الرئيسية / كان يشتمها أثناء حملها وأسرار أخرى صادمة .. شقيق جانيت جاكسون يكشف أسباب طلاقها من رجل الأعمال وسام المانع
كان يشتمها أثناء حملها وأسرار أخرى صادمة .. شقيق جانيت جاكسون يكشف أسباب طلاقها من رجل الأعمال وسام المانع
صحيفة المرصد : كشف راندي جاكسون شقيق الفنانة الأميركية جانيت جاكسون أن زوجها السابق رجل الأعمال وسام المانع كان يتوجه إليها بكلمات نابية أثناء حملها.
ونقلت عنه صحيفة “دايلي ميل” ما قاله لموقع “بيبول” حيث أشار إلى أن الأمور لم تبلغ حد الأذى الجسدي وأنه شعر رغم ذلك بضرورة التدخل.
وأضاف: “قلت لها عليك الذهاب معي بعيداً عن هذا المكان, بات أشبه بالجحيم, لقد تعبت بسببه كثيراً, قلت لها أيضاً لم يعد يهمني أبداً, لقد سئمت منه”.
وتابع إنها كانت تعيش كسجينة في منزلها, ولفت إلى أن المانع كان يجبرها على ارتداء ملابس محددة خلال حفلاتها.
وقال للموقع أيضاً: “عاشت الكثير من الألم, الطلاق كان إنجازاً بالنسبة إليها وإلينا جميعاً”.
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التعليقات
19 - كون هذا الرجل قطري -- بغض النظر عن جميع الامور الاخرى2017-09-13 19:14:56
سوف تجتاح موجة عداء وعنصرية في أمريكا تجاه العرب بشكل عام والقطريين بشكل خاص --
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18 - هاشم2017-09-13 19:10:03
يا الله السلامه ونعوذ بالله من شر المصايب
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17 -2017-09-13 19:09:22
عند الطلاق لازم يدفع لها نص ثروته .راحت فلوسك يا صابر
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16 - هاشم2017-09-13 19:08:48
الحمدالله الذي عفانا من ماماابتلاه مصيب نسب لايشرف عائليه امريكيه ماضيها اسود
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15 -2017-09-13 19:07:42
قلم الحقيقه شكرآ لك على وقوفك بجانب السعوديات شكرآ من القلب يا أطيب وأجمل إنسآن🌹
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14 - هاشم2017-09-13 19:05:27
سبحان الله تفكر بعض الناس يجعلك تعجب منهم مثل هاذا القطري المعتوه يتزوج بفنانه اجنبيه لايوجد بها مايغري للزواج منها وكنها عقوبه اصابته قاسمته نصف ثروته وانجب مولود خاله المتحول مايكل جاكسون
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13 - كرزه2017-09-13 19:05:26
6 الله يهديك يا وافد
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12 - البيضفاعي2017-09-13 18:57:16
والطلوب ؟
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( عدد التعليقات 28,427 )11 - قلم الحقيقه
فليس من الضروري يكون من أصحاب قصير الثوب مكشوف الساقين طويل اللحية وانما الأهم مايحتويه صندوق رأسه وعقله أن لاتكون برمجته من مدارس وثقافة بني أخونج.اذا هؤلاء استطاعو تدمير أوطان بحالها فما بالك بانسان
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10 - ام فهد2017-09-13 18:54:55
يستاهل نزل نفسه الى مستوى وحده زي هاذي ويعرف انها ***** ياحسرة على الطفل اللي بيتربى معها او معك ((اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس)صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
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( عدد التعليقات 28,427 )9 - قلم الحقيقه
شكرآ لك وقوفك الى جانب شقيقتك.شكرآ لك لعدم تخليك عنها ولأخوتك الصادقة معها.شكرآ لك لأنك لم تكن عونآ لجلادها الذي يبدو أنه ورث ماتعلمه من جلادين سبقوه من فصيله وحصيله.هذا مثال حي على البرمجة الأخونجية.
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8 -2017-09-13 18:41:48
تزوجته طمع في المال وحصلت على اللي تبيه وهو تزوجها علشان الشهره الله يعافيعم ولا يبلانا يارب
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7 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:27:40
من زين وجهه وش لقت فيه ووع كلهم الاثنين استغفرالله وجيه ****
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6 -2017-09-13 18:27:35
لو انها متزوجة أمريكي وسيم ورومانسي كان عيشها احسن عيشة
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5 - أفريقي2017-09-13 18:26:29
المانع لم يكن يتوقع أنها ستحمل منه وأشار عليها تبني أحد أطفال سوريا كي لا ينسب إليه ولكن إرادة الله أصابته في مقتل عندما فاجأته بأنها حامل منه وهذا أمر لم يستوعبه أن يكون أبا لطفل أمه أصولها أفريقية.
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4 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:23:42
وعع اشكالهم ***استغفرالله
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3 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:23:12
من فين صار رجل أعمال من ***
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2 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:22:46
تعليق مخالف
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1 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:21:56
يشتمها وش يقول ي ***** كان اخذت حلاله **** ولا اللي،هو ولا وقعته باوراق وقبت وخلعته ورمت عفشه ****
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بواسطة : سفر
اهمال يحتاج العقاب الرادع...
بواسطة : أفريقي
لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟...
بواسطة : محماس
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