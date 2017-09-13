بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

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صحيفة المرصد : شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها على “انستغرام” بصورة أثناء تواجدها في حفل زفاف زميليها الممثلين حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح.

واختارت الشابة فستاناً أصفر واسع وطويل، مع قصة على الصدر، وموديل من القماش على البطن، ساعد في إخفاء وزنها الزائد.

وتفاعل متابعيها بشكل واسع بأول صورة لها بعد عودتها من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وانهالت عليها التعليقات.

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