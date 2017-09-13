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الرئيسية / اختفاء شاب بـ “القصيم” في ظروف غامضة.. وهذا ما فعله أهله أملًا في العثور عليه!

اختفاء شاب بـ “القصيم” في ظروف غامضة.. وهذا ما فعله أهله أملًا في العثور عليه!

اختفاء شاب بـ “القصيم” في ظروف غامضة.. وهذا ما فعله أهله أملًا في العثور عليه!
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المرصد 37 4٬032 3 ساعات

صحيفة المرصد: تجري الجهات الأمنية بالقصيم البحث عن الشاب “صالح” (15 عاماً) بعد فقدانه فجر الثلاثاء الماضي بظروف غامضة لا يُعرف سببها حتى الآن.

وحرص ذوي الشاب المختفي على نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في العثور عليه، وفقًا لـ “سبق”.

وأكد خال الشاب المختفي أنهم فقدوا “صالح” الثلاثاء ولا يعرفوا سبب اختفائه، وأنهم بحثوا عنه في كل المواقع دون أثر، مبينًا أنهم وردتهم اتصالات شوهد فيها دون جدوى، موضحًا أنه كان يرتدي لحظة فقدانه بنطلوناً كحلياً وقميصاً رمادياً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - عمران 😂
2017-09-13 19:08:35
باين انه معذب اللي حوله وعيونه يتطاير منها شرار 😂😂
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36 - ابوتركي
2017-09-13 19:04:54
ت33 الله يبشرك بالخير دايم حركات الشباب كذا بالأخير يطلع متازعل من احد من البيت ورايح عند اقربائه او عند اخوياه ويحذرهم مايعلمون احد حتى يحسون اهله بغلطتهم وتنقلب الدنيا عليه / الله يهديهم بس
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35 - نوره
2017-09-13 19:00:46
الله يعين الوالدين وانت يالفتى الالمعي تقول تاركين ابو15 الى الفجر الحين ألي عمره10 يطلع من الليل مايرجع الاالصبح لعب وهستره وجلسات جيل ماينقدر عليه لو سجنه ابوه بالبيت اشتكى ابوه بمواقع التواصل وصارت
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34 - البيضفاعي
2017-09-13 18:59:45
تعليق 9 انت****
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33 - إفتراس
2017-09-13 18:58:11
تم العثور عليه وشكل الاختفاء طوعي
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32 - الحقباني
2017-09-13 18:55:16
22 - المسااافر 2017-09-13 17:50:42  الى تعليق 9 الاخ سامي اهل المختفي يحتاجون دعوه وانت جالس تتهكم ولك قصد فيها انا متاكد من هالشي لاكن ثق بالله كلامك هذا راح تتعاقب عليه عاجل او اجل
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31 -
2017-09-13 18:51:20
لاحول و قوة إلا بالله الله يحفظه ويرده لأهله بالسلامه
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30 - .
2017-09-13 18:49:59
الله يرده سليم لأهله
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29 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 18:37:42
تعليق مخالف
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28 - مصدر الكلمه
2017-09-13 18:25:47
رقم 9 محدن ضاحك من ***
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27 - أفريقي
2017-09-13 18:15:26
بكرا بيلقونه بصحة جيده و يتمشى عند الحديقه
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26 - بوعلي🎈
2017-09-13 18:08:00
الله يرده الى اهله سالم نسآل الله ان يحفظه من كل شر انتبهو على ابنائكم من اصدقاء السوء ،،ومن تجمعات المراهقين والمفحطين الله يكفينا شرهم
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25 - بدر
2017-09-13 18:05:23
اللهم رده الى اهله ردآ جميل عاجل غير اجل و إحفظة من كل سو و مكروة اللهم ان كان اختفائه بسبب احد فعجل بالقبض عليه
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24 - أبو سحاااب
2017-09-13 17:58:23
الله يرده لأهله سالما غانما أولادكم بعد الثانية عشره وقبلها يكونون في أسرتهم النوم ليلا صحي لنمو الجسم وصحته والسهر مرض وقصر عمر .
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23 - زائر من الكواكب
2017-09-13 17:55:26
البلاغ ناقص..
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22 - المسااافر
2017-09-13 17:50:42
الى تعليق 9 الاخ سامي اهل المختفي يحتاجون دعوه وانت جالس تتهكم ولك قصد فيها انا متاكد من هالشي لاكن ثق بالله كلامك هذا راح تتعاقب عليه عاجل او اجل
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( عدد التعليقات 21,973 )
21 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 17:41:22
اختفاء فجرا،،،،،،كيف يختفي فجرا،،،،،،ابي افهم،،،،يعني تاركين بزارينكم ،،،،،الى الفجر ،،،،،بنصوص الليالي،،،،،وإذا اختفى صجيتوا روسنا،،،،،،🦅
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20 - ميمي
2017-09-13 17:38:23
15 سنه هذا باقي طفل
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19 - مشــعل
2017-09-13 17:25:39
الله يرده لاهله ويصلحه
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18 -
2017-09-13 17:18:40
الشباب ثروة الوطن الحقيقيه فيحتاجون إلى التعليم الجيد في بعض دول أوربا مثل ألمانيا وأماكن تسليه ورياضيه وحدائق لقضاء وقت فراغهم بدل مايلعبوا كوره أمام المنازل وتتضرر منها السيارات ولمبات الاضاءه
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17 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦
2017-09-13 17:15:39
🌴🇸🇦لاحول ولاقوة إلا بالله ،أستودعناه الله الذي لاتضيع ودائعه الله يرده سالم لاهله آمين.🇸🇦🌴
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16 - باختصار
2017-09-13 17:12:40
انتبهوا على عيالكم من الدرباوية ورفقاء السوء
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15 - أبو فهد
2017-09-13 17:12:24
إن شاء الله يرجع لأهله سالما معافى ويقولوا إنه كان يعاني من اعتلال نفسي بسيط
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14 -
2017-09-13 17:06:36
الرجال متهاوش مع اهله وزعلان
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13 -
2017-09-13 17:04:57
واااكب هلللي ويفحححط ويلمع الكفراااات
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12 - محمد
2017-09-13 16:54:20
الحمد لله تم العثور عليه .
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11 - المر
2017-09-13 16:47:40
الله يعيده سالم لاهله
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10 - ابوعبدالله
2017-09-13 16:42:42
يارب تفرح اهله فيه وترده لهم سالم معافى ولايشوفون مكروه دوروعليه يمكن عند احد اقرباءه انشاءالله يرجع لحضن امه.
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9 - سامي احسان
2017-09-13 16:42:40
ربما لقطر علاقه بأختفائه
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8 - ابوعبدالله
2017-09-13 16:42:38
يارب تفرح اهله فيه وترده لهم سالم معافى ولايشوفون مكروه دوروعليه يمكن عند احد اقرباءه انشاءالله يرجع لحضن امه.
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7 -
2017-09-13 16:40:57
ت. 3. تكفى يالتربوي ههههه
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6 - بولا
2017-09-13 16:37:21
تفقدو الحفر والمستنقعات قد صارت مع ناس نعرفهم لقو الخزانه مفتوح الغطا والادمي طاح بوسطه
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5 - ابو سليمان
2017-09-13 16:37:07
في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بنابل اصبح المراهق عند خروجه من المنزل يسبب قلق لأهله ماتدري مع مين ذهب أو بأي استراحه سهر وشلل المراهقين فيها مصائب وهدف للمروجين والمفسدين من شياطين الانس
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4 - عبدالرحمن العمودي
2017-09-13 16:35:42
نسال الله ان يرده سالما غانما لاهله وفرح قلوبهم
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-13 16:34:01
رفقاء السوء وعدم المتابعة العائلية
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2 - معيض
2017-09-13 16:28:25
ألله يعيده لهله بالسلامه
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1 - طلال
2017-09-13 16:27:36
ابحثوا عنه بالسجون كثير من الشباب سواء تفحيط او مشاجرة اذا انسجن ما يعلم اهله يخاف من ردة الفعل
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