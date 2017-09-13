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“المرور “يمنع شركة نجم من مباشرة الحوادث في هذه الحالات!

“المرور “يمنع شركة نجم من مباشرة الحوادث في هذه الحالات!
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المرصد 10 3٬064 3 ساعات

صحيفة المرصد:منعت الإدارة العامة للمرور شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد اطراف الحادث للمخدارات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.

وأكدت مصادر إنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية بما يعالج السلبيات الماضية، وعدم إزدواجية العمل مع شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث المرورية ،وفقا لصحيفة عين اليوم .

وشملت المعلومات أيضا عدم مباشرة الشركة للحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات ،وعدم مباشرة الحوادث الناتجة عن سقوط جسم ثابت على المركبات المتوقفه، وكذلك الحوادث الناتجه في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - .
2017-09-13 11:14:42
المرور مالهم دور ويمكن أنهم مايداومون ! ساهر يجيب لهم الفلوس لحدهم
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9 - نيدو
2017-09-13 10:03:47
المرور .. مفروض يعطونهم ربع الراتب فقط .. معاد نشوف المرور بالشوارع .. بالأسبوع اشوف سيارة مرور واحده ..
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8 - الي متى ؟
2017-09-13 09:36:42
هذه حماية لشركات التأمين وشركة نجم ،حالات اطراف الحوادث المرورية ، ماذا عن الطرف السليم المتضرر في حادث طرفه الاخر متعاطي مخدرات او ارهابي ينتظر حتى ثبوت القضية وفي حالة الحرائق بسب تصادم .
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7 - فايز الشيباني
2017-09-13 09:10:35
المرور ما يجيك إلا بعد ساعه من وقوع الحادث أما نجم يجيك بعد ربع ساعه ليته يشتغل مرور ويقفلون المرور أريح لنا وللمواطنيين ووووووو
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6 - فايز الشيباني
2017-09-13 09:07:39
نجم وما أدراك ما نجم.......?
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5 - عيصو
2017-09-13 09:06:39
المرور وينه اصلا
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4 - فايز الشيباني
2017-09-13 09:05:29
شركة نجم كل ما صار حادث تجدها رازه نفسها مع المرور تخطط وتصور ووووووووو
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3 - العمده
2017-09-13 09:04:04
ليتنا من نجم ومندوبيها لمباشرة الحوادث افتكينا وبسبب عدم إنصافهم للمتخاصمين عند الحوادث ومن تجربه شخصيه حاولو مساعدة طرف عن آخر والمرور انصف المتضرر بعد تقرير نجم الظالم والعنصري وتكرار ظلمهم للناس
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2 -
2017-09-13 09:02:23
اللہـم نسألك عفوا ممزوجا بعافيـة وفي الجنان قصورا عاليـة ومن السندس والإستبرق كاسيـة والقطوف منا دانيـة وأن تجعل أيـامنا أعيادا دائمـة
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1 - مزاجي كذا
2017-09-13 09:01:40
من عيوب نجم عند وصول الحادث هو إبقاء الأطراف في مكان الحادث ووقوف نجم بشكل خاطئ في الموقع مما يسبب إرباك الحركة ومنع احد يتحرك يمكن تتجاوز الساعة وهنا هل لي ان ابلغ المرور بضع نجم ووقوفة الطويل في
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