاؤن والبكاؤن
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13 - سامي2017-09-13 00:43:19
ماكذب
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12 - ابو رزق2017-09-13 00:43:18
بيض الله وجهك يا صاحب السمو الملكي
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11 - المعلم قدوة2017-09-13 00:42:41
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
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10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-13 00:41:50
هُم الخسرانين ..
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9 -2017-09-13 00:41:28
رب كلمة قالت لصاحبها دعني
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8 - ختم2017-09-13 00:40:41
تعليق مخالف
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7 - مؤدب2017-09-13 00:39:17
يدور شهرة بس ماعرف كيف ومن شكله باين****
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6 - اسم2017-09-13 00:39:03
وين البهاي..اللي كانوا يقفون مع هذا الفاشل ليشتموا (اشرف) وظيفه عرفها الانسان .
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5 - وطني الحبيب2017-09-13 00:38:43
نفسيه
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4 - السحيم2017-09-13 00:38:03
افتش يستاهل بيض الله وجه الامير
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3 - درويش2017-09-13 00:36:44
الى قينان الغامدي انت مشهود لك بالفشل و الكسل لماذا تتهم المعلمين و المعلمات بمثل مافيك الطلاب الذين درستم والمعلمين الذين دروسك يشهدون لم بالفشل و الغرور راقب نفسك اولآ
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2 - درويش2017-09-13 00:36:11
الى فينان الغامدي انت مشهود لك بالفشل و الكسل لماذا تتهم المعلمين و المعلمات بمثل مافيك الطلاب الذين درستم والمعلمين الذين دروسك يشهدون لم بالفشل و الغرور راقب نفسك اولآ
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1 - اسم2017-09-13 00:35:49
حفظ الله منصور بن مقرن
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آخر تعليق
بواسطة : اسم
32. مازعلنا من الحق!! *********...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وين انت ياهاشم بالسعودية استعد بإذن الله يقبض عليك...
بواسطة : سمسم
تعليق مخالف...
بواسطة : العراق المحتل
يامندوب قطر ياعفن هل الذي يفجر مساجد السنه ويقتل اهل السنه بالعراق واليمن ولبنان...
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