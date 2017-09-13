اختفاء شاب بـ “القصيم” في ظروف غامضة.. وهذا ما فعله أهله أملًا في العثور عليه!

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صحيفة المرصد: تجري الجهات الأمنية بالقصيم البحث عن الشاب “صالح” (15 عاماً) بعد فقدانه فجر الثلاثاء الماضي بظروف غامضة لا يُعرف سببها حتى الآن.

وحرص ذوي الشاب المختفي على نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في العثور عليه، وفقًا لـ “سبق”.

وأكد خال الشاب المختفي أنهم فقدوا “صالح” الثلاثاء ولا يعرفوا سبب اختفائه، وأنهم بحثوا عنه في كل المواقع دون أثر، مبينًا أنهم وردتهم اتصالات شوهد فيها دون جدوى، موضحًا أنه كان يرتدي لحظة فقدانه بنطلوناً كحلياً وقميصاً رمادياً.

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