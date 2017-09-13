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اختفاء شاب بـ “القصيم” في ظروف غامضة.. وهذا ما فعله أهله أملًا في العثور عليه!
صحيفة المرصد: تجري الجهات الأمنية بالقصيم البحث عن الشاب “صالح” (15 عاماً) بعد فقدانه فجر الثلاثاء الماضي بظروف غامضة لا يُعرف سببها حتى الآن.
وحرص ذوي الشاب المختفي على نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في العثور عليه، وفقًا لـ “سبق”.
وأكد خال الشاب المختفي أنهم فقدوا “صالح” الثلاثاء ولا يعرفوا سبب اختفائه، وأنهم بحثوا عنه في كل المواقع دون أثر، مبينًا أنهم وردتهم اتصالات شوهد فيها دون جدوى، موضحًا أنه كان يرتدي لحظة فقدانه بنطلوناً كحلياً وقميصاً رمادياً.
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التعليقات
37 - عمران 😂2017-09-13 19:08:35
باين انه معذب اللي حوله وعيونه يتطاير منها شرار 😂😂
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36 - ابوتركي2017-09-13 19:04:54
ت33 الله يبشرك بالخير دايم حركات الشباب كذا بالأخير يطلع متازعل من احد من البيت ورايح عند اقربائه او عند اخوياه ويحذرهم مايعلمون احد حتى يحسون اهله بغلطتهم وتنقلب الدنيا عليه / الله يهديهم بس
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35 - نوره2017-09-13 19:00:46
الله يعين الوالدين وانت يالفتى الالمعي تقول تاركين ابو15 الى الفجر الحين ألي عمره10 يطلع من الليل مايرجع الاالصبح لعب وهستره وجلسات جيل ماينقدر عليه لو سجنه ابوه بالبيت اشتكى ابوه بمواقع التواصل وصارت
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34 - البيضفاعي2017-09-13 18:59:45
تعليق 9 انت****
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33 - إفتراس2017-09-13 18:58:11
تم العثور عليه وشكل الاختفاء طوعي
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32 - الحقباني2017-09-13 18:55:16
22 - المسااافر 2017-09-13 17:50:42 الى تعليق 9 الاخ سامي اهل المختفي يحتاجون دعوه وانت جالس تتهكم ولك قصد فيها انا متاكد من هالشي لاكن ثق بالله كلامك هذا راح تتعاقب عليه عاجل او اجل
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31 -2017-09-13 18:51:20
لاحول و قوة إلا بالله الله يحفظه ويرده لأهله بالسلامه
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30 - .2017-09-13 18:49:59
الله يرده سليم لأهله
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29 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:37:42
تعليق مخالف
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28 - مصدر الكلمه2017-09-13 18:25:47
رقم 9 محدن ضاحك من ***
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27 - أفريقي2017-09-13 18:15:26
بكرا بيلقونه بصحة جيده و يتمشى عند الحديقه
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26 - بوعلي🎈2017-09-13 18:08:00
الله يرده الى اهله سالم نسآل الله ان يحفظه من كل شر انتبهو على ابنائكم من اصدقاء السوء ،،ومن تجمعات المراهقين والمفحطين الله يكفينا شرهم
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25 - بدر2017-09-13 18:05:23
اللهم رده الى اهله ردآ جميل عاجل غير اجل و إحفظة من كل سو و مكروة اللهم ان كان اختفائه بسبب احد فعجل بالقبض عليه
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24 - أبو سحاااب2017-09-13 17:58:23
الله يرده لأهله سالما غانما أولادكم بعد الثانية عشره وقبلها يكونون في أسرتهم النوم ليلا صحي لنمو الجسم وصحته والسهر مرض وقصر عمر .
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23 - زائر من الكواكب2017-09-13 17:55:26
البلاغ ناقص..
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22 - المسااافر2017-09-13 17:50:42
الى تعليق 9 الاخ سامي اهل المختفي يحتاجون دعوه وانت جالس تتهكم ولك قصد فيها انا متاكد من هالشي لاكن ثق بالله كلامك هذا راح تتعاقب عليه عاجل او اجل
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( عدد التعليقات 21,973 )21 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اختفاء فجرا،،،،،،كيف يختفي فجرا،،،،،،ابي افهم،،،،يعني تاركين بزارينكم ،،،،،الى الفجر ،،،،،بنصوص الليالي،،،،،وإذا اختفى صجيتوا روسنا،،،،،،🦅
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20 - ميمي2017-09-13 17:38:23
15 سنه هذا باقي طفل
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19 - مشــعل2017-09-13 17:25:39
الله يرده لاهله ويصلحه
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18 -2017-09-13 17:18:40
الشباب ثروة الوطن الحقيقيه فيحتاجون إلى التعليم الجيد في بعض دول أوربا مثل ألمانيا وأماكن تسليه ورياضيه وحدائق لقضاء وقت فراغهم بدل مايلعبوا كوره أمام المنازل وتتضرر منها السيارات ولمبات الاضاءه
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17 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦2017-09-13 17:15:39
🌴🇸🇦لاحول ولاقوة إلا بالله ،أستودعناه الله الذي لاتضيع ودائعه الله يرده سالم لاهله آمين.🇸🇦🌴
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16 - باختصار2017-09-13 17:12:40
انتبهوا على عيالكم من الدرباوية ورفقاء السوء
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15 - أبو فهد2017-09-13 17:12:24
إن شاء الله يرجع لأهله سالما معافى ويقولوا إنه كان يعاني من اعتلال نفسي بسيط
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14 -2017-09-13 17:06:36
الرجال متهاوش مع اهله وزعلان
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13 -2017-09-13 17:04:57
واااكب هلللي ويفحححط ويلمع الكفراااات
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12 - محمد2017-09-13 16:54:20
الحمد لله تم العثور عليه .
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11 - المر2017-09-13 16:47:40
الله يعيده سالم لاهله
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10 - ابوعبدالله2017-09-13 16:42:42
يارب تفرح اهله فيه وترده لهم سالم معافى ولايشوفون مكروه دوروعليه يمكن عند احد اقرباءه انشاءالله يرجع لحضن امه.
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9 - سامي احسان2017-09-13 16:42:40
ربما لقطر علاقه بأختفائه
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8 - ابوعبدالله2017-09-13 16:42:38
يارب تفرح اهله فيه وترده لهم سالم معافى ولايشوفون مكروه دوروعليه يمكن عند احد اقرباءه انشاءالله يرجع لحضن امه.
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7 -2017-09-13 16:40:57
ت. 3. تكفى يالتربوي ههههه
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6 - بولا2017-09-13 16:37:21
تفقدو الحفر والمستنقعات قد صارت مع ناس نعرفهم لقو الخزانه مفتوح الغطا والادمي طاح بوسطه
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5 - ابو سليمان2017-09-13 16:37:07
في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بنابل اصبح المراهق عند خروجه من المنزل يسبب قلق لأهله ماتدري مع مين ذهب أو بأي استراحه سهر وشلل المراهقين فيها مصائب وهدف للمروجين والمفسدين من شياطين الانس
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4 - عبدالرحمن العمودي2017-09-13 16:35:42
نسال الله ان يرده سالما غانما لاهله وفرح قلوبهم
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-13 16:34:01
رفقاء السوء وعدم المتابعة العائلية
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2 - معيض2017-09-13 16:28:25
ألله يعيده لهله بالسلامه
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1 - طلال2017-09-13 16:27:36
ابحثوا عنه بالسجون كثير من الشباب سواء تفحيط او مشاجرة اذا انسجن ما يعلم اهله يخاف من ردة الفعل
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