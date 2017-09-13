تعرف على أول قرار رسمي ضد “قينان الغامدي” بعد هجومه على المعلمين

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صحيفة المرصد: قرر نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، إلغاء ندوة كان سينظمها مجلس محافظة “ألمع” الثقافي مع الكاتب قينان الغامدي.

ونشر مجلس ألمع الثقافي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بياناً مفاداه إلغاء اللقاء مع “قينان الغامدي”، امتثالا لتوجيهات نائب أمير منطقة عسير.ولم يذكر البيان سبب إلغاء الندوة.

وكان “قينان الغامدي” أثار جدلا، مؤخرا، بعدما هاجم المعلمين والمعلمات، واتهمهم بضحالة الثقافة والكسل والخيانة ما دفع عدداً كبيراً من المعلمين إلى المطالبة بمقاضاته.