الرئيسية / بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج
صحيفة المرصد : شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها على “انستغرام” بصورة أثناء تواجدها في حفل زفاف زميليها الممثلين حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح.
واختارت الشابة فستاناً أصفر واسع وطويل، مع قصة على الصدر، وموديل من القماش على البطن، ساعد في إخفاء وزنها الزائد.
وتفاعل متابعيها بشكل واسع بأول صورة لها بعد عودتها من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وانهالت عليها التعليقات.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
( عدد التعليقات 1,135 )15 - رعد الشمال
إذا أردت أن نعرف أن حجك مبرور فانظر لحالك بعد الحج إن تغير لما يرضي الله فاعلم أنه قبل منك ورجعت كيوم ولدتك أمك اما إن بقيت على حالك بل أنحدرت فاعلم أن حظك من الحج التعب والسفر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - فايز الشيباني2017-09-13 19:10:41
هلا رقيه هلا هلا هلا هلا هلا هلا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - فايز الشيباني2017-09-13 19:04:32
أم شوشه منفوشه هههههههههه خخخخخخ 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷💘💘💘💘💘💘
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-09-13 19:03:32
معها بقره طيبه تحصل منها 50لتر حليب في اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - شكمان2017-09-13 19:02:29
مربربه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -2017-09-13 18:43:28
لابسه ستاره هههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -2017-09-13 18:39:52
هم كذا الفراعنه. كفانا الله شر أفكارهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-09-13 18:38:08
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - غازي بن شبيب2017-09-13 18:37:32
الله ينور حلوه يا حجه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - محمدين2017-09-13 18:31:16
تعليق 2 الله يجزاك خير (لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:26:10
تثير ضجه بعد عودتها من الحج من حججهم ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ام شوشه منفوشه2017-09-13 18:24:44
الله عاد والفستان ووع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - أفريقي2017-09-13 18:18:17
سلامي لكل من ينتمي لأفريقيا أم البشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-09-13 18:17:07
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - عبادي الهلالي2017-09-13 18:16:25
***الله ابو هالاشكال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سفر
اهمال يحتاج العقاب الرادع...
بواسطة : أفريقي
لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!المرصد 14 1٬711 1 ساعة
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاورهالمرصد 76 3٬524 18 ساعة
بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدنيالمرصد 58 9٬022 19 ساعة
أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفةالمرصد 39 6٬482 20 ساعة
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديوالمرصد 190 8٬062 19 ساعة
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروباد ب أ 2 2٬698 19 ساعة
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسياالمرصد 142 6٬396 23 ساعة
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخبالمرصد 47 14٬232 يومين
اخبار فنية
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018المرصد 144 9٬978 9 ساعات
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬600 3 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬564 4 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 33٬341 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحجالمرصد 15 2٬193 1 ساعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيضالمرصد 41 10٬129 21 ساعة
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!المرصد 81 17٬969 22 ساعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”المرصد 44 11٬861 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بهاالمرصد 2 164 6 دقائق
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاتهالمرصد 20 3٬647 19 ساعة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟المرصد 28 5٬159 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬185 6 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬525 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬731 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬682 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 33 18٬880 18 ساعة
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬412 5 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬036 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬371 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 21 2٬696 22 ساعة
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬726 يومين
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 87 7٬700 3 أيام
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬966 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬379 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬538 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬495 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬702 أسبوعين
الاخيرة
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”سكاي نيوز 5 815 57 دقيقة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثوريةالمرصد 25 8٬996 21 ساعة
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعرهالمرصد 21 7٬977 22 ساعة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!المرصد 148 11٬035 3 أيام
كاريكاتير