“المرور “يمنع شركة نجم من مباشرة الحوادث في هذه الحالات!
صحيفة المرصد:منعت الإدارة العامة للمرور شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد اطراف الحادث للمخدارات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.
وأكدت مصادر إنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية بما يعالج السلبيات الماضية، وعدم إزدواجية العمل مع شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث المرورية ،وفقا لصحيفة عين اليوم .
وشملت المعلومات أيضا عدم مباشرة الشركة للحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات ،وعدم مباشرة الحوادث الناتجة عن سقوط جسم ثابت على المركبات المتوقفه، وكذلك الحوادث الناتجه في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
المرور مالهم دور ويمكن أنهم مايداومون ! ساهر يجيب لهم الفلوس لحدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرور .. مفروض يعطونهم ربع الراتب فقط .. معاد نشوف المرور بالشوارع .. بالأسبوع اشوف سيارة مرور واحده ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه حماية لشركات التأمين وشركة نجم ،حالات اطراف الحوادث المرورية ، ماذا عن الطرف السليم المتضرر في حادث طرفه الاخر متعاطي مخدرات او ارهابي ينتظر حتى ثبوت القضية وفي حالة الحرائق بسب تصادم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرور ما يجيك إلا بعد ساعه من وقوع الحادث أما نجم يجيك بعد ربع ساعه ليته يشتغل مرور ويقفلون المرور أريح لنا وللمواطنيين ووووووو
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نجم وما أدراك ما نجم.......?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرور وينه اصلا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شركة نجم كل ما صار حادث تجدها رازه نفسها مع المرور تخطط وتصور ووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليتنا من نجم ومندوبيها لمباشرة الحوادث افتكينا وبسبب عدم إنصافهم للمتخاصمين عند الحوادث ومن تجربه شخصيه حاولو مساعدة طرف عن آخر والمرور انصف المتضرر بعد تقرير نجم الظالم والعنصري وتكرار ظلمهم للناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللہـم نسألك عفوا ممزوجا بعافيـة وفي الجنان قصورا عاليـة ومن السندس والإستبرق كاسيـة والقطوف منا دانيـة وأن تجعل أيـامنا أعيادا دائمـة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
من عيوب نجم عند وصول الحادث هو إبقاء الأطراف في مكان الحادث ووقوف نجم بشكل خاطئ في الموقع مما يسبب إرباك الحركة ومنع احد يتحرك يمكن تتجاوز الساعة وهنا هل لي ان ابلغ المرور بضع نجم ووقوفة الطويل في
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق