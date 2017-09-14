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بالفيديو: معلمة ومن عائلة معروفة تعلن قدرتها على تزويج العوانس بالرقية الشرعية!
صحيفة المرصد: أثار تداول مقطع فيديو لإحدى مشاهير موقع “سناب شات” وهي تروج لامرأة سعودية تعمل معلمة تخصص دراسات إسلامية، لديها القدرة على حل مشاكل العانسات، استياء كبير في المجتمع السعودي وبين نش.
وأكدت صاحبة المقطع أن الراقية الشرعية المقصودة، تأثيرها فعال جدا في علاج السحر والحسد والعين، مطالبة المشاهدين بمتابعة حسابها.
وأظهر الفيديو صوت الراقية المزعومة وهي تروج لنفسها وتدعي أنها استطاعت أن تفك عقدة الكثير من الفتيات العوانث، وأنها زوجتهم بعد 4 أشهر فقط من ترددهن عليها.
وعبّر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترويج مثل هذه المقاطع، مؤكدين أنها خزعبلات وغباء ومخالفة للشريعة الإسلامية.
التعليقات
32 -2017-09-14 05:10:46
القدر هو من يقرر من سنقابل في حياتنا ولكن القلب هو من يقرر من سيظل فيه ويأتي النصيب ليقرر من سيكمل معك الحياه
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31 - 💚😎💚2017-09-14 05:09:17
أنتي صح ✅ ولاتهتمي لهؤلاء ... لكني أفضل وانصح بالاكثار من الدعاء لله والاستغفار والقراءة على نفسك
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30 -2017-09-14 05:09:12
زواج بلا حب , وحب بلا زواج , انـــهـ الــنــصـيــب يــا ســـادة ...💔
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29 - الحق2017-09-14 05:07:18
اجل من عائلة معروفه يعني شغلها مضبوط .... والسالفه فيها فلوس 🤔
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28 - محمد العلي2017-09-14 04:58:41
واضح النصب ,,اذا صادقه خلها تحط رقم ثابت لها وتعرف باسمها وباسم المدرسة التي تعمل بها,,ومن اصواتهم واضح انهم من الكويت,,على كلا ما ياكلون في بطونهم إلا السحت والنار,وهذا جزاء النصاب
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27 -2017-09-14 04:58:23
✍️ اذا كنت تعلم ان الرزق والزواج والذرية والسعاده والطمأنينه والخيرات في الدنيا والاخرة تأتيك بكثرة الإستغفار فاجعل لك نصيبا منه
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26 - ابو طلق العمري2017-09-14 04:55:45
حلوه من عائلة معروفه ...هذا الضمان هههههههههه ....
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25 - عبادي الهلالي2017-09-14 04:52:24
طيب زوجوني ببلاش ما عندي ما ادفع لا وظيفه ولاسكن ولامسقبل
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24 -2017-09-14 04:51:38
اتق الله بضميرك، و اخشع له بقلبك، واقترب منه بروحك، و اسع لرضائه بجوارحك ييسر لك الحياة أكثر ممّا كنت تتمناه
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23 -2017-09-14 04:51:19
هذي طريقه ما زين والله ما زين فيها ضحك علي الناس
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22 -2017-09-14 04:49:46
لاتربط سعادتك بشخص .. فالأشخاص .. يتغيرون .. و يغيبون .. و في أحيانٍ .. ليسَت بِالقليلة يَخْذِلون ..
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21 - مقيم بالسعودية2017-09-14 04:48:24
الاجازة طويله هههههههههههه ههه المهم المكريوف للبيع احنى المصرين بنحب حاجة اسمها مكرويف مش عارف ليه! ! هههههههه اي حد بيكلملك لو كنت في بريطانيا بيسال سعر المكرويف بكم !
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20 -2017-09-14 04:47:12
لا تبالغ في القلق على شيء ، القلق نفسه قد يضرّك أكثر من الشيء الذي قلقت منه!
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19 - اسرار الكون2017-09-14 04:44:45
هذا نتيجه الاجازة الطويله للمعلمين والمعلمات اكل ونوم فقط
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18 - احمد2017-09-14 04:43:14
الان تذكرت كلام قينان الغامدي 😅
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17 -2017-09-14 04:41:09
قروب حق البسطه وفرقة حسب الله وأعوانهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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16 - فايز الشيباني2017-09-14 04:40:53
فيه جحر ضب في جفن ضب من ترغب في الزواج ما علاها غير تزور هذا الجحر وتحط يدها فيه بعد دهنها في سمك التونه لمدة نص ساعه بعدها تتزوج من شاب وسيم مثلي أصل وفصل وجاه وحلا ووووووووووووووووو⚘⚘🌷🌷🌺🌺🌺🌺
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15 -2017-09-14 04:40:12
عنوبه - فرصه وجتك لاتفوتينها
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14 -2017-09-14 04:38:52
9 \/\/ / جميع ماذكر في كلامك تلقاه في كل بلد وتلقاه عند الاجنبيات ورغم ذلك تتزوجون منهم وكل ماشفتوا اجنبية متكشّفة مدحتوها وتمنيتوا الزواج منها وتتغزلون بالمشهورات وبعضكم يعرض الزواج على مشهورة كاشفة
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13 - فايز الشيباني2017-09-14 04:33:43
افزعوا لكل من شيهانه ريمه هيفاء وباقي القروب حق البسطه وفرقة حسب الله وأعوانهم ووووووووو
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12 - فايز الشيباني2017-09-14 04:30:55
زوجوني أنا لأن راكبني جنيه من جفن ضب تحب الضبان والكشتات في البراري والاقفار ههههههه
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11 - عبدالله اليامي2017-09-14 04:30:44
متاجرة بالدين الي تبي الأجر تطلب من المريض أو المريضة ماء و زيت زيتون وتقرأ عليه وأنتي يا من نشرتي هذا في مواقع التواصل شريكة في الجرم سواء ً كنتي أو كانت من عوائل معروفة مشاكلنا من العينات المعروفة .
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10 -2017-09-14 04:29:29
الذين يشتكون قلة الرزق وقلة الحظ وسوء الحياة خزائنهم مليئة وغنيّة ولكنهم فقدوا مفاتيح كنوزهم وهي التفاؤل والصبر والإيمان🌺
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9 - \/\/2017-09-14 04:29:01
تقول مختلف عن اي حساب سويته ؟ طيب نتزوج ال تروح مع السواقين بخلوات ولا المبتعثات بدراسة مختلطة ولا ال ضايفة شباب ولا ال تركض ورى مشهورة وتبكي ولا ال تعمل بمشفى وسوق مختلط ولا حقت التكافئ هههااا
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8 - فايز الشيباني2017-09-14 04:27:48
حطوني في قروب العسسسسسل حقكم ودي معلمه في عمر 44 سنه ******
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7 - فايز الشيباني2017-09-14 04:25:58
هههههههههههههخخخخخخخاااااااااأاي
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6 - فايز الشيباني2017-09-14 04:25:00
ههههههههههههههه صوره مع التحيه إلى عوانس حوش 112 ووووووووووو وووووووو النصب والاحتيال انتقل إلى النساء من الرجال ههههههههههههههخخخخخخخههههههخخخخخخخهههههخخخخاااااااااي
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5 - لغب ..2017-09-14 04:23:10
على فكره هي بنفسها غير متزوجه
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4 -2017-09-14 04:22:50
ت ١ تبيها مدرسه عشان راتبها مو حباً فيها صح؟
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3 - العتيبي2017-09-14 04:20:51
هههههه تجارة قديمة كان مختص بها ذوي الذقون ولكن ليس بغريب علي النساء امتهانها
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2 - ابومحمد - الرياض2017-09-14 04:18:26
وباقي نلوم الاستاذ قينان الغامدي
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1 -2017-09-14 04:16:00
انا جاهز لزواج اذا عند الراقيه زوجه عمرها من ٣٥ الى ٤٠ سنه بس مدرسه انا جاهز بدون رقيه و لراقيه ٢٠٠٠ ريال حق الرقيه عنواني بالمرصاد بسرعه ردي
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بواسطة : فـاهـم الاعـيـبهـم
ههههههههههه...
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