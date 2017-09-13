كان يشتمها أثناء حملها وأسرار أخرى صادمة .. شقيق جانيت جاكسون يكشف أسباب طلاقها من رجل الأعمال وسام المانع

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صحيفة المرصد : كشف راندي جاكسون شقيق الفنانة الأميركية جانيت جاكسون أن زوجها السابق رجل الأعمال وسام المانع كان يتوجه إليها بكلمات نابية أثناء حملها.

ونقلت عنه صحيفة “دايلي ميل” ما قاله لموقع “بيبول” حيث أشار إلى أن الأمور لم تبلغ حد الأذى الجسدي وأنه شعر رغم ذلك بضرورة التدخل.

وأضاف: “قلت لها عليك الذهاب معي بعيداً عن هذا المكان, بات أشبه بالجحيم, لقد تعبت بسببه كثيراً, قلت لها أيضاً لم يعد يهمني أبداً, لقد سئمت منه”.

وتابع إنها كانت تعيش كسجينة في منزلها, ولفت إلى أن المانع كان يجبرها على ارتداء ملابس محددة خلال حفلاتها.

وقال للموقع أيضاً: “عاشت الكثير من الألم, الطلاق كان إنجازاً بالنسبة إليها وإلينا جميعاً”.

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